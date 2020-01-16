Опередивший время: история РПД Ручной пулемет Дегтярева (РПД) – последняя составляющая «стрелковой триады» советской пехоты в послевоенные годы На чтение: 2 минуты

Ручной пулемет Дегтярева (РПД) – последняя составляющая «стрелковой триады» советской пехоты в послевоенные годы

О первых двух составляющих этой тройки мы вам уже рассказывали – это и автомат Калашникова и не менее легендарный карабин СКС . Настало время узнать про пулемет, при помощи которого советская пехота должна была подавлять огнем позиции противника и при поддержке метких выстрелов бойцов с карабинами давать дорогу автоматчикам.

Поддержать огнем

Идея огневого подавления позиций и пехоты противника совсем не нова. Получив огневой перевес, можно спокойно продвигать своих бойцов вперед, пользуясь тем, что под валом огня противник не сможет высунуться из укрытия.

Схема РПД

В разное время эта задача решалась по-разному, пока в войсках прочно не закрепился пулемет. Но, как мы знаем, изначально он был велик, тяжел и неповоротлив. Но и пулемет со временем стал мобильным, появилась и его пехотная версия, и единый вариант, например, как немецкий MG-34. Вторая мировая война предъявила новые требования к пулеметам враждующих сторон. И с требованиями этими справился лучше всех, пожалуй, тот же немец, только в модернизированном варианте. Но несмотря на хороший результат, и он был тяжел, требовал второго (а то и третьего) номера расчета, требовал смены ствола из-за высокой скорострельности, поэтому же быстро расходовал боекомплект. Да и винтовочный патрон был признан чрезмерно мощным и тяжелым для маневра в рядах пехоты, особенно при интенсивном наступлении.

Пулемет поддержки отделения

Нам кажется, вам уже стало понятно, что мы не просто так описали условия выше. Это примерно сформулированные тактико-технические требования, которые командование Красной Армии и предъявило к новому пулемету для огневой поддержки боя на уровне отделение/взвод.

РПД

Важным нюансом создания нового оружия стало использование нового патрона, разработанного еще в ходе Великой Отечественной войны. Под образец 1943 года ориентировался и будущий автомат Калашникова, и карабин СКС. Эту триаду должен был венчать и новый легкий пулемет. Тут следует отметить, что будущий РПД значительно опередил свое время. Подобные оружейные системы создавались на Западе только под малоимпульсные патроны 5,56 НАТО, и только на рубеже 70-х и 80-х годов. То есть на 40 лет позже, чем в СССР. Главное – помимо нового оружия создавалась и новая концепция его применения. На Западе она получила английское название SAW (в переводе – «автоматическое оружие отделения»). Быстро, точно и разрушительно накрыть массированным огнем противника как в обороне, так и в наступлении, тем самым обеспечить успешные и безопасные действия своего отделения или взвода. Таким инструментом для пехоты и стал наш легендарный РПД.

РПД

В конкурсе на создание пулемета приняли участие все наши именитые оружейники времен Великой Отечественной войны, но за явным преимуществом победил уже заслуживший звание «пулеметного гуру» Василий Дегтярев. Свою роль сыграли его работы над усовершенствованием ДП-27 и ДПМ, которые превратились в РП-46 с ленточным питанием. Параллельно с этими работами Дегтярев стал думать и над созданием маневренного пулемета под новый патрон.

РПД

В результате в короткий срок – через год после появления нового патрона – в 1944 году появился пулемет РД-44. Опытная партия проходила испытание на фронте, и по результатам комплексных, войсковых и полигонных испытаний пулемет был отправлен на доработку. На войну он не успел, но вскоре после войны массово стал поставляться в армию.

Схема разборки РПД

Перейдем к особенностям нашего «Ручного пулемета системы Дегтярева (РПД)». Главное – это несменный ствол, что существенно облегчало конструкцию. Возникает вопрос, а что с нагревом и скорострельностью? Дегтярев решил задачу изящно: в автоматику пулемета ввел газовый регулятор, работающий в трех положениях. Стрелок по своему усмотрению мог снижать или повышать скорострельность пулемета, что уменьшало и нагрев ствола, особенно при стрельбе короткими очередями. Удобная круглая коробка, зафиксированная под ствольной коробкой, вмещала 100 патронов в металлической ленте из двух кусков по 50. При желании можно было объединить и больше лент, накидывая их на плечо, по немецкому примеру времен войны. Интересна и удачная форма цевья, позволяющая стрелять как хватом снизу, прицельно, так и сверху, от бедра, «с ремня». Удобен был и массивный приклад.

Кустарно укороченные РПД

Пулемет давал от 150 до 600 выстрелов в минуту, сохраняя убойность на дистанциях до 1,5 км, рекомендовалось вести бой на дистанциях до 300-400 м или при ротном огне – до 800 м.

РПД в бою

Звездным часом для РПД стала Вьетнамская война. Пулемет превосходно показывал себя в скоротечных огневых контактах, присущих этому конфликту. Тяжелый патрон отлично вел себя в джунглях, пробивая преграды, ветви, листья. Сами американцы охотно использовали доставшиеся им РПД, иногда даже обрезали их на манер современных специальных пулеметов для боев на короткой дистанции.

Осовремененный РПД

РПД производился в Китае и Северной Корее по местным лицензиям. РПД активно поставлялся за рубеж и стоял на вооружении более чем в 50 странах. Несмотря на то, что многие считают патрон да и сам пулемет устаревшими, даже в наши дни в Ливии, Сирии, Африке и многих других локальных конфликтах можно встретить характерный облик РПД, незначительно улучшенного РПДМ или его иностранных «клонов», которые выделяются своей круглой патронной коробкой.

И ещё один

В нашей армии на смену РПД пришел удачный РПК, но и сейчас на складах хранения находится значительное количество доказавших свою эффективность и неприхотливость дегтяревских пулеметов. В Америке любители оружия выпускают РПД малыми партиями и делают для него современные «обвесы», с которыми наш послевоенный «старичок» смотрится очень даже бодро и современно.

И ещё один

Вот так в нашей стране впервые появился пулемет, намного опередивший свое время и во многом предопределивший тактику применения легких скорострельных пулеметов в войнах второй половины ХХ века и в современных конфликтах.

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