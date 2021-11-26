МОСКОВСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ 1944-1945 ГОДОВ
МОСКОВСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ 1944-1945 ГОДОВ - соглашения о перемирии между государствами-членами антигитлеровской коалиции и государствами - бывшими союзниками нацистской Германии. Заключены СССР, Великобританией, США с Румынией (12 сентября 1944 года), Финляндией (19 сентября 1944 год; без участия США), Болгарией (28 октября 1944 год), Венгрией (20 января 1945 год).
Означали юридическое прекращение военных действий между сторонами, подписавшими соглашения, содержали обязательства стран, ранее присоединившихся к Пакту трёх держав 1940 года, вступить в войну против Германии на стороне союзных держав.
Предусматривали запрещение деятельности фашистских организаций на территории Румынии, Финляндии, Болгарии и Венгрии, возмещение Советскому Союзу, Югославии, Польше и другим государствам причинённого ущерба, возвращение в полной сохранности вывезенных с советской территории во время войны ценностей и материалов.
Соглашение с Румынией предусматривало также восстановление советско-румынской государственной границы, закреплённой соглашением между правительствами СССР и Румынии от 28 июня 1940 года (Бессарабия и Северная Буковина вошли в состав СССР).
Соглашением с Финляндией восстанавливалось действие Московского мирного договора 1940 года с изменениями: Финляндия возвращала Советскому Союзу область поселка Петсамо (ныне поселок городского типа Печенга), СССР отказывался от своих прав на аренду п-ова Ханко, взамен Финляндия обязалась предоставить ему в аренду территорию и водные пространства в районе п-ова Порккала-Удд для создания советской военно-морской базы.
Исторические источники:
Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны: документы и материалы. М., 1946–1947. Т. 2–3;
Советский фактор в Восточной Европе. 1944–1953 гг.: документы. М., 1999. Т. 1.