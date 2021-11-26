ОРДЕНА И МЕДАЛИ СССР В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Награждения лиц, особо отличившихся на поле боя или в труде на благо своего Отечества.

Традиция награждения лиц, особо отличившихся на поле боя или в труде на благо своего Отечества, существовала во все времена и во всех государствах. После победы Октябрьской революции наградная система царской России вместе с ликвидацией чинов и сословий была отменена. В первые годы советской власти были учреждены орден Красного Знамени РСФСР (4 октября 1918 г.) и орден Трудового Красного Знамени РСФСР (28 декабря 1920 г.). Кроме того, в 1920-1923 гг. появились ордена Красного Знамени и ордена Трудового Красного Знамени в ряде советских республик. С момента образования СССР (30 декабря 1922 г.), стали разрабатываться единые для всей страны наградные знаки отличия. Были учреждены орден Красного Знамени СССР (1 августа 1924 г.) и орден Трудового Красного Знамени СССР (7 сентября 1928 г.). Но награждения орденами союзных республик продолжались параллельно еще длительное время. 6 апреля 1930 г. были учреждены орден Ленина (в то время высшая награда за боевые и трудовые подвиги) и орден Красной Звезды. 25 ноября 1935 г. учрежден орден «Знак Почета», награждение которым производилось за высокие производственные показатели в различных отраслях народного хозяйства. Первая советская медаль была учреждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 января 1938 г. к 20-летию Красной Армии. По статуту медалью награждались лица командного и начальствующего состава Красной Армии и ВМФ, образцово прослужившие в ее рядах к 23 февраля 1938 г. 20 лет, а также заслуженные участники Гражданской войны. Для награждения военнослужащих «за личное мужество и отвагу в боях с врагами Советского Союза» 17 октября 1938 г. была учреждена одна из самых почетных советских военных медалей — «За отвагу». В этот же день была учреждена медаль «За боевые заслуги» для награждения военнослужащих и гражданских лиц, которые в борьбе с врагами СССР смелыми действиями, порой с риском для жизни содействовали успеху боевых действий на фронте. Всего до начала Великой Отечественной войны медалью «За отвагу» было награждено ок. 26 тыс. человек, медалью «За боевые заслуги» — свыше 21 тыс. человек. Медали «За трудовую доблесть» и «За трудовое отличие», учрежденные 27 декабря 1938 г., отмечали трудовые подвиги советских людей. 1 августа 1939 г. была учреждена золотая медаль «Герой Советского Союза» (с 16 октября 1939 г.— медаль «Золотая Звезда») — знак высшей степени отличия перед государством. Само звание Герой Советского Союза было учреждено еще 16 апреля 1934 г., и до войны звания его были удостоены свыше 620 человек, а за время войны еще ок. 12 тыс. человек (в т. ч. иностранцы). 22 мая 1940 г. была учреждена золотая медаль «Серп и Молот», являвшаяся знаком отличия звания «Герой Социалистического Труда» (звание Герой Социалистического Труда было уста-новлено 27 декабря 1938 г.). Великая Отечественная война против немецко-фашистских захватчиков выявила беспримерное количество боевых и трудовых подвигов советских людей. Для отличия их заслуг перед государством потребовалось учреждение новых наград. Первой из них стал учрежденный 20 мая 1942 г. орден Отечественной войны I и II сте-пеней, которым награждали солдат и офицеров, проявивших себя в боях против фашистских агрессоров. Всего за войну I степенью ордена было награждено ок. 350 тыс., а II степенью — более 1 млн человек. Для награждения командиров Красной Армии за заслуги в организации и руководстве боевыми операциями, приведшими к успеху советских войск, 29 июля 1942 г. были учреждены ордена Суворова I, II и III степеней, орден Кутузова I и II степеней (III степень ордена была учреждена 8 февраля 1943 г.) и орден Александра Невского. Всего награждено: орденом Суворова I степени — более 390 человек, II степени — более 2,8 тыс., III степени — свыше 4 тыс. человек; орденом Кутузова I степени — более 660 человек, II и III степеней — более 3,3 тыс. человек каждой; орденом Александра Невского — свыше 42 тыс. человек. 