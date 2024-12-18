Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» Победа в Великой Отечественной войне была достигнута не только героизмом и мастерством Красной Армии на поле боя. Для того чтобы победить врага — армию нацистской Германии, необходимо было самое лучшее оружие. Страна сумела обеспечить им Красную Армию. Миллионы рабочих выпустили 102800 танков и САУ, 112100 боевых самолётов, 482200 пушек, 351800 миномётов. На Победу работал весь народ от мала до велика. Некоторым рабочим не было и 14 лет. Вернулись с отдыха на заводы многие пенсионеры. Женщины заменили мужчин, ушедших на фронт. Лучшие инженеры и учёные СССР создавали, изобретали, улучшали оружие, боеприпасы и технологию их производства. Вся страна превратилась в единый военный лагерь.

В Магнитогорске, на Урале, стоит большой памятник — рабочий передаёт бойцу Красной Армии огромный меч. Это символ титанического труда — как умственного, так и физического, который проделала страна, чтобы дать нашей Армии оружие Победы. В Уральских горах был выкован этот меч. В Сталинграде Родина-Мать подняла его для удара по врагу. В Берлине, после Победы, советский воин опустил его. СССР достиг Победы не только на полях сражений, но и в тяжёлом труде в цехах заводов, и в блестящих инженерных и управленческих решениях конструкторов и руководителей.

СССР – Союз Советских Социалистических Республик (1922–1991 гг.), состоявший из 15 союзных республик.

Вступление

В предыдущих тетрадях мы рассказывали о подвигах, совершённых советскими воинами и партизанами на фронте и в тылу врага. Однако без хорошего оружия, без патронов и снарядов, без еды совершить эти подвиги было бы невозможно. После нападения нацистской Германии вся наша страна превратилась в один огромный военный лагерь. Победу одержали не только фронтовики и партизаны, но и простые советские люди, которые тоже вели свой бой в тылу — у станков на оборонных заводах и в колхозных полях. О медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941– 45 гг.» наш сегодняшний рассказ.

Мы будем говорить об экономике — науке рационального использования ресурсов. Все ресурсы на Земле ограничены, а в годы войны, когда нужно было как можно быстрее произвести самое большое количество оружия, — рациональное использование ресурсов стало одним из важнейших условий Победы.

КОЛХОЗ (коллективное хозяйство) — предприятие, созданное для коллективного ведения сельского хозяйства.

Война в ХХ веке — война моторов и заводов

На рубеже XIX — ХХ веков военное дело сделало огромный шаг вперёд. Были изобретены бездымные пороха и новые, мощные виды взрывчатки. У артиллерийских орудий появились системы отката. Стволы орудий и ружей стали нарезными. Всё это позволило стрелять гораздо дальше и точнее, чем в предыдущие века. А снаряды стали гораздо смертоноснее. Появилось автоматическое оружие — пулемёты.

Начало Первой Мировой войны дало новый толчок развитию оружия. Бурно развивалась военная авиация, появилась бронетехника. В отличие от предыдущих войн, в Первой Мировой приняли участие миллионные армии. Для них потребовалось огромное количество оружия. И оказалось, что Российская Империя к такой войне не готова. В стране не было столько заводов, чтобы произвести миллионы винтовок и десятки миллионов снарядов. Пришлось срочно закупать и заказывать оружие везде, где можно — у союзников (Великобритании и Франции, а потом и в США) и в Японии. Владельцы оружейных заводов во всём мире зарабатывали огромные деньги на военных заказах, пока простые солдаты гибли в окопах.

Страны, воюющие друг с другом, впервые столкнулись с траншейной войной. Армии зарылись в землю, построили сплошные линии траншей и блиндажей. Перед траншеями были построены заграждения из колючей проволоки. И впервые на таком поле боя пехота оказалась бессильной. Даже после массированной артиллерийской подготовки уцелевшие пулемёты косили людей так быстро, что пехотинцы не успевали добежать до вражеской траншеи и погибали на полпути. На Первой Мировой стало ясно, что «закидать противника трупами» и задавить массой пехоты просто невозможно.

Большевики, пришедшие к власти в России в результате Великой Октябрьской Социалистической революции в 1917 году, учли этот отрицательный опыт Российской Империи. Они прекрасно понимали, что в предстоящей войне Красной Армии потребуется огромное количество оружия. Отставание нашей страны от Европы во многих отраслях было ужасающим. До революции Россия не стремилась развивать некоторые отрасли, а предпочитала закупать готовые изделия в других странах.

В 1920­е и 1930­е годы советская власть провела грандиозную работу по строительству новых заводов, разведке и освоению новых месторождений полезных ископаемых. Об этом будет отдельный рассказ в нашей тетради. Вся страна трудилась над созданием промышленности. И руководство страны, и простой народ понимали, что новая война не за горами. Было сделано очень многое, но в некоторых отраслях СССР всё ещё отставал от капиталистических стран. Только вставала на ноги алюминиевая промышленность. С нуля создавалась радио-отрасль. Слабой оставалась отрасль стройматериалов — бурно развивающейся стране не хватало кирпича, цемента, стекла… Всё это очень сильно сказалось в годы войны.

Неравная битва

Ранним утром 22 июня 1941 года на территорию нашей страны вторглась самая большая армия за всю историю человечества. Она была собрана для того, чтобы уничтожить нашу страну и сам наш народ, чтобы захватить земли и природные богатства. Удар, который нанесла армия вторжения, был сокрушительным. Несмотря на героическое сопротивление Красной Армии, враг быстро продвигался в глубь нашей страны. В приграничном сражении лучшие воинские части погибли, но сумели нанести противнику тяжёлые потери и сорвали план молниеносного захвата страны.

23 июня на заводах, в колхозах прошли митинги, на которые собрались простые советские люди. В своих выступлениях они поклялись сделать всё, чтобы отстоять Родину и уничтожить немецких захватчиков. В военкоматы потянулся огромный поток добровольцев. Были отменены отпуска, рабочий день был увеличен до 12–14 часов.

Вячеслав Александрович Малышев, впоследствии народный комиссар танковой промышленности, коротко и ясно обозначил выбор, вставший перед страной:

— Вопрос гораздо более серьёзен, чем о нём думают многие, и стоит так: или мы, мобилизовав все силы в тылу и на фронте, разобьём фашистов, или, наоборот, мы как страна попа‑ дём в рабство с одновременным фи‑ зическим истреблением лучшей части наших людей. Третьего не дано.

Бóльшая доля оборонной промышленности располагалась в европейской части СССР, и возникла угроза её захвата противником. В этом и заключался план нацистов. Они хотели молниеносным ударом разгромить нашу армию и захватить советские военные заводы, чтобы не дать нашей стране построить новые танки и самолёты. Без оружия Красная Армия не смогла бы нанести ответный удар.

Казалось, что их план безупречен. По всем расчётам — в первую очередь экономическим — наша страна не могла и не должна была победить. Великобритания и США ожидали, что повторится сценарий блицкрига во Франции в 1940 году — через месяц после начала наступления нацистов Франция рухнула. Поэтому и Великобритания, и США сначала не хотели помогать Советскому Союзу. Они смотрели, как будут развиваться события. Первые месяцы войны начались для нашей страны катастрофически, и казалось, что Советский Союз вотвот рухнет и рассыплется. Но шли недели и месяцы, а СССР держался, хотя и терпел поражение за поражением.

Сразу после начала войны руководство страны приняло решение о переводе всей промышленности страны на военные рельсы. Все заводы Советского Союза получили приказы перейти на производство военной продукции — даже те, которые до войны занимались производством мирных товаров.

МИТИНГ — массовое собрание для обсуждения политических и других неотложных вопросов текущей жизни. БЛИЦКРИГ (молниеносная война) — теория ведения скоротечной войны, согласно которой победа достигается в короткие сроки, до того, как противник сумеет мобилизовать и развернуть свои основные военные силы.

Горьковский автозавод, производивший до войны легковые автомобили и грузовики, получил задание срочно разработать лёгкий танк и начать его производство на основе автомобильных агрегатов. Судостроительный завод «Красное Сормово», строивший до войны корабли, получил приказ в сжатые сроки освоить производство танков Т-34. Заводы, производившие ювелирные изделия, перешли на выпуск оптических прицелов, биноклей и других приборов для Красной Армии. Фабрики, шившие пальто и платья, начали шить шинели и гимнастёрки.

С одной стороны, это позволило в разы увеличить производство оружия, боеприпасов и снаряжения. С другой стороны, сильно сократилось производство товаров для рядового потребителя. Прекратилось производство одежды, моющих средств, предметов домашнего обихода. Большая масса продовольствия шла на фронт. Всё это плохо сказалось на уровне жизни населения — появилась огромная нехватка всего, к чему люди привыкли до войны.

