Операция «Ульм»: диверсанты, заблудившиеся на Урале 1943 год стал переломным в войне с фашистской Германией. По мнению гитлеровских экспертов, война давно должна была закончиться, но Красная Армия продолжала наступать, а войска вермахта откатывались все дальше и дальше на запад. На чтение: 2 минуты

1943 год стал переломным в войне с фашистской Германией. По мнению гитлеровских экспертов, война давно должна была закончиться, но Красная Армия продолжала наступать, а войска вермахта откатывались все дальше и дальше на запад. Исход противоборства во многом определяла танковая мощь, а вот этой мощи у Советского Союза становилось все больше. Не справляясь с советскими танками на поле боя, высшие чины третьего рейха задумали организовать крупные диверсии против танковой кузницы СССР на Урале.

План «Ульм»

План масштабной операции против танковой промышленности СССР родился в недрах СС. В это время один из самых отчаянных диверсантов Германии оберштурмбанфюрер СС Отто Скорцени провел известную операцию по освобождению лидера итальянских фашистов Бенито Муссолини. Под впечатлением от этого глава СС Генрих Гиммлер и поручил ему подготовку и проведение такой операции в глубоком советском тылу.

Карта операции

Источник: https://biography.wikireading.ru

Скорцени к этому времени было тридцать пять лет, он числился в части особого назначения, которая проводила разведывательно-диверсионные операции в тылу противника. Освобождение Муссолини добавило ему доверия и у Гиммлера, и у Гитлера.

Именно Скорцени и поручили руководить группой диверсантов для операции «Ульм». Группу подбирали из военнопленных и молодых русских эмигрантов. Упор делался на военнопленных красноармейцев родом с Урала, которые могли ориентироваться в этих местах. В сентябре 1943 года начались тренировки. Задача перед диверсантами ставилась конкретная – уничтожение ключевых объектов, обеспечивающих изготовление танков на Урале. В ноябре 30 самых способных курсантов отправили на оккупированную территорию Псковской области, где их уже на практике стали готовить к диверсиям. Подготовка продолжалась довольно долго, и только 8 февраля 1944 года они оказались в Риге, откуда им предстояло отправиться в советский тыл.

Диверсанты

18 февраля 1944 года самолет «Юнкерс-52» с дополнительными баками вылетел на восток. Понятно, что сам Скорцени в этом полете не участвовал. Это была первая северная группа парашютистов из семи человек во главе с гауптшарфюрером Игорем Тарасовым.

Руководитель группы диверсантов Отто Скорцени

Источник: topwar.ru

Тарасов был белоэмигрантом и люто ненавидел советскую власть. Он сам предложил сотрудничество нацистам и хорошо знал этот район, что было очень важно для немцев. Этой команде предстояло действовать в Свердловской области.

Через два дня должна была улететь и южная группа под руководством гауптшарфюрера белоэмигранта Бориса Ходолея. Зоной действия этих диверсантов была Челябинская область. Сигналом для их вылета должна была стать радиограмма от Тарасова, но этого не произошло, и дальнейшая операция была прекращена.

Как все не получилось…

Мы уже рассказывали вам о деятельности советской контрразведки в годы Великой Отечественной войны, и этот случай не остался секретом для ее сотрудников. Еще 1 января 1944 года партизаны похитили заместителя начальника диверсионной школы «Цеппелин». Документы, захваченные в ходе операции, позволили обезвредить десятки вражеских агентов и дали информацию о готовящихся диверсиях против промышленности Урала.

Челябинский танковый завод который предполагалось уничтожить

Источник: topwar.ru

Управление НКГБ по Свердловской области приняло соответствующие меры, установило посты наблюдения, приготовило оперативные группы. Была усилена охрана мостов, но диверсанты не появлялись. Никаких сведений о них не было и у немецких спецслужб.

Оказалось, что летчики сбились с курса и выбросили группу аж в 300 километрах от пункта назначения. Высадка в темноте привела и к первым потерям. Погиб радист, другой диверсант при приземлении получил сильный удар, не мог передвигаться и покончил с собой, как было предписано в инструкции.

Немецкие диверсанты в советской форме

Источник: topwar.ru

Сам командир Тарасов также пострадал при приземлении, полученные ушибы не позволяли передвигаться, он отморозил ноги и тоже застрелился. Такая же участь постигла еще одного диверсанта: обморожение ноги вызвало гангрену, и он был застрелен товарищем. Оставшиеся агенты оборудовали в глухой тайге лагерь и старались спасти свои жизни. Рация оказалась в нерабочем состоянии. Только когда закончилось продовольствие, а это произошло уже в июне 1944 года, они начали действовать. Их попытки купить продукты у местных жителей не увенчались успехом. К ним относились враждебно и подозрительно.

Потеряв всякую надежду на положительный исход, фашистские выкормыши сдались сельскому участковому милиционеру и были переданы сотрудникам контрразведки. Следствие продолжалось до конца 1944 года. Все фигуранты получили длительные сроки заключения.

Ещё один пример. Немцев выдают ремни с их бляхами

Источник: waralbum.ru

Сам же организатор диверсионной операции Отто Скорцени сумел избежать ответственности за свои злодеяния и с успехом продолжал работать только на западные спецслужбы. По прошествии долгих лет он оценил операцию «Ульм» как заранее провальную, обреченную на неудачу в любом случае.

Ну а танки, изготовленные на Урале, в победном марше, достигли Берлина, и никто не смог им в этом помешать.

Обложка: waralbum.ru

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