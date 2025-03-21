Яков Григорьевич Крейзер - генерал «АТАКА» Наступательный генерал, мастер атак - такую характеристику дал Якову Григорьевичу Крейзеру маршал Иван Христофорович Баграмян, представляя его на банкете в честь Победы в Кремле И.В. Сталину 24 мая 1945 года. Но прежде, чем заслужить это громкое имя, будущий генерал прошел долгий и тернистый путь, на протяжении которого он не прекращал учиться и совершенствоваться в военной науке.

Ранние годы и начало военной карьеры

Родился будущий генерал 22 октября 1905 года в семье мелкого торговца в Воронеже. Воронеж находился вне черты оседлости, установленной для еврейского населения, но благодаря льготе, которую получил дед Якова Григорьевича, будучи кантонистом и отставным солдатом, семья смогла поселиться и остаться в этом городе.

Детство Якова было коротким. Он рано потерял родителей, мать умерла в 1917 году от туберкулеза, отец – в 1920 году от тифа. Став сиротой в послереволюционной России, молодой Яков поступает на рабочие курсы по дорожному делу, какое-то время работает десятником-стажером в Комитете государственных сооружений, но затем решает выбрать совсем другой жизненный путь.

16-летний Яков Григорьевич идет в армию. С 1921 года он обучается в 22-й Воронежской Пехотной школе, а уже в 1922, все еще будучи курсантом, участвует в боях с отрядами восставших против мобилизации и продразверстки крестьян, которые выступали против молодой советской власти под руководством Колесникова. Уже тогда, в своих первых боях в районе станицы Перелешинское Яков Крейзер был отмечен за мужество и отвагу. Закончив обучение, в 1924 году Крейзер принимает должность начальника караульной команды Павловского артиллерийского склада, а затем в 1925 должность командира взвода Павлово-посадкой стрелковой роты.

В 1925 году он ступает в партию.

В 1928 году Яков Крейзер переведен в Москву. Быстрый карьерный рост Якова Григорьевича во многом связан с его тягой к образованию, внедрению новейшего военного опыта и экспериментальных решений в тактике пехоты. Крейзер непрерывно учится, в 1931 году он заканчивает стрелково-тактические курсы усовершенствования командирского состава РККА «Выстрел». После окончания курсов Крейзер заступает на должность сначала командира учебного батальона, а затем командира всей полковой школы. Яков Григорьевич образованию уделял особое внимание и знания давались ему легко. Для получения очередного воинского звания Яков Григорьевич подтвердил среднее образование, сдав экзамены за 8-летний курс школы в 30-тилетнем возрасте экстерном.

П.Г. Кузнецов, в середине 30-х гг. служивший начальником штаба одного из полков Пролетарской дивизии, а в конце войны ставший генерал-лейтенантом, хорошо описал авторитет молодого командира:

«Имя и дела Якова Григорьевича Крейзера известны в Московской дивизии каждому. Так уж сложилось издавна: если нужно было показать образцовую строевую сплоченность подразделения, командование выбирало роту Крейзера; если надо было выставить почетный караул для встречи знатных зарубежных гостей - назначали батальон Крейзера. Когда требовалось провести показное тактическое учение, его показывал Крейзер».

В полковой школе Яков Григорьевич занимался обкаткой новых технических средств и тактических решений.

В 1938 году результаты его блестящей работы были засвидетельствованы заместителем наркома обороны М.Н. Тухачевским и начальником Генерального штаба А. И. Егоровым во время батальонных тактических учений на Алабинском полигоне. Сам Тухачевский, который был автором более ста печатных работ по военной теории, о событиях проведенных маневров опубликовал в «Красной звезде» две статьи под общим заголовком «Батальон в наступлении (задача первая и задача вторая)».

Интересно, что в статьях Тухачевского описаны действия не названного командира, которым на самом деле был майор Крейзер. Подробно описывается как комбат получает боевую задачу, определяет в соответствии с ней действия всех звеньев своего батальона, ставит в свою очередь задачи штабу, командирам рот, контролирует вопросы боепитания, санитарной службы, политработы. Оставляя в штабе заместителя, командир батальона выдвигается на передовой рубеж, проводит рекогносцировку, изучает путем визуального наблюдения район предстоящего наступления, определяет действия артиллерии, танкистов, согласовывает план действий с соседними батальонами.

