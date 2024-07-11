Волынская резня. Кто палачи? 11 июля День памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами На чтение: 1 минута

11 июля 1943 года принято считать днем самого массового уничтожения этнического польского гражданского населения, а также гражданских лиц других национальностей на территории Волыни Украинской повстанческой армией (УПА) – вооруженным крылом Организации украинских националистов – ОУН(б).

Репортаж службы информации НТВ об одной из самых трагичных страниц не только в истории Восточной Европы, но и в мировой, в этот день вспоминают в Польше.

Михаил Мягков , научный директор Российского военно-исторического общества: «Донцов, один из идеологов этого украинского национализма, писал о том, что необходимо зачистить просто территорию, никого не должно остаться жить на Великой Украине, кроме, скажем так, самих украинцев, а жидов-евреев , москалей, то есть русских, и ляхов, то есть поляков, необходимо выкинуть или просто-напросто уничтожить»...

В 1943 году УПА при поддержке местного украинского населения начала массовое уничтожение поляков, а также других мирных жителей

Многие историки (особенно польские) справедливо называют события, происходившие на Волыни с февраля 1943 по февраль 1944 года, этнополитическим конфликтом. В широком обиходе эти события давно называются Волынской резней. Украинские историки отчаянно защищаются и врут, сводя эту трагедию к ответным действиям Армии Крайовой против гражданского украинского населения (такие акции имели место, но они были именно ответными, а главное – куда меньшего масштаба). По размышлениям киевских и львовских фальсификаторов истории бандеровцы хотели помешать будущему польскому государству претендовать на эти земли. В межвоенные годы Волынь управлялась из Варшавы, поэтому бандеровцы предпочли вырезать тысячи мирных поляков… Итак, в 1943 году УПА при поддержке местного украинского населения (это тоже важно, их хата была не с краю) начала массовое уничтожение поляков, а также мирных жителей других национальностей, обнаруженных рядом с поляками: евреев, русских, украинцев, армян, чехов...

Волынский краевой провод ОУН (б) принял решение изгнать с этих земель всех поляков

Конфликт внешне имел глубинные корни, противоречия между украинцами и поляками на Волыни накапливались столетиями, а при польской власти, в 1920–1930-е годы, заметно обострились, но не до того уровня, чтобы резать друг друга. Все изменилось в годы Второй мировой войны и немецкой оккупации: гитлеровцы начали активно стравливать оба народа между собой. Уже в 1942 году были зафиксированы первые случаи уничтожения поляков и украинцев, но радикальное обострение началось весной 1943-го. Именно тогда Волынский краевой провод ОУН (б) принял решение изгнать с этих земель всех поляков. Сперва начали действия против поляков, служивших в немецкой администрации и охранявших леса и государственные земли, а позже и против всех поляков, имевших несчастье жить в сельской местности. Пик действий пришелся на 11 июля 1943 года. В этот день украинскими националистами были атакованы 150 польских населенных пунктов. Поляков уничтожали не только вооруженные бандеровцы, но и простые жители украинских сел, годами жившие со своими польскими соседями. Отпор могли дать только польские партизанские отряды самообороны, но большая часть их была уничтожена боевиками УПА.

Жертвы и последствия геноцида

Одним из самых неоднозначных вопросов в спорах между историками и политиками из Польши и с Украины до сих пор является количество жертв Волынской резни. Многие польские исследователи останавливаются на цифре 50–60 тысяч погибших поляков, а масштаб ответных действий польских военных формирований оценивают в 2–3 тысячи мирных украинцев. В конце 1990-х годов была создана совместная комиссия польских и украинских историков по освещению этих событий, но подходы, как и следовало ожидать, были различными. В 2003 году, к 60-летию трагедии, президенты Украины и Польши Леонид Кучма и Александр Квасьневский приняли совместное заявление «О примирении в 60-ю годовщину трагических событий на Волыни», в котором они сожалели по поводу противостояния двух народов. Но примириться Варшаве и Киеву так и не удалось. В июне 2016 года польский парламент увековечил память «жертв геноцида, совершенного украинскими националистами в отношении граждан II Речи Посполитой в 1939–1945 годах». В том же году польский режиссер Войцех Смажовский снял художественный фильм «Волынь», где трагедия изображена настолько откровенно и страшно, что картину немедленно запретили к прокату на Украине.

Сегодня, 11 июля 2024...

Сегодня, 11 июля 2024 года в Польше День памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами. Волынская резня, десятки тысяч убитых, мужчины, женщины, дети, старики. Кто палачи? Те, кого сейчас на Украине чествуют как героев. И это психологическая пытка. Так говорят потомки жертв той страшной трагедии. Их рассказы в репортаже Первого канала.

РЕПОРТАЖ ПЕРВОГО КАНАЛА О ВОЛЫНСКОЙ РЕЗНЕ от 11 июля 2024 года. СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Обложка: Жертвы «Волынской резни» Источник: rubaltic.ru