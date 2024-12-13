Медаль «За оборону Советского Заполярья» В этой тетради — рассказ о сражениях Великой Отечественной войны на Крайнем Севере. Это рассказ о мужестве подводников, моряков, пехотинцев, лётчиков, артиллеристов, партизан, норвежских патриотов и простых советских жителей Мурманска и Архангельска. Здесь, в Заполярье, враг уже в сентябре 1941 года потерпел неудачу и был вынужден перейти к обороне.

Если ты окажешься в городе Мурманске, то сразу увидишь главный памятник Севера — это высокая статуя советского воина в каске и плащ-палатке. Он стоит на высокой сопке в центре города, глядя на запад, откуда пришёл враг. Местные жители ласково называют его «Алёшей». Величественный монумент, воздвигнутый в 1974 году, напоминает нам о подвиге людей Советского Заполярья — Мурманской и Архангельской областей, Карелии, Ненецкого национального округа, севера Красноярского края — в годы Великой Отечественной войны. Советский воин не только отстоял Советское Заполярье в 1941 году, но и освободил север Норвегии от нацистской оккупации в октябре 1944 года.

Город и порт Мурманск основал в годы Первой Мировой войны последний император Российской Империи Николай II. Уже тогда, в 1916 году, стало ясно, что нашей стране нужен незамерзающий порт на Крайнем Севере. Ведь в случае большой войны в Европе поставки грузов по Балтийскому морю были бы невозможными. Стране был необходим запасной маршрут для транспортного сообщения с Европой. Совсем недавно Мурманск отметил своё столетие. В наше время Мурманск — самый большой в мире город за полярным кругом. 80 лет назад, перед Великой Отечественной войной, город только-только начинал строиться и развиваться. Казалось, что эти скалы и сопки никому не нужны, но немцы и их союзники очень хотели захватить Мурманск в самом начале войны. Зачем он был им нужен?

Кольский полуостров лишь на первый взгляд кажется бедной землёй. На самом деле он богато одарён природой. Это настоящая кладовая различных полезных ископаемых (апатито-нефелиновые руды, никель, медь, железо). Здесь произрастает множество ценных и лекарственных растений, водоёмы полны рыбы, водится пушной зверь (белка, лисица, куница, горностай) и северный олень.

Одним из богатств Кольского полуострова, которое привлекло нацистов, была никелевая руда, необходимая для производства танковой брони и нержавеющей стали.

К Мурманску была проложена Кировская железная дорога, соединяющая полуостров с Большой землёй. Это главная транспортная артерия Севера. По ней доставлялось множество ценных грузов. Немцы хотели захватить порт и перерезать железную дорогу, а затем дойти и до Архангельска. На границе Норвегии с Советским Союзом накануне войны враг сосредоточил немалые силы.

Ещё до нападения на СССР нацистская Германия захватила Норвегию. Немцы превратили её в крупную военно-морскую и воздушную базу. Это позволило немцам контролировать Северную Атлантику и уничтожать американские и британские корабли. Кроме того, захват Норвегии обеспечивал вывоз стратегического сырья (шведской железной руды и финского никеля) с севера Европы и транзит немецких войск к границе (и позже — линии фронта) с СССР через территорию нейтральной Швеции и союзной для Германии Финляндии.

В Норвегии Германия установила свой оккупационный режим. Всех политически неугодных преследовали немецкие спецслужбы и карательные органы. Пойманных ссылали в концентрационные лагеря. Там их содержали в тяжёлых условиях и использовали в качестве рабской рабочей силы. Именно поэтому с захватом Норвегии многие норвежцы бежали из страны. Часть норвежских патриотов (в основном коммунисты) бежала от оккупантов в Советский Союз. Дети, женщины и старики впоследствии были эвакуированы в тыл, а мужчины примкнули к подразделениям Северного Флота и НКВД.

Финляндия же сама присоединилась к нацистам, стремясь отомстить за советско-финляндскую войну 1939– 1940 гг. В планы финнов входило захватить Карелию и Кольский полуостров. Именно в Лапландии и в финском Петсамо изготовились для удара на Мурманск армия «Норвегия» Вермахта и 5-й воздушный флот.

С первых дней Великой Отечественной войны немцы начали бомбить Мурманск и другие стратегические объекты Кольского полуострова. Через неделю после начала Великой Отечественной войны немцы (численностью 97000 человек) перешли в наступление на Мурманск. В поддержку немцев южнее, в Карелии, выступили и финские войска.

Противник планировал захватить Мурманск, перерезать сообщение с Большой землёй, а затем выйти к побережью Белого моря и захватить Архангельск. Здесь, у северной границы СССР, гитлеровцев встретила наша 14-я армия (52600 человек) под командованием генерал-лейтенанта Валериана Александровича Фролова. Её поддерживали Северный флот и наша немногочисленная авиация.

К началу войны Северный флот ещё не успел развернуть все свои силы. В его составе было всего пять эскадренных миноносцев, двадцать подлодок и малые боевые корабли. Крупных боевых кораблей не было.

Сухопутных войск для прикрытия широкого участка границы от полуострова Рыбачий до Кандалакши у нас тоже было слишком мало. Военно-воздушные силы насчитывали менее 100 самолётов устаревших типов. Артиллерийские батареи и укрепления на полуострове Рыбачьем только строились. Однако командование 14-й армии и Северного флота сделало всё возможное, чтобы противник не застал наши войска врасплох.

Оккупационный режим — форма управления, при которой контроль над одним государством установлен в ходе вооружённого нападения другого государства. При таком режиме все функции государственного управления в завоёванной стране осуществляются агрессором. Концентрационный лагерь или концлагерь — специально оборудованный центр принудительного содержания военнопленных, гражданских пленных, заложников. Вермахт — Вооружённые силы нацистской Германии в 1935–1945 гг.

28–29 июня 1941 года немцы перешли в наступление, и сразу начались тяжёлые бои. Противник рвался к Мурманску и городу Полярному, где в то время находился штаб Северного флота СССР. Из-за четырёхкратного численного превосходства и перевеса в артиллерии и авиации немцам удалось потеснить 14-ю стрелковую дивизию. Особенно сильный удар пришёлся по 135-му полку дивизии. Бóльшая часть командиров в полку погибла, а всего за 1941 год полк потерял больше половины личного состава. Цепляясь за каждый камень, 14-я стрелковая отходила к Мурманску. Некоторые бойцы дрогнули и побежали, но оставшиеся в живых командиры дивизии и прибывшие подкрепления сумели остановить отступление на реке Западная Лица 30 июня.

В течение всего июля наши успешно отбивали попытки противника перейти реку. Здесь, в долине небольшого ручья близ Западной Лицы, летом 1941 года развернулись ожесточённые бои. 14-я стрелковая дивизия отчаянно билась, неся тяжёлые потери, но немцев было слишком много.

На отдельных участках фронта фашистским войскам вовсе не удалось перейти границу. Стойко бились воины-пограничники и в районе посёлка Рестикент, расположенного на финской границе. Боевые действия здесь начались 27 июня 1941 года. На Рестикент наступал сводный батальон финских пограничников численностью 1200 человек. В июле и августе 1941 года наш погранотряд вёл бои против финнов, вынудил их остановиться, а затем и отойти за линию границы.

Таким образом, был сохранён участок государственной границы СССР. Он оставался нерушимым рубежом в течение всей войны. Летом 1942 года, сосредоточив силы, превосходящие наши в три раза, противник начал очередное наступление на этом участке. Пограничники стояли насмерть. Ефрейтор Михаил Бабиков и старший лейтенант Иван Халатин, отдавшие жизнь за Отечество, посмертно представлены к высоким званиям Героев Советского Союза. В кармане И. Халатина нашли записку: «Мы погибаем с чувством гордости за нашу жизнь, мы знаем, что победа будет за нами. Да здравствует любимая Родина!» Именами героев названы улицы в Мурманске.

Командование Северного флота видело, что наших войск на суше не хватает для организации прочной обороны. В спешном порядке Северный флот сформировал несколько отрядов морской пехоты в помощь сухопутным войскам. Моряки сразу высадили десант на левом фланге наступающих немецких войск и отвлекли противника на себя.

Морская пехота — род сил ВМФ, предназначенный для участия в морских операциях и использования в качестве ударных отрядов в других видах боевых действий. В её задачи входит захват береговой линии, портовой инфраструктуры, островов и полуостровов, кораблей и судов, морских баз противника. Десант — высадка боевой группы из транспортного средства (самолёта, вертолёта, корабля) в тыл или фланг противнику. Фланг — правая и левая оконечности расположения или боевого порядка войск или кораблей.

В ходе первых десантов лета 1941 года бессмертный подвиг совершил морской пехотинец Василий Павлович Кисляков. Его отделение (около 10 человек) заняло тактически важную высоту. После артиллерийской подготовки немцы бросились в атаку превосходящими силами. Несколько раз Кисляков и его товарищи сбрасывали немцев с высоты. С каждой атакой наши потери росли. Когда все его товарищи были ранены или убиты, Кисляков приказал раненым уходить и остался оборонять высоту в одиночку. Он поставил себе невыполнимую задачу — не погибнуть героем, а удержать высоту до подхода подкреплений. Целый час отважный боец отбивал атаки немцев. Уже были на исходе патроны. Вражеские пули пробили ему плащ-палатку, гранатную сумку, противогаз. В последний момент, когда Кисляков бросился на немцев с гранатой в руке, подоспело подкрепление. Высота осталась в наших руках, а Василий Кисляков по праву стал первым Героем Советского Союза на Северном флоте.

