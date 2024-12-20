Медаль «За оборону Кавказа» ОДИННАДЦАТАЯ ТЕТРАДЬ ИЗ СЕРИИ «ПРАДЕДУШКИНЫ МЕДАЛИ»

Битва за Кавказ шла на огромной территории от Новороссийска до Владикавказа и предместий Грозного. Нацистская Германия планировала захватить основные нефтяные районы СССР, уничтожив советские сухопутные войска на Кавказе и Черноморский флот. Сражения шли на равнинах Кубани, в лесистых горах под Туапсе, в городской застройке Новороссийска и на склонах Эльбруса. Под Малгобеком и Гизелью кипели масштабные танковые бои. Враг не прорвался в Закавказье. К концу 1942 года его силы были исчерпаны.

В начале 1943 года советские войска начали контрнаступление на Кавказе. Была освобождена огромная территория нашей страны. Но окружить и разгромить врага так, как в Сталинграде, не удалось. Весной 1943 года советские ударные соединения вышли к Таманскому полуострову, где столкнулись с заранее оборудованной обороной немцев – «Голубой линией». Бои здесь продолжались до осени 1943 года. 9 октября 1943 года был полностью очищен от врага Таманский полуостров. Битва за Кавказ завершилась победой СССР.

1 мая 1944 года правительство СССР своим указом учредило медаль «За оборону Кавказа». На ней — изображение Эльбруса, у подножия которого — нефтяные вышки и три движущихся танка. Над вершинами гор — летящие самолёты. Медаль окаймлена орнаментом из гроздьев винограда и цветов. Этой медалью были награждены защитники Кавказа — военнослужащие Красной Армии, Военно-Морского флота, войск НКВД и гражданские люди, принимавшие участие в обороне. Всего медалью было награждено более 864 тысяч человек.

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