МОСКОВСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ 1944-1945 ГОДОВ

МОСКОВСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ 1944-1945 ГОДОВ - соглашения о пе­ре­ми­рии ме­ж­ду го­су­дар­ст­ва­ми-чле­на­ми ан­ ти­гит­ле­ров­ской коа­ли­ции и го­су­дар­ст­ва­ми - бывшими со­юз­ни­ка­ми на­ци­ст­ской Гер­ма­нии. За­клю­че­ны СССР, Вели­ко­бри­та­ни­ей, США с Ру­мы­ни­ей (12 сентября 1944 года), Фин­лян­ди­ей (19 сентября 1944 год; без уча­стия США), Бол­га­ри­ей (28 октября 1944 год), Венг­ри­ей (20 января 1945 год).

Оз­на­ча­ли юри­дическое пре­кра­ще­ние во­енных дей­ст­вий ме­ж­ду сто­ро­на­ми, под­пи­сав­ши­ми со­гла­ше­ния, со­дер­жа­ли обя­за­тель­ст­ва стран, ра­нее при­сое­ди­нив­ших­ся к Пак­ту трёх дер­жав 1940 года, всту­пить в вой­ну про­тив Гер­ма­нии на сто­ро­не со­юз­ных дер­жав.

Пре­ду­смат­ри­ва­ли за­пре­ще­ние дея­тель­но­сти фа­ши­ст­ских ор­га­ни­за­ций на тер­ри­то­рии Ру­мы­нии, Фин­лян­дии, Бол­га­рии и Венг­рии, воз­ме­ще­ние Советскому Сою­зу, Юго­сла­вии, Поль­ше и другим го­су­дар­ст­вам при­чи­нён­но­го ущер­ба, воз­вра­ще­ние в пол­ной со­хран­но­сти вы­ве­зен­ных с советской тер­ри­то­рии во вре­мя вой­ны цен­но­стей и ма­те­риа­лов.

Со­гла­ше­ние с Ру­мы­ни­ей пре­ду­смат­ри­ва­ло так­же вос­ста­нов­ле­ние советско-румынской государственной гра­ни­цы, за­кре­п­лён­ной со­гла­ше­ни­ем ме­ж­ду пра­ви­тель­ст­ва­ми СССР и Ру­мы­нии от 28 июня 1940 года (Бес­са­ра­бия и Северная Бу­ко­ви­на во­шли в со­став СССР).

Со­гла­ше­ни­ем с Фин­лян­ди­ей вос­ста­нав­ли­ва­лось дей­ст­вие Мо­с­ков­ско­го мир­но­го до­го­во­ра 1940 года с из­ме­не­ния­ми: Фин­лян­дия воз­вра­ща­ла Советскому Сою­зу об­ласть поселка Пет­са­мо (ны­не поселок городского ти­па Пе­чен­га), СССР от­ка­зы­вал­ся от сво­их прав на арен­ду п-ова Хан­ко, вза­мен Фин­лян­дия обя­за­лась пре­дос­та­вить ему в арен­ду тер­ри­то­рию и вод­ные про­стран­ст­ва в рай­оне п-ова Пор­кка­ла-Удд для соз­да­ния советской во­енно-мор­ской ба­зы.

Исторические источники:

Внеш­няя по­ли­ти­ка Со­вет­ско­го Сою­за в пе­ри­од Оте­че­ст­вен­ной вой­ны: до­ку­мен­ты и ма­те­риа­лы. М., 1946–1947. Т. 2–3;

Со­вет­ский фак­тор в Вос­точ­ной Ев­ро­пе. 1944–1953 гг.: до­ку­мен­ты. М., 1999. Т. 1.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)