2 августа 1941 года подвиг Кислякова повторил краснофлотец Иван Михайлович Сивко. В течение часа он в одиночку держал высоту, а когда кончились патроны, подорвал себя последней гранатой, не желая сдаваться в плен. Посмертно он был награждён званием Героя Советского Союза.

В сентябре 1941 года немцы подтянули резервы и начали второе крупное наступление на Мурманск в районе Западной Лицы. В эти осенние дни смертный бой приняла 6-я Героическая комсомольская батарея, как назовут её потом. Артиллеристы под командованием лейтенанта Григория Филимоновича Лысенко бились с врагом с 7 сентября, а 14-го попали в окружение противника. В последнем бою погибли все, включая командира. Люди в Мурманске чтут их подвиг и приходят поклониться памятнику 6-й Героической комсомольской батарее.

Благодаря прибывшему подкреплению — Полярной дивизии, сформированной из ополченцев (добровольцев города Мурманска) — гитлеровцы за короткое время были остановлены, а потом отброшены назад. Сухопутный фронт на Севере стабилизировался на целых три года войны. Советские войска стояли намертво, не пуская врага к Мурманску. Место неподалеку от реки Западная Лица стали называть «Долиной смерти», а после войны, спустя годы, переименовали в Долину Славы.

Ополчение — добровольное нерегулярное формирование в составе русской армии на Отечественной войне 1812 года, на Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и в наше время на Донбассе

Часть гитлеровских войск попыталась прорваться по направлению к Кандалакше (старинному русскому посёлку в Южной части Кольского полуострова), но и здесь в ходе ожесточённых боёв в июле — начале августа 1941 года они не сумели продвинуться больше, чем на несколько десятков километров.

К осени 1941 года немецкому командованию стало очевидно, что их планы молниеносного захвата Заполярья сорваны. Они не сумели выйти ни к Кировской железной дороге, ни к Мурманску, ни к базе Северного флота — Полярному. Свои неудачи немецкие генералы пытались объяснить тяжёлыми и необычными для немцев природными условиями. Но немцы знали о них и до войны. Не зря на севере действовали специальные части немецкой армии — горные егеря. Они были обучены воевать в горах, имели специальную униформу и снаряжение. Наши морские пехотинцы, стрелки и ополченцы не имели специального снаряжения и воевали в таких же тяжёлых природных условиях. Поэтому не только природа Севера, но и героизм советских войск вынудили врага перейти к обороне.

Немецкое командование решило отложить планы наступления на Севере до следующего, 1942 года. Теперь всё внимание нацистов было сосредоточено на взятии Москвы. Но и здесь их ждало тяжёлое поражение. В конце 1941 года наши части отбросили немцев от столицы — об этом мы рассказывали в тетради «Медаль за оборону Москвы». В 1942 году немцы повели наступление на южном направлении, пытаясь прорваться к Волге и захватить Сталинград. На Севере же началась позиционная война, которая продолжалась до осени 1944 года.

САМАЯ СЕВЕРНАЯ БАТАРЕЯ

На полуострове Рыбачий была построена наша береговая артиллерийская батарея — напротив порта Лиинахамари, что был в руках у немцев. Это была самая северная, правофланговая батарея нашего флота. Её стратегическое значение было в том, что она держала под прицелом фарватер и порт, через который нацисты осуществляли снабжение своих войск. В начале войны трёх-орудийной батареей калибра 130 мм командовал лейтенант Космачёв. 27 июня 1941 года батарея одержала свою первую победу — за какие-то две минуты совет ские артиллеристы потопили немецкий тральщик, вышедший из порта. Так был открыт боевой счёт Северного флота в Великой Отечественной войне. Осенью 1942 года Космачёв был повышен в должности, а его место занял старший лейтенант Фёдор Мефодиевич Поночевный. «Конец врага всегда плачевный, когда стреляет Поночевный!» — такой девиз придумали моряки Северного флота о батарее и её командире. Необходимо сказать, что батарея провела наибольшее число стрельб по морским целям во всём Военно-морском флоте СССР в годы Великой Отечественной войны. Всего за войну батарея потопила 38 вражеских кораблей и повредила более 50.

МОРСКИЕ СРАЖЕНИЯ

На море активно действовал наш Северный флот. В планы гитлеровцев не случайно входил захват города Полярного — здесь в годы войны располагался штаб Северного флота СССР под командованием вице-адмирала (а с 1944 года — адмирала) Арсения Григорьевича Головко.

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Город Полярный, расположенный к северу от Мурманска, на противоположном берегу Кольского залива, был основан ещё в конце девятнадцатого века (до 1930-х годов город носил имя Александровск).

За несколько дней до начала Великой Отечественной войны немецкая авиация стала осуществлять разведывательные полёты над территорией нашей главной базы. 17 июня 1941 года в Полярном впервые была объявлена боевая тревога. Наша авиация приступила к патрулированию воздушного пространства, а корабли были приведены в полную боевую готовность. Когда противник перешёл в наступление, Северному флоту была поставлена задача оставаться в Полярном и, в случае дальнейшего продвижения и нападения врага, защищать город до последнего. В окрестностях Полярного было сооружено два оборонительных рубежа.

В боевых действиях участвовали все части Северного флота: подводные лодки, надводные корабли, авиация и береговые части. Из моряков в помощь сухопутным частям 14-й армии формировались отряды морской пехоты. Из добровольцев-подводников был сформирован особый разведывательно-диверсионный отряд при штабе Северного флота.

Были мобилизованы на военную службу многие суда гражданского и рыболовного флота.

На рыболовные траулеры, буксиры и лоцманские суда ставились 1–2 пушки калибра 45 мм, зенитные пулемёты — и мирные суда превращались в боевые корабли. Они получали почётное звание сторожевого корабля или тральщика. Из 70 рыболовных траулеров в Военно-морской флот летом 1941 года влилось 50. В первую военную навигацию именно эти слабо вооружённые сторожевики навеки вошли в историю военного флота СССР.

На начало войны в Мурманске скопилось много гражданских судов, не подлежавших мобилизации. Их нужно было выводить из-под ударов немецкой авиации, которая интенсивно бомбила Мурманск. Благодаря рискованному, но оправдавшему себя решению адмирала Головко, наши гражданские суда успели уйти в Архангельск и потерь не понесли.

Диверсионный отряд — отряд, обученный для проведения скрытых операций (диверсий) в тылу противника. Диверсии могут включать уничтожение мостов, узлов связи, штабов, железных дорог и других важных объектов противника. Мобилизовать — призвать на военную службу. Лоцманское судно — служебно-вспомогательное судно, предназначенное для проводки судов и кораблей по незнакомому и возможно опасному фарватеру. Сторожевой корабль — класс боевых надводных кораблей, предназначенных для несения дозорной службы, охранения крупных кораблей и транспортов, десантных кораблей и судов.

В июле 1941 года немцы стали активно применять свои современные, быстроходные и хорошо вооружённые миноносцы. Они начали охоту за советскими судами. 14 июля 1941 года немецкие миноносцы настигли сторожевик «Пассат» (мобилизованный рыболовный траулер) и два корабля экспедиции подводных работ особого назначения РТ-32 и РТ-67 у Гавриловских островов. В результате неравного боя «Пассат» и РТ-67 погибли, а РТ-32 успел выброситься на камни. До последнего момента орудие «Пассата» вело огонь из 45 мм орудия. Капитан «Пассата» старший лейтенант Владимир Лаврентьевич Окуневич погиб вместе со своим кораблём. Из экипажа «Пассата» выжило всего двое.

24 июля 1941 года немецкие эсминцы уничтожили невооружённое гидрографическое судно «Меридиан», занимавшееся эвакуацией семей маячных смотрителей в Архангельск. В результате расстрела беззащитного судна погибло 46 человек, из них пять женщин и трое детей. Спасти удалось всего 17 человек.

10 августа подвиг «Пассата» повторил экипаж сторожевика «Туман». До войны это был рыболовный траулер РТ-10 «Лебёдка». В первый же день войны траулер был мобилизован в состав ВМФ, получив в качестве вооружения две 45 мм пушки, два зенитных пулемёта, оборудование дымопуска и глубинные бомбы. В районе полуострова Кильдин сторожевой корабль наткнулся на три немецких миноносца. Несмотря на полное превосходство противника в артиллерии и скорости, экипаж принял бой. В начале боя немцы добились попадания в мостик «Тумана», в результате чего погибли капитан корабля Лев Шестаков и комиссар Пётр Стрельник. Несмотря на это, экипаж вёл бой до конца. Не спустив флаг, ведя огонь из носового орудия до последней минуты, «Туман» ушёл под воду. Спустить военно-морской флаг для боевого корабля значит сдаться в плен.