Но основная масса народа не роптала. Советские люди понимали, что речь идёт о выживании всех народов СССР и о сохранении тех завоеваний социализма, которые он вырвал у эксплуататоров в 1917 году.

Конечно, по сравнению с нашим временем люди жили тогда гораздо проще. Но в памяти народа были свежи воспоминания о тех условиях, в которых трудились и жили рабочие до 1917 года. Когда они работали по 12 часов и получали нищенскую зарплату. Некоторым рабочим денег хватало только на то, чтобы снять четверть комнаты, и в одном помещении могло жить до 4 разных семей. Когда вообще не было детских садиков. Когда на селе не хватало больниц, не было библиотек, домов культуры. Когда общество делилось на сословия и простым рабочим и крестьянам запрещалось посещать места для высших сословий — театры и музеи.

Поэтому советские люди встали не на защиту своего личного богатства, а на защиту справедливости и своих прав — права на 8­часовой рабочий день, оплачиваемый отпуск, бесплатные детские сады и школы для всех детей, права на бесплатное медицинское обслуживание и равные возможности для всех. Люди сражались за своё справедливое общество, за свою землю, за культуру, историю и язык. И для Победы они были готовы работать по 12 часов в сутки, без выходных и праздников, и обходиться очень малым. Вся наша страна превратилась в один большой военный лагерь.

Государственный комитет обороны

29 июня 1941 года был создан Государственный комитет обороны — главный орган управления страной в военное время. Возглавил ГКО Иосиф Виссарионович Сталин. Также был создан народный комиссариат танковой промышленности — для того чтобы сосредоточить управление многими заводами в руках одного органа и улучшить кооперацию между заводами. Централизация всей власти в руках одного органа позволила принимать быстрые решения и столь же быстро проводить гигантские по своим масштабам мероприятия — такие, как эвакуация промышленности из угрожаемых районов.

Эвакуация

В условиях военного поражения лета 1941 года высшее руководство страны приняло решение перевезти целые заводы, научные институты и учреждения культуры на восток — в Сибирь и на Урал.

К планированию эвакуации были привлечены Академия наук СССР и Госплан СССР – организация, отвечавшая за планирование работы всей экономики страны. Экономисты и учёные должны были просчитать и дать ответ на вопрос — куда именно эвакуировать заводы, где они будут брать необходимые для производства ресурсы: руды металлов, строительные материалы, электричество.

Само тяжёлое бремя эвакуации легло на плечи железнодорожников и речников. В наиболее напряжённое время под эвакогрузами находилось около половины всех вагонов в Советском Союзе! За 6 месяцев 1941 года железные дороги перевезли около 1,5 миллионов вагонов таких грузов. До конца навигации 1941 года речной флот перевёз 870 тысяч тонн грузов. Важную роль сыграл и морской флот. Сотни тысяч тонн различных грузов и свыше 100000 человек вывезли моряки с Кольского полуострова и Северной Карелии в Архангельск. Об этом мы рассказывали в тетради «Медаль за оборону Советского Заполярья». 1100 рейсов совершили моряки Одессы, эвакуировав из города несколько сотен тысяч человек и свыше 250 тысяч тонн грузов.

СТАЛИН — руководитель СССР (1924–1953 гг.), Маршал Советского Союза, Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами СССР во время Второй мировой войны. ЭВАКУАЦИЯ — вывоз людей, учреждений, имущества из опасных местностей в основном во время военных действий.

Всего за лето и осень 1941 года на восток страны ценой неимоверных усилий работников заводов и советских железнодорожников было перевезено 2593 промышленных предприятия, из них 1523 крупных. Вместе с ними прибыло 30–40% рабочих, инженеров и техников — свыше 10 миллионов человек! Увозили на восток всё, что можно было забрать с собой. По неполным данным, из прифронтовой полосы было перемещено 2,4 млн голов крупного рогатого скота; 5,1 млн овец и коз; 0,2 млн свиней; 0,8 млн лошадей, много сельхозтехники, запасов зерна и другое продовольствие.

Эвакуировали из­под удара противника и культурные ценности. Анна Зеленова, директор Павловского дворца-музея под Ленинградом, не только руководила эвакуацией, но и сама помогала грузить упакованные экспонаты. Когда в Ленинград уходил последний грузовик, Анна отказалась поехать на нём, чтобы в кузове было больше места для экспонатов. В Слуцке (так тогда назывался Павловск) уже начинались бои, когда Анна Зеленова уехала из города на велосипеде.

Зачастую эвакуация проводилась под бомбовыми ударами немецкой авиации или непосредственно в бою. При таких огромных масштабах эвакуации часть оборудования потерялась, перепуталась, была направлена не туда. Часть рабочих не сумела добраться до места назначения или вернулась домой из­за того, что на новом месте не было ни жилья, ни еды.

На станциях на Урале скопилось большое количество потерянного и «ничейного» оборудования. Оно распределялось между разными заводами по их заявкам.

Летом 1942 года в связи с наступлением немцев на город Сталинград (ныне — город Волгоград) началась вторая волна эвакуации. До последней возможности работал Сталинградский тракторный завод, занимавшийся производством и ремонтом танков. Вспоминает инженер завода Демьянович:

На завод до 23 сентября 1942 г. было сброшено 412 авиабомб, сколько сброшено 29 сентября, установить было невозможно (примерно несколько тысяч). Насчитывалось более 1200 попаданий снарядов и мин в цеха заво‑ да и на его территорию. Ранено было 230 рабочих, 80 убито, пропавших без вести и не найденных — 22 человека, всего потери составили 332 человека.

После уничтожения цехов завода 29 сентября 1942 г. все работы по ремонту военной техники для фрон‑ та прекратились, оставшуюся часть работников пришлось эвакуировать за Волгу. Но руководству покинуть завод не разрешалось. Только в ночь с 4 по 5 октября 1942 г., когда на заводе и в цехах происходили рукопашные схватки армейской советской части с фашистами, мы дождались темноты, так как все подступы к бе‑ регу Волги простреливались пулемёт‑ ным и миномётным огнем противника, и на небольшом заводском катере перебрались на другой берег Волги.

Тяжёлые месяцы 1941 года

Когда всё заводское оборудование было погружено в эшелоны и направилось на восток, эти предприятия не могли ничего выпускать. В конце 1941 года промышленное производство в СССР упало почти вдвое.

Железные дороги с трудом справлялись с таким объёмом перевозок. В районе Куйбышева (Самары) было узкое место, через которое проходили два мощных потока перевозок — с Украины на восток шли эшелоны с эвакуируемыми людьми и оборудованием, а на запад шли свежие дивизии Красной Армии. Понятно, что первыми должны были проехать войска на фронт, а эшелонам, идущим на восток, приходилось долго ждать. Возникла гигантская пробка из поездов, растаскивать которую пришлось лично народному комиссару путей сообщения Лазарю Кагановичу. Всё это задерживало прибытие на места эвакуации и начало работ по запуску производства на новом месте.

Не хватало машинистов паровозов. На Урале некоторые машинисты водили эшелоны две и три смены подряд без отдыха — настолько мало было людей.

Когда эвакуированные рабочие, инженеры, руководство заводов прибывали на новые места, им зачастую приходилось выгружать станки в чистое поле. Необходимо было срочно строить новые цеха и дома для эвакуированных людей. Новые заводские здания возводили по упрощённой технологии — из дерева, а не бетона и кирпичей. Людям приходилось жить в самых примитивных условиях — в землянках и палатках, как на фронте. Комнаты в бараках старались выделять тем рабочим и инженерам, у которых были семьи и дети. Все квартиры в Новосибирске, Челябинске, Свердловске были переполнены эвакуируемыми. Кому­то приходилось жить в коридоре или в прихожей. В городе Барнауле на Алтае в годы войны на одного жителя приходилось всего 2,8 кв. м жилой площади!

Все силы были брошены на постройку цехов, поэтому даже бараков не хватало. Несмотря на это люди работали изо всех сил. У всех на фронте были братья, сыновья, мужья, отцы. Чтобы помочь им, люди в тылу были готовы на всё. Нормы производства перевыполняли на 200 и 300 процентов.

Поздней осенью 1941 года некоторые заводы уже запустили производство на новых местах, но условия труда были крайне тяжёлыми. Отопление в цехах не устанавливалось — на это не было материалов, сил и времени. Не хватало всего — рабочих рук, строительных материалов, станков, электроэнергии, топлива…

Многое получалось не сразу и не так быстро, как того требовало руководство страны. Можно сказать, что Сталин требовал от людей невозможного — запустить производство на новом месте за несколько недель, но это не было капризом своенравного правителя.

