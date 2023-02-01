Основные даты Великой Отечественной войны, ч. 2 Сборник дат и подробных описаний к ним, необходимых для сдачи Единого Государственного Экзамена по истории На чтение: 5 минут

Период коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны, ноябрь 1942 – декабрь 1943 гг. (основные даты)

К осени 1942 года Красная Армия продолжала с тяжёлыми боями отступать на восток. Тем не менее, Советский Союз по-прежнему обладал всеми ресурсами для продолжения борьбы, и следующему 1943 году было суждено стать периодом коренного перелома в войне, когда советские войска перехватили инициативу и начали возвращать утраченные ранее территории. Ниже приведена хронология основных дат этого периода войны.

19 ноября 1942 – 2 февраля 1943 гг. – контрнаступление советских войск под Сталинградом. Именно поражение войск вермахта под Сталинградом позволило советскому командованию перехватить стратегическую инициативу. По мнению отечественных и многих западных историков, именно с контрнаступления советских войск под Сталинградом начался коренной перелом не только в Великой Отечественной, но и во Второй мировой войне в целом.

19–30 ноября 1942 года – Сталинградская наступательная операция, известная также под кодовым названием «Уран». 23 ноября танковые корпуса Сталинградского и Юго-Западного фронтов замкнули кольцо окружения вокруг 22 немецких и румынских дивизий. Весь декабрь 1942 года немецкое командование попыталось деблокировать окружённую в районе Сталинграда группировку, но эта операция не увенчалась успехом: советские войска прочно удерживали кольцо окружения.

10 января – 2 февраля 1943 года советское командование провело операцию «Кольцо» по уничтожению окружённых немецких и румынских войск. 31 января командующий 6-й армией вермахта фельдмаршал Фридрих Паулюс сдался в плен вместе с офицерами своего штаба. Ко 2 февраля прекратили сопротивление последние находившиеся в окружении немецкие части. Сталинградская битва закончилась победой советских войск.

25 ноября – 20 декабря 1942 года советское командование провело Вторую Ржевско-Сычёвскую операцию, известную также как операция «Марс». Её целью был разгром немецких войск, оборонявшихся в Ржевско-Вяземском выступе. Наступление не принесло желаемых результатов, при этом на отдельных участках противник наносил по советским частям успешные контрудары. К положительным итогам операции относят то, что немецкое командование не смогло перебросить часть войск из-под Ржева под Сталинград.

24 ноября 1942 – 20 января 1943 гг. состоялась Великолукская наступательная операция с целью не допустить переброску немецких войск на другие направления, и прежде всего под Сталинград. Немецкие войска на центральном участке фронта были скованы, освобождён город Великие Луки.

1 января – 4 февраля 1943 года в ходе Северо-Кавказской наступательной операции советские войска вышли к Ростову-на-Дону и на рубеж реки Кубань. Основные силы противника избежали полного разгрома и отступили на Донбасс. Попытки немецкого командования взять под контроль Кавказ с его нефтяными месторождениями окончательно провалились.

1 января – 18 февраля 1943 года проводилась Ростовская наступательная операция с целью отрезать группировку противника на Северном Кавказе от основных сил немцев. В ходе операции советские войска освободили Ростов-на-Дону, но были остановлены на мощном немецком рубеже обороны по реке Миус.

13 января – 3 марта 1943 года – Воронежско-Харьковская стратегическая наступательная операция. Начатая одновременно с наступлением на ростовском и донбасском направлениях, она должна была привести к освобождению Харьковского промышленного района. Операция включала в себя Острогожско-Россошанскую, Воронежско-Касторненскую и Харьковскую операции. Советские войска освободили Воронеж, Курск, Белгород, Харьков.

18 января 1943 года в ходе советской наступательной операции «Искра» была прорвана блокада Ленинграда. От противника удалось очистить Шлиссельбург и южное побережье Ладожского озера. Это позволило построить Шлиссельбургскую железную дорогу, по которой в Ленинград пошли поезда с продовольствием и другими грузами.

29 января – 18 февраля 1943 года состоялась Ворошиловградская операция. Она проводилась с целью освобождения Северного Донбасса. В первые дни наступление развивалось успешно, но советские войска далеко оторвались от баз снабжения, а также остались почти без поддержки авиации. Противник оказывал ожесточённое сопротивление, а 19 февраля перешёл в контрнаступление. Основная часть Донбасса осталась под контролем немцев.

9 февраля – 24 мая 1943 года советское командование провело Краснодарско-Новороссийскую наступательную операцию с целью уничтожения немецких войск на Кубани. Упорное сопротивление противника, сложные погодные условия и просчёты советского командования привели к тому, что полностью реализовать замысел наступления не удалось: немцы отступили на подготовленные рубежи. Советские войска освободили Краснодар и перешли к обороне.

