Однорукий ас Иван Леонов Российское военно-историческое общество на своём портале «История РФ» неоднократно обращалось к подвигам героев Великой Отечественной войны. Мы много рассказывали о Герое Советского Союза Алексее Маресьеве, лётчике, который из-за тяжелого ранения лишился обеих ног, но продолжил летать на протезах. Подвиг Алексея Петровича повторили и другие пилоты – Александр Грисенко, Иван Любимов, Илья Маликов, Григорий Кузьмин. А вот Иван Антонович Леонов оказался единственным безруким лётчиком. Трагические одиссеи лётчика Ивана Леонова сослуживцы трижды считали погибшим. В апреле 1942 года в первом бою он сбил вражеский Ю-88, но и сам был подбит. Парашют раскрылся только перед самой землёй, лётчик сильно повредил ногу. Когда через... На чтение: 1 минута

Российское военно-историческое общество на своём портале «История РФ» неоднократно обращалось к подвигам героев Великой Отечественной войны. Мы много рассказывали о Герое Советского Союза Алексее Маресьеве , лётчике, который из-за тяжелого ранения лишился обеих ног, но продолжил летать на протезах. Подвиг Алексея Петровича повторили и другие пилоты – Александр Грисенко, Иван Любимов, Илья Маликов, Григорий Кузьмин. А вот Иван Антонович Леонов оказался единственным безруким лётчиком.

Трагические одиссеи лётчика

Ивана Леонова сослуживцы трижды считали погибшим. В апреле 1942 года в первом бою он сбил вражеский Ю-88, но и сам был подбит. Парашют раскрылся только перед самой землёй, лётчик сильно повредил ногу. Когда через несколько дней Иван вернулся в свою часть, его уже поминали сослуживцы.

Источник: https://myslo.ru/

В следующий раз Леонов «погиб» 15 июля 1943 года. Выпрыгнув из горящего самолёта, он приземлился на нейтральной полосе. От немцев его спасли красноармейцы, которые вытащили его из пруда, куда он упал, и доставили к своим. Лётчик получил тяжёлое ранение, у него было раздроблено плечо, начиналась гангрена. Жизнь 20-летнему парню спасли, но левую руку и плечевой сустав он потерял.

Снова в строю

После выздоровления Леонов вновь попытался вернуться в действующую армию. Сначала он добился разрешения у командующего 1-й Воздушной Армии знаменитого пилота Михаила Громова разрешения остаться в войсках. На первых порах Ивану была доверена штабная работа, но уже через некоторое время лётчик сам изготовил протез, позволивший ему управлять самолётом. Первые попытки летать были на истребителях, но из отряда пришлось уйти. Машины были скоростными и манёвренными, и с ними Леонову было трудно справиться. Он перешёл в эскадрилью связи, где перевозил донесения и военно-полевую почту на биплане По-2, боевая работа которого прекрасно показана в фильме «Небесный тихоход». Позже Леонов стал летать за линию фронта, доставляя боеприпасы в партизанские отряды. Им было совершено более 60 боевых вылетов. День Победы Иван Антонович Леонов встретил в Кенигсберге в звании старшего лейтенанта и с тремя орденами Красного Знамени на груди.

С этим протезом Леонов прошел всю войну. Источник: http://www.tula.aif.ru/

В 1995 году при подготовке к 50-летию Победы о необычайной судьбе своего выпускника узнали в Армавирском авиационном училище. Были исследованы архивы, и авиаторы добились, чтобы об этом подвиге узнали все. Указом Президента России от 16 февраля 1995 года старшему лейтенанту в отставке Леонову Ивану Антоновичу присвоено звание Героя России.

Иван Антонович Леонов прожил долгую и счастливую жизнь, являлся активным членом совета ветеранов города-героя Тулы. А в 1999 году наш герой вновь отважился отправиться в полёт: во время авиационного праздника в качестве второго пилота поднялся в небо на спортивном самолёте Як-52. Умер Иван Антонович Леонов в возрасте 95 лет летом прошлого года, 21 июня 2018 года.

Источник: http://www.warheroes.ru/

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