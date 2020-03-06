Наши героини: лучшие фильмы о женщинах Великой Отечественной войны (ВИДЕО) 8 марта мы отмечаем Международный женский день – замечательный повод вспомнить о том, какой вклад внесли представительницы прекрасного пола в дело Великой Победы. Девушки-снайперы, летчицы, разведчицы и саперы – все они на пределе сил сражались с нацистскими захватчиками и стали прототипами для героинь художественных фильмов, как советских, так и современных А зори здесь тихие (1972 и 2015) В 1972 году по одноименной повести Бориса Васильева режиссер Станислав Ростоцкий снял двухсерийный фильм о событиях, происходивших тридцатью годами ранее в Карелии. По сюжету картины действие разворачивается в 1942 году в тылу советских войск, где расположены два отделения взвода зенитчиков. Старшина Федот Васков,... На чтение: 4 минуты

8 марта мы отмечаем Международный женский день – замечательный повод вспомнить о том, какой вклад внесли представительницы прекрасного пола в дело Великой Победы. Девушки-снайперы, летчицы, разведчицы и саперы – все они на пределе сил сражались с нацистскими захватчиками и стали прототипами для героинь художественных фильмов, как советских, так и современных

А зори здесь тихие (1972 и 2015)

В 1972 году по одноименной повести Бориса Васильева режиссер Станислав Ростоцкий снял двухсерийный фильм о событиях, происходивших тридцатью годами ранее в Карелии. По сюжету картины действие разворачивается в 1942 году в тылу советских войск, где расположены два отделения взвода зенитчиков. Старшина Федот Васков, комендант железнодорожного разъезда, недоволен поведением своих солдат, поэтому ему присылают юных девушек-добровольцев, многие из которых отправились на защиту Родины прямо со школьной скамьи. Одна из героинь самовольно отлучается и обнаруживает в лесу немецких диверсантов. По возвращении она докладывает об увиденном старшине, а он получает от начальства приказ обезвредить врага. Теперь хрупким девушкам предстоит выполнить свой воинский долг, но помощи ждать неоткуда – их отряд отрезан от своих.

Художественная особенность этой картины заключается в том, что сцены военного времени снимались чрезвычайно реалистично на черно-белую пленку, в то время как сцены современности и воспоминаний девушек о мирном времени – цветные. В 1973 году «А зори здесь тихие» назвали лучшим фильмом по опросу популярного журнала «Советский экран». Режиссер картины впоследствии признался, что на создание киношедевра его вдохновила память о медсестре, которая, рискуя собственной жизнью, вынесла его с поля боя и спасла от гибели.

В 2015 году на экраны вышла новая версия великой истории. Поскольку часть действий в картине происходит в деревне, а найти населенный пункт, похожий на деревни военного времени, было нелегко, съемочная группа приняла решение построить объект. На его создание ушло около двух месяцев, а в работе принимало участие 40 человек. В Медвежьегорский район (Республика Карелия) из Тверской области везли разобранные дома и на месте собирали их: так на время съемок появились баня, дом и казарма.

В бой идут одни «старики» (1974)

В основе сюжета этой поистине народной картины – события из жизни военных летчиков Великой Отечественной войны , а прототипом командира эскадрильи стал Герой Советского Союза легендарный летчик Виталий Попков.

Главные женские роли в фильме исполнили актрисы Ольга Матешко (Зоя, пилот ночного бомбардировщика У-2) и восемнадцатилетняя Евгения Симонова (летчица Маша), причем для последней это был дебют в кино. Обе актрисы называли участие в картине настоящим подарком судьбы и восхищались талантом режиссера Леонида Быкова. Ольга Матешко вспоминала, что эпизод под песню «Утомленное солнце…», где ее и героиню Евгении Симоновой ведут в танго бойцы из «поющей эскадрильи», репетировали с самим Леонидом Федоровичем, и даже когда время репетиции подошло к концу, актеры продолжили самозабвенно танцевать.

