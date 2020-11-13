К публикации документов ЦАМО РФ, посвященных Киевской наступательной операции (3-13 ноября 1943 года) Российское военно-историческое общество публикует предоставленную Центральным архивом Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО РФ) коллекцию документов, посвященных Киевской наступательной операции 1943 года. Благодаря тесному сотрудничеству РВИО с Министерством обороны Российской Федерации, Архивной службой МО РФ, ЦАМО РФ российская и зарубежная общественность сегодня может познакомиться с уникальными материалами, относящимися к великой битве за Днепр и освобождению Киева осенью 1943 года. Коллекция освещает наиболее яркие эпизоды битвы и исключительный героизм воинов всех национальностей СССР, освобождавших украинскую столицу. Приказы Верховного Главнокомандования Красной Армии, донесения фронтовых командиров, касающиеся деталей боевых действий, уточняют многие эпизоды сражений и опровергают, в частности, миф о том, что Сталин и другие... На чтение: 5 минут

Российское военно-историческое общество публикует предоставленную Центральным архивом Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО РФ) коллекцию документов, посвященных Киевской наступательной операции 1943 года. Благодаря тесному сотрудничеству РВИО с Министерством обороны Российской Федерации, Архивной службой МО РФ, ЦАМО РФ российская и зарубежная общественность сегодня может познакомиться с уникальными материалами, относящимися к великой битве за Днепр и освобождению Киева осенью 1943 года. Коллекция освещает наиболее яркие эпизоды битвы и исключительный героизм воинов всех национальностей СССР, освобождавших украинскую столицу. Приказы Верховного Главнокомандования Красной Армии, донесения фронтовых командиров, касающиеся деталей боевых действий, уточняют многие эпизоды сражений и опровергают, в частности, миф о том, что Сталин и другие советские военачальники требовали непременного освобождения Киева к дате Октябрьской революции – 7 ноября 1943 г.

Киевская наступательная операция 3-13 ноября 1943 г. стала важнейшей частью битвы за Днепр. Советские войска, освободив Киев – столицу советской Украины, создали этим мощный плацдарм на правом берегу Днепра и в начале 1944 г. развернули решительное наступление на запад – в сторону границ СССР.

Схема Киевской наступательной операции 3-13.11.1943 г.

ЦАМО РФ. Инв. №1627. Л.132

Киев был захвачен гитлеровцами 19 сентября 1941 года. Оккупация города продолжалась 778 дней, и за этот период население Киева сократилось в несколько раз. Десятки тысяч киевлян были расстреляны и замучены в концлагерях, угнаны на принудительные работы в Германию. Уже в конце сентября 1941 г. начались расстрелы еврейского населения Киева в Бабьем Яру. Только за два года убийств нацисты уничтожили здесь 33 тыс. человек. За весь период оккупации здесь были расстреляны, по разным оценкам, от 75 до 200 тысяч человек.

Задача освобождения Киева, как и всей Советской Украины, была поставлена командованием Красной Армии сразу после успешного окончания Курской битвы. Советские войска устремились на запад и юго-запад. Непосредственно на Киев был нацелен Воронежский фронт (переименованный в октябре 1943 г. в 1-й Украинский фронт) под руководством генерала Н.Ф. Ватутина.

Гитлеровцы намеревались надолго задержать части РККА на рубеже Днепра, используя преимущества местности – высокий западный берег реки. Только в середине сентября Гитлер разрешил отвести группу армий "Юг" за Днепр, где вдоль правого берега возводились укрепления "Восточного вала". Преодоление полноводной реки и многополосной вражеской обороны было труднейшей задачей. Не случайно за форсирование Днепра звания Героя Советского Союза были удостоены 2438 воина Красной Армии.

В ходе операции 1-му Украинскому фронту, насчитывающему 663 тыс. человек, 6,4 тыс. орудий и минометов, 675 танков, 684 самолета противостояли силы вермахта в количестве около 500 тыс. человек, более 3,6 тыс. орудий и минометов, примерно 400 танков и 665 самолетов. Гитлеровцами были созданы три полосы обороны на общую глубину до 15 км, с оборудованными опорными пунктами в деревнях. Весь передний край был заминирован и простреливался насквозь.

