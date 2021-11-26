КУЛИКОВ ВИКТОР ГЕОРГИЕВИЧ

Биография

Виктор Георгиевич Куликов родился 5 июля 1921 года в селе Верхняя Любовша (ныне – Новодеревеньковский район Орловской области) в крестьянской семье. По национальности русский. В раннем возрасте вместе с родителями переехал в город Невинномысск Орджоникидзевского (ныне – Ставропольского) края, в 1938 году окончил там десять классов школы.

В 1939 году Куликов был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию Невинномысским городским военным комиссариатом. В 1941 году окончил Грозненское пехотное училище, после чего командовал взводом в частях 41-й танковой дивизии 22-го механизированного корпуса Киевского Особого военного округа.

Великая Отечественная война

С начала Великой Отечественной войны – на её фронтах. Первоначально воевал командиром мотоциклетной роты, принимал участие в боях на Украине, в том числе обороне Киева и Харькова. С октября 1941 года Куликов служил в разведывательном подразделении 143-й танковой бригады, затем был офицером связи, заместителем начальника, начальником штаба этой же бригады. Под вражеским огнём он много раз доставлял боевые распоряжения, организовывал взаимодействие танковых и стрелковых частей. Планировал действия подчинённых войск во время Смоленской, Белорусской , Рижской, Восточно-Прусской операций, в том числе при освобождении городов Невеля , Полоцка , Митавы , Тукумса, взятии Данцига и Штеттина. В феврале 1945 года бригада Куликова была преобразована в гвардейскую тяжёлую самоходную артиллерийскую бригаду).

Послевоенная карьера

После окончания войны продолжил службу на командных должностях в различных частях Красной Армии. В 1947 году окончил Высшую бронетанковую школу, в 1953 году – Военную академию имени М. В. Фрунзе, в 1959 году – Военную академию Генерального штаба. С 1959 года был заместителем командующего армией в Белорусском военном округе. В 1961 году был направлен в годичную командировку в Республику Гана в качестве старшего группы советских военных специалистов, по поручению президента страны Кваме Нкрумы разрабатывал проект создания Единых вооружённых сил Африки. По возвращении в СССР Куликов служил первым заместителем командующего, затем командующим 6-й общевойсковой армией Ленинградского военного округа.

В мае 1967 года Куликов был назначен командующим Киевским военным округом, а в октябре 1969 года стал главнокомандующим Группой советских войск в Германии. 29 апреля ему было присвоено звание генерала армии. В 1971 году он был переведён в центральный аппарат Министерства обороны СССР . На протяжении пяти с половиной лет Куликов руководил Генеральным штабом Вооружённых Сил СССР и одновременно был первым заместителем министра обороны СССР. 14 января 1977 года ему было присвоено звание Маршала Советского Союза. В 1977-1989 годах являлся главнокомандующим Объединёнными Вооружёнными Силами государства – участников Варшавского договора , продолжая оставаться первым заместителем министра обороны СССР.

В 1971-1991 годах избирался членом ЦК КПСС, являлся депутатом Верховного Совета СССР с 7-й по 11-й созывы, народным депутатом СССР в 1989-1991 годах.

В феврале 1989 года Куликов был переведён в Группу генеральных инспектором Министерства обороны СССР. После распада СССР он был советником сначала Главнокомандующего Объединёнными Вооружёнными Силами Содружества независимых государств , затем министра обороны Российской Федерации. В 1999 году был избран депутатом Государственной Думы, с 2000 года возглавлял думский Комитет по делам ветеранов. Являлся членом партии «Единая Россия», входил в её Высший совет. Скончался 27 мая 2013 года, похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы (участок № 11).