Третьим советским кораблем, не сдавшимся врагу, стал лесовоз «Ижора» конвоя QP-8. Он вёз нашим союзникам груз досок в марте 1942 года. Лесовоз был очень старый. Он отстал от конвоя из-за поломок. 7 марта его перехватила немецкая эскадра во главе с «Тирпицем». Немцы приказали лесовозу сдаться. Советский капитан Василий Белов отказался подчиниться, передал в эфир данные о немецкой эскадре и открыл огонь из единственного орудия. Немцы пришли в ярость. Ответным огнём их эсминцы уничтожили лесовоз. Вся команда погибла вместе со своим кораблём, в плен попал только старший помощник капитана Николай Адаев, но и он погиб в нацистских концлагерях.

Миноносец — корабль небольшого водоизмещения, основное оружие — торпеды. Эсмимец — эскадренный миноносец. Класс многоцелевых боевых быстроходных кораблей, предназначенный для борьбы с крупными надводными кораблями противника. Гидрографическое судно — судно, предназначенное выполнять морские, речные и озёрные промерные работы. Конвой — группа передвигающихся по единому маршруту военных кораблей для защиты от неприятеля транспортов со стратегическими грузами. Эск адра — оперативное объединение военно-морского флота, предназначенное для решения оперативных боевых задач в морях и океанах.

ОТВАЖНЫЕ ПОДВОДНИКИ

Основной ударной силой флота стала бригада подводных лодок в Полярном. К началу боевых действий бригада насчитывала боеспособных 15 подлодок, а к концу 1941 года в строй было введено ещё пять. Первоначально они были разделены на три дивизиона, которыми командовали Магомет Имадутдинович Гаджиев, Иван Александрович Колышкин и Николай Иванович Морозов. Моряки-подводники сражались в тяжелейших условиях и стали образцами мужества и героизма для всего Северного флота.

Семеро подводников стали Героями Советского Союза: Магомет Имадутдинович Гаджиев (посмертно), Иван Александрович Колышкин, Иван Фомич Кучеренко, Николай Александрович Лунин, Валентин Георгиевич Стариков, Израиль Ильич Фисанович (погиб в 1944 году, была издана его книга «Записки подводника»), Григорий Иванович Щедрин. Около тысячи подводников Северного флота были награждены орденами и медалями.

Подводные лодки Северного флота ходили в дозоры, выслеживали и атаковали корабли противника, охраняли полярные конвои, спасали моряков с потопленных кораблей.

М.И. Гаджиев, командир 1-го дивизиона подводных лодок, с начала войны участвовал в 12 боевых походах. На его личном счету числилось 10 потопленных транспортов противника. Гаджиев впервые на Северном флоте атаковал и уничтожил корабль противника огнём артиллерийского орудия подлодки из надводного положения. 12 мая 1942 года подводная лодка «К-23», которой командовал Гаджиев, была атакована немецким противолодочным самолётом и погибла. Гаджиеву было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза, его именем назван город Гаджиево Мурманской области — главная база подводных сил Северного флота.

И.А.Колышкин стал первым подводником — Героем Советского Союза на Великой Отечественной войне. Это почётное звание он получил уже в январе 1942 года. К тому времени его дивизион потопил 8 транспортов и кораблей противника. Весной того же года он участвовал в знаменитом походе подлодки «Щ-421» (её командиром был Фёдор Алексеевич Видяев). Лодка подорвалась на немецкой противолодочной мине, потеряла ход и возможность погружаться. Команде удалось заделать пробоины. Чтобы подлодку не снесло к берегу противника, находчивые моряки из двух брезентовых чехлов сшили парус и подняли его на штанге перископа. В Полярный были посланы сигналы о помощи. Отправленная на спасение подлодка «К-22» в условиях ограниченной видимости едва сумела обнаружить подлодку под парусом, но из-за сильного волнения на море не удавалось взять «Щ-421» на буксир: тросы и даже якорная цепь рвались. Когда неподалёку появились торпедные катера противника и медлить было нельзя, экипаж «Щ-421» перешёл на «К-22». Чтобы повреждённая лодка не досталась врагу, её потопили торпедой. Пока «Щ-421» находилась в плавании, она была награждена орденом Красного Знамени, но получить орден лодка не успела.

ДИВИЗИОН — постоянное формирование кораблей III и IV ранга (подводных лодок, тральщиков, торпедных катеров, эскадренных миноносцев и др.). ПЕРИСКОП — приспособление для ведения наблюдения из укрытия. На подводной лодке — выдвижная штанга с системой зеркал, позволяющая вести наблюдение за происходящим на поверхности из глубин. Перископ можно поднять и убрать. Линейный корабль — класс боевых надводных кораблей. По размерам больше обычного крейсера, способен действовать самостоятельно, в отрыве от эскадры.

Подводная лодка «К-21» под командованием Н.А.Лунина (впоследствии удостоенного звания Героя Советского Союза), принимала участие в спасении конвоя PQ-17. В этом бою она обнаружила и атаковала линейный корабль «Тирпиц» — правда, безуспешно. В 1983 году легендарная «К-21» Лунина стала музеем в Североморске.

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В 1943 году бригада полярных подводных лодок пополнилась ещё шестью подлодками. На Северный флот они прибыли с Тихоокеанского флота по инициативе подводника Г.И.Щедрина. Подлодки за время своего путешествия из Владивостока преодолели девять морей и три океана. Сам Г.И.Щедрин совершил на своей лодке «С-56» восемь боевых походов в Заполярье и был удостоен звания Героя Советского Союза в 1944 году.

Североморцы и по сей день помнят подвиги и тяжёлый ежедневный труд наших подводников в годы Великой Отечественной войны. В их честь названы многие города и улицы в Заполярье и других регионах нашей страны.

ПОЛЯРНЫЕ КОНВОИ

Героическая оборона Кольского полуострова и провал немецкого наступления на Мурманск имели большое значение для всей нашей страны. В порты Мурманска и Архангельска шли караваны судов союзников СССР.

Нападая на СССР, нацисты рассчитывали, что наша страна окажется в изоляции и никто не будет нам помогать. Однако правительства Великобритании и США заключили с Советским Союзом соглашение о совместных действиях против гитлеровцев. По программе ленд-лиза союзники стали поставлять военную технику (самолёты, бронетехнику, автомобили, локомотивы, артиллерийские орудия), вооружение (стрелковое оружие, взрывчатку, порох), продовольствие (тушёнку, сгущённое молоко), медикаменты (пенициллин, стрептоцид), материалы (сукно, авиационное топливо, рельсы, алюминий для строительства самолётов, легированную сталь и цветные металлы) и снаряжение (ботинки, ремни).

Эти поставки были далеко не лишними для наших бойцов. Но за эти грузы советское правительство хорошо платило иностранным державам — взамен они получали от СССР ценные руды, золото, платину, древесину. Часть стратегически важных товаров наша страна напрямую покупала за золото. Оставшуюся после войны технику наша страна вернула американцам, а выплаты по долгам за ленд-лиз Россия завершила только в 2006 году.

Грузы доставляли разными путями — через Иран, через Владивосток и дальше по Транссибирской магистрали. Но самым быстрым способом (за 10–14 дней) был морской — через Норвежское и Баренцево моря в Архангельск и Мурманск. Архангельск был замерзающим портом. В такой ситуации незамерзающий порт Мурманск оказался незаменим. Но путь к нему был полон опасностей.

Первые конвои состояли из 6–10 судов, а затем стали гораздо крупнее — иногда в них было свыше сорока судов. Они отправлялись от побережья Шотландии и Оркнейских островов, из Ливерпуля в Англии или из Рейкьявика, столицы Исландии. В состав конвоев входили английские, американские и канадские суда. На них служили моряки из самых разных стран. Ближе к нашим берегам советские корабли и авиация встречали конвои союзников, усиливая охранение.

ЛЕНД-ЛИЗ — платная помощь снаряжением, вооружением, материалами из США в Великобританию и СССР во время Второй Мировой войны. ТРАНССИбИРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ — самая длинная железная дорога в мире (свыше 9000 км). Построена в последние годы Российской Империи и модернизирована в советское время. Начинается в Москве и заканчивается во Владивостоке.

Меры по охране конвоев были просто необходимы. Маршрут до Кольского полуострова проходил вдоль побережья оккупированной Норвегии, где находились немецкие военные базы. Поэтому на всём протяжении пути корабли подстерегала опасность. На корабли союзников охотились немецкие военные корабли, подводные лодки и боевые самолёты. Кроме того, вражеская авиация постоянно бомбила мурманский порт, Кировскую железную дорогу и промышленные объекты Кольского полуострова.

Каждому конвою присваивали условное обозначение. Так, первые конвои обозначались английскими буквами PQ и номером конвоя, а те, что шли обратно — буквами QP. Впоследствии эти буквы заменили на JW, а для обратного пути — RA.

В Мурманск первый полярный конвой прибыл в конце декабря 1941 года. Последние конвои прибыли к нам в мае 1945 года, и всё это время их путь был сопряжён с большой опасностью.