Рябиновый вальс (2009)

В 2009 году на экраны вышел художественный фильм режиссера Алены Семеновой, основанный на реальных событиях. Картина повествует о подвиге молодых саперов-женщин, в основном совсем юных – девушек семнадцати-двадцати лет. Ценой своей жизни героини по распоряжению Наркомата обороны в послевоенные годы обезвреживали минные поля и дороги на территории Оштинского района Вологодской области. Ключевой персонаж истории – молодая вдова и мать-одиночка Полина, в тяжелых обстоятельствах встретившая свою любовь, офицера-инструктора саперного батальона Алексея. Главные роли в картине исполнили актеры Карина Андоленко и Леонид Бичевин, а младшую сестру Полины сыграла восходящая звезда (а сейчас уже известная актриса) Елизавета Арзамасова. Радости и переживания героев, постоянно балансирующих на грани жизни и смерти, вряд ли оставят зрителя равнодушным.

Битва за Севастополь (2015)

Людмила Павличенко учится в Киевском государственном университете, когда начинается война. Пройдя снайперские курсы, она уходит на фронт. Одного за другим девушка теряет товарищей и любимых мужчин, и волею судеб оказывается в осажденном нацистами Севастополе. После эвакуации Павличенко приглашена в состав советской делегации США, где знакомится с Элеонорой Рузвельт. Людмила обязана произносить речи перед американскими гражданами и прессой, и в ходе личного знакомства с Павличенко жена президента США замечает в душе этой молодой и полной героизма женщины глубокие душевные раны. Создатели фильма «Битва за Севастополь» называли свою картину психологической биографией о судьбе, которая ждет человека на войне. В фильме играют два ярких и талантливых российских актера: Юлия Пересильд (в главной роли) и Евгений Цыганов.

Молодая гвардия (1948)

Художественный фильм режиссера Сергея Герасимова был создан по одноименному роману Александра Фадеева. Это история о группе молодых комсомольцев, ведущих опасную подпольную войну против вражеских захватчиков. Действия происходят в городе Краснодоне, оккупированном нацистами. В 1942 году ребята, недавно окончившие школу, начинают всеми возможными способами противостоять врагу. Они сжигают немецкую баржу, распространяют листовки, в день годовщины Октябрьской революции развешивают по родному городу красные флаги. Фильм «Молодая гвардия» стал настоящим памятником юным и бесстрашным героям Великой Отечественной войны.

В картине дебютировала в будущем знаменитая советская актриса Нонна Мордюкова. Она исполнила роль Ульяны Громовой, принесшую ей известность по всей стране. Семью Мордюковых тяготы войны тоже не обошли стороной: в 1942 году во время оккупации войсками нацистов Краснодарского края, им не удалось эвакуироваться. Нонну и ее родных едва не отправили на принудительные работы в Германию, однако им удалось спрятаться и скрываться на отдаленном хуторе в течение года, а затем переехать в станицу Отрадную. В 1948 году, когда на экраны вышла «Молодая гвардия», Нонна Мордюкова уже была студенткой ВГИКа.

В небе «ночные ведьмы» (1981)

В 1981 году советским зрителям довелось увидеть фильм «В небе “ночные ведьмы”» о девушках, воевавших на «ночных» бомбардировщиках ПО-2. Для них зловещее прозвище, вынесенное в название картины, стало самой высокой оценкой вклада в победу, ведь поначалу летчиц многие не воспринимали всерьез. Часто их называли «Дунькин полк», по имени командира Евдокии Бершанской. Молодые девушки, и правда, порой казались легкомысленными: в фильме показано, как одна из «ведьм» перед сном прятала под подушкой свежие цветы, а другая – брала с собой на задание букетик подснежников. Но даже несмотря на романтичность и обманчивую хрупкость, у врагов летчицы вызывали неподдельный страх.

Примечательно, что «Ночных ведьм» сняла режиссер и Герой Советского Союза Евгения Жигуленко: в годы войны она была командиром звена 46-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка и смогла выжить, совершив 773 боевых вылета в ночное время. Свой фильм Евгения Андреевна посвятила всем, кто не вернулся с задания: самоотверженным девушкам, погибшим в авиакатастрофах, сбитых над целью, сгоревших в своих самолетах и скончавшихся от болезней.