Обстановка на фронте складывалась очень тяжёлая. В проигранных сражениях у границы наши войска потеряли много артиллерии. Большие потери понесла авиация. Лёгкие танки довоенного выпуска быстро погибли. Успешно воевать против хорошо вооружённой немецкой армии без военной техники было невозможно. Поэтому Сталин ставил почти невыполнимые задачи по началу производства военной техники на новых местах.

Большинство советских людей было воспитано в духе патриотизма и рвалось на передовую, чтобы с оружием в руках защитить свою страну. Многие рабочие были призваны на фронт. Те, кто не получил повестки, записывались в добровольцы. Но если все уйдут на фронт, то кто будет в тылу изготавливать оружие? Кто привезёт это оружие на фронт по железным дорогам? Поэтому у многих рабочих и железнодорожников была так называемая «бронь» — запрет на отправку на фронт.

Партийным работникам и руководителям заводов пришлось немало потрудиться, чтобы убедить рабочих, что их завод и перегон железной дороги — тоже поле боя. Для того чтобы убедить молодых людей, что их труд в тылу так же важен, как участие в боевых действиях, лучшим рабочим бригадам было присвоено звание «фронтовых».

ПОВЕСТКА в военкомат — письменное официальное извещение с вызовом явиться в военкомат.

Шла переписка между рабочими и бойцами на фронте. Рабочие писали фронтовикам, сколько они выпустили пушек и танков, на сколько процентов перевыполнили норму, и желали бойцам скорейшей победы. Фронтовики в ответ писали о своих успехах в бою.

В связи с нехваткой рабочих рук на заводы были мобилизованы подростки 15, 16, 17 лет. Но их нужно было ещё научить работать на станках! Наставников тоже не хватало. Пришлось попросить вернуться в цеха заводов пенсионеров. Вот как это происходило на заводе «Красное Сормово»:

…Тогда к старым кадровикам, рабо‑ чим, ушедшим на заслуженный отдых, обратился И.М.Олимпиев, участник Декабрьского вооружённого восстания 1905 г. в Сормове: «Старички! В грозный и ответственный момент у нас ещё хватит сил по‑боевому по‑ работать для своей Родины».

И снова потянулись на завод старики. Пришёл в свой цех М. Г.Боков, кавалер ордена Ленина, 57 лет проработав‑ ший в Сормове. Вернулся и В.С.То‑ карев, полвека отдавший заводу, талантливый рационализатор. Мы увидели на заводе Героя ТрудаТ. Г.Тре‑ тьякова, одного из старейших в слав‑ ной сормовской рабочей династии Третьяковых. Почти 250 старых производственников со стажем работы 40–50 лет каждый снова вернулись на завод, стали к станкам, возглавили бригады, участки.

Люди большой мудрости, опыта, вы‑ сокого мастерства, которое сродни искусству, они были живыми носи‑ телями революционных традиций. Их советы, критические замечания, высказываемые порой далеко не в дипломатической, угодной начальству форме, очень помогали руководству предприятия.

Петр Андреевич Заломов сказал так:

— Ценность жизни, счастье жизни заключается не в том, что человек получил от других, а в том, что он сумел дать другим… Все силы, то‑ варищи старики, приложим к тому, чтобы передать свои знания моло‑ дёжи, чтобы быстрей готовить из новичков квалифицированных рабочих. А вы, молодые рабочие, старайтесь как можно быстрее научиться делу. От ваших успехов на производстве во многом зависит наша окончательная победа над фашизмом.

В связи с тем, что немцы захватили самые плодородные земли Советского Союза — Украину и юг России, и в связи с тем, что очень многие колхозники, вместо того чтобы работать в полях, были на фронте, в стране упало производство сельскохозяйственной продукции — зерна, мяса и многого другого. В стране была введена карточная система, и продовольствия было в обрез. В тылу тоже жили впроголодь. В некоторых местах люди так же гибли от голода, как в блокадном Ленинграде. В Молотове (тогда так назывался город Пермь) подростки-рабочие вспоминали, что приходилось ловить мышей и крыс на заводе и жарить их вместо курицы.

Все ресурсы — в том числе и продовольствие — были брошены на фронт. В качестве премии за хорошую работу выдавали очень скромные по современным меркам подарки — например, лучшим рабочим-подросткам на авиамоторном заводе имени Сталина в Молотове (Перми) в 1944 году выдали в качестве премии по банке варенья. Однако и это было на вес золота — никаких лакомств у детей и подростков не было вообще.

Работы было не просто много — она была ещё и физически тяжёлой. В связи с потерей Шлиссельбурга пришлось срочно построить новый завод по производству пороха под Молотовым (ныне — город Пермь). Когда настало время запустить производство, рабочие и инженеры растерялись. Вспоминает Кузьма Михайлович Хмелевский, ответственный представитель партии на заводе:

…на завод пришло несколько тысяч женщин и подростков, в том числе 600 школьников старших классов.

Рабочие, впервые увидев это опасное производство, не знали, как к нему приступиться. А работа была ответственнейшая и весьма тяжёлая. Представьте себе заряды для 120‑мм и 82‑мм миномётов. Каждый рабочий за смену должен был по норме про‑ извести не менее 5 тысяч взвешиваний и 10–12 тысяч взвешиваний контрольных. Груз весит 7,2 г. Допуск разрешается до 0,1 г. Итого за смену по норме 10 тысяч точнейших взвешиваний вручную. Ни один фарма‑ цевт в мире не выполнит и половины этой нормы. А на заводе большинство рабочих делало по 10–15 тысяч взвешиваний.

На завязке узлов и упаковке за смену производили по 12–13 тысяч опера‑ ций. У многих на пальцах вздувались волдыри, сочилась кровь.

Завершающая стадия производства — сборка и упаковка зарядов. Зарядный цех самый многолюдный. В нём трудилось очень много ра‑ ботниц, преимущественно в возрасте от четырнадцати до двадцати лет. Сборка зарядов — взвешивание, обёртка, вязка, упаковка, парафинирование — все операции только вручную. Вряд ли кто тогда знал, что девичьи и детские пальчики за один день работы изготовляли столько зарядов — артиллерийских, миномётных, для «катюш» и авиабомб. Опасна, однообразна и утомительна работа. Но сёстры Трутневы, Орлова и другие девушки, не вставая со сту‑ ла, делали 12 тысяч тонких движений пальцами.

— В первые дни, когда нас посадили за стол, ночью я плакала, — рассказывает Аликина. — На пальцах болят волдыри, хочется спать, а нельзя — конвейер! Потом привыкла, окрепла. Как только ночью захочется спать, мы песни поём — лирические, народ‑ ные, военные. Всю ночь поём, и рабо‑ та идёт легче.

Директора заводов были вынуждены организовывать не только само производство, но и заботиться о многих других важных вещах. У каждого завода было своё подсобное сельхозпроизводство — чтобы выращивать овощи для заводской столовой. Новые производственные площадки зачастую находились далеко от общежитий, где жили рабочие. На работу пешком приходилось ходить и 4, и 5 километров. Поэтому директора строили автобусные и троллейбусные линии, чтобы рабочие не шли домой пешком целый час после рабочей смены в 12 часов.

Гражданское население также привлекалось для строительства оборонительных рубежей. Лужский рубеж, построенный в том числе и руками школьников, студентов и женщин из Ленинграда, задержал немцев на целый месяц и дал возможность лучше подготовиться к обороне города Ленина. Свою роль сыграл и Можайский рубеж обороны в битве за Москву. Восточнее Москвы тоже строились оборонительные линии — например Сурский рубеж, для прикрытия резервной столицы СССР — города Куйбышева (ныне — город Самара).

Герой Советского Союза Иван Павлович Рослый во время битвы за Кавказ командовал 11­м стрелковым корпусом. Вот его слова благодарности простым советским людям:

…Рубеж обороны корпуса на всём про‑ тяжении проходил по правому берегу неглубокой, легко проходимой вброд горной речушки Фиагдон, которая не могла служить преградой ни для немецкой пехоты, ни тем более для танков.

Местное население приложило не‑ мало труда, чтобы создать на этом участке необходимые оборонительные сооружения. Женщины, стари‑ ки, подростки кайлили каменистый грунт, возили землю, местами укреп‑ ляли стены траншей плетнями из лоз‑ няка. Благодаря самоотверженному труду тысяч людей на рубеже обороны были отрыты три линии траншей полного профиля, а на наиболее танкоопасном участке между Фиагдоном и Дзуарикау выкопан противотанкоый ров.

Сколько таких рубежей обороны протяжённостью 50, 100, 200 и более километров построили в то тревожное время трудящиеся различных национальностей и народностей Кавказа! Сколько мужества и сил положили они на алтарь нашей Победы!