Если первым конвоям удалось благополучно достигнуть своих целей, то в начале 1942 года немцы решили сделать всё возможное, чтобы прервать морское сообщение между СССР и союзниками. В первые месяцы 1942 года немцы перебросили к норвежскому побережью крейсеры, эсминцы, сторожевые и другие военные и вспомогательные суда. Среди них был линейный корабль «Тирпиц», которого боялись и за которым охотились как Королевский флот Великобритании, так и Северный флот Советского Союза.

Конвои стали подвергаться постоянным нападениям и с моря, и с воздуха. Наш флот вынужден был бросить на их защиту почти все свои силы. Советские боевые корабли встречали конвои в районе острова Медвежий. Наша морская авиация тоже прикрывала их и осуществляла противовоздушную оборону.

В начале войны авиации у нас на Севере было мало, и в сентябре 1941 года британцы перебросили на Север специально созданное подразделение истребителей — 151-е авиакрыло Королевских ВВС. Подразделение дислоцировалось на специально выделенном аэродроме близ посёлка Ваенга (одна из советских военно-морских баз в годы войны; ныне является столицей Северного флота — городом Североморском). Британцы не упускали возможности активно поучаствовать в воздушных боях в небе Заполярья. Однако их основная задача заключалась в том, чтобы обучить советских офицеров полётам на новых истребителях «Хоукер Харрикейн». Такие машины были в новинку советским авиаторам, но полюбились нашим лётчикам. Наши лётчики прозвали этот самолёт «Харитоном». В СССР было поставлено около 3000 самолётов этого типа.

КРЕЙСЕР — класс надводных боевых кораблей. Крейсер может выполнять боевые задачи в одиночку, в отрыве от своих основных сил.

151-е крыло вело активные боевые действия до конца ноября 1941 г., после чего вернулось в Шотландию и участвовало в боях на других фронтах Второй мировой войны. За образцовое выполнение боевых заданий Красной Армии на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество» в ноябре 1941 года командир крыла полковник авиации Генри Рэмсботтом-Ишервуд и ещё три старших офицера были награждены высшей государственной наградой СССР — орденом Ленина.

В воздушном бою по охране конвоя PQ-16 в 1942 году погиб один из самых прославленных лётчиков, дважды Герой Советского Союза подполковник Борис Феоктистович Сафонов, успев в своем последнем бою сбить три вражеских самолёта.

«Старый большевик» шёл в хвосте ордера, и немецкие лётчики сосредоточили атаки именно на нём. Несколько раз экипаж отбивал атаки огнём зенитных орудий и пулемётов. Капитан Иван Иванович Афанасьев и рулевой Борис Аказенок искусно маневрировали, уклоняясь от бомб и торпед. Но в конце концов немцам удалось попасть бомбой в полубак. Взрывом был убит расчёт зенитного орудия, сама зенитка — разбита. Хуже того — взрыв бомбы вызвал частичную детонацию снарядов и пожар в трюме. У лесовоза вырвало часть обшивки и снесло дымовую трубу. Воздушной волной выбило иллюминаторы на мостике, и капитан был ранен осколками стекла в лицо. Несмотря на это, Иван Афанасьев не растерялся и подбадривал экипаж словами: «Ничего, прорвёмся!»

Ордер — порядок кораблей в составе конвоя. Может включать в себя основные силы (ядро) конвоя, ближнее и дальнее охранение. Выбирается с расчетом максимальной защиты транспортов и эффективности охранения, и удобства маневрирования конвоя в целом. Полубак — надстройка над верхней палубой в носовой части корабля

Британцы увидели, что наш корабль горит, и подошли к нему, чтобы снять команду и торпедой добить лесовоз — это было общепринятой практикой. Но советский экипаж отказался бросить необходимые для фронта грузы и перейти на другое судно, ответив: «Мы не собираемся хоронить судно». Союзникам передали только четырёх тяжело раненных моряков. В течение 8 часов экипаж боролся с пожаром и устранял повреждения. Советским морякам удалось остановить течь, потушить пожар и доставить ценный груз в Мурманск. Когда обгоревший лесовоз с искорёженными надстройками, без трубы вошёл в порт, все корабли встречали его орудийным салютом. Иностранные моряки были удивлены и восхищены героическими действиями экипажа «Старого большевика». Капитан лесовоза Иван Иванович Афанасьев, рулевой Борис Иванович Аказенок и помощник капитана по политической части Константин Максимович Петровский стали Героями Советского Союза.

Самые большие потери за всю историю полярных конвоев понёс PQ-17, вышедший летом 1942 года из Исландии. Он был атакован большими силами противника. В результате из 36 транспортов были потоплены 23. Советские корабли вели активный поиск и спасение моряков, сумев спасти около трёхсот человек. Так, советский танкер «Донбасс» увидел в море и спас 51 американского моряка с потопленного немцами транспорта «Дэниел Морган». Во время очередной атаки немецких бомбардировщиков советские и американские моряки стояли у орудий вместе. Тяжёлые повреждения получил наш транспорт «Азербайджан», но благодаря слаженной и героической работе всего экипажа сумел дойти до цели.

После этого наши союзники какое-то время не решались посылать новые конвои. Полярный день, когда солнце не заходит за горизонт, оказался на руку немцам и делал походы слишком опасными. Однако немецкому командованию не удалось прервать морское сообщение между СССР и Великобританией. С декабря 1942-го, с наступлением полярной ночи, конвои снова начали регулярно ходить в Мурманск. Ведь в условиях полярной ночи (когда солнце не встаёт над горизонтом), обнаружить конвой для противника было гораздо сложнее.

История северных морских конвоев сохранила множество примеров героизма и находчивости как советских моряков и лётчиков, так и наших союзников, их взаимопомощи и взаимовыручки. По воспоминаниям многих иностранных моряков, их поражали исключительные мужество и стойкость советских людей.

Многие участники полярных конвоев — как советские граждане, так и иностранцы — были награждены орденами и медалями СССР, Британского содружества и США.

ПОДВИГ ЛЕДОКОЛА «АЛЕКСАНДР СИБИРЯКОВ»

В августе 1942 года, когда Северный флот сосредоточил все свои силы и внимание на защите конвоев, в тыл к нам незаметно проскользнул немецкий рейдер — крейсер «Адмирал Шеер». Дело в том, что уже тогда наша страна использовала Северный Морской Путь (СМП) для проводки союзных конвоев с Аляски в Архангельск. Военных кораблей в Карском море у нас почти не было. На это и рассчитывали немцы. Они считали, что их рейдер с мощным вооружением будет безнаказанно уничтожать наши транспорты и транспорты союзников. Они назвали поход «Шеера» против Северного Морского Пути операцией Wunderland («Страна чудес»). Однако немецкие планы сорвал подвиг ледокола «Александр Сибиряков», приписанного к порту Архангельска.

24 августа 1942 года «Александр Сибиряков» вышел из порта Диксон Красноярского края и направился на Новую Землю. Он вёз людей и грузы для строительства новых полярных станций. 25 августа неожиданно для себя сигнальщики «Сибирякова» увидели неизвестный военный корабль.

Решив обмануть наших моряков, немцы подняли американский флаг и по радио сообщили, что их корабль — это американский крейсер «Тускалуза». Но английский язык немцы знали плохо. Наш экипаж понял это сообщение так, как будто перед ними японский крейсер «Сиасима». Японских кораблей в Карском море быть не могло, и наши сразу заподозрили, что это — ловушка. Около 20 минут наш капитан переговаривался с немцами, и всё больше убеждался в том, что перед ним — враг.

Капитан «Сибирякова» старший лейтенант Анатолий Леонидович Качарава понял, что это немцы. Он принял решение полным ходом идти к острову Белуха и там выброситься на мель, чтобы спасти экипаж и груз. На советском ледоколе сыграли боевую тревогу и приготовились принять бой. Вооружение «Сибирякова» состояло из двух 76 мм пушек. И это против шести 283 мм и восьми 150 мм орудий в бронированных башнях у «Шеера»! Немцы поняли, что советский капитан раскусил их уловку. На «Шеере» был поднят немецкий флаг, по радио советскому экипажу приказали прекратить радиообмен и лечь в дрейф. Немцы надеялись, что советский ледокол подчинится. Однако Качарава не выполнил приказаний немцев. 104 советских моряка на борту решили не сдаваться и принять бой.

Положение для нашего экипажа было совершенно безнадёжное, но «Сибиряков» поставил дымовую завесу и открыл огонь, одновременно докладывая о ходе боя. 25 августа 1942 года в 13:45 радист «Сибирякова» сообщил: «Началась канонада, ждите» и «Нас обстреливают».

РЕЙДЕР — крейсер с большим запасом хода, который посылается глубоко в тыл к противнику для уничтожения или захвата невооружённых транспортов. СИГНАЛЬЩИК — член экипажа корабля, который отвечает за наблюдение за морем и подачу сигналов флажками. Лечь В ДРЕЙФ — застопорить ход и прекратить движение судна.

Наши моряки попали в «Шеер» и сумели повредить незащищённые зенитные автоматы на палубе. Немцы ответили огнём из всех орудий. Стреляли они метко и добились четырёх попаданий в ледокол. В результате этого обстрела было разбито одно орудие, погибло около 30 моряков, ледокол загорелся, лишился хода и начал погружаться в воду. Капитан Качарава был ранен в живот и руку, его заменил помощник по политической части Зелик Абрамович Элимелах.

