Как воевали планеры Помню, что лет пятьдесят назад мальчишки очень любили собирать и запускать планеры. Чего проще – сделаешь такую машину из щепочек и папиросной бумаги, и летай. Мотора здесь не нужно, и несмотря на то, что ваш летательный аппарат тяжелее воздуха, он поддерживается в полете за счет аэродинамической подъемной силы, создаваемой на крыле набегающим потоком воздуха. На чтение: 2 минуты

Помню, что лет пятьдесят назад мальчишки очень любили собирать и запускать планеры. Чего проще – сделаешь такую машину из щепочек и папиросной бумаги, и летай. Мотора здесь не нужно, и несмотря на то, что ваш летательный аппарат тяжелее воздуха, он поддерживается в полете за счет аэродинамической подъемной силы, создаваемой на крыле набегающим потоком воздуха.

Дайте нам крылья

Проекты первых планеров появились еще в XVII веке, и с той поры пошло и полетело. В нашей стране расцвет планеров пришелся на 1920-е – 1930-е годы, когда начался настоящий бум планерных школ. Интерес этот еще подогревал всесоюзный лозунг «Все на самолет». Самолетов всем не хватало и пришлось пользоваться более простым вариантом. Планерные школы стали появляться даже в глубинке. Доступность и относительная дешевизна способствовали этому. Первые свои уроки летного дела многие наши асы Великой Отечественной войны получили, занимаясь планеризмом.

Планер – это не самолет. У него масса недостатков – для взлета ему нужны другой летательный аппарат, наземная лебедка, пороховой толчок или, в крайнем случае катапульта. Еще одной проблемой является дальность полета. Сегодня есть рекорды, когда планер (специально подготовленный) может преодолеть несколько тысяч километров, но нормальный полет, вряд ли превысит 60 километров.

Подготовка к войне

Об использовании планеров в военное время стали задумываться в нашей стране в начале 1930-х годов. Первыми конструкторами военно-десантных планеров стали Гроховский, Грибовский и Грошев. И именно в КБ Павла Гроховского был построен первый в мире такой планер. Ему принадлежит и самый массовый военно-десантный планер Г-11. Все гениальное просто. Деревянная машина вмещала пилота и 11 десантников со всем снаряжением. Взлет осуществлялся с помощью неубираемых шасси, планер садился на специальную лыжу. Простота и совершенство конструкции поражали опытных летчиков. Г-11 стал основным планером и постоянно использовался для доставки десанта и оборудования к месту боевых действий. Были случаи, когда планер пролетал над запланированной территорией, сбрасывал груз и вновь возвращался на базу. Только за период 1941-1942 годов было сделано около 500 таких аппаратов.

Был изготовлен еще один уникальный аппарат Ц-25. Он уже был рассчитан на 25 десантников или 2200 кг груза.

Планеры в годы войны

Пришло суровое военное время, и планерам им тоже нашлось множество работы. Мы уже рассказывали вам, как в годы войны использовались дирижабли (« Как воевали дирижабли в Великую Отечественную »), как успешно воевали наши девушки на простых деревянных самолетах («Кто такие «ночные ведьмы»). В годы войны военные планеры использовались для доставки войск и вооружения в зону боевых действий. К месту старта планеры буксировались транспортными самолетами или бомбардировщиками. Иногда один самолет тащил за собой целую сцепку из нескольких планеров. Отцепившись, планер мог продолжить управляемый полет на длительные расстояния и бесшумно приземлялся на небольшие грунтовые площадки. К сожалению, планер, как правило использовался только один раз, а дальше уничтожался. Поэтому изготавливался он из дешевых материалов, ткани и дерева.

Считается, что за всю войну ни один советский планер не был обнаружен и тем более сбит. И это действительно трудная задача. Бесшумный летательный аппарат ночью обнаружить вообще невозможно, а сбить и тем более.

Операция «Антифриз»

Активное использование планеров в военных операциях проводил командующий 3-й воздушной армией знаменитый советский летчик Михаил Михайлович Громов. Он успешно провел десантирования в районе озера Ильмень, озера Селигер и в помощь партизанам Белоруссии.

Во время битвы за Сталинград советские войска столкнулись с большой проблемой. В районе Сталинграда в 1942 года рано ударили морозы (2-3 ноября) и поставили под удар всю боевую технику. В войсках обозначилась крупная недостача антифриза. В условиях морозов в степи резко снижалась боеготовность боевой техники. Антифриза нужно было много (20-30 тонн), а доставить было крайне сложно. Все основные запасы антифриза находились под Москвой, и авиаторы решили доставить их на планерах. Были сформированы два авиапланерных полка, на вооружении которых были машины А-7 и Г-11. Все пилоты прошли специальную подготовку для полетов ночью. Все полеты были осуществлены ночью при скорости 80 км в час. Планеры были одноразовыми, и после выполнения задания их пускали на дрова защитники Сталинграда.

Четверо суток (с 12-16 ноября) продолжалась операция. Было совершено около шестидесяти полетов, и войскам Сталинграда было доставлено 50 тонн антифриза. Все пилоты участники этих полетов были отмечены благодарностями наркома и получили по месячному окладу.

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