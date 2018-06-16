Краткий курс истории. Маршал Толбухин 16 июня (н. ст.) 1894 года родился Фeдор Иванович Толбухин, Маршал и Герой Советского Союза. Его называют «забытым маршалом»: он ушeл из жизни в 55 лет 17 октября 1949 года, не оставив наследников и воспоминаний, которые могли бы послужить источником информации для фильмов и книг о нем. Из крестьян Будущий маршал родился в Ярославской губернии, в деревне Андроники, происходил из зажиточных крестьян. Федор окончил земскую школу, после смерти отца находился под опекунством дяди, бывшего петербургским купцом, который устроил племянника в одно из лучших в стране коммерческих училищ. Быть может, Толбухин стал бы менеджером всего семейного дела, но после смерти дяди... На чтение: 1 минута

16 июня (н. ст.) 1894 года родился Фeдор Иванович Толбухин, Маршал и Герой Советского Союза. Его называют «забытым маршалом»: он ушeл из жизни в 55 лет 17 октября 1949 года, не оставив наследников и воспоминаний, которые могли бы послужить источником информации для фильмов и книг о нем.

Из крестьян

Будущий маршал родился в Ярославской губернии, в деревне Андроники, происходил из зажиточных крестьян. Федор окончил земскую школу, после смерти отца находился под опекунством дяди, бывшего петербургским купцом, который устроил племянника в одно из лучших в стране коммерческих училищ. Быть может, Толбухин стал бы менеджером всего семейного дела, но после смерти дяди тетушка в 1913 году продала торговое предприятие, а вскоре началась Первая мировая война. Федора Ивановича призвали в царскую армию. Начинал рядовым, дослужился до штабс-капитана, был удостоен орденов Святой Анны и Святого Станислава, демобилизовался в 1918 году. Затем в рядах РККА участвовал в Гражданской войне, подавлял Кронштадтское восстание. Великую Отечественную войну встретил начальником штаба Закавказского военного округа.

«Шахматист»

Салюты в честь побед Федора Толбухина гремели в СССР 34 раза из 355 салютов за все годы Великой Отечественной войны. Советские войска под командованием Толбухина освобождали Донбасс и Крым, Молдавию и Болгарию, Югославию и Венгрию, брали Австрию. Полководец вынудил румын повернуть оружие против союзников – немцев. Маршал (с сентября 1944 года) стал единственным советским военачальником, который не только обладал высшей полководческой наградой – орденом «Победа», но и сам имел честь вручить ее румынскому королю Михаю . Федор Толбухин был из тех советских военачальников, кого можно назвать «шахматистом». Он предпочитал не рассчитывать на решения по ходу событий и кавалерийские наскоки, а продумывать ходы и просчитывать все действия заранее.

Незаменимые есть

О том, что Толбухин руководил фронтами будучи тяжело больным человеком, знал крайне узкий круг людей. Инсулин для диабетиков в те времена был заграничной редкостью, поэтому врачи требовали от генерала соблюдать строжайшую диету. Сталин регулярно лично осведомлялся о здоровье своего полководца, которого бы по состоянию здоровья стоило заменить, но это был исключительный кадр, полностью не соответствовавший выражению «незаменимых людей нет». Не скупился Сталин и на высшие награды для Федора Ивановича. Однако Толбухин оказался единственным советским маршалом, которого при Сталине не удостоили звания Героя Советского Союза. К этой награде он был представлен лишь спустя 20 лет после Победы, посмертно. Почему так получилось, можно лишь гадать.