В 14:05 радио ледокола передало последнюю радиограмму: «Помполит приказал покинуть судно. Горим, прощайте». Часть экипажа спустила шлюпки и покинула ледокол, пытаясь спастись на острове Белуха. Элимелах открыл кингстоны, чтобы затопить ледокол и не дать врагу захватить его.

Помимо помполита, на борту осталось несколько моряков. Они продолжили вести огонь из последнего орудия «Сибирякова». Немцы били по советским героям шрапнелью. В 14:30 немецкий крейсер добился попадания в орудие, и весь его расчёт погиб. Немцы решили взять оставшихся моряков в плен, чтобы добыть у них информацию о конвоях, и «Адмирал Шеер» двинулся к советским шлюпкам. Одну шлюпку немцы потопили, а 18 человек со второй шлюпки взяли в плен. Несколько наших моряков, не желая сдаваться, выпрыгнули из шлюпки в ледяную воду. Только один из них, кочегар Вавилов, сумел доплыть до острова Белуха и пробыл там 32 дня в одиночестве. Из 18 советских моряков 13 сумели выжить в немецком плену и вернуться домой.

В сентябре 1945 года Анатолий Качарава, вернувшийся из плена, был награждён за свой героизм орденом Красного Знамени. Получили награды и другие члены экипажа — посмертно.

Этот бой, который длился менее часа, дал гарнизону порта Диксон возможность подготовиться к отражению нападения немецкого рейдера. Все советские, британские и американские корабли на Северном Морском Пути были предупреждены о немецком крейсере и сумели избежать встречи с ним. А когда «Адмирал Шеер» подошёл к Диксону, его с берега встретила огнём наша тяжёлая береговая батарея. Встретив такой отпор, командир «Шеера» не решился высаживать десант и отправился обратно в Норвегию.

КИНГСТОН — задвижка или клапан, перекрывающий доступ в корабельную (судовую) систему, сообщающуюся с забортной водой. При открытии кингстона забортная вода начинает поступать внутрь корабля (судна) и приводит к его затоплению. ПОМПОЛИТ — сокращение от «помощник по политической части». Должность на корабле в советское время. ШРАПНЕЛЬ — вид артиллерийских снарядов, предназначенных для поражения живой силы противника.

ПОДВИГ ЖИТЕЛЕЙ ЗАПОЛЯРЬЯ

Жители Мурманска, Архангельска, Карелии и других регионов Севера и Заполярья испытали на себе все трудности и опасности военного времени. Незамерзающий порт Мурманска был стратегически важен — в этот порт приходили конвои союзников, доставляющие военную технику и другие грузы. В связи с этим немецкая авиация постоянно бомбила город. По количеству сброшенных за годы Великой Отечественной войны на город бомб столица Заполярья уступает только Сталинграду. С 1941 по 1944 год на Мурманск было совершено около восьмисот налётов вражеской авиации. Порой за один день немцы сбрасывали по несколько тысяч бомб. В итоге в молодом, только начавшем строиться городе было разрушено и сожжено свыше полутора тысяч домов, несколько сотен производственных и служебных зданий. Деревянные кварталы Мурманска выгорели почти полностью. К концу битвы в Заполярье в Мурманске осталась всего одна четверть довоенных зданий. Жители Мурманска, лишившиеся крова, были вынуждены строить землянки и жить в них.

Но город продолжал жить и трудиться для Победы. Работал порт, работали госпитали, в городе были развёрнуты специальные военные курсы. Не прекратили свою работу школы, дети продолжали учёбу. Когда объявляли воздушную тревогу, уроки шли в бомбоубежищах.

Профессор Мурманского арктического государственного университета, известный историк Русского Севера Алексей Алексеевич Киселёв описал налёты 1942 года в своей книге «Мурманск — город-герой»:

…Особо сильные воздушные налёты на Мурманск фашисты совершили в четверг 18 июня 1942 года. Он стал одним из самых страшных в истории Мурманска дней. С раннего утра и до поздней ночи враг бомбил город. Как рассказал один из очевидцев, в тот день по южному светило солнце, небо было чистым и безоблачным. Дул лёгкий юго-западный ветер, который к полудню усилился. После одиннадцати часов посты воздушного наблюдения засекли усиливающийся гул самолётов. Со стороны Абрам-мыса шли самолёты. Очень много. Группа пошла в пике на рыбный порт. Три самолёта бомбили судоверфь. Большая группа над городом. Взрывы у Пяти Углов, на улице Профсоюзов, у оврага. Бомбили весь район.

Не успели мурманчане опомниться после бомбардировки, как появились ещё две группы самолётов, одна с севера, другая — с юга. И вновь в Мурманске наступил ад кромешный. Не работает телефон. Нет электричества. Горит порт. Горит центр города. Зажигалки буквально сыплются с неба. Кажется, горит всё. Кажется, и не выжить. Неужели с этим ещё можно бороться? И неужели вот эти обыкновенные люди не только боролись и выжили, но одолели и этот пожар, и всё остальное, на их трудную долю выпавшее?

На улицы Полярные Зори и Челюскинцев в тот день летели с неба какие-то большие то ли ящики, то ли чемоданы. Оказалось, это кассеты с множеством зажигательных бомб. Бойцы МПВО, жители домов только приступили к тушению пожаров, а на город накатывает новая волна бомбардировщиков. Чтобы помешать жителям бороться с пожарами, они сбрасывали вперемежку осколочные и фугасные бомбы.

По северо-восточной части города разлилось сплошное море огня. Как свечи, горели деревянные дома улиц Маркса, Володарского, Октябрьской, Либкнехта. В сплошном дыму и пламени были улицы Челюскинцев и Ленина. В центре города полыхали здания отделения госбанка и милиции. Горело всё, что могло гореть: сараи, телефонные опоры, газетные киоски, щиты для объявлений. Тлела земля, накалились камни. Люди, бросившиеся к своим домам, ползли по улицам, прикрывая одеждой головы и лица, так сильно бушевало пламя. Те мурманчане, что прятались в щелях, вырытых во дворах домов, задыхались от дыма. И если бы не сандружинницы и милиционеры, своевременно позаботившиеся о них, то, возможно, ещё многих мурманчан недосчитались бы в этот день.

По словам врача Е.Д.Владыкиной, ни до, ни после мурманчане не испытывали ничего подобного. В один день тысячи жителей лишились крова. Многие остались только в том, в чём ушли на работу или успели выскочить из горящего дома.

ЗАЖИГАЛКИ — народное название зажигательных бомб. КАССЕТА — стандартное по форме устройство, в котором содержатся детали, материалы, или боеприпасы. МПВО — местная противовоздушная оборона. ФУГАСНАЯ БОМБА — тип авиационной бомбы, которая создает основные разрушения силой взрыва. ГОСБАНК — Государственный Банк. САНДРУЖИННИЦА (санитарная дружинница) — девушка, обученная оказанию первой медицинской помощи и добровольно работающая для спасения раненых.

Героями фронтового Мурманска являлись бойцы отрядов МПВО и народного ополчения. Всеобщее восхищение вызывали действия сандружинниц. Днём и ночью, зимой и летом дежурили девушки на своих постах. Во время авианалётов они вместе с пожарниками тушили многочисленные пожары, разбирали завалы, спасая раненых и контуженых. Сандружинница А.И.Мелехова спасла 48 мурманчан, потушила десятки зажигательных бомб, отстояла вместе с подругами от огня несколько домов. На улице Полярные Зори в те дни отличились при тушении пожаров шестидесятилетний пенсионер-инвалид Г.И.Иванов и его двенадцатилетний внук. Они засыпали песком или залили водой более 20 зажигалок и спасли дом от пожара.

Чтобы отрезать Мурманск от сообщения с другими частями страны, немецкая авиация регулярно бомбила и Кировскую железную дорогу. Если в результате авиаудара оказывались повреждены железнодорожные пути, то все, кто находился поблизости: мужчины, женщины и даже дети — отправлялись на их восстановление. Через полчаса пути были отремонтированы.

Невзирая на постоянную опасность, продолжал работать мурманский порт. Рыбакам приходилось добывать рыбу в боевых условиях — их в любой момент могли атаковать вражеские самолёты и корабли. Однако наши рыбаки постоянно выходили в море и вели лов рыбы, не считаясь с опасностью. Несколько эшелонов с рыбой удалось отправить в осаждённый Ленинград.

Оборудование в портах Мурманска и Архангельска не было рассчитано на приём такого огромного количества грузов, которое приходило на кораблях союзников. Не хватало оборудования и машин. Хуже того — многие грузчики-мужчины ушли на фронт. Но долго стоять в порту транспорты союзников не могли — они становились лёгкими целями для авиации противника. Разгрузку необходимо было проводить как можно быстрее. Эту тяжёлую работу взяли на себя советские женщины. На своих плечах они выносили с кораблей ящики с оружием, патронами, тушёнкой, сгущёнкой, выгружали бочки с авиационным топливом и огромное количество других нужных для войны грузов. Мурманчане и моряки-союзники с уважением и благоговением вспоминали советских женщин, которые продолжали работать в порту даже во время налётов немецкой авиации.