22 декабря 1942 г. были учреждены медали «За оборону Ленинграда», «За оборону Одессы», «За оборону Севастополя», «За оборону Ста-линграда». Для отличия заслуг в борьбе с врагом партизан и подпольщиков 2 февраля 1943 года учреждена специальная медаль — «Партизану Великой Отечественной войны» I и II степеней (за войну ей было награждено 127 тыс. человек). Для награждения за храбрость, мужество и бесстрашие, проявленные в боях за Советскую Родину лицами рядового и сержантского состава Красной Армии (в авиации — младшими лейтенантами), 8 ноября 1943 г. был учрежден орден Славы I, II и III степеней. Награждение этим орденом осуществлялась последовательно — от низшей степени к высшей. Лица, награжденные орденом всех трех степеней, считались полными кавалерами ордена Славы (ими стали более 2600 человек). Орденом Славы II степени было награждено более 46 тыс. человек, III степени — ок. 980 тыс. человек. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 ноября 1943 г. для награждения лиц высшего командного состава Красной Армии за успешно проведенные стратегические операции в масштабе одного или нескольких фронтов, повлекшие за собой коренное изменение обстановки в пользу советских войск, был учрежден высший полководческий орден — «Победа». За годы войны им было награждено 11 военачальников, из них А. М. Василевский, Г. К. Жуков, И. В. Сталин — дважды. 3 марта 1944 г. для награждения отличившегося в боях за Родину рядового, старшинского и сержантского состава ВМФ учреждены медаль Ушакова и медаль Нахимова, а для командного состава ВМФ за успешную разработку, проведение и обеспечение морских операций — орден Ушакова I и II степеней и орден Нахимова I и II степеней. Медалью Ушакова было награждено более 15 тыс. человек, медалью Нахимова — свыше 13 тыс. Орденом Ушакова I степени награждено ок. 50, II степени — ок. 200 человек; орденом Нахимова I степени — 80, II степени — более 460 человек. Для награждения воинов, участвовавших в героической обороне Москвы и Кавказа, 1 мая 1944 г. учреждены медали «За оборону Москвы» и «За оборону Кавказа». Признавая заслуги женщин в воспитании детей в тяжелые годы войны и поднимая авторитет женщины-Матери, 8 июля 1944 г. были учреждены орден «Мать-героиня» для женщин, родивших и воспитавших 10 детей; а так же орден «Материнская слава» I, II и III степеней, для родивших и воспитавших 9, 8 и 7 детей соответственно. Одновременно была учреждена «Медаль материнства» I степени за воспитание 6 детей и II степени за воспитание 5 детей. 5 декабря 1944 г. для награждения воинов, принимавших участие в героической обороне Заполярья, была учреждена медаль «За оборону Советского Заполярья». В ознаменование победы над фашистской Германией 9 мая 1945 г. была учреждена медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Отдавая дань уважения трудовому героизму советского народа в годы войны, 6 июня 1945 г. была учреждена медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945 гг.». Для отличия воинов, проявивших доблесть в боях за овладение крупными городами противника и освобождение столиц порабощенных государств, 9 июня 1945 г. были учреждены медали «За взятие Будапешта», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Вены», «За взятие Берлина», «За освобождение Белграда», «За освобождение Варшавы», «За освобождение Праги». 30 сентября 1945 г. в честь победы в войне с Японией была учреждена медаль «За победу над Японией». До начала Великой Отечественной войны награждения правительствен-ными наградами осуществлялись только указами Президиума Верховного Совета СССР. В годы войны процедура награждения упростилась. Награждения высшими знаками отличия (орденами Ленина и «Победа», присвоением звания Героя Советского Союза и т. п.) продолжали оставаться в ведении Верховного Совета СССР. Право награждать особо отличившихся бойцов и командиров орденами и медалями было пре-доставлено от имени Верховного Совета СССР командующим фронтами, флотами, армиями, флотилиями, командирам корпусов, дивизий, бригад, полков (в зависимости от статута награды), с последующим утверждением награждения Президиумом Верховного Совета СССР. Награждения за заслуги перед страной, проявленные в годы Великой Отечественной войны, осуществлялись также орденами и медалями СССР, учрежденными в послевоенное время.

Автор статьи: Соколов Д. К.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015