Работники искусства и науки СССР тоже работали на Победу. Писатели, поэты, художники создавали произведения искусства, посвящённые Великой Отечественной войне, вдохновляли народ на борьбу. Среди величайших произведений, созданных в годы войны, упомянем картину «Обо­рона Севастополя» кисти Александра Дейнеки (она экспонируется в Русском музее в Санкт-Петербурге), стихи Константина Симонова, Александра Твардовского, Ольги Берггольц, Анны Ахматовой.

Дети, которые ещё не могли работать на заводах или в колхозах, тоже приняли участие в обороне страны. Пионеры, вдохновлённые довоенной книгой Аркадия Гайдара «Тимур и его команда», объединялись в группы помощи фронтовикам, госпиталям, раненым и инвалидам войны. Они добровольно кололи и носили дрова, воду, помогали в огороде. Движение тимуровцев в годы войны было во всех республиках СССР. Школьники давали концерты в госпиталях для раненых и помогали медицинскому персоналу в уходе за ними.

«Этого раньше никто не делал!»

Тяжелейшая ситуация, в которой оказалась наша страна, вынудила прибегать к самым необычным и нестандартным решениям.

В результате немецкого наступления на Украине под ударом оказался Мариупольский металлургический комбинат — гордость советской промышленности. На этом комбинате был единственный в стране прокатный стан, позволявший прокатывать броню для танков в большом количестве. Там же находились мощные доменные печи, в которых варили броневую сталь. Мариупольские рабочие разобрали оборудование и направились на восток.

Но пока стан ехал в город Магнитогорск, делать броню для танков в крупных масштабах было просто не на чем. Руководство страны торопило Магнитогорск — броня была нужна прямо сейчас! Лучшие умы завода ломали голову над решением этой задачи. Мало было привезти этот стан — нужно было его смонтировать в большом здании, а все цеха завода уже были заняты. Где его ни поставишь — он будет мешать другому производству, которое останавливать нельзя! Получается, что для прокатного стана из Мариуполя нужно было строить отдельный цех. Вот какая дискуссия развернулась в кабинете директора Магнитогорского металлургического комбината Григория Ивановича Носова:

…Возник ряд проектов, где установить броневой стан. Оказалось, что всюду стан будет мешать нормаль‑ ному ходу производства.

— В моем кабинете разгорелся горя‑ чий спор — на каком варианте остановиться. В разгар дискуссии в каби‑ нете появляется чем‑то озабоченный заместитель главного механика комбината Н.А.Рыженко... Он всегда находит самые неожиданные выходы из труднейших положений.

— Ваше мнение, где можно поставить стан? — спрашиваю я Рыженко.

Он будто собирается с духом и говорит:

— Где бы мы ни поставили его, он бу‑ дет не на месте. А затем на монтаж стана уйдет слишком много времени, его у нас нет. Так что…

Этого я от Рыженко не ожидал, никак не думал, что он впадёт в панику. Мне хотелось его оборвать, даже накри‑ чать на него: ещё чего не хватало, чтобы наши работники пытались ревизовать указания Москвы, решения ГКО! Но я сдержал накипавшую ярость и правильно сделал.

Рыженко продолжал излагать свои мысли:

— Я уверен, что мы можем гораздо скорее и в больших количествах полу‑ чить броневой лист.

— Каким образом? — уже не сдержи‑ ваясь, почти кричу я.

— Будем катать броневые листы на блюминге.

— Катать броневые листы на блю‑ минге?! Явная несуразица, — выкрики‑ вает начальник блюминга.

И не только начальник блюминга поражён этой идеей, но и все при‑ сутствующие здесь. Это что‑то совершенно необычное, такое, что никому не могло прийти в голову. Но ни одной идеей нельзя пренебрегать, ни одну нельзя отбрасывать прежде, чем её всесторонне не осмыслишь, не изучишь, не проверишь.

В результате прокат броневой стали был организован на блюминге, а затем был смонтирован и прокатный стан из Мариуполя. Советские инженеры и рабочие сумели дать стране броню в самые тяжёлые месяцы 1941 года. За всю войну Магнитогорский металлургический комбинат произвёл более половины брони в стране для производства танков.

Конечно, броня, изготовленная таким необычным способом, была не очень хорошей, но её качество в ходе войны всё время улучшали.

БЛЮМИНГ — стан для предварительной прокатки заготовок квадратного сечения.

Для многократного увеличения выпуска военной продукции было важно упростить как конструкцию военной техники, так и саму технологию производства. В «битве заводов» Советский Союз сделал ставку на стандартизацию, упрощение и массовое производство. Это стало победной стратегией.

Вспоминает прославленный советский конструктор Грабин, создатель пушки ЗИС-3, которая служит в некоторых армиях мира до сих пор:

…В результате модернизации было заново спроектировано около 70 про‑ центов деталей всех пушек. По су‑ ществу говоря, были созданы новые пушки. Технологичность их стала намного выше, а число деталей намно‑ го меньше. Например, ЗИС-3 и ЗИС-2 до модернизации имели по 2080 дета‑ лей, а после модернизации — 1306, танковые пушки — соответственно 861 и 614 деталей.

Внедрение автоматической сварки танковых корпусов позволило в несколько раз увеличить выпуск танков Т-34. Директор Уральского танкового завода Ю.Е.Максарёв вспоминал:

«В течение всех военных лет не пре‑ кращалась работа по совершенство‑ ванию танка Т-34. Совершенствовалось и само производство.

Благодаря внедрению автоматической сварки по методу академика Е.О.Патона из года в год росла производительность труда, увеличивалось количество выпускаемых танков. Вместе с тем это позволяло всё в более широком объёме использовать неквалифицированную рабочую силу.

Однажды, находясь на участке сборки корпусов, я невольно обратил внимание на группу девчат, прибывших из Марийской автономной республики. Им было лет по шестнадцать-восемнадцать.

Одетые в жупаны, подпоясанные ку‑ шаками, в лаптях, они выглядели весь‑ ма живописно в грохоте и движении цеха, то и дело освещаемого яркими сполохами электросварки.

Сбившись в кучу и втянув от страха головы в плечи, они молча следили за всем, что происходило вокруг. Месяц спустя их нельзя было узнать: бы‑ стрые, ловкие, они уверенно управляли автоматами скоростной сварки, весело отвечали на шутки рабочих — словом, вели себя так, будто всю жизнь занимались сваркой брони.

И всё же работа была тяжёлой. Часто у ребят не хватало сил дойти морозной тёмной ночью до общежитий, и они спали в цеху, в подсобных помещениях, под грохот кранов, перевозящих тяжёлые танковые кон‑ струкции.

Производительность автоматической сварки оказалась в 10 раз выше, чем ручной. Например, на приварке днища к борту квалифицированный сварщик вручную приваривал около 20 часов. Подросток сваривал авто‑ матом этот шов за 2 часа».

Это позволило не только упростить и ускорить процесс сборки тридцатьчетвёрок, но и высвободить квалифицированных сварщиков для других, более сложных работ.

ЖУПАН — разновидность полукафтана, старинная верхняя одежда.

Не всегда внедрение новых технологий проходило гладко. Грабин и его коллеги долго трудились над упрощением конструкции пушки ЗИС-3. Когда Грабин представил этот проект Сталину, тот, не разобравшись, рассердился и обвинил Грабина во вредительстве. Но ситуация разрешилась благополучно. В результате внедрения поточного производства и многих других мер Горьковский машиностроительный завод №92, на котором трудился Грабин, выпустил свыше 100000 пушек.

Для того чтобы снабжать электричеством осаждённый Ленинград, пришлось проложить пять мощных электрических кабелей по дну Ладожского озера. Каждый метр кабеля весил 15 килограммов. Специального судна — кабелеукладчика — просто не было, а враг находился всего в 8 километрах от места работ. Но и с этой задачей справились советские инженеры, водолазы и моряки.

Когда была прорвана блокада Ленинграда, через пробитый коридор за какие­то три недели была построена железная дорога, получившая название «Дорога Победы». Это позволило в разы увеличить перевозки важных грузов: продовольствия, боеприпасов, военной техники — в город Ленина. Но немецкая артиллерия держала новую ветку под обстрелом. Поэтому поезда проводили по ней обычно в ночное время. Железнодорожники, чаще всего женщины, расставленные по линии через каждые 3 километра, ручными фонарями регулировали движение поездов. У каждой из них были полевой телефон и прикреплённый к шесту керосиновый фонарь с зелёным и красным светом. Эти люди сутками находились под огнём противника.