КОНТУЖЕННЫЙ — человек, получивший контузию. Контузия — тяжелая травма, вызванная близком взрывом бомбы или снаряда. Даже если человек не был ранен осколками, воздушная волна взрыва могла нанести ему травму мозга, нарушить слух.

Предприятия Мурманска и других городов полуострова — Кировска, Мончегорска, Кандалакши — в кратчайшие сроки освоили выпуск вооружения (пистолетов-пулемётов, гранат, миномётов). С 23 июня 1941 года все предприятия перешли на чрезвычайный режим. О подвиге советского народа в тылу будет рассказ в седьмой тетради «Медаль за доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Жители Кольского полуострова создали партизанские отряды «Большевик Заполярья», «Советский Мурман».

Поскольку гитлеровцы сумели занять лишь очень небольшие участки на полуострове, партизаны находились на своей территории и сами совершали рейды в тыл врага, повреждали линии связи противника, организовывали крушение вражеских воинских эшелонов, двигавшихся по автодороге, проводили разведку. Деятельность партизанских отрядов оказала существенную помощь и поддержку Красной Армии.

Для отражения многочисленных ударов с воздуха в Мурманске были организованы группы местной противовоздушной обороны (МПВО). Напротив города, на левом берегу Кольского залива, на Абрам-мысе, были установлены зенитные батареи. Сейчас в этом месте можно увидеть памятник девушкам-зенитчицам, отражавшим удары вражеской авиации.

Люди Севера старались делать всё возможное, чтобы выстоять и приблизить победу. Они передавали подарки бойцам Красной Армии, личные средства, драгоценные металлы на нужды фронта. На деньги жителей полуострова были созданы авиационные эскадрильи «Комсомолец Заполярья» и «Советский Мурман».

Не меньший вклад в Победу на Крайнем Севере внесли жители Архангельской области. В 1941 году на фронт ушёл каждый четвёртый житель этого региона. Три партизанских отряда: «Большевик», «Сталинец» и «Полярник» — были сформированы из жителей Архангельской области и вели партизанскую борьбу в тяжелейших условиях на кандалакшском направлении. В войне за южную часть Кольского полуострова им оказывали поддержку карельские соединения «Мстители», «Боевые друзья» и отряд им. Чапаева.

РЕЙД — налёт, набег, способ ведения боевых действий, когда при захвате какого-то объекта нападающий не остаётся его оборонять, а движется дальше. ЭШЕЛОН — военный поезд.ЭСКАДРИЛЬЯ — воинское подразделение в военно-воздушных силах. В эскадрилью входит 9–12 самолётов.

Британский коммунист Томас Эдвард Чилверс (Thomas Edward Chilvers) служил на транспорте «Эмпайр Баффин» (Empire Baffin) в составе конвоя PQ-16. Чилверс участвовал в Гражданской войне в Испании (1936–1939 гг.) на стороне Республики. В ходе своего участия в полярных конвоях Томас Чилверс вёл дневники и делал зарисовки в Архангельске и Мурманске. На рисунке 1942 года он изобразил пожары в Мурманске и бегущих в убежище людей. Надпись на английском гласит: «Большие бомбоубежища в Мурманске — большие пещеры в сопках, в них есть залы для собраний». Его дневники и рисунки хранятся в библиотеке Национального морского музея Великобритании в Гринвиче (British National Maritime Museum’s Caird Library in Greenwich, London). В составе конвоя PQ-16 на этом же транспорте в СССР прибыл Александр Верт — британский журналист, написавший известную книгу «Россия в войне 1941–45»

Архангельская область, как и все тыловые регионы Советского Союза, стала трудовой кузницей Победы. Вся промышленность региона была перестроена для производства снаряжения и вооружения Красной Армии. Хотя от линии фронта до Архангельска было далеко, город так же бомбила немецкая авиация, так же пылали дома, так же гибли мирные жители города. Всего за три года войны ПВО Архангельска зафиксировала 465 налётов на город и порт. Особенно жестокие налёты на город немцы совершили в августе и сентябре 1942 года, когда в город пришел конвой PQ-18. Тогда на город было сброшено 21000 зажигательных и 96 фугасных бомб. Погибло 86 мирных жителей, 117 было тяжело ранено. В годы Великой Отечественной войны 38000 жителей из 200000 погибли от голода.

Высочайшую стойкость и героизм проявили моряки приписанных к Архангельску судов Северного морского пароходства. За годы войны пароходство потеряло 14 пароходов и более 300 моряков. Ценою своей жизни архангельские моряки и краснофлотцы совместно с союзниками обеспечили доставку в Архангельск 4,2 млн тонн грузов, половину из которых составили грузы, направленные союзниками. Среди них: 2312 самолётов, 3428 танков, 819 бронемашин, 717 пушек, 49 торпедных катеров.

Природные богатства Севера помогали людям выстоять. Был организован сбор ягод и грибов, целебных трав и хвои, на многочисленных озёрах и реках — лов рыбы. Бригады охотников занимались добычей дикого зверя и птицы. Дети тоже помогали взрослым как могли. Было организовано несколько экспедиций пионеров на птичьи базары — так называются места гнездовий северных птиц на крутых скалах. Ими были собраны десятки тысяч яиц гагары, крачки и других заполярных птиц. Жители Кольского полуострова также собирали ягель (олений мох). Благодаря бактерицидному действию и хорошей впитывающей способности ягель активно использовали на Севере при перевязках раненых. Он заменял вату. Оленеводческие колхозы снабжали бойцов мясом и рыбой, а также передали для нужд Красной Армии северных оленей.

Свой вклад в оборону Заполярья внесли и представители коренных народов Севера. Они служили вместе со своими оленями в составе советских оленьих транспортов. Эти особые подразделения (общей численностью более 600 человек и более 7000 ездовых оленей) позволяли своевременно доставлять к линии обороны подкрепления, боеприпасы, снабжение, продовольствие, а также эвакуировать раненых из прифронтовой полосы. Оленьи упряжки могли пройти там, где колёсная и гусеничная техника была бессильна.

В память о подвиге оленьих транспортов в годы войны в центре города Нарьян-Мара в 2012 году был воздвигнут монумент.

Немцы не смогли уничтожить порты Мурманска и Архангельска, не смогли они перерезать железную дорогу на юг страны. Фашисты не смогли сломить волю жителей Севера к Победе. Они продолжали жить, учиться и трудиться для фронта.

После Победы в Заполярье советские люди на Севере с таким же энтузиазмом, умом и трудолюбием восстановили свои города из руин. В послевоенное время Мурманск стал самым большим в мире городом за полярным кругом. Страна признала подвиг Севера в сорокалетнюю годовщину Победы. 6 мая 1985 года Мурманску было присвоено почётное звание «Город-Герой».

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ И БОРЬБА С КОНВОЯМИ ПРОТИВНИКА

Немцы, как и мы, испытывали большие сложности со снабжением своей группировки на Севере. До войны в Норвегии был план построить «Полярную железную дорогу», дотянув ветку до города Киркенеса. Немцы возобновили эти строительные работы. Для работ в нечеловеческих условиях они задействовали 34000 советских, польских и югославских военнопленных. Их разместили в 54 лагерях вдоль строящейся железной дороги. Многие пленные погибали от голода, тяжёлого труда и жестокого обращения. Поэтому в историю Норвегии часть железной дороги, построенная пленными, вошла как «Кровавая дорога». Но до Киркенеса железную дорогу так и не достроили, и поэтому снабжение немецкой армии шло в основном по морю.

Нашим войскам было необходимо своевременно обнаруживать и уничтожать немецкие морские конвои ударами с воздуха, с воды и из-под воды. Большую помощь в этом оказали норвежские патриоты, большинство из которых были коммунистами. Они покинули свою родину после её оккупации нацистами. Норвежцы были включены в состав разведывательных групп Северного флота и НКВД. Целыми месяцами они находились в тундре, среди скал и льда, передавая данные о конвоях врага, наводя наши бомбардировщики и торпедоносцы на транспорты противника. Они также сообщали о строительстве укреплений и военных объектах в Северной Норвегии. Немцы быстро поняли, что у них в тылу действуют советские группы вместе с норвежскими бойцами сопротивления, и предприняли жёсткие ответные меры. В 1943 году оккупанты провели операцию «Полуночное солнце». Карательные отряды немцев прочесали все прибрежные районы Норвегии, и часть советско-норвежских разведгрупп погибла в неравном бою. Несмотря на это, выжившие разведчики продолжили опасную работу за линией фронта и помогли в сборе актуальных данных перед проведением Петсамо-Киркенесской операции.

НКВД — Народный комиссариат внутренних дел СССР.

Нацисты подозревали мирных норвежцев в помощи нашим разведчикам и устроили на полуострове Варангер массовые казни. Они убивали всех без разбора, но так и не выявили наших помощников. Погибло около 200 человек — это очень много для малонаселённого Крайнего Севера.