В том же году за успехи в боевой подготовке майор Крейзер был представлен к ордену Ленина. Ему был 31 год.

Благодаря личным качествам и постоянному самосовершенствованию, Яков Крейзер с 1937 по 1939 годы прошел путь от помощника командира стрелковой роты 1-й Московской Пролетарской стрелковой дивизии до исполняющего должность командира 356-го стрелкового полка 1-й Московской стрелковой дивизии. С января по август 1939 года служит командиром 84-й Тульской стрелковой дивизии Московского военного округа, в марте 1941 переходит на службу в 172-ю дивизию Белорусского военного округа и до мая того же года обучается на курсах усовершенствования высшего комсостава при Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе, откуда заступает на должность командира все той же 1-й Московской Пролетарской дивизии.

Сообщение о начале войны приходит к полковнику Крейзеру во время тактических учений на Алабинском полигоне. В срочном порядке его дивизия возвращается в столицу и начинает подготовку к настоящим боевым действиям.

Великая Отечественная. Оборона Борисова, бои на Орше

Первой и одной из важнейших на начальном этапе войны операций полковника Крейзера становится оборона города Борисов Минской области и последующие боевые действия вдоль шоссе Минск-Москва.

Уже 1 июля 1-я Пролетарская дивизия занимает оборону на рубеже вдоль Березины, при этом совершая уникальный для своего времени форсированный марш. Получив приказ выдвигаться на рубеж в 4 часа утра, танковый полк дивизии Крейзера выступил в 5:50, а в 6:30 за ним последовали мотополки. Совершив 130-километровый марш, уже к 12:00 дивизия вышла на заданный рубеж.

Заняв фронт протяженностью 50 км, имея под командованием 10955 человек состава, 205 танков БТ, 24 танка Т-37 и 39 бронемашин, полковник Крейзер вступил в свое первое сражение со времен Гражданской войны.

Этот беспрецедентный форсированный марш моторизованных соединений, вошедших в бой всего спустя три часа после выхода на рубеж, является уникальным достижением в организации военной логистики.

Немецкие танки подошли к Березине около 16:30 того же дня. Задержать противника в танковом бою не удается, и 24-й Танковый корпус Вермахта под руководством генерала Вальтера Неринга входит в Ново-Борисов к вечеру того же дня. В течение вечера 1 июля, ночи и раннего утра 2 июля части 18-й танковой дивизии вели бой за мост и плацдарм. Крейзер позднее писал: «После мощных бомбовых ударов и огня артиллерии немецкие танки на больших скоростях подошли к мосту, гусеницами порвали шнуры для дистанционного подрыва, перебили саперов-подрывников и с ходу прорвались на восточный берег Березины».

В описании боя на рубеже Березины некоторыми исследователями упоминается эпизод, который вызывает споры, но только в части места события: немецкие пропагандистские службы, узнав, что комдив Крейзер – еврей, изготовили и сбросили на позиции 1-й Пролетарской листовки с «разоблачением происхождения» Якова Григорьевича и призывом «поступить с ним как подобает поступать с евреями». Однако, листовки не возымели ожидаемого немцами эффекта, - авторитет Якова Григорьевича и уважение его со стороны бойцов были безусловными.

Другие историки выражают сомнения в том, где именно произошел этот случай. Так как слишком маловероятна скорость, с которой немецкое командование узнало о том, что вступившее с форсированного марша в бой подразделение советской армии управляется именно комдивом-евреем, изготовило листовки и успело раскидать их на позиции, то есть поднять в воздух самолеты не с боеприпасами, а с агитматериалами. Вероятнее всего этот эпизод стоит отнести к более позднему периоду обороны Минско-Московского шоссе, когда немецкое командование поняло, сколь серьезное сопротивление оказывает им 1-я Пролетарская дивизия и решилось на такие недостойные методы. При это сомнений в том, что Крейзер не скрывал своего происхождения, конечно же нет. С 1 июля 1942 года он станет почетным членом Еврейского антифашистского комитета и будет призывать евреев всеми силами поддерживать Красную Армию в борьбе с мировым злом фашизма.

