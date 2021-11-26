МОСКОВСКИЕ СОВЕЩАНИЯ 1941-1943 ГОДОВ

МОСКОВСКИЕ СОВЕЩАНИЯ 1941-1943 ГОДОВ - пе­ре­го­во­ры пред­ста­ви­те­лей стран-чле­нов ан­ти­гит­ле­ров­ской коа­ли­ции во вре­мя Второй ми­ро­вой вой­ны .

1) Со­ве­ща­ние 29 сентября - 1 октября 1941 года (уча­ст­во­ва­ли В.М. Мо­ло­тов от СССР, У.А. Гар­ри­ман от США, У.М. Би­вер­брук от Ве­ли­ко­бри­та­нии) за­вер­ши­лось под­пи­са­ни­ем про­то­ко­ла, оп­ре­де­лив­ше­го раз­ме­ры американских и британских по­ста­вок Советскому Сою­зу воо­ру­же­ния, промышленного обо­ру­до­ва­ния и про­до­воль­ст­вия на пе­ри­од 1 октября 1941 года - 30 июня 1942 года, а так­же объ­ё­мы встреч­ных по­ста­вок не­ко­то­рых то­ва­ров и сы­рья из СССР для нужд во­енного про­изводства.

2) Со­ве­ща­ние 19-30 октября 1943 года (уча­ст­во­ва­ли ми­ни­ст­ры иностранных дел СССР Мо­ло­тов, Ве­ли­ко­бри­та­нии - А. Иден, США - К. Хелл) про­хо­ди­ло в ус­ло­ви­ях раз­вёр­ты­ва­ния стра­те­гического на­сту­п­ле­ния РККА, пос­ле ка­пи­ту­ля­ции фа­ши­ст­ской Ита­лии и её вы­хо­да из вой­ны.

Главной це­лью пе­ре­го­во­ров для советской де­ле­га­ции яв­ля­лось об­су­ж­де­ние во­про­сов «Овер­лорд» опе­ра­ции и дос­ти­же­ние твёр­дых до­го­во­рён­но­стей об от­кры­тии со­юз­ни­ка­ми вто­ро­го фрон­та, од­на­ко пред­ста­ви­те­ли США и Ве­ли­ко­бри­та­нии ук­ло­ни­лись от при­ня­тия оп­ре­де­лён­ных обя­за­тельств в этих во­про­сах (сро­ки от­кры­тия вто­ро­го фрон­та со­гла­со­ва­ны позд­нее, на Те­ге­ран­ской кон­фе­рен­ции 1943 год). Об­су­ж­да­лись так­же американские пред­ло­же­ния об об­ра­ще­нии с Гер­ма­ни­ей и о ли­нии по­ве­де­ния в слу­чае пред­ло­же­ния се­па­рат­но­го ми­ра.

Со­ве­ща­ние при­ня­ло че­ты­ре дек­ла­ра­ции.

В Дек­ла­ра­ции че­ты­рёх го­су­дарств по во­про­су о все­об­щей безо­пас­но­сти (её под­пи­сал так­же по­сол Ки­тая в Мо­ск­ве) про­воз­гла­ша­лась ре­ши­мость под­пи­сав­ших её сто­рон вес­ти вой­ну до бе­зо­го­во­роч­ной ка­пи­ту­ля­ции про­тив­ни­ка, а по­сле её окон­ча­ния - про­дол­жать со­вме­ст­ные дей­ст­вия для под­дер­жа­ния все­об­ще­го ми­ра; сто­ро­ны обя­зы­ва­лись уч­ре­дить ме­ж­ду­народную ор­га­ни­за­цию для под­дер­жа­ния ми­ра и безо­пас­но­сти в воз­мож­но ко­рот­кий срок, при­ме­нять свои воо­руженные си­лы на тер­ри­то­рии других го­су­дарств лишь по­сле со­вме­ст­ных кон­суль­та­ций и для це­лей, пре­ду­смот­рен­ных дан­ной дек­ла­ра­ци­ей, со­труд­ни­чать по во­про­сам ре­гу­ли­ро­ва­ния воо­ру­же­ний.

Дек­ла­ра­ция об Ита­лии при­зва­ла к про­ве­де­нию со­вме­ст­ной по­ли­ти­ки со­юз­ни­ков в этой стра­не с це­лью ис­ко­ре­не­ния фа­шиз­ма и ус­та­нов­ле­ния де­мо­кра­тического ре­жи­ма.

Дек­ла­ра­ция об Ав­ст­рии про­воз­гла­ша­ла не­су­ще­ст­вую­щим и не­дей­ст­ви­тель­ным ан­шлюс Ав­ст­рии Гер­ма­ни­ей (1938 год), в то же вре­мя ука­зыва­лось, что Ав­ст­рия не­сёт от­вет­ст­вен­ность за уча­стие в вой­не на сто­ро­не гит­ле­ров­ской Гер­ма­нии и что при окон­чательном по­сле­во­ен­ном уре­гу­ли­ро­ва­нии бу­дет уч­тён собственный вклад Ав­ст­рии в де­ло её ос­во­бо­ж­де­ния.

Дек­ла­ра­ция об от­вет­ст­вен­но­сти гит­ле­ров­цев за со­вер­шае­мые звер­ст­ва ста­ла впо­след­ст­вии пра­во­вым ос­но­ва­ни­ем для ра­бо­ты ме­ж­ду­народных три­бу­на­ла в хо­де Нюрн­берг­ских про­цес­сов 1945-1949 годов.

Исторические источники: Внеш­няя по­ли­ти­ка Со­вет­ско­го Сою­за в пе­ри­од Оте­че­ст­вен­ной вой­ны: до­ку­мен­ты и ма­те­риа­лы. М., 1946. Т. 1;

Со­вет­ский Со­юз на ме­ж­ду­на­род­ных кон­фе­рен­ци­ях пе­рио­да Ве­ли­кой Оте­че­ст­вен­ной вой­ны 1941–1945 гг. М., 1984. Т. 1.

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