ОРГАНИЗАЦИЯ УКРАИНСКИХ НАЦИОНАЛИСТОВ
ОРГАНИЗАЦИЯ УКРАИНСКИХ НАЦИОНАЛИСТОВ (ОУН) - политическая организация, изначально возникшая как движение на Западной Украине (в то время входившей в состав Польши).
Декларировавала своей главной целью создание единого независимого украинского государства, которое должно включать в себя польские, советские, румынские и чехословацкие территории, населённые украинцами. Создана в 1929 году на 1-м Конгрессе украинских националистов в Вене в результате объединения Украинской военной организации (УВО) и студенческих националистических объединений (Группа украинской национальной молодёжи, Лига украинских националистов, Союз украинской националистической молодёжи и другие). Центральный орган [Руководство (Провод) укранскихи националистов - ПУН] ОУН возглавил Е.М. Коновалец - руководитель УВО, которая до середины 1932 года сохраняла формальную организационную самостоятельность.
Идеология ОУН основывалась на принципах, выдвинутых Н.И. Михновским в брошюре «Самостiйна Україна» (Львов, 1900), и идеях украинского интегрального национализма, изложенных Д.И. Донцовым в книге «Национализм» (Львов, 1926). Действовала в подполье, в основном в Галиции [территория современных Ивано-Франковской, Львовской и большей части Тернопольской областей Украины (Восточная Галиция, преимущественно заселённая украинцами; называлась Галичиной), Подкарпатского воеводства и большей части Малопольского воеводства Польши (Западная Галиция, преимущественно заселённая поляками)], основные методы - акции саботажа, нападения на государствееные учреждения и поджоги имущества поляков, акты «экспроприации» и политические убийства, в том числе украинских политических и общественных деятелей, лояльных к польским властям. После убийства в 1934 году министра внутренних дел Польши Б. Перацкого практически всё руководство ОУН в Галиции было арестовано и осуждено (в том числе её руководитель С.А. Бандера), а многие ячейки организации разгромлены или прекратили свою деятельность.
С середины 1930-х годов началось сотрудничество ОУН с руководством и спецслужбами нацистской Германии. В 1938 году в Роттердаме агентами советской разведки был убит Коновалец, а в августе 1939 года на 2-м Большом Сборе украинских националистов в Риме руководителем ОУН избран А.А. Мельник. Отряды ОУН, подготовленные сотрудниками 2-го отдела абвера, принимали эпизодическое участие в германо-польской войне 1939 года, в её ходе из польских тюрем были освобождены все члены ОУН. В начале 1940 года в ОУН произошёл раскол, инициированный группой Бандеры, провозгласившей создание Революционного Провода ОУН, который юридически оформили в апреле 1941 года в Кракове его сторонники на ещё одном 2-м Большом Сборе украинских националистов. Бандера был объявлен новым вождём ОУН, а Мельник и его сторонники - диверсантами и вредителями. С этого момента начинают существовать две ОУН: ОУН(м) - мельниковцы и ОУН(б) - бандеровцы. С осени 1940 года в составе ОУН(б) стала действовать так называемая СБ - «Служба безопасности» (распущена в 1951 году), главной задачей которой было «…уничтожать враждебные Украине элементы…» - поляков, евреев, «москалей» и других, а также «предателей» из ОУН(м) и изменников внутри ОУН(б). Обе организации приняли участие в подготовке Германии к нападению на СССР, а из членов ОУН(б) были сформированы 2 батальона («Нахтигаль» и «Роланд») в составе германского полка особого назначения «Бранденбург- 800».
С началом войны против СССР так называемые походные группы сторонников обеих ОУН, продвигавшиеся в передовых эшелонах германских войск по территории Украины, при занятии населённых пунктов организовывали в них новую администрацию и структуры управления. Во Львове 30.6.1941 года Я.С. Стецько (заместитель Бандеры) созвал так называемый Укринские национальные сборы и объявил о создании Украинского государства, основанного на национальной диктатуре, антикоммунизме, антисемитизме и русофобии. Несмотря на то, что в «Акте провозглашения Украинского государства» декларировалось, что «…Украинское государство будет тесно взаимодействовать с Национал-Социалистической Великой Германией, которая под руководством своего Вождя Адольфа Гитлера создаёт новый порядок в Европе и мире…» уже 11-12 июля Стецько и несколько членов правительства самопровозглашённого государства были арестованы гестапо и отправлены в Берлин, а 17 июля образован Рейхскомиссариат «Украина» во главе с Э. Кохом. В это же время началось вооруженное противостояние между сторонниками ОУН(б) и ОУН(м). Германские власти арестовали Бандеру и его ближайших сподвижников и поместили их сначала под домашний арест (июль - сентябрь), затем в Берлинскую центральную тюрьму (сентябрь 1941 - январь 1942 года), а с января 1942 года - в специальный блок «Целленбау» концлагеря Заксенхаузен. Вместе с тем сторонники обеих ОУН принимали активное участие в формировании полиции и вспомогательных батальонов, участвовавших в карательных операциях против советских партизан.