15–28 февраля 1943 года состоялась Демянская наступательная операция. Демянский выступ мог быть использован вермахтом для окружения советских войск сходящимися ударами из районов Демянска и Ржева. В ходе операции выступ был ликвидирован, но выполнить задачу по окружению и уничтожению немецких войск в этом районе не удалось.

1–30 марта 1943 года – Ржевско-Вяземская стратегическая наступательная операция. В марте 1943 года немецкое командование начало планомерный вывод войск из Ржевского выступа, чтобы избежать окружения. Попытки советского командования окружить и уничтожить основные силы противника не удались.

4–25 марта 1943 года в ходе Харьковской оборонительной операции советские войска отражали контрнаступление немцев в районе Харькова. Благодаря мощным танковым ударам противник вновь захватил Харьков и Белгород, но развить наступление и разгромить советские войска на этом направлении немцам не удалось.

5 июля – 23 августа 1943 года – Курская битва. Летом 1943 года немецкое командование планировало окружить и разгромить советские войска в Курском выступе. С целью срыва этого наступления Красная Армия провела стратегическую оборонительную (5–23 июля) и наступательную (12 июля – 23 августа) операции. После победы на Курской дуге стратегическая инициатива окончательно перешла к СССР.

5–23 июля 1943 года – Курская стратегическая оборонительная операция. Основные бои велись на южном и северном фасах Курского выступа, где немцы сходящимися к Белгороду ударами пытался окружить советские войска. На северном фасе оборонительная часть сражения закончилась к 12 июля, на южном фасе немецкое наступление удалось остановить к 23 июля. Центральным событием этого этапа Курской битвы стало танковое сражение, состоявшееся 12 июля 1943 года под Прохоровкой на южном фасе Курской дуги. С обеих сторон в нём участвовало до 1500 танков и самоходных орудий. В результате этих боёв немецким войскам не удалось захватить Прохоровку и прорвать советскую оборону, а советские войска не выполнили задачу по окружению группировки противника.

12 июля – 18 августа 1943 года – Орловская стратегическая наступательная операция, известная также под кодовым наименованием «Кутузов». В её ходе 5 августа советские войска освободили Орёл, а к 18 августа подошли к оборонительному рубежу немцев восточнее Брянска.

3–23 августа 1943 года советское командование провело Белгородско-Харьковскую стратегическую наступательную операцию, известную как операция «Румянцев». Она стала заключительной фазой Курской битвы. 5 августа советские войска освободили Белгород, 23 августа – Харьков. Попытки немцев отбить город продолжались ещё неделю и полностью прекратились 30 августа. 5 августа 1943 года в честь освобождения советскими войсками Орла и Белгорода в Москве состоялся первый за годы Великой Отечественной войны артиллерийский салют.

3 августа – 15 сентября 1943 года на оккупированных немцами территориях советские партизаны провели о перацию «Рельсовая война» . Уничтожение железнодорожных путей и эшелонов было призвано затруднить доставку грузов немецким войскам на фронте, и тем самым помочь разгрому немецких войск на Курской дуге и развитию общего наступления.

17–27 июля 1943 года в ходе Изюм-Барвенковской наступательной операции советские войска форсировали Северский Донец и захватили плацдарм на его правом берегу. Это помешало немецкому командованию перебросить часть войск донбасской группировки в район Курской дуги.

17 июля – 2 августа 1943 года в ходе Миусской операции советские войска не смогли прорвать хорошо укреплённый оборонительный рубеж немцев на западном берегу реки Миус и разгромить противника. Противнику пришлось стягивать к Миусу дополнительные войска, в том числе из-под Харькова и с курского направления. Это способствовало успеху советской Белгородско-Харьковский операции.

7 августа – 2 октября 1943 года проводилась Смоленская наступательная операция, известная также как операция «Суворов». Она включала в себя частные Спас-Деменскую, Ельнинско-Дорогобужскую, Духовщинско-Демидовскую, Смоленско-Рославльскую операции. К исходу операции удалось освободить Смоленск и ряд других населённых пунктов Смоленской и Калининской областей.

13 августа – 22 сентября 1943 года советское командование провело Донбасскую наступательную операцию с целью освобождения Донецкого угольного бассейна. Советским войскам удалось не только прорвать глубокоэшелонированную оборону противника, но и разгромить крупную вражескую войсковую группировку немцев. Донбасс был полностью освобождён.

22 июля – 22 августа 1943 года в ходе Мгинской наступательной операции советские войска пытались восстановить контроль над важнейшей Кировской железной дорогой и обеспечить прочную железнодорожную связь Ленинграда с остальной страной. Выполнить эту задачу советским войскам не удалось, но втянутые в ожесточённые бои немцы не смогли перебросить часть сил группы армий «Север» под Курск.

