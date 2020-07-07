Легенды парада Победы: Джульбарс Всякое более или менее значимое историческое событие овеяно облаком легенд и мифов. Вот и наш Парад Победы 24 июня 1945 года сия участь не миновала. Хотя мифы мифам рознь. Вот одна из красивых легенд о Параде. В июне 45-го шла подготовка к Параду. В нем должны были принять участие саперные части и колонна Центральной школы военного собаководства. Воины шли, неся на плече миноискатель, а рядом вели на поводках собак-саперов. Кто-то из кинологов мне как-то сказал, что собаки строем не ходят. Смотря, какие собаки и какая дрессировка. Тем более, есть документальные кадры этого прохода по Красной площади. По легенде, среди них... На чтение: 1 минута

Всякое более или менее значимое историческое событие овеяно облаком легенд и мифов. Вот и наш Парад Победы 24 июня 1945 года сия участь не миновала. Хотя мифы мифам рознь. Вот одна из красивых легенд о Параде.

В июне 45-го шла подготовка к Параду. В нем должны были принять участие саперные части и колонна Центральной школы военного собаководства. Воины шли, неся на плече миноискатель, а рядом вели на поводках собак-саперов. Кто-то из кинологов мне как-то сказал, что собаки строем не ходят. Смотря, какие собаки и какая дрессировка. Тем более, есть документальные кадры этого прохода по Красной площади.

По легенде, среди них должны были пронести раненого в мае знаменитого Джульбарса.

Постер к знаменитому кинофильму "Джульбарс"

Источник: pinterest.ru

Бытует и весьма популярна версия, что начальник школы генерал-майор Григорий Медведев (сам по себе человек-легенда, но настоящая) обратился к командованию с просьбой об участии пса-героя в Параде. И Сталин приказал пронести раненого Джульбарса на руках, на своем кителе Главнокомандующего.

Большинство историков и кинологов категорически отрицают эту версию. Так как документальные кадры парада подтверждают обратное. Но мне вдруг подумалось. А может, те, кто знал знаменитого пса, кто был наслышан о его подвигах, очень хотели, чтобы так и произошло?

Хозяйка Джульбарса Дина Соломоновна Волкац

Источник: pinterest.ru

Тем более, Джульбарс был действительно живой легендой. Только с сентября 44-го по август 45-го он принял участие в разминировании территорий Украины, Чехословакии, Румынии, Венгрии, Австрии. На его счету 7468 обнаруженных мин и более 150 снарядов. Сколько замков, исторических памятников архитектуры были спасены при его непосредственном участии. А сколько жизней! А ранение он получил при разминировании могилы Тараса Шевченко в мае 1945-го (г. Канев, Украина) и был переправлен на лечение в ветеринарный госпиталь Центральной школы военного собаководства.

Его хозяйка, выдающийся кинолог Дина Соломоновна Волкац, много и плодотворно работала над воспитанием военных собак. Так случилось и с Джульбарсом – его хозяйка обучила всем видам военной службы, но сразу заметила его уникальную способность к вынюхиванию мин.

Джульбарс стал героем обложки служебной книги

Источник: pinterest.ru

Но Джульбарс не только был собакой-минером. После окончания своей службы, он стал еще и кинозвездой. Сыграл главную роль в фильме Александра Згуриди – «Белый клык».

Кстати, имя (рука не поднимается писать «кличка) ему дали в честь не менее легендарного пса, главного героя советского фильма «Джульбарс» 1935 года об овчарке, которая стала верным помощником пограничникам.

Картина стала очень популярной особенно среди детей и подростков. Собак, особенно овчарок, с таким именем (по-тюркски «тигр») после выхода фильма появилось множество. Вот так переплелись судьбы двух легендарных собак. И, если первый стал знаменитым после выхода фильма, то второй – после многих «некиношных» подвигов.

Главный герой фильма давший клички для множества советских служебных собак

Источник: pinterest.ru

Джульбарс – единственная собака, кто за успешное выполнение боевых заданий по поиску и разминированию был награжден медалью «За боевые заслуги».

Так что, эта легенда, которая живет до сих пор – дань уважения псу-воину, его героизму и преданности. Пусть живет.

Обложка: pinterest.ru

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