Из-за продолжавшихся вооруженных нападений членов ОУН(б) на сторонников ОУН(м) осенью 1941 года германсие власти арестовали несколько сотен бандеровцев, а ОУН(б) формально объявили вне закона, хотя никаких широкомасштабных акций против неё не проводилось. После поражения германских войск в Сталинградской битве 1942-1943 годов, приближения частей РККА к Украине и активизации действий советских партизан в феврале 1943 года руководство ОУН(б) приняло решение о начале вооруженной борьбы с германскими оккупантами. Наиболее ожесточённые бои между отрядами ОУН(б) [впоследствии Украинская повстанческая армия (УПА)] и германскими войсками проходили во 2-й половине 1943 года, но уже в начале 1944 года стали эпизодическими и к осени практически прекратились. Главным противником УПА были отряды Армии Крайовой и советских партизан, напряжённость и ожесточённость боёв с которыми только возрастала. В то же время (в 1943 году) германские оккупационные власти сформировали 14-ю добровольческую гренадерскую дивизию СС «Галиция» (так называемая дивизия СС «Галичина»), основной контингент которой составляли сторонники ОУН(м). Собственные вооруженные отряды ОУН(м) к середине 1944 года вошли в состав УПА или были распущены. В конце 1944 года германское руководство выпустило из концлагеря Бандеру, Стецько и других, а также Мельника (арестован и помещён в концлагерь в феврале 1944 года) и привлекло их к созданию «антибольшевистских» формирований. В марте 1945 года в Вене Бандерой был организован Заграничный центр ОУН(б).
После поражения Германии во 2-й мировой войне руководство обеих ОУН оказалось на территории, контролируемой войсками США, Великобритании и Франции. В конце 1945 - начале 1946 годов в лагерях беженцев и перемещённых лиц на территории западных союзников между ними развернулась борьба за новых членов и влияние на лагерную администрацию, победа в которой осталась за ОУН(б). Число сторонников ОУН(м) постепенно уменьшалось, что вынудило её руководство пойти на сближение с другими националистическими движениями украинской эмиграции и в итоге отказаться от догм начала 1930-х годов.
С 1946 года, после начала «холодной войны», обе ОУН [ОУН(б) в большей степени, так как под её руководством находились отряды УПА, действовавшие на территории СССР и Польской Народной Республики (ПНР)] стали финансироваться спецслужбами США и Великобритании. Вооруженное подполье ОУН(б) и отряды УПА (объединены в 1947 году), действовавшие на территории ПНР, были разгромлены к концу 1947 года. На территории СССР вооруженная борьба украинских националистов формально закончилась в 1949 году, когда УГВР [Украинский главный освободительный совет (укр. - Україньска головна визвольна рада) - непризнанное правительство Украины, образованное ОУН(б) в 1944 году, с 1945 года находилось в Мюнхене, Германия] принял решение о роспуске УПА, но отдельные акты террора отмечались и в 1950-х годах, а ликвидация организованного подполья ОУН в основном завершилась в 1952 году. В 1956 году от ОУН(б) откололась «Заграничная ОУН», или ОУН(з), которая в дальнейшем выступала от имени Заграничного Провода УГВР. В октябре 1959 года в Мюнхене агентом советской разведки убит С.А. Бандера. С 1959 года ОУН(б) возглавил С. Ленкавский, с 1968 года - Я.С. Стецько, с 1987 года - В. Олеськив, в 1991-2000 годах - Ярослава Стецько (жена Я.С. Стецько; настоящие имя и фамилия Анна Евгения Музыка; 1920-2003 годы). После обретения Украиной в 1991 году независимости по её инициативе в 1992 году ОУН(б) преобразована в политическую партию - Конгресс украинских националистов. ОУН(м) в 1992 году легализовалась на Украине как общественная организация национально-демократического направления.