2 июля немцы перешли Березину и расширили плацдарм, начались бои за его ликвидацию, которые, однако, продлились недолго: уже ночью 4 июля, 1-я Пролетарская получила приказ отойти на следующий рубеж обороны – реку Нача.

На новом рубеже бои дивизия осталась практически без артиллерии, которая несла потери от немецкой авиации и соответственно, не могла поддержать огнем ни оборону, ни контратаки. После потери рубежа Начи дивизия отошла на рубеж реки Бобр. Еще 12 дней дивизия ведет бои вдоль шоссе Минск-Москва. Выигрывая время для организации оборонительного рубежа на Днепре, 1-я Пролетарская оказывается в полном окружении и ведет бои. Полковник Крейзер лично руководит боями, подавая пример мужества и героизма. Благодаря его усилиям немецкому танковому корпусу потребовалось более 10 дней на преодоление 100 километров, разделявших Борисов и Оршу.

22 июля 1941 года указом Президиума Верховного Совета СССР Якову Григорьевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В указе отмечалось, что в тяжелых сражениях полковник Крейзер «умело и решительно руководил боевыми операциями дивизии. Обеспечивал успешные бои на главном направлении армии. Своим личным участием, бесстрашием и геройством втягивал в бой подразделения дивизии». Ему первому из командиров дивизий Красной Армии было присвоено звание Героя Советского Союза.

Решение об удержании Борисова и плацдарма на Березине с последующими боями на Орше позволило задержать яростный накат немецкого блицкрига на Москву, выигрывая драгоценное время, которое было использовано советской армией для формирования оборонительного рубежа на Днепре и организацию Смоленской оборонительной операции.

30 июля Яков Григорьевич получает ранение, его эвакуируют в Москву. Вышедшие из окружения остатки 1-й Пролетарской дивизии отправляются на переформирование в район Кокушкино и 13 августа становятся 1-й Танковой, командование ей принимает полковник А.И. Лизюков.

Елецкая операция и Харьковский котел

7 августа 35-летнему Крейзеру присваивается звание генерал-майора, а 25 он берет под командование 3-я армию Брянского фронта, вместе с которой участвует в Смоленском сражении, а затем в Московской оборонительной операции. 3-я армия, отвлекла на себя большие силы противника, в том числе 2-ю танковую группу под командованием Гудериана. 7 октября армия оказалась в Брянском котле, прорыв из которого привел к большим потерям, однако уже 3 декабря армия Крейзера участвовала в Елецкой наступательной операции.

В ходе елецкого контрнаступления Яков Григорьевич руководил северным направлением атаки с рубежа города Ефремова. Основной удар наносился со стороны Ельца силами Ф. Я. Костенко. Слаженные действия привели к охвату войск противника: 5-й кавалерийский корпус и 1-я гвардейская стрелковая дивизия совершили охват немецкой группировки войск, стоявшей под городом Ливны, вынудив командира корпуса эвакуироваться на самолете. Общее число потерь противника в этой операции доходит до 12 тысяч убитыми и ранеными.

13 декабря генерал Крейзер года был отозван на учёбу в Москву, где до февраля проходил ускоренный курс Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова. После окончания академии был получает назначение заместителем командующего 57-й армией Южного фронта. В письме от 29 апреля 1942 года генерал Крейзер пишет: «На днях я был легко ранен в голову шальной пулей, но теперь это уже все зажило и остался только маленький шрам на макушке. Ранение было настолько легким, что я не выходил даже из строя».

С начала мая вместе с армией продвигается южнее Харькова, по обоим берегам Северского Донца и успешно прорывает оборону немцев, выйдя к Чугуеву и Мерефе. С 12 по 16 мая операция развивается успешно, соединения ударных группировок РККА продвинулись вглубь обороны противника на 20-35 км. Немецкое контрнаступление началось уже 17-го числа. 17 мая 1-я танковая армия вермахта Клейста нанесла удар в тыл наступающим частям Красной армии. К 23-му числу советские войска были отрезаны с востока, попытки вывести 6-ю, 9-ю и 57-ю армии и группу генерала Бобкина с барвеновского выступа не были успешными.