Ранним утром 3 ноября 1943 года после авиационной и артиллерийской подготовки 38-я армия генерал-полковника Кирилла Москаленко начала наступление с Лютежского плацдарма на Днепре, расположенного севернее Киева. Одновременно советские войска, находящиеся южнее Киева, на Букринском плацдарме, провели отвлекающий удар, сыграв тем самым большую роль в успехе всей операции. В ночь на 5 ноября советские войска ворвались в Киев, вступив в уличные бои с немецким гарнизоном. В тот же день, опасаясь окружения, под натиском частей РККА немцы начали быстро отступать из Киева.

Гитлеровцы осуществляли на Украине, как и на других оккупированных территориях СССР, "тактику выжженной земли". Во время отступления из Киева фашисты уничтожали не только хозяйственные постройки, но и жилые дома, школы и больницы. Во время вступления советских войск в город киевляне высыпали на улицы и радостно встречали воинов Красной Армии. 6 ноября Киев был полностью освобожден. В честь этого события в Москве был дан салют в 24 залпа из рекордного на тот момент числа орудий – 324-х.

Переправа войск в ходе Киевской наступательной операции. Ноябрь 1943 г.

В ходе боев за Киев советские войска потеряли убитыми и ранеными более 30 тысяч человек. Освободителями Киева были солдаты самых разных национальностей, среди них были представители всех республик Советского Союза, а также чешские и словацкие воины-антифашисты из 1-й Чехословацкой отдельной пехотной бригады.

По итогам Киевской наступательной операции 17,5 тыс. солдат и офицеров РККА были награждены орденами и медалями, 65 частей и соединений удостоены почетного наименования "Киевских", 1-я отдельная Чехословацкая бригада была награждена орденом Суворова II степени.

В дальнейшем войска 1-го Украинского фронта под командованием Н.Ф. Ватутина отбили мощный контрудар немецкой группы армий "Юг" и сыграли ключевую роль в Корсунь-Шевченковской операции, в результате которой группа армий "Юг" потерпела сокрушительное поражение.

Сам Николай Ватутин был тяжело ранен 29 февраля 1944 г. в стычке с формированием украинских националистов. 15 апреля в киевском госпитале он скончался от последствий ранения и был похоронен в Мариинском парке. В 1948 г. на его могиле был установлен памятник работы Евгения Вучетича с надписью на украинском языке: "Герою Советского Союза генералу Ватутину от украинского народа". После государственного переворота на Украине в 2014 г. мемориал Ватутина неоднократно подвергался нападениям вандалов.

РВИО выражает огромную благодарность ЦАМО РФ за предоставленные важнейшие документы, ярко иллюстрирующие подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Среди них представлены материалы разного характера: карты, статьи фронтовой прессы, доклады советских командиров. К примеру, читатели смогут познакомиться с картой-схемой Киевской наступательной операции. Газета управления 2-й воздушной армии 1-го Украинского фронта «Крылья Победы» неоднократно публиковала статьи, посвященные подвигам летчиков в боях за Киев, успешно прикрывавших переправы через Днепр. В номере за 9 октября 1943 г. рассказывалось об отважном татарине – лейтенанте Михаиле Мустафине, три-четыре раза в день летавшем штурмовать вражеские позиции. «По радио часто был слышен его голос: - Украинская земля – моя земля. Смерть тебе, немец!»

В «Докладе о боевых действиях бронетанковых и механизированных войск 1-го Украинского фронта в боях за г. Киев» генерал-лейтенант А.Д. Штевнев отмечал, что во время наступления на украинскую столицу совершенно неожиданным для немцев стал удар 3-й гвардейской танковой армии, когда советские бронемашины пошли в наступление ночью 4 ноября 1943 г.: «Танки с зажженными фарами, дерзкими маневрами по лесным дорогам, уничтожая арьергардные части и узлы сопротивления противника обращали немцев в бегство… Зажженные фары сильно действуют на мораль немцев – для большего эффекта ночных действий танков необходимо иметь на танках сильные сирены». Этот факт убедительно подтверждал, что советские войска теперь научились бить вермахт его же психологическим оружием.

