Кто такие «ночные ведьмы» Наши читатели знают, какое сложное положение сложилось на фронтах осенью 1941 года. Враг был на подступах к Москве, начиналась блокада Ленинграда, общая ситуация ухудшалась каждый день. В эти трудные дни по инициативе легендарной лётчицы Марины Расковой был сформирован 588-й ночной легкобомбардировочный авиационный полк. В феврале 1943 года за героизм и мужество личного состава полку было присвоено почётное звание «Гвардейский», и он был преобразован в 46 гвардейский ночной бомбардировочный авиационный полк. Командиром полка стала Евдокия Бершанская. Сама Марина Раскова стала командиром 587 бомбардировочного авиационного полка. Герой Советского Союза Марина Раскова погибла в январе 1943 года. Девушки в воздухе Евдокия Бершанская имела... На чтение: 1 минута

Наши читатели знают, какое сложное положение сложилось на фронтах осенью 1941 года. Враг был на подступах к Москве, начиналась блокада Ленинграда , общая ситуация ухудшалась каждый день. В эти трудные дни по инициативе легендарной лётчицы Марины Расковой был сформирован 588-й ночной легкобомбардировочный авиационный полк. В феврале 1943 года за героизм и мужество личного состава полку было присвоено почётное звание «Гвардейский», и он был преобразован в 46 гвардейский ночной бомбардировочный авиационный полк. Командиром полка стала Евдокия Бершанская. Сама Марина Раскова стала командиром 587 бомбардировочного авиационного полка. Герой Советского Союза Марина Раскова погибла в январе 1943 года.

Девушки в воздухе

Евдокия Бершанская имела богатый лётный опыт, летала и ночью, и в слепом полёте, уже командовала женским отрядом пилотов, который был создан в Батайской лётной школе. Было командиру полка в ту пору 29 лет. Шутливо её боевое подразделение называли «Дунькиным полком». Набранные лётчицы прошли ускоренные курсы подготовки, и уже 23 мая 1942 года на фронте появился необычный авиационный полк. На первых порах подразделение насчитывало 115 девушек 17-25 лет.

Начинали свою службу девушки трудно. Лётная форма им была выдана поношенная мужская, а летали они на видавших виды самолётах 1920-х годов По-2 (Поликарпова). Самолёты были фанерными, двухместными, а приборы на них были самыми примитивными. Первоначально никакой радиосвязи не было, вся навигация осуществлялась при помощи секундомера и карты. Вооружения на самолетах не было (кроме пистолетов), защиты от пуль и осколков тоже не было, как и парашютов, а были только две бомбы, которые крепились под крыльями. После бомбардировок приходилось возвращаться, вновь брать бомбы и вылетать на новые задания. Девушки рассказывали, что за ночь они совершали до 15 вылетов. Они бомбили немецкие военные укрепления, склады и тыловые базы.

Полёт метлы

Самолёт По-2 был лёгкий, летал на низкой высоте и практически не был заметен немецким радарам. А тактика была очень простой: перед целью лётчицы глушили моторы, самолёт беззвучно планировал, они бросали бомбы, вновь включали моторы и улетали домой. Шум планирующего самолёта ассоциировался с «шуршанием ведьминой метлы в ночи». Поэтому немцы называли их «Nachthexen» (ночные ведьмы).

Лётчицы 46-го гвардейского полка приняли участие в крупнейших боевых операциях Красной Армии: битве за Кавказ , освобождении Кубани, Тамани, Новороссийска, Крыма , Белоруссии, Польши и в боях на территории Германии.

Самолёты полка провели в воздухе 28676 часов, или 1191 полных суток, за это время «Ночные ведьмы» уничтожили 17 переправ, 46 складов боеприпасов, 86 огневых точек врага, множество топливных цистерн, 9 поездов, 2 железнодорожные станции. Всего они сбросили на врага 3000 тонн бомб. Но было ещё одно – это ужас, который наводили ночные налёты «ведьм» на немецкие войска. За годы войны погибли 32 девушки и 23 боевые машины. 23 военнослужащим полка было присвоено звание Героя Советского Союза. Вечная память лётчицам «небесного тихохода»!

В 2015 году запущен 8-серийный документальный сериал «Прекрасный полк» . Этот фильм снимался при поддержке Российского военно-исторического общества. Он рассказывает об удивительных судьбах женщин, участвовавших в сражениях Великой Отечественной войны. Фильм под номером 7 рассказывает о судьбе Евдокии Давыдовны Бершанской – командире легендарного авиационного полка, прозванного фашистами «Ночными ведьмами».

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