Значительная часть войск ударной группировки попадает в Харьковский котел, где генерал Крейзер принимает на себя командование после гибели генерала Кузьмы Петровича Подласа 25 мая. Помимо Подласа в окружении погибают или пропадают без вести заместитель командующего Юго-Западным фронтом Ф.Я. Костенко, командующий армейской группой генерал-майор Л. В. Бобкин, командующий 6-й армией генерал-лейтенант А. М. Городнянский и ряд генералов, командовавших окруженными дивизиями.

Именно на плечи Крейзера ложится вывод 57-й армии из окружения, с чем он справляется. Ведя ожесточенные бои, в начале июня армия вышла во фронтовой резерв в районе восточнее Валуек, восточнее Купянска и Ровенек. Уже 12 июля числа армия предана Южному фронту, а 17-го переходит на Сталинградский.

2-я гвардейская армия

В сентябре 1942 года принимает под командование 1-ю резервную армию, уже в октябре того же года ставшую 2-й гвардейской. До ноября генерал Крейзер командовал армией и занимался организацией учений и боевого слаживания, после чего она перешла под руководство Р.Я. Малиновского и проявила себя в боях за освобождение Сталинграда, в первую очередь в Котельниковской операции. В противостоянии войскам Манштейна, которые в рамках операции «Винтергевиттер» пытались прорвать окружение вокруг 6-й армии Паулюса. Малиновский, не дожидаясь приказа ставки, развернул армию в боевые порядки на рубеже р. Мышкова и остановил Манштейна, что сыграло важную роль в победе в сталинградской битве.

В результате Сталин 2 февраля 1943 года вновь вернул Малиновского на должность командующего войсками Южного фронта. Яков Григорьевич, находясь в должности заместителя командующего, не покидал фронта, представлен к ордену Суворова 2-й степени. В феврале 1943 снова встает на должность командующего 2-й гвардейской армией, сменяя Малиновского. Под командованием Крейзера армия принимает участие в Ростовской наступательной операции. Развивая наступление на ростовском направлении, 13 февраля армия освобождает Новочеркасск, а через три дня выходит к реке Миус, где, встретив упорное сопротивление противника, занимает оборону.

Противник опирался на мощную систему обороны, состоящую из трех оборонительных полос: на западном берегу Миуса, по берегам рек Мокрый Еланчик и Крынка и по рекам Кальмиусу и Грузской. Между полосами располагались минные поля и дополнительные оборонительные рубежи, общая протяженность траншей достигала 18 тысяч километров. На один километр фронта приходилось по 12-15 дотов и дзотов. Оборону фронта занимала армия генерала Карла-Адольфа Холлидта, входившая в состав группы армий «Юг».

Миусская операция, началась 17 июля. За первые часы наступления, советская армия сумела вклиниться в немецкую оборону на глубину 5-6 км, захватив плацдарм в районе Степановки и Мирновки. Проблема переправы и обнаружения передвижения советских войск усугубила ситуацию: немецкая авиация бомбила наступающие войска на подступах к переправе, части под командованием Крейзера понесли тяжелые потери. Однако ход боев привел к тому, что к 20-му числу немецкое командование ввело в бой 4 дивизии из резерва и даже перебросило 2-й танковый корпус СС и несколько авиагрупп с Курского направления. К 30 июля комбинированный удар огромного немецкого резерва привел к потере плацдарма. Генерал Крейзер был отстранен от командования армией, миусская операция была прекращена 2 августа 1943 года, войска выведены с плацдарма.

Хотя операция не принесла ожидаемого успеха, южный фронт своими действиями смог сковать 6-ю армию и 1-ю танковую армию противника на донецком направлении, выиграв время для проведения Курской операции. Опыт Миусской операции был учтен при планировании Донбасской операции, которая начнется 13 августа того же года и приведет к освобождению всего Донецкого бассейна.

51-я армия: освобождение Крыма и Севастополя

2 августа 1943 года генерал-лейтенант Крейзер получает назначение командующим 51-й армией в составе Южного фронта (с 20 октября — 4-й Украинский фронт), во главе которой находился до конца войны.