Как только освобождался впереди лежащий участок, машинисту сразу же подавался сигнал: «Можно следовать дальше». Это позволило отправлять поезда с короткими интервалами в несколько минут. Система блокпостов дала возможность пропускать до 20–25 поездов за ночь. Героическая работа железнодорожников на «Дороге Победы» позволила Ленинградскому фронту внутри блокадного кольца накопить достаточно сил и средств, чтобы окончательно снять блокаду в январе 1944 года и изгнать немцев из Ленинградской области.

Весной 1943 года советское командование разгадало планы немцев на летнюю кампанию. Стало понятно, что немцы нанесут свой удар по Курскому выступу. Всю весну шло строительство оборонительных рубежей в этом районе. Всю весну шли на фронт подкрепления и боеприпасы. Но единственная железнодорожная ветка, ведущая в город Курск от станции Касторной, была перегружена и не справлялась с объёмами перевозок. Поэтому 6 июня 1943 года ГКО принял решение о строительстве новой ветки длиной 95 километров через Старый Оскол. Назвали новую ветку «Дорогой Мужества». По плану строительство должно было занять 3 месяца. На работы было мобилизовано свыше 25000 человек, в основном — женщины и старики. Все работы по строительству проводились вручную и только в ночное время — чтобы избежать атак вражеской авиации. Несмотря на тяжелейшие условия, строители завершили работы за 32 дня — уже 20 июля по «Дороге Мужества» в сторону фронта пошли эшелоны с войсками, что позволило нашим войскам быстро начать наступление после завершения оборонительной фазы Курской Битвы. Эта железнодорожная ветка используется и в наше время.

Фонд Обороны и Фонд Помощи

Ещё одним важным проявлением патриотизма советских людей стал сбор личных средств в Фонд Обороны. 29 июля 1941 года в газете «Правда» было объявлено, что граждане СССР могут перевести денежные средства на помощь нашей сражающейся армии на спецсчёт в любом отделении Госбанка. Люди отдавали свои сбережения и семейные драгоценности на постройку танков, самолётов и целых танковых колонн и эскадрилий. На боевой технике писали патриотические лозунги, призывы или имена дарителей. В сборах народных средств участвовали и взрослые, и дети, и целые организации.

Сбор средств и ценностей в Фонд Обороны шёл даже в тылу врага. Сбором занимались партизаны, а собранные средства и ценности переправляли на Большую Землю. Средства на танковую колонну «Димитрий Донской» передала Русская Православная церковь.

25 февраля 1943 года в газете «Омская правда» было опубликовано письмо шестилетней Ады Занегиной, девочки, эвакуированной из города Сычёвка Смоленской области в деревню Усовка Омской области:

Я Ада Занегина . Мне шесть лет. Пишу по-печатному. Гитлер выгнал меня из города Сычёвка Смоленской области. Я хочу домой. Маленькая я, а знаю, что надо разбить Гит‑ лера, и тогда поедем домой. Мама отдала деньги на танк. Я собрала на куклу 122 рубля и 25 копеек. А теперь отдаю их на танк. До‑ рогой дядя редактор! Напишите в своей газете всем детям, чтобы они тоже свои деньги отдали на танк. И назовём его «Малютка». Когда наш танк разобьёт Гитлера, мы поедем домой. Ада. Моя мама врач, а папа танкист.

Другие дети откликнулись на этот призыв. На постройку танка «Малютка» дошкольники Омской области собрали 160886 рублей и направили их в Фонд Обороны. Ты можешь спросить: как школьники могли собрать денег на целый танк? Дело в том, что в ходе войны конструкция наших танков упрощалась, и это делало их дешёвыми. Стоимость производства танка Т-34 была около 200000 рублей.

Такие же фонды были созданы для восстановления разрушенных областей, помощи детям и сиротам войны, помощи раненым и инвалидам.

Работа милиции в тылу и на фронте

С началом войны советской милиции пришлось работать с большим напряжением, чем в мирное время. Многие милиционеры ушли на фронт, и их заменили женщины и девушки.

В хаосе отступления милиционеры должны были обеспечивать порядок, ловить преступников, дезертиров, немецких диверсантов, а иногда и принимать участие в боях.

В тылу милиция занималась охраной военных заводов, мостов, железной дороги и других стратегически важных объектов. Мы уже говорили, что подавляющее большинство советских людей поднялось на борьбу с захватчиками. Все стремились попасть на фронт и внести свой посильный вклад в дело победы над врагом. Однако были и дезертиры, и те, кто прятался от призыва в Красную Армию. Все они стали изгоями, и почти все стали преступниками – чтобы выжить, они начали воровать, грабить, убивать честных граждан в тылу. Именно с ними и боролась советская милиция.

Немецкая разведка обучала и засылала в советский тыл диверсантов и агентов — с целью сбора информации, совершения диверсий и расшатывания советского тыла. Их необходимо было выявлять и ловить как можно быстрее. Советская милиция приняла участие и в этих мероприятиях.

ДЕЗЕРТИР — военнослужащий, самовольно оставивший место военной службы.

В ходе эвакуации, под немецкими бомбами, в хаосе и неразберихе отступления многие дети потерялись. У многих погибли родители. Милиция помещала их в детские дома, занималась поиском родственников потерянных детей — а без интернета и электронных баз данных это было совсем непросто.

В прифронтовой зоне милиционеры исполняли свои служебные обязанности, постоянно рискуя жизнью. В осаждённом Ленинграде постовые при обстрелах и бомбёжках направляли жителей в убежища, оказывали помощь раненым, боролись с пожарами и преступностью. Участковый милиции Павел Дмитриевич Винокурцев ценой своей жизни спас трёхлетнюю девочку.

В сентябре 1941 года, когда немцы очень сильно бомбили город, Винокурцев стоял на посту неподалёку от Нарвских ворот в Ленинграде. Прозвучал сигнал воздушной тревоги, люди бросились в убежища. Начали рваться бомбы. И в этот момент Винокурцев увидел потерявшуюся трёхлетнюю девочку, стоявшую посреди улицы. Милиционер бросился к ней и бегом понёс её в убежище. Однако добежать до укрытия он не успел. Посреди улицы, у него за спиной, взорвалась бомба. Когда закончился налёт, подбежавшие люди увидели, что девочка жива и здорова, а Павел Дмитриевич лежит без сознания, смертельно раненный осколками.

Сельское хозяйство

Если в городах подростки трудились на оборонных заводах, то в колхозах им пришлось заменить отцов и старших братьев, ушедших на фронт. Старшеклассникам и старшеклассницам пришлось научиться водить и ремонтировать тракторы, доить коров и делать все работы, которые до них выполняли взрослые. Касалось это всей страны. В результате СССР сумел сам обеспечить себя зерном, но сильно пострадало животноводство, и пришлось просить помощи союзников в поставке мяса, сливочного масла и сгущённого молока. Когда были освобождены самые плодородные районы на юге нашей страны, туда отправились команды трактористов со всего Советского Союза. Нередко они пахали прямо рядом с фронтом, иногда подвергаясь налётам немецкой авиации.

Работал и сражался весь Советский Союз

В общую Победу внесли вклад все республики Советского Союза. Кто­то — больше, кто­то — меньше. Прибалтийские республики и Молдавия были захвачены противником молниеносно, едва успела эвакуироваться промышленность из Белорусской ССР. Но самое важное — что республики помогали друг другу и поддерживали друг друга. Все они были единой великой страной, трудились и сражались вместе. Не было деления по национальному признаку. Советские люди из всех республик сдавали средства в Фонд Обороны, а с началом освобождения СССР — в Фонд Помощи. Из всех краёв Союза шли на фронт подарки — тёплые вещи, письма, вышитые кисеты. Все республики весной 1942 года направили продовольственную помощь в осаждённый Ленинград. О трудовом подвиге каждой республики и каждого края можно написать отдельную книгу.

Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (РСФСР). Самая крупная республика СССР — Российская — была ядром оборонной промышленности. Именно в РСФСР было сосредоточено основное производство танков, самолётов и артиллерии. Горьковская область (ныне — Нижегородская область) стала промышленным регионом, из которого не эвакуировались заводы. Именно Горьковская область стала арсеналом нашей армии в битве за Москву, когда основная масса эвакуированных заводов ещё только строила новое производство восточнее. Заводы Москвы, Ярославля, Саратова, Самары, Горького и Горьковской области бомбила немецкая авиация, пытаясь уничтожить военное производство, но потерпела неудачу

КИСЕТ — небольшой мешочек, завязываемый шнурком. Часто в кисете хранят табак.

Урал был вне досягаемости немецких бомбардировщиков. Он стал регионом, куда эвакуировалась основная часть оборонных заводов. В городе Челябинске было сосредоточено такое мощное производство танков, что в народе его стали называть «Танкоград». В Казани и Новосибирске было развернуто массовое производство боевых самолётов.

