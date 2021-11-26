КУЛЕШОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ

Советский военный деятель, Маршал артиллерии (1965), Герой Социалистического Труда (1978), в 1965-1983 годах – начальник Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) МО СССР.

Биография

Родился 12 (по новому стилю – 25) декабря 1908 года в деревне Кайлык (ныне – Уярский район Красноярского края). Окончил семилетнюю школу.

В октябре 1926 года был призван на службу в РККА. В 1929 году он окончил Томскую военную артиллерийскую школу, в 1938 году – Военную артиллерийскую академию.

Великая Отечественная война

В сентябре 1941 года окончил ВАГШ РККА, после чего служил в Генштабе ВС СССР. Однако вскоре, когда его отдел был реорганизован, он был направлен в Подмосковье. Под его руководством в Алабине формировался 3-й гвардейский миномётный полк, на вооружении которого стояли «БМ-13» («Катюши») – одно из первых соединений подобного рода.

С октября 1941 года – в действующей армии. Командовал оперативными группами гвардейских миномётных частей (ГМЧ) Северо-Западного фронта, затем Волховской оперативной группы. Подчинённые ему части успешно действовали во время боёв на Ладожском озере, в результате которых немецкие войска не смогли охватить его кольцом и полностью отрезать Ленинград от страны. В конце первого года войны получил тяжёлое ранение.

После излечения стал командиром ГМЧ Волховского фронта. Участвовал в прорыве блокады Ленинграда, во время которых его соединения продемонстрировали блестящие успехи по разгрому противника.

С июля 1943 года занимал должность заместителя командующего ГМЧ РККА. Неоднократно командировался на фронт в составе оперативных групп СВГ. участвовал в планировании боевых операций и руководстве боевыми действиями во время битвы на Курской дуге, битвы за Днепр, освобождении Украинской ССР и Крыма. С ноября 1943 года – заместитель по ГМЧ командующего артиллерией 1-го Прибалтийского фронта. Под его командованием эти соединения успешно действовали во время освобождения Белорусской и Литовской ССР.

С августа 1944 года – заместитель начальника штаба артиллерии РККА. Под его руководством формировались части и соединения, оснащённые реактивной артиллерией, налаживалось их снабжение боеприпасами и техникой.

Послевоенная карьера

На протяжении нескольких лет служил в Военной артиллерийской академии, был начальником факультета, заместителем начальника. В 1952 году руководил созданием новейшего испытательного полигона в районе Капустина Яра, предназначавшегося для испытаний новейшего зенитно-артиллерийского вооружения. С 1953 года возглавлял 4-е Главное управление МО СССР, курировавшее разработку, принятие на вооружение и оснащение частей ПВО новейшей техникой.

С апреля 1957 года был назначен заместителем Главкома ПВО, а с 1963 года – начальником 2-го управления – заместителем начальника 1-го Главного управления Генштаба ВС СССР. Руководил поставками зенитно-ракетного вооружения в страны социалистической ориентации. С апреля 1965 года возглавлял ГРАУ МО СССР. Под его руководством формировался Ракетный щит страны, принималась на вооружение новейшая техника.

С июня 1983 года – в Группе генеральных инспекторов МО СССР. С 1992 года – в отставке. Умер 26 февраля 2000 года, похоронен на Кунцевском кладбище Москвы.