Под командованием Якова Григорьевича 51-я армия участвует в Крымской наступательной операции. Ступенями к ней были Новороссийско-Таманская и Керченско-Эльтигенская операции. В рамках первой, с 9 сентября по 9 октября, советские войска завершили разгром немецкой группировки на Кавказе и захватили Таманский полуостров – плацдарм для выхода в Крым. Немецкое командование было вынуждено полностью вывести все свои корабли из Азовского моря, а также эвакуировать 17-ю армию, переведя ее на Крымский полуостров. Керченско-Эльтигенская операция, начавшаяся 31 октября, стала одной из крупнейших десантных операций Великой Отечественной войны. Ее итогом стал захват плацдарма на Крымском полуострове, закончившийся 11 декабря.

Операция по полному освобождению Крыма началась в марте 1944 года и во многом легла на плечи 51-й армии Крейзера. Воспоминания о ней генерал опубликовал в статье «Сиваш — Севастополь», изданной в «Военном вестнике» (№7, 1966, стр. 12-17). В Крыму держала оборону эвакуированная с Таманского полуострова 17-я армия, в состав которой входило 12 дивизий общим числом до 200 000 человек. Повторяя опыт Гражданской войны, генерал Крейзер провел свою пехоту вброд через залив Сиваш. Форсирование Сиваша ни в коей мере не было «легкой прогулкой». Сам Яков Григорьевич вспоминает переправу следующим образом: «На картах Сиваш обозначен приятным голубым цветом. В действительности же это очень коварный залив с вязким илистым дном, исключающим возможность движения машин и лошадей вброд… В заливе бывают сильные штормы… О трудностях переправы можно судить по таким данным. Пеший боец переходит Сиваш за 2-3 часа. 76-миллиметровое орудие на лодке группа солдат перетягивала за 5-6 часов». Для переброски тяжелой техники на Сиваше было скрытно построено две заглубленных переправы.

Армии удается с марша захватить центральную часть Турецкого вала от Перекопа до окраины Армянска, закрыв немцам выход из Крыма по суше. 51-я армия вышла во фланг немецкой перекопской группировке войск. В тот же день 2-я гвардейская армия, действуя на вспомогательном направлении, освободила Армянск. Следующим этапом стало развитие наступления вглубь полуострова. После 10 апреля на оперативный простор выходят механизированные соединения, поддерживающие 51-ю армию. Уже утром 11 апреля подвижная группа начала движение в направлении Джанкоя. Его захват привет к бегству не только немецкого гарнизона в городе, но и оставлению без боя оборонительного рубежа на Перекопе и как следствие – освобождению северной части Крыма.

Развивая успех наступления, 51-я армия устремилась на Сифмерополь, а 2-я гвардейская двигалась параллельно ей вдоль западного побережья полуострова. 13 апреля были освобождены Феодосия, Симферополь, Евпатория и Саки, 14-го – Судак и Алушта. К 16 числу генерал Крейзер вывел свои войска к Севастополю. Штурм города продолжался до 12 мая. За это время было совершено несколько попыток штурма, в частности крупные атаки проводились 19 и 23 апреля, но потерпели неудачу. После перегруппировки войск, 5 мая начался новый штурм, по задумке командования первой в него вступила 2-я гвардейская армия, а через двое суток, 7 мая, на генеральное направление удара вышли 51-я и Приморская армии. При массированной поддержке авиации. Город был освобожден, а остатки 17-й немецкой армии, укрывшиеся на мысе Херсонес, сдались. Всего было взято в плен 21 000 немецких солдат.

То, что заняло у немецкой армии 250 дней в 1941 году, советский генерал Крейзер смог осуществить за 35 дней, при чем, как отмечают историки, с меньшими потерями.

Завершающий этап войны: Прибалтика

После успеха освобождения Крыма, 51-я армия и ее генерал-атака переводятся на 1-й Прибалтийский фронт. Освобождение Литвы и Латвии в ходе Шауляйской, Рижской и Курляндской операций. В некотором роде «личным рекордом» генерала можно считать блокированием 30 дивизий противника на финальном этапе войны.