После Победы норвежских патриотов-коммунистов ждала тяжёлая судьба. Норвегия сразу присоединилась к НАТО и стала активным участником «холодной войны». В 1952 году Норвегию охватила волна шпиономании. Многих норвежцев, сражавшихся против нацистов, обвинили в измене родине. Например, Асбёрна Сунде, который в годы войны возглавлял группу подпольщиков в Норвегии и работал на разведку Великобритании, осудили на 8 лет якобы за работу на СССР. В основу обвинений легли его коммунистические взгляды. Опасаясь, что могилы советских воинов, павших при освобождении Норвегии, могут быть использованы как предлог для поездок советских разведчиков, норвежское правительство провело операцию «Асфальт». Населению платили по 5 крон за мешок из-под асфальта, полный костей наших бойцов. В итоге все останки были собраны в одной братской могиле. Однако памятник освободителям северной Норвегии в городе Киркенесе даже американцы тронуть не осмелились.

Несмотря на это, в октябре 2019 года, в 75-ю годовщину освобождения Норвегии, король Харальд V поблагодарил советских воинов за их подвиг.

НАТО — Североатлантический военно-политический союз, созданный в 1949 году из США, Канады и 10 стран Западной Европы для противостояния СССР. ХОЛОДНАЯ ВОЙНА — глобальное противостояние с 1946 по 1991 год между СССР и США, а также их союзниками. ШПИОНОМАНИЯ — состояние общества, создаваемое через средства массовой информации. Людям, охваченным шпиономанией, везде мерещатся шпионы и враги.

1944 ГОД. ПОБЕДА В ЗАПОЛЯРЬЕ

К осени 1944 года ситуация в Европе сильно изменилась. В июне 1944 года во Франции высадились наши западные союзники — войска США и Великобритании. В Белоруссии советские войска полностью уничтожили группу армий «Центр» в ходе блестяще проведённой операции «Багратион». Была освобождена большая часть советской Карелии. Финляндия вышла из войны. Настала очередь нанести удар по врагу и на Севере.

Кольский полуостров стал единственным местом, где немецко-фашистские войска сразу же потерпели существенное поражение и не сумели существенно продвинуться вперёд. За три года войны противник на захваченных им участках постарался соорудить мощные оборонительные укрепления: проволочные заграждения, противотанковые рвы, траншеи, минные поля.

Поэтому ещё до начала нашего наступления в 1944 году в тыл к противнику были заброшены специальные отряды для повреждения заграждений, нарушения линий связи врага, занятых им дорог и мостов. Задача сапёровподрывников была сложнейшая — пробраться незаметно мимо немцев, в непростых природных условиях углубиться далеко на территорию противника, сообщаясь со штабом по рации. При этом каждый боец всё необходимое (провизию, снаряжение, взрывчатку) — более 40 кг — нёс на себе. Передвигаясь в утренней дымке, в сумерках или ночью, они не были обнаружены врагом. Отряды превосходно справились со своей задачей: подрывали мосты, уничтожали транспорт с боеприпасами, вносили панику в ряды нацистов.

В начале октября 1944 года советские войска начали наступательную операцию в Заполярье. 14-я армия под командованием генерал-лейтенанта Владимира Николаевича Щербакова получила задачу уничтожить основные силы вражеского горнострелкового корпуса, который укрепился в области местечка Петсамо, как оно называлось по-фински. Это было старинное русское поселение Печенга на границе с Норвегией.

Советские сухопутные силы поддерживала 7-я воздушная армия, с моря — силы Северного флота, состоявшие из кораблей, морской пехоты и самолётов морской авиации.

11 октября 1944 года наш стрелковый полк вышел на дорогу по направлению к Петсамо. Здесь, на высоте под названием Придорожная, гитлеровцы укрепились и оказали сильное сопротивление. Тогда пулемётное отделение под командованием сержанта Анатолия Федоровича Бредова выдвинулось вперед и встретило врага огнём. Вскоре гитлеровцы обнаружили расчёт Бредова и, обстреливая, начали окружать его. Когда в результате обстрела в живых остались лишь командир Анатолий Бредов и наводчик Никита Ашурков, а патроны закончились, они стали кидать в подступающего врага гранаты. Но вот остались две последние. Одну из них Никита Ашурков метнул в гитлеровцев, крикнув: «Русские в плен не сдаются! Получайте, гады!» Ашурков и Бредов обнялись и подорвали себя и пулемёт последней гранатой. Ведь попади они в руки нацистов, жестокий враг не пощадил бы отважных бойцов. Анатолию Федоровичу Бредову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Никита Егорович Ашурков — также Герой Советского Союза, чудом остался жив. Его, тяжело раненного, без сознания, через не сколько дней обнаружили и спасли санитары Красной Армии. А воины стрелкового полка, воодушевлённые подвигом пулемётчиков, заняли высоту Придорожную. После войны Никита Егорович успешно руководил колхозом в Курской области и дожил до 1995 года.

Одним из тех, кто отличился в боях осенью 1944 года, был разведчик Иван Алексеевич Бородулин — будущий полный кавалер орденов Славы, почётный житель города Мурманска. Ведя разведку недалеко от Петсамо, одолев группу неприятеля, он сумел добыть необходимые сведения о численности и расположении огневых точек врага.

Успеху наступательной операции способствовала деятельность моряков-разведчиков Северного флота. Два отряда под командованием капитана Ивана Павловича Барченко-Емельянова и лейтенанта Виктора Николаевича Леонова высадились на занятой противником территории, по бездорожью пробрались и внезапно атаковали вражеские батареи на мысе Крестовом. Наши разведчики сумели справиться с прибывшим к гитлеровцам подкреплением и, несмотря на численное превосходство противника, смогли 11–12 октября 1944 года занять мыс и захватить несколько десятков пленных.

Капитан И.П. Барченко-Емельянов, лейтенант В.Н. Леонов и отличившиеся в ходе этой вылазки старшина 1-й статьи С.М.Агафонов и старший краснофлотец А.П.Пшеничных награждены званиями Героев Советского Союза. Разведчики Северного флота, блокировав вражеские батареи, создали благоприятные условия для освобождения Петсамо.

За героический прорыв торпедных катеров Северного флота в Печенгском заливе и высадку десанта командир отряда катеров капитан-лейтенант Александр Осипович Шабалин был награждён второй медалью «Золотая Звезда», став дважды Героем Советского Союза.

К середине октября советские войска взяли Петсамо (Печенгу), а с 18 октября преследовали врага уже на норвежской земле. Советский Север был полностью освобождён от врага, а к концу октября от немецко-фашистских войск была освобождена и Северная Норвегия. Наши передовые части вступили в норвежский город Киркенес, где ныне стоит памятник советскому солдату-освободителю.

К ноябрю 1944 года наступательная операция Красной Армии на Крайнем Севере (она получила название Петсамо-Киркенесской) была блестяще завершена! Война в Заполярье завершилась. Освободив север Норвегии, наши войска не остались там как оккупанты, а вернули власть норвежскому правительству и вернулись домой, в СССР.

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ

Жители Севера увековечили память о Великой Отечественной войне во многих памятниках, мемориалах и музеях. Строить их начали сразу после войны, и в Мурманске и Мурманской области существует много замечательных памятников, посвящённых Великой Отечественной войне. Среди них уже упомянутые подводная лодка — музей «К-21» в Североморске, памятники зенитчицам на Абрам-мысе, 6-й Героической комсомольской батарее; обелиски и памятные доски, стелы с медалями при въезде в Мурманск.

В Мурманской области, у реки Западная Лица, где шли ожесточённые бои, ныне открыт мемориальный комплекс «Долина Славы». На камне братских могил высечены слова прощальных записок бойцов, погибших при обороне Заполярья.

При въезде в город-герой Мурманск стоят стелы с изображением его наград, в том числе и медали «За оборону Советского Заполярья» — как напоминание о героическом прошлом и благодарность всем тем, кто защищал наш Север в годы Великой Отечественной войны.

Большая экспозиция, посвящённая Великой Отечественной войне, находится в Краеведческом музее Мурманска.

Есть в Заполярье памятники героям-североморцам, портовикам и рабочим судоверфи, рыбакам и кораблям тралового флота. Установлен памятник лётчикам морской авиации. В честь дважды Героя Советского Союза лётчика Бориса Сафонова назван посёлок Сафоново на Кольском полуострове, в посёлке открыта аллея защитников неба Заполярья. В Сафоново начинал свою военную службу молодой советский лейтенант Юрий Гагарин — первый в мире человек, слетавший в космос. Небольшой домик, в котором жил Гагарин, превращён в музей. Стоит домик рядом с замечательным музеем Авиации Северного флота.

В Заполярье есть монументы в честь боевого содружества стран антигитлеровской коалиции, в честь воинов Полярной дивизии, воинов противовоздушной обороны, строителей,пожарных, железнодорожников военного Мурманска. Отдельный памятник создан в память простых мурманчан, которые три года трудились под немецкими бомбами ради общей Победы.

Главный памятник защитникам Советского Заполярья — это Мурманский Алёша. С рассказа о нём мы начали эту тетрадь. Он возвышается над городом, как будто стоя в дозоре, охраняя его от врага. Высота памятника 42,5 метра. Выше Мурманского Алёши — только Родина-Мать на Мамаевом кургане в Волгограде (Сталинграде).