4 февраля – 16 сентября 1943 года велись бои на «Малой земле». Отряды советских десантников вели бои за плацдарм на косе в районе Новороссийска 225 дней. В сентябре 1943 года «Малая земля» сыграла важную роль в освобождении Новороссийска.

9 сентября – 9 октября 1943 года была проведена Новороссийско-Таманская наступательная операция. Она началась с ударов советской авиации и артиллерии с последующей высадкой десантов в районе Новороссийска. Затем последовало общее наступление войск Северо-Кавказского фронта. 9 октября весь Таманский полуостров оказался в руках наступающих, что создавало благоприятные условия для освобождения Крыма.

10–16 сентября 1943 года состоялась Новороссийская десантная операция. Оперативный десант с кораблей и катеров Черноморского флота высадился в Новороссийский порт в рамках Новороссийско-Таманской операции. Бои за Новороссийск закончились 16 сентября освобождением города, что сыграло важную роль в борьбе за Таманский полуостров в целом.

17 августа – 3 октября 1943 года проводилась Брянская наступательная операция с целью занять плацдарм на западном берегу Десны и освободить Брянский промышленный район. Советские войска успешно форсировали реку выше Брянска, освободили город и значительные территории к западу от него.

24 августа – 23 декабря 1943 года – Битва за Днепр. Это масштабное сражение состояло из ряда взаимосвязанных наступательных операций советских войск. На первом этапе битвы (август-сентябрь 1943 года) советские войска освободили Левобережную Украину и Донбасс, форсировали Днепр. На втором этапе (октябрь-декабрь 1943 года) были освобождены Киев, Днепропетровск, Кривой Рог, началось освобождение Правобережной Украины.

26 августа – 30 сентября 1943 года с Черниговско-Полтавской наступательной операции начался первый этап Битвы за Днепр. В ходе общего наступления Центрального, Степного и Воронежского фронтов советские войска освободили почти всю Левобережную Украину, форсировали Днепр и к 30 сентября захватили 21 плацдарм на западном берегу реки.

26 сентября – 20 декабря 1943 года проводилась Нижнеднепровская наступательная операция, в результате которой советские войска освободили Левобережную Украину в низовьях Днепра, блокировали немецко-румынскую группировку в Крыму, освободили Запорожье и Днепропетровск, заняли на правом берегу Днепра стратегически важный Кременчугский плацдарм. К концу декабря 1943 года после немецких контрударов советские войска перешли здесь к обороне.

24 сентября 1943 года началась Днепровская воздушно-десантная операция с целью сорвать подход подкреплений к захваченным советскими войсками плацдармам на правом берегу Днепра. Операция потерпела неудачу: десант высаживался неорганизованно, часть десантников приземлилась на советские позиции и в Днепр, часть погибла сразу после приземления. Отдельные группы, потеряв связь с командованием, действовали в тылу врага самостоятельно или присоединялись к партизанам.

19 сентября – конец октября 1943 года советские партизаны провели операцию «Концерт» с целью поддержки предстоящего наступления на смоленском и гомельском направлениях. Партизанские отряды вывели из строя больше участки железнодорожных путей, после чего пропускная способность железных дорог на оккупированных территориях снизилась на 30–40%.

3–13 ноября 1943 года состоялась Киевская наступательная операция. В октябре 1943 года советские войска дважды безуспешно пытались освободить столицу Украинской ССР ударами с Букринского плацдарма. После перегруппировки войск 3 ноября основной удар неожиданно для немцев был нанесён с Лютежского плацдарма. Уже 6 ноября советские войска освободили Киев, к 13 ноября – Житомир и правобережные районы Киевской и Житомирской областей.

13 ноября – 22 декабря 1943 года – Киевская оборонительная операция. В ноябре 1943 года немецкое командование предприняло контрнаступление с целью вернуть Киев и восстановить свою оборону по Днепру. Советские войска не успели хорошо подготовиться к обороне, но в тяжёлых боях остановили противника и сорвали его планы.

31 октября – 11 декабря 1943 года – Керченско-Эльтигенская десантная операция. Советские десанты высадились в районах Керчи и посёлка Эльтиген в восточной части Крымского полуострова. В тяжёлых боях они захватили плацдармы и удерживали их, однако выполнить задачу по освобождению всего Керченского полуострова не удалось. Эльтигенский десант был эвакуирован к 11 декабря, а плацдарм под Керчью десантники удерживали до начала Крымской операции в апреле 1944 года.

28 ноября – 1 декабря 1943 года – Тегеранская конференция , на которой лидеры СССР, США и Великобритании Иосиф Сталин, Франклин Делано Рузвельт и Уинстон Черчилль обсуждали вопросы дальнейшего военного сотрудничества и послевоенного устройства мира. Для советской делегации важнейшее значение имело решение США и Великобритании об открытии второго фронта в Европе в 1944 году.