В ходе Шауляйской операции 51-я армия должны была стремительно выйти к Балтийскому морю и перерезание сухопутной связи между группировками «Центр» и «Север» с потенциальным окружением «Севера» и его разгромом. Сам город был захвачен 27 июля, после чего по распоряжению из Ставки, начался бросок к морю. В ходе операции немецкое командование предприняло попытку контрнаступления, которая почти увенчалась успехом и даже окружением 51-й армии, однако положение спас ввод 5-й гвардейской танковой армии. Немцам удалось восстановить сухопутную связь между группировками войск к концу августа, но продвижение фронта на запад продолжалось. В результате Шауляйской операции советские войска продвинулись на глубину от 100 до 400 км и освободили значительную часть Латвии и Литвы.

Рижская операция, начавшаяся 14 сентября 1944 года, имела своей целью выход на берег Рижского залива и рассечение немецкой группировки войск с ее последующим уничтожением. К 10 октября немецкие войска были отрезаны от Восточной Пруссии, а к 22-му числу советские войска вышли к тукумскому оборонительному рубежу, образовав Курляндский котел. Группировка «Север» была разбита, а территория Латвии полностью освобождена от немецких войск.

Курляндский котел стал финальной операцией генерала Крейзера в Великой Отечественной войне. Бои в нем велись до самой капитуляции Германии, так как в западной части Латвии (исторической Курляндии) были заблокированы остатки группировки «Север». Всего в рамках Курляндской операции было предпринято 6 попыток ликвидации «котла», но ни одна из них не достигла успеха. Каждый раз продвижение советских войск не превышало нескольких километров. Причины особо тяжелой ситуации на этом участке фронта включают в себя отсутствие фактической морской блокады Курляндии, а значит, почти бесперебойное снабжение германской группировки войск по воде, а также огромная концентрация немецких сил на достаточно ограниченной территории. Также отмечается, что основу обороны противника составляли танки, врытые в землю. Как вспоминает генерал Марков, уничтожить их могли только бомбовые удары и крупнокалиберные орудия, к которым всегда не хватало боеприпасов.

В ходе пятой попытки ликвидировать котел к 28 февраля объединенные силы 6-й и 51-й армий смогли прорвать оборону противника и взять город Вартава, но дальнейшее продвижение снова остановилось. После 6й попытки ликвидировать курляндскую группировку было решено перейти от ликвидации котла к его блокаде.

9 мая 1945 года генерал Крейзер принимает капитуляцию немецкой группировки на Курляндском полуострове.

Послевоенные годы

В июне 1945 года 40-летнему Якову Григорьевичу присвоено звание генерал-полковника. Вместе с этим он получает назначение командующим 45-й армией в составе Закавказского фронта. С апреля 1946 продолжает командование уже 7-й гвардейской армией, а затем проходит высшие академические курсы при академии имени Ворошилова. С апреля 1949 по май 1955 года командует 38-й армией Прикарпатского военного округа, затем – войсками Южно-Уральского военного округа. В дальнейшем руководит Забайкальским, Уральским и Дальневосточным военными округами, а с ноября 1964 года становится начальником Центральных офицерских курсов «Выстрел», когда-то давших старт его офицерской карьере. На руководящих должностях вносит значительный вклад в реорганизацию мотострелковых войск, их логистику и развертывание.

Генерал Крейзер является одним из четырех человек, получивших звание Героя Советского Союза в первый месяц войны. Кроме того, 5 раз награжден орденом Ленина, 4 раза – Красного Знамени, 2 раза – орденом Суворова, 1 раз орденами Кутузова и Хмельницкого.

Послевоенные годы, а именно, 1948-й, мог стать для Якова Григорьевича еще более тяжелым, чем сама война: в это время начались гонения на евреев в советском руководстве, знаменитое «дело врачей». Среди немногих отказавшихся подписывать письмо с требованием смертной казни для «предателей» был и генерал-полковник Крейзер. Вместе с ним подписывать документ отказались писатели Илья Эренбург и Вениамин Каверин.

Возможно, с этим были связаны его постоянные переводы в новые военные округа, ему не давали долго находиться на одном месте. Кочевой образ жизни генерала сильно сказывался на его здоровье – отказывая себе во всех удобствах, борясь за благо и комфорт своих подчиненных, Яков Григорьевич достаточно рано потерял здоровье. Скончался он 29 ноября 1969 года, похоронен на Новодевичьем кладбище.

Автор статьи: В.Е. Сеничев