Зоя (1944)

Фильм, снятый режиссером Лео Арнштамом в 1944 году, рассказывает о трагических событиях короткой, но полной героизма жизни московской школьницы Зои Космодемьянской , которая в начале Великой Отечественной войны стала партизанкой и после бесчеловечных пыток была казнена нацистами в подмосковной деревне Петрищево. За свой подвиг (под пытками Зоя не выдала никаких сведений врагу) она была посмертно удостоена звания Героя Советского Союза.

Вскоре после выхода на киноэкраны фильм «Зоя» стал лидером проката – за короткие сроки его посмотрели более двадцати миллионов зрителей. Помимо великого подвига главной героини в картине показана жизнь Москвы военных лет. Фильм начинается с кинохроники: кадры с Александровским садом, Ленинскими горами, физкультурными парадами и встречами летчиков, а также школой, где училась Зоя Космодемьянская, – здание находится в районе нынешней станции метро Войковская, на улице, которая сейчас носит имена Зои и Александра Космодемьянских.

Разведчицы (2013)

«Разведчицы» – телесериал, вышедший в 2013 году, посвящен судьбам двух женщин в годы Великой Отечественной войны. Разведчицы Арина и Зоя, роли которых исполнили актрисы Светлана Иванова и Светлана Устинова, связаны друг с другом печальными обстоятельствами. Арина – девушка из советских интеллигентов и образцовая комсомолка, а Зоя – дочь раскулаченного крестьянина, оказавшаяся по воле судьбы в уголовной среде. Обе героини накануне войны оказываются в разведшколе под руководством майора Воротынникова. Арина идет туда, чтобы избавиться от обвинения в государственной измене, а Зоя – чтобы доказать свою непричастность к убийству. Во время съемок актрисам пришлось не только научиться стрелять, драться и танцевать танго, но и выучить иностранные языки: в одной из сцен можно заметить, как бегло героиня Светланы Ивановой изъясняется на польском и немецком языках. Смотреть сериал .

Кадр из телесериала «Разведчицы»

Источник: kleo.ru

Гетеры майора Соколова (2014)

История, показанная в восьмисерийной военной драме «Гетеры майора Соколова», начинается в сентябре 1939 года, когда разразилась Вторая мировая война. В Крым приезжает майор разведуправления Соколов (это последняя роль актера Андрея Панина). Ему во что бы то ни стало нужно выявить агентурную сеть антисоветской организации «Русский общевоинский союз», которой руководит его давний враг штабс-капитан Семенов. В противостояние двух персонажей оказываются втянутыми девушки из отряда Соколова, способные обезвредить опасного врага. Под руководством майора их учат рукопашному бою, владению оружием и тонкостям психологического воздействия на противника. Смотреть сериал .

Кадр из сериала «Гетеры майора Соколова»

Источник: tvc.ru

Женя, Женечка и «Катюша» (1967)

Главный герой картины – солдат Женя Колышкин, интеллигентный и слегка несуразный молодой человек, постоянно попадающий в переделки. Идея написания сценария фильма появилась у режиссера Владимира Мотыля после прочтения повести Булата Окуджавы «Будь здоров, школяр!». Сюжет произведения натолкнул режиссера на идею создания трогательного, искреннего героя, неприспособленного к трудным военным будням.

Отправившись в предновогоднюю ночь за посылкой, Женя натыкается на немецкий блиндаж. У него получается спастись, но не избежать гауптвахты. В это время он знакомится с Женечкой Земляникиной, связисткой полка «Катюш», и между ними зарождается нежное чувство. Когда до конца войны остаются считаные дни, Женя и Женечка встретятся снова – уже в Берлине, но судьба продолжит испытывать героев даже накануне Победы.

P.S. На нашем портале «История.РФ» размещен многосерийный документальный фильм о женщинах-героинях Великой Отечественной войны « Прекрасный полк ». Каждая серия посвящена подвигу одной из множества удивительных женщин, боровшихся за безоблачное будущее и мирное небо над головой.

Обложка: Кадр из фильма «Битва за Севастополь». Источник: kinopoisk.ru

Смотрите также:

10 лучших фильмов о Сталинградской битве

«Советская русалка»: как Нина Соколова проложила «дорогу жизни» по дну Ладоги

Кто такие «ночные ведьмы »

Людмила Павличенко – «Леди Смерть» Севастопольской обороны

Сто лет перед киноэкраном: как в России появился День кино