Именно на территории РСФСР развернулись крупномасштабные битвы Великой Отечественной войны. На временно оккупированных территориях нацисты уничтожили около 3000000 зданий, без крова осталось 11 миллионов человек. Отступая, немцы разрушили 13000 километров железных дорог, 17000 школ, 6700 больниц, 208 театров, музеев и других учреждений культуры. За годы оккупации немцы убили в РСФСР 1,8 миллионов совет ских граждан и 1,3 миллиона угнали в Германию в качестве рабов.

Азербайджанская ССР была главным нефтяным регионом СССР. А нефть — это топливо для танков, самолётов и машин, это сырьё для производства взрывчатки и резины. В связи с уходом большого количества нефтяников на фронт отрасль сразу оказалась в тяжёлом положении, но сумела по­прежнему снабжать фронт горючим. Лёгкая промышленность Азербайджана производила для фронта 30 видов продукции.

В помощь освобождённым районам Азербайджан отправлял оборудование, стройматериалы, сельхозтехнику, скот и другое. Азербайджан помогал восстановлению Сталинграда, Северного Кавказа и Украины.

Армянская ССР принимала эвакуированных, а её предприятия текстильной и лёгкой промышленности выпускали шинели, полушубки, бельё, обувь. Всего за годы войны в Армении введено в эксплуатацию свыше 30 новых промышленных предприятий; освоено производство 300 новых видов оружия и боеприпасов. За героический труд в тылу в годы войны свыше 380 тыс. человек награждено орденами и медалями СССР. Армянская ССР оказала освобождённым районам СССР помощь оборудованием, стройматериалами, деньгами, специалистами и рабочими.

Белорусская ССР. С первых дней войны именно на территории Белоруссии развернулись тяжёлые оборонительные бои. По неполным данным, на восток в ходе эвакуации отправлено около полутора миллионов человек.

Сотни тысяч людей работали на сооружении оборонительных рубежей.

За годы оккупации нацисты убили в Белоруссии свыше 2 млн 200 тыс. советских граждан (свыше 1,4 млн человек гражданского населения и свыше 800 тыс. военнопленных), насильно отправили в Германию около 380 тыс. человек. Всего за годы войны погиб каждый четвёртый житель республики. В руины превращены 209 городов и райцентров, сожжены 9200 деревень (1,2 млн зданий), остались без крова около 3 млн человек. Оккупанты разрушили и уничтожили около 10 тысяч промышленных предприятий, разграбили тысячи колхозов, десятки совхозов, сотни МТС. По ряду важнейших отраслей промышленности Белоруссия была отброшена к уровню 1913 года.

РСФСР, Украина, Грузия, Азербайджан и другие республики прислали более 50 тыс. единиц различного оборудования, десятки тысяч автомашин, тракторов, семена, скот, стройматериалы для восстановления разрушенного хозяйства Белоруссии.

Грузинская ССР. С июля 1941 года Грузия становится одной из главных баз, принявших сотни тысяч эвакуированного населения. В Грузии были размещены и в кратчайший срок приступили к выпуску продукции свыше 20 крупных эвакуированных предприятий, в том числе авиазавод в Тбилиси, который уже в ноябре 1941 г. начал производство самолётов. Грузия производила обмундирование, обувь, снаряды, мины, патроны, боеприпасы, стрелковое вооружение. После оккупации Северного Причерноморья весь Черноморский флот и Азовская военная флотилия сосредоточились в портах Поти и Батуми. Здесь их обслуживали эвакуированные из Севастополя судоремонтные заводы.

МТС — машинно-тракторная станция.

Грузия оказывала помощь освобождённым от оккупации районам Северного Кавказа, Украине, Ленинграду, Сталинграду и другим.

Казахская ССР. В республику с Запада было перебазировано 142 предприятия, с которыми прибыли 50 тысяч кадровых рабочих и инженерно-технических работников. В результате в Казахстане оказалось свыше 1 млн эвакуированных. Казахстан стал одним из арсеналов фронта. Почти с нуля в годы войны была создана молибденовая промышленность. Число промышленных предприятий в 1944 году увеличилось на 460 по сравнению с 1940 годом. Предприятия лёгкой промышленности Казахстана изготовляли обмундирование для Советской Армии (шинели, валенки, кожаную обувь и др.).

Все это было достигнуто в условиях большой нужды:

«Всё, что можно, отправляли на фронт. До сих пор помню, как мать и сёстры всё время вязали и отправляли на фронт рукавицы. Всё свози‑ ли на почту и оттуда отправляли. Ничего не жалели, всё лучшее — фрон‑ ту», — вспоминает Ескендир Касенович Нурумов из Булаевского района Казахстана. В 1941 году ему было всего 9 лет.

В конную армию забрали вместе с седлом и единственную лошадь Нурумовых. Ездить приходилось на коровах. На них же пахали землю. Естественно, животное не успевало как следует пастись и, наработавшись за день, давало очень мало молока.

Перед посевной была не менее горячая пора. Как раз в мае жители собирали в степи колосья пшеницы, которые не убрали осенью и которые уже перезимовали, что было их единственным источником пропитания. Ежедневно взрослые и дети выходили на промысел, чтобы добыть хотя бы немного пшеницы для муки и испечь лепёшку или буханку хлеба.

«Несмотря ни на что люди были очень добрыми и отзывчивыми, дели‑ лись последним куском хлеба, готовы были всё отдать. Жили очень дружно, ели всё, что придётся. О мясе тогда, конечно, даже и не мечтали. Картош‑ ку казахи не выращивали, испокон веков занимались только животно‑ водством. Скот забрали, так что разводить было фактически некого. Однако спасали соседи из соседних русских деревень, которые делились овощами и научили заниматься земледелием», — вспоминает Ескендир Нурумов.

На строительство танковых колонн и авиаэскадрилий собрали 480 млн рублей. Трудящиеся Казахстана оказывали помощь многим районам, пострадавшим от оккупации.

Киргизская ССР. Предприятия Киргизии сразу начали выпуск военной продукции — парашютного шёлка, пищевых концентратов, консервов; принимались меры к увеличению добычи угля, руды, цветных металлов. В соответствии с планом эвакуации в Киргизии к 1 января 1942 года перебазировано оборудование 30 заводов, фабрик и мастерских. Трижды в 1942 и 1943 годах Киргизстан направлял целые поезда с продовольствием в осаждённый Ленинград.

Установив шефство над Донбассом, трудящиеся Киргизии в декабре 1943 года направили шахтёрам 18 вагонов с продовольствием. Комсомольцы Киргизии участвовали и в восстановлении Сталинграда.

Таджикская ССР. С начала войны предприятия Таджикистана начали выпуск боеприпасов, снаряжения, обмундирования, парашютного шёлка, расширялось производство пищевых концентратов, сухарей, консервов. В соответствии с планом эвакуации 1941–42 годов сюда прибыли предприятия пищевой, текстильной и лёгкой промышленности. За трудовые подвиги свыше 100 тыс. трудящихся Таджикистана награждено орденами и медалями.

Туркменская ССР. С первых месяцев войны предприятия наладили выпуск боеприпасов, снаряжения, обмундирования, парашютного шёлка.

Началось расширение производства пищевых концентратов, консервов. Принимались меры для увеличения добычи нефти и сырья для химической промышленности. В соответствии с планом эвакуации в Туркменистан направлялись предприятия пищевой, текстильной и лёгкой промышленности.

В 1944 году для восстановления животноводства на Украине было отправлено 20000 каракульских овец. Регулярно сдавались личные средства туркменистанцев на конкретные цели — восстановление детских садов и яслей Харьковской области, помощь жителям разрушенного Минска и другие добрые дела. Ашхабадцы взяли шефство над городом Ельней, и кроме денежных средств отправили туда пшеницу, мясо, сухофрукты, шерсть.

Узбекская ССР. В Узбекистан в соответствии с планом эвакуации 1941– 1942 годов прибыло до 100 крупных предприятий. За годы войны Узбекистан дал фронту свыше 2000 самолётов, свыше 17000 авиамоторов, свыше 2,3 млн авиабомб, миллионы мин, снарядов, гранат и других боеприпасов. Здесь также производились униформа, обувь и снаряжение. За трудовые подвиги 60000 трудящихся Узбекистана награждены орденами и медалями.

Братская помощь от народа Узбекистана на восстановление освобождённых районов была направлена на юг России, на Украину и в Белоруссию.