Рядом с памятником — Вечный огонь и могила Неизвестного солдата. У подножия монумента захоронены две капсулы: одна — с землёй из Долины Славы, вторая — с морской водой с места последнего боя сторожевика «Туман». Здесь же, на сопке рядом с Алёшей, находится аллея с землёй из всех городов-героев Советского Союза.

Сам город Мурманск, выстоявший в годы войны и отстроенный заново, — памятник великому подвигу советского народа, отстоявшему свою Родину.

ДНЕВНИК ВОЛОДИ ЛОКТЕВА

В первые годы Великой Отечественной войны юный пятнадцатилетний мурманчанин Володя Локтев вёл дневник, сохранивший для нас подлинную хронику выживания города в 1941–1942 годах под градом немецких бомб. В дневнике отражены многие наблюдения школьника о борьбе горожан с авианалётами и пожарами, о поведении жителей в экстренных ситуациях и их мужестве, о стойкости граждан и героизме советских лётчиков. В 1943 году Володя отправился на фронт. Гвардии рядовой Владимир Петрович Локтев не дожил до Победы. Сражаясь в составе 10-й гвардейской механизированной бригады, мурманчанин погиб в бою на территории Польши 26 марта 1945 года.

Фрагменты из дневника Володи Локтева хорошо описывают военный Мурманск в 1941–1942 годах:

13 августа 1941 г. Сегодня днём немецкие самолёты произвели первую бомбардировку города. Рядом с нами был пожар — какое ужасное зрелище!

31 декабря 1941 г. Под Новый год эти чёрные вороны опять налетели. Они крались, как крадется вор, но при появлении наших — наутёк. Дорого заплатили они.

28 февраля 1942 г. Третья тревога была объявлена в 18 час. Она застала меня в доме культуры. Все высыпали на улицу, в том числе и я. Били орудия по Адольфам. Летело 12 вражеских самолётов. Слышно было, как они спускали бомбы. Четвёртая тревога. Минут так без пяти одиннадцать раздался оглушительный взрыв, даже дом задрожал. Я сразу понял, что это разорвалась спущенная с самолета бомба крупного калибра. Только в 23 часа объявили тревогу. Били орудия, огненные мечи разрезали звёздное ночное небо. Красные шары один за одним поднимались в небо — это были ракеты.

24 марта 1942 г. Около двенадцати часов, когда я ещё лежал в постели, раздался взрыв, на момент перестало говорить радио и мелькнул свет. Объявили тревогу. Быстро оделся и вышел на улицу. Шёл воздушный бой. Слышно было, как строчили пулемёты, ревели моторы.

14 час. 40 мин. Объявили вторую на сегодняшний день тревогу. Но ничего не было. Отбой: 15 час.

Тревога: 17 час. 10 мин. Да, в этот раз было жарко небу. Били зенитки. Над той стороной шёл воздушный бой. Летало столько самолётов, даже сосчитать было невозможно. Около нашего крыльца упала какая-то штучка — не то от снаряда, может быть, и от самолёта отбили, а может, и от пулемётной ленты — не знаю. Я видел, как кто-то спускался на парашюте на той стороне. Думаю, что это наши подбили немецкого пирата, и тот, дрожа за свою шкуру, выпрыгнул из самолёта…

8 апреля 1942 года. Тревога: 12 час. 41 мин. Отбой: 13 час. 10 мин.

Тревога: 13 час. 45 мин. Сижу, вдруг забахали зенитки, оделся, вышел на крыльцо. Один самолёт на большой высоте шёл по направлению больших мачт. Потом резко повернул вправо, так как с левой его стороны начали густо рваться снаряды. Потом наши четыре истребителя погнались за ним. Тревогу объявили очень поздно. Отбой: 14 час. 15 мин.

Тревога: 14 час. 54 мин. Отбой: 15 час. 12 мин.

Тревога: 16 час. 23 мин. Отбой: 17 час. 23 мин. 28 немецких самолётов. С ними вступили в бой 6 наших истребителей. Шесть штук самолётов сбили. В этом бою смертью героя пал верный сын русского народа капитан Поздняков.

1 июня 1942 г. Тревога: 16 час. 10 мин. Со стороны Колы били зенитки, шёл воздушный бой, — но вот показались пираты. Их было семь, по ним били наши зенитки; я видел, как один самолёт покрылся белым дымом и взорвался на своих же бомбах; ничего не осталось от самолёта. Только крыло одно падало. Хорошо, что так получилось, по крайней мере, и от фрицев ничего не осталось. Остальные шесть вражеских самолётов пошли в пике, слышны были взрывы. Потом на той стороне был бой. Отбой: 17 час. 9 мин. Хвала и слава зенитчикам, похоронившим ещё троих зверей на сопках Заполярья!

Тревога: 18 час. 50 мин. Самолёты летели с той же стороны. Бросали бомбы с высоты и из облаков, в залив и в город. Отбой: 20 час.

2 июня 1942 г. Тревога: 12 час. 25 мин. Со стороны солнца появились девять «юнкерсов»; они шли высоко по направлению к заливу. Зенитки били по ним здорово, тогда они свернули вправо и потом стали пикировать на залив. Наши «ястребки» были снизу их, но были и сверху; они сразу их атаковали. Тревога длилась минут сорок.

Тревога: 14 час. 2 мин. Погода испортилась, стала облачная. Когда я вышел на крыльцо, слышу, гудят самолёты, но их не видно. Потом стали бить зенитки; они трахали по облакам; через несколько минут вынырнули пираты. Два, ещё два и ещё — всего их было семь; среди них были и «ястребители». Они отрывали бомбы и сразу поворачивали обратно. Смотрю, летят бомбы совсем близко — оглушительный взрыв, и за улицей М. Горького вспыхнуло на секунду ярко-багровое облако; с убежища посыпался песок, а у нас открылось окно. Бомбы упали около горы на Халтурине. Одна попала в щель, другая — в дом, но весь не разрушило… Поблизости в домах с окон все доски сорвало и стекла вылетели. На Сталинской бомба попала в каменный дом, стоящий рядом с десятой школой. Пробило до самого подвала, и одна сторона рухнула, загорелся к тому же. Ещё одна бомба попала на линию около подстанции.

18 июня 1942 г. Тревога: 10 час. 45 мин.

Тревога: 11 час. 40 мин. Да, в этот раз враг много натворил, дым огромными столбами поднимался к небу. Шло шесть вражеских самолётов. Враг опять бросал в город. Последняя тревога была в 18 час. 48 мин. Да, в этот раз он набросал фугасок и у нас на Жилстрое. Разбомбило и наш дом. Бомба попала на кухню в плиту, в которой она и взорвалась. Первую комнату, нашу, завалило, во второй вырвало стену и порядком завалило. От кухни и от тети Зининой комнаты ничего не осталось; нижние же комнаты завалило все. Я стоял на крыльце, и ещё со мной стояли некоторые, и все остались целы и невредимы. Случилось это так. До тревоги я налаживал электрическую плитку; объявили тревогу, но я продолжал свое дело. Наладил плитку, вышел на кухню, посмотрел в окно. Потом начали стрелять зенитки, и я вышел на крыльцо. Вижу, рвутся детонационные бомбы, я говорю, ложитесь, и сам присел. Вдруг сильный взрыв, в ушах зазвенело и стало темно, как ночью, от пыли и гари.

Хронология событий в Советском Заполярье

22.06.1941. Начало Великой Отечественной войны.

27.06.1941. Первая победа советского флота. Батарея старшего лейтенанта Космачёва уничтожает немецкий тральщик у порта Лиинахаамари.

29.06.1941. Начало немецкого наступления на Мурманск.

13.07.1941. Бой и гибель сторожевика «Пассат».

10.08.1941. Бой и гибель сторожевика «Туман».

31.08.1941. Первый конвой союзников «Дервиш» прибывает в Архангельск.

8.09.1941. Второе наступление немцев на Мурманск.

4.07.1942. Трагедия конвоя PQ-17.

25.08.1942. Бой и гибель ледокола «Александр Сибиряков» в Карском море.

26–27.08.1942. Бой гарнизона порта Диксон с немецкий рейдером «Адмирал Шеер».

19.09.1942. Конвой PQ-18 прибывает в Архангельск. Массированные бомбардировки Архангельска с воздуха. Убито 86 человек, 112 — тяжело ранено.

7.10.1944 — 1.11.1944. Петсамо-Киркенесская наступательная операция. Освобождение Петсамо и Северной Норвегии.

Что ещё почитать и посмотреть об обороне Советского Заполярья?

КНИГИ:

Эммануил Казакевич. «Сердце друга»

Константин Симонов. «Сын артиллериста»

Адмирал Арсений Григорьевич Головко. «Вместе с флотом»

Адмирал Николай Герасимович Кузнецов. «На флотах боевая тревога»

Алексей Алексеевич Киселёв. «Мурманск — город-герой»

Георгий Алексеевич Руднев. «Огненные рейсы»

Генерал Сергей Иванович Кабанов. «Поле боя — берег»

Фёдор Мефодиевич Поночевный. «На краю земли советской»

Виктор Николаевич Леонов. «Уроки мужества»

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