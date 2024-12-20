Народные мстительницы и мстители Очерки о ленинградских партизанах И ПАРТИЗАНКАХ — Героях Советского Союза

Посвящается героям партизанской войны под Ленинградом, всем участникам героической обороны города-фронта на дальних, ближних подступах и в условиях вражеской блокады.

К 75-летию начала Великой Отечественной войны советского народа против германского фашизма и начала 900-дневной героической обороны Ленинграда в условиях вражеской блокады.

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