Украинская ССР. К 1940 году УССР была мощной индустриально-аграрной республикой, второй по величине и количеству населения после РСФСР. Украина являлась основной угольно-металлургической базой СССР. На Украине было много стратегически важных заводов, в особенности на Донбассе. С июля по октябрь 1941 из республики было эвакуировано свыше 500 крупных предприятий и 3,5 миллиона человек.

Оккупанты нанесли огромный ущерб Украине. Они разрушили и сожгли бо`льшую часть городов и посёлков, свыше 28000 сёл и деревень, лишив жилья около 10 миллионов человек.

Гитлеровцы превратили в руины свыше 16000 промышленных предприятий и свыше 200000 зданий производственного назначения. Оккупанты разрушили и разграбили 27725 колхозов, 873 совхоза, свыше 1200 МТС, 32930 школ, техникумов и вузов.

В 1943 году по инициативе простых людей Сибири и Поволжья началось движение по оказанию шефской помощи пострадавшим районам Украины. Сама Украина тоже в меру своих сил помогала другим освобождённым областям. После победоносного окончания войны пятилетний план восстановления Украины был выполнен досрочно.

Латвийская, Литовская, Молдавская и Эстонская ССР. Прибалтийские республики и Молдавия были захвачены немцами в самом начале войны и до 1944–45 годов находились в оккупации. Все три республики сильно пострадали. После войны все республики СССР оказывали Прибалтике и Молдавии помощь в восстановлении заводов, городов, дорог, мостов и всего остального, необходимого для жизни.

О советских людях из разных республик, сражавшихся на фронте, будет рассказ в тетради «За победу над Германией».

Помощь союзников

Поражения 1941 и 1942 годов привели к потере или временной остановке производств, жизненно необходимых для успешного ведения войны. Некоторые производства было просто невозможно снова быстро собрать и запустить на новом месте. И здесь оказали помощь союзники по антигитлеровской коалиции — частично бесплатно, а частично за золото и другие ресурсы. В некоторых отраслях эта помощь была крайне важна и спасала жизни наших бойцов на фронте.

Это видно на примере поставок алюминия. Лёгкий металл алюминий жизненно необходим для строительства боевых самолётов, компонентов танковых двигателей и других важных военных изделий. Здесь наша страна оказалась в критическом положении.

В 1914 году Россия сама не производила ни грамма этого металла и полностью закупала его за границей. Создание советской алюминиевой отрасли началось в 1920­м году. К началу войны в СССР было уже четыре алюминиевых завода — Днепровский, Волховский, Тихвинский глинозёмный и Уральский.

Но в 1941 году Уральский алюминиевый завод только готовился к запуску.

Волховский, Днепровский и Тихвинский заводы остановили производство из­за постоянных бомбёжек и приближения фронта. Осенью 1941 года с этих заводов эвакуировали оборудование, которое впоследствии было разделено и отправлено в Свердловск и Каменск-Уральский. Страна лишилась больше половины алюминиевого производства! В связи с этим правительство потребовало от Уральского завода увеличить производство этого жизненно важного металла в несколько раз.

В этих условиях встал вопрос — что важнее для Красной Армии — самолёты из алюминия или танки Т-34 и КВ с двигателями В-2, для которых тоже нужен алюминий? Выбор был сделан в пользу компонентов танковых двигателей, а самолёты строились из дельта-древесины (специально обработанного дерева), фанеры, перкаля (специально пропитанной ткани). Танковый двигатель из фанеры не сделать.

Но перкаль, фанера и дельта-древесина уступали алюминию по прочности и весу. Чтобы самолёты были прочными и не развалились во время воздушного боя, их приходилось делать с толстым деревянным каркасом. Поэтому они были гораздо тяжелее, чем немецкие истребители из алюминия.

Срочно нужны были сотни тонн алюминия для строительства лёгких и быстрых боевых самолётов. Советские рабочие и инженеры в тылу работали круглые сутки, строя новые алюминиевые заводы, но алюминия всё равно не хватало.

Единственным способом быстро получить этот металл стало обращение к нашим тогдашним союзникам — США и Великобритании. За годы войны США, Великобритания и Канада по ленд-лизу поставили советской промышленности более 302 тысяч тонн алюминия.

Одновременно с этим шла титаническая работа по строительству новых алюминиевых заводов в самом СССР. К 1945 году в нашей стране была создана своя алюминиевая промышленность, в разы мощнее довоенной.

Благодаря помощи союзников (а она была не бесплатной) и строительству собственных алюминиевых заводов за Уралом, советские истребители уже во второй половине войны не уступали вражеским и даже превосходили их.

Похожая ситуация была в радиопромышленности. Наши радиостанции создавались с нуля в 1920­е и 1930­е годы, и надёжность связи была низкой. Для быстрого обеспечения танков и самолётов надёжной связью с 1943 года на технику стали устанавливать британские и американские радиостанции.

Критическая ситуация сложилась в производстве взрывчатки и боеприпасов. Немцы захватили районы, где располагались заводы, производившие до войны в месяц более 8 млн корпусов снарядов, около 3 млн корпусов мин, 2 млн корпусов авиабомб, около 8 млн взрывателей, 5 млн снарядных гильз, 2,5 млн ручных гранат, около 8000000 килограммов пороха и другое.

Вследствие эвакуации данные предприятия были выведены из строя на длительное время. Из 65 заводов, входивших в систему Наркомата боеприпасов, 45 подлежали эвакуации. В декабре 1941 года в составе НКБ действующими оставались всего 4 снаряжательных и 23 механических завода! Выпуск комплектных боеприпасов начали осваивать на 382 предприятиях других наркоматов. По мере восстановления эвакуированных заводов НКБ и освоения производства комплектных боеприпасов на других «военных» и «гражданских» заводах к участию в поставках полуфабрикатов и комплектующих деталей было привлечено более одной тысячи заводов, фабрик, ремонтных мастерских.

НКБ — Народный комиссариат боеприпасов СССР.

Был потерян Донбасс — регион, где из кокса каменного угля производилась бóльшая часть толуола — ключевого компонента тринитротолуола — взрывчатки для снарядов и миномётных мин. Толуол можно было производить из нефти, но тогда это значило, что наша армия останется без бензина и солярки — нефть Азербайджана и Чечни шла именно на это.

В этой ситуации тоже пришлось просить помощи у союзников. Помочь сразу они не могли — у Америки просто не было достаточного количества транспортных кораблей, чтобы перебросить такое количество толуола через океан. В 1941 году в Атлантическом океане господствовали немецкие подлодки, топившие большое количество транспортов, идущих из Америки в Великобританию и далее в СССР.

Но в 1942 году наши союзники победили немцев в битве за Атлантику, к 1943 году наладили массовое производство военных транспортов «Либерти», и поставки важнейшего компонента взрывчатки в СССР были налажены.

Большую помощь нашей стране оказала Монгольская Народная Республика. Монголия поставляла нашей стране лошадей, полушубки, кожу, мех, крупный и мелкий скот. Жители Монголии собрали достаточно средств на постройку танковой колонны «Революционная Монголия» и эскадрильи самолётов «Монгольский арат».

Помощь союзников была значительной и помогла быстрее одержать Победу. Без их помощи Победа наступила бы позже и стоила бы Красной Армии ещё больше жизней наших бойцов и командиров. Но нельзя утверждать, что без помощи союзников СССР проиграл бы войну. И далеко не вся помощь, шедшая из­за океана, была бесплатной.

Победа социалистической экономики над нацистской

Из всего вышесказанного мы видим, что СССР одержал победу в «битве заводов», хотя и не должен был победить. Почему так получилось?

Во-первых, управление всей экономикой было сосредоточено в руках ГКО, и его приказы выполнялись беспрекословно. Это позволило быстро начать эвакуацию. Если бы у каждого завода был свой частный собственник, то быстрая эвакуация была бы невозможной.

Во-вторых, СССР в самом начале войны начал полную перестройку промышленности для военных нужд. Нацистская Германия объявила «тотальную войну» только после того, как была разгромлена 6­я немецкая армия в Сталинграде.

В-третьих, советские конструкторы и инженеры сразу сделали ставку на упрощение конструкции танков, самолётов и пушек. Это позволяло выпускать их в больших количествах, а строить их могли даже старшеклассники после короткого курса обучения. В ходе войны советская социалистическая экономика стремилась удешевить каждое военное изделие и максимизировать выпуск.

Немецкая же капиталистическая экономика ставила целью заработать как можно больше денег для владельцев заводов. Поэтому они делали очень дорогие и сложные в производстве танки. Танков «Пантера» немцы выпустили всего 6359 штук, танков «Тигр» — всего 1355 штук, а «Королевских тигров» и того меньше — всего 487 штук.

В-четвертых, отсутствие частной собственности в СССР позволяло быстро перебрасывать станки с одного завода на другой — все они принадлежали государству. То же самое касалось и оборудования, перепутанного в ходе эвакуации — его можно было задействовать там, где оно было нужнее.

В-пятых, СССР призвал на заводы школьников и женщин. Советский народ с готовностью откликнулся на это, ежедневно совершая трудовой подвиг. Гитлер же пытался до конца войны поддерживать иллюзию хорошей сытой жизни при власти нацистов. Это значит, что женщин и детей на заводы нацисты не призывали, а использовали рабский труд военнопленных и насильно угнанных из СССР советских граждан. Работали они без рвения и при любой возможности старались срывать задания.

Убедительная победа СССР над нацистской Германией в битве заводов показана в таблице на левой странице.

Восстановление страны и переход промышленности на мирные рельсы

Когда нацисты поняли, что им не удастся разрушить и завоевать СССР, то приняли решение уничтожать всё, что можно, перед отступлением. Это называлось «выжженная земля». Нацисты сжигали дома, взрывали мосты, выводили из строя линии электропередач, связи. Для уничтожения железной дороги они придумали специальное приспособление — шпалолом. Всё это для того, чтобы замедлить наступление Красной Армии.

Поэтому после окончания войны вся европейская часть Советского Союза лежала в руинах. Всего на оккупированных территориях нацисты и их приспешники уничтожили 1710 городов, 70000 сёл и деревень, 32000 предприятий промышленности, 65000 километров железных дорог, 98000 колхозов и 2890 машинно-тракторных станций. За годы войны погибло свыше 17 миллионов человек гражданского населения.

Союза лежала в руинах. Всего на оккупированных территориях нацисты и их приспешники уничтожили 1710 городов, 70000 сёл и деревень, 32000 предприятий промышленности, 65000 километров железных дорог, 98000 колхозов и 2890 машинно-тракторных станций. За годы войны погибло свыше 17 миллионов человек гражданского населения.

Многие, многие фронтовики возвращались домой на пепелища. Многие потеряли семьи. В стране было около двух миллионов сирот. Казалось, что СССР отброшен в каменный век и потребуются десятки лет, чтобы его возродить. Но в послевоенном восстановлении страны советские люди проявили такой же героизм, как в сражениях Великой Отечественной.

За 10 послевоенных лет ударного труда советские города и заводы восстали из руин. За каких­то четыре года, к концу 1948, страна вышла на довоенный уровень промышленного производства. На восстановление страны направили немецких и японских военнопленных. Своим трудом они должны были отстроить то, что разрушили. Сейчас кто­то может жаловаться, что их нельзя было заставлять работать, но вспомни, что они натворили в годы войны.

Уже в 1950­м году великая русская поэтесса Анна Ахматова написала:

Прошло пять лет, — и залечила раны,

Жестокой нанесённые войной,

Страна моя, и русские поляны

Опять полны студёной тишиной.

И маяки сквозь мрак приморской ночи,

Путь указуя моряку, горят.

На их огонь, как в дружеские очи,

Далёко с моря моряки глядят.

Где танк гремел — там ныне мирный трактор,

Где выл пожар — благоухает сад,

И по изрытому когда‑то тракту

Автомобили лёгкие летят.

Где елей искалеченные руки

Взывали к мщенью — зеленеет ель,

И там, где сердце ныло от разлуки, —

Там мать поёт, качая колыбель.

Ты стала вновь могучей и свободной,

Страна моя! Но живы навсегда

В сокровищнице памяти народной

Войной испепелённые года.

Для мирной жизни юных поколений,

От Каспия и до полярных льдов,

Как памятники выжженных селений,

Встают громады новых городов.

В послевоенные годы советские люди по­прежнему жили очень скромно. Не хватало простейших вещей — одежды, еды, мебели, посуды и всего того, к чему мы привыкли сейчас. Но советский народ не жаловался, а с большим оптимизмом смотрел в будущее. Наши предки воссоздали то, что было разрушено нацистами, и построили великую страну, достижениями которой мы пользуемся до сих пор.

Подвиг советских людей в тылу

В конце нашего короткого рассказа нужно сказать главное. По всем расчётам нацистов, СССР не мог победить — у Красной Армии просто должны были кончиться танки, пушки и самолёты. Но враг жестоко ошибся. Благодаря умелой организации, блестящим конструкторским решениям и самопожертвованию советского народа Красная Армия воевала далеко не голыми руками. Тыл сумел обеспечить её достаточным количеством оружия. Помощь оказали и союзники. Немцев не «завалили трупами», а завалили сотнями тонн снарядов, пуль, мин и бомб, выпущенных на военных заводах женщинами, стариками и детьми.

Подвиг людей в тылу длился все четыре года войны. Каждый день войны пенсионеры, женщины, подростки и дети работали по 12–14 часов, не уходили с завода, не выполнив своего задания. Не было отопления, не хватало еды, производственные задания были сложными и иногда невыполнимыми. Жилищные условия зачастую были просто ужасными. Но все понимали, что без вклада каждого рабочего не будет Победы.

3 июля 1941 года в своей речи руководитель Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин назвал войну всенародной Отечественной. И народ принял эту войну именно как Великую Отечественную. Лозунг «Всё для фронта, всё для Победы» был искренним. Никакое НКВД и никакой Сталин не смогли бы заставить людей работать так много и самоотверженно. Ни за какие деньги люди не стали бы работать так, как работали в годы войны.

НКВД — народный комиссариат внутренних дел СССР.

Если кто и пытался бежать с завода — то бежал на фронт. Лишь немногие искали себе лучшей жизни, дезертировали и становились преступниками. С ними боролась милиция и войска охраны тыла НКВД. Органы госбезопасности также боролись с немецкими шпионами и диверсантами, охраняли заводы, мосты, тоннели.

Люди во всех республиках Советского Союза вместе трудились, для того чтобы страна победила. И первым выходным днём на оборонных заводах стал День Победы! В своём ежедневном тяжёлом труде рабочие ковали Победу ценой своего здоровья. В старости война их догнала в виде болезней. Многие труженики тыла рано ушли из жизни, надорвавшись на работе во время войны.

Выполнение любой работы требует хорошей организации и грамотных технических решений. Советские народные комиссары и директора заводов работали без отпусков все годы войны. Да, они не стояли у станков, но тоже несли огромные физические нагрузки — приходилось не спать ночами, заботясь о всех аспектах жизни заводов. Страшнее всего был груз ответственности — от их решений подчас зависел ход войны и судьба всей страны. Постоянный стресс очень плохо сказался на здоровье руководителей и инженеров. Директор Магнитогорского металлургического завода Григорий Иванович Носов умер сразу после войны — сердце не выдержало. Провожать его вышел весь город…

Советские учёные и инженеры не спали ночи напролёт, чтобы придумать новые технологии и новые технические решения. Честные партийные руководители координировали работу и сами работали в цехах.

Сейчас, 75 лет спустя, можно критиковать недостаточное качество выпускаемой советскими заводами боевой техники. Но! Этого качества и количества оказалось достаточно для Победы. Именно советская стратегия массового производства простой, дешёвой и надёжной боевой техники стала стратегией успеха. А после Победы оказалось, что огромные заводы, построенные в ходе войны, сделали СССР сверхдержавой, которая может на равных соперничать с США.

Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–45 гг.» получило свыше 16 миллионов человек. Эта медаль стала самой массовой — даже более массовой, чем «За Победу над Германией». Кое-где после войны её не ценили, давали в качестве игрушки детям — ведь других игрушек не было, а медаль была почти в каждой семье. Если эта медаль сохранилась в твоей семье — знай, что твои предки были настоящими героями. В бою подвиг можно совершить за одну секунду. А в тылу подвиг длился все 1418 дней войны. Этот подвиг был настолько велик, что его трудно понять и осознать в наши дни.

Советского Союза больше нет. Некоторые бывшие республики даже не хотят вспоминать Великую Отечественную войну. Многое уже забыто. Но подвиг советского народа показывает нам, что так было далеко не всегда. Все республики работали как одна и помогали друг другу. Ленинград должен всегда помнить братскую помощь, которую оказали эвакуированным южные республики. Белоруссию, Латвию, Литву, Молдавию, Украину, Эстонию восстанавливал весь Советский Союз.

Трудовой подвиг и братская взаимопомощь в годы войны показывают всему миру, на что способны люди, объединённые идеей спасения Родины и построения справедливого общества для всего человечества.

Что ещё почитать и посмотреть о подвиге тыла в Великую Отечественную войну вместе с родителями?

В. Г. Грабин «Оружие Победы»

«Кузница Победы. Подвиг тыла в Великую Отечественную войну» Книга написана участниками и очевидцами тех исторических событий.

Аркадий Гайдар. «Тимур и его команда».

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