Важнейшим – «особой важности» – документом из представленной коллекции является «Доклад начальнику Генерального штаба Красной Армии от 9 сентября 1943 г. о плане Воронежского фронта по выходу к р. Днепр и захвате плацдармов на правом берегу», подписанный Г.К. Жуковым, Н.Ф. Ватутиным и Н.С. Хрущевым, в котором четко говорилось, что операция по захвату плацдарма на правом берегу Днепра и дальнейшее освобождение Правобережья Украины будут вестись, исходя из боевой обстановки, а не к какой-либо праздничной дате, например – к годовщине Октябрьской революции – 7 ноября. Целью решающего этапа операции считалось: «…Отрезая и уничтожая противника выйти на р. Днепр ориентировочно в следующие сроки: подвижными соединениями 26-27 сентября 1943 г. и главными силами общевойсковых армий 1-5 октября 1943 г. 3-й этап имеет задачей захват плацдарма на правом берегу р. Днепр на участке Ржищев, Черкассы, сроки будут зависеть от обстановки ». Ничего не говорится о дате 7 ноября и в отправленной Г.К. Жуковым, Н.Ф. Ватутиным и Н.С. Хрущевым товарищу И.В. Сталину телеграмме об освобождении Киева, там есть только слова, что «Задача, поставленная Вами по овладению нашим прекрасным городом Киев – столицей Украины войсками 1-го Украинского фронта ВЫПОЛНЕНА. Город Киев полностью очищен от немецких оккупантов».

В «Описании наступления 3-й танковой армии» говорилось, что немецкая пропаганда считала «Днепровский вал» непреодолимым препятствием, но воины Красной Армии начали переправу сходу и «на подручных средствах». При этом немцы «на восточном берегу Днепра не оставили ни одной рыбацкой лодки», и лишь «спустя 7 дней после выхода армии к Днепру начали прибывать понтонные части». Героизм и самопожертвование проявляли при форсировании Днепра как советские солдаты, так и мирные жители. Помимо понтонов танки для переправы использовали «постоянный низководный деревянный мост в районе Козинцы. Для постройки моста было привлечено местное население , с величайшим энтузиазмом выполнившее эту задачу». В момент переброски массы советских танков с Букринского на Лютежский плацдарм, который и сыграл решающую роль в освобождении Киева, немцы продолжали считать, что русские остаются на месте. Врага вводили в заблуждение творческими методами, используя смекалку и богатый опыт войны: «На плацдарме были оставлены КП Штарма с работающей армейской радиостанцией… Все рации продолжали свою обычную работу в порядке дезинформации. Часть танков была оставлена на прежних позициях… Вместо снятых танков были сделаны макеты из дерева и земли. На ОП артиллерии были сделаны макеты орудий. Движение танков и автомашин разрешалось только в ночное время с полным сохранением светомаскировки».

Уникальный документ – «План Киевской наступательной операции войск 1-го Украинского фронта от 28 октября 1943 г.» В нем предусматривалась готовность войск фронта к началу атаки – 1 ноября 1943 г. Подробно прочерчены рубежи, на которые должны были выйти войска с целью ворваться в Киев и отрезать немецкие силы, находящиеся в городе.

Советские войска в освобожденном городе. Ноябрь 1943г.

Оперативные сводки штаба 1-го Украинского фронта за период свидетельствуют о том, что враг до последнего удерживал украинскую столицу: «Противник в течение 4.11.43 г. оказывал упорное огневое сопротивление наступающим частям 60-й и 38-й армий и во второй половине дня перешел в контратаку пехотой и танками против частей 60-й армии в направлении Дымер. Противник в район Дымер выдвинул танковую дивизию, отмечено 98 танков, предположительно 8-й т.д.». Кстати, в день освобождения Киева, 6 ноября, в городе стояла прохладная ненастная погода: «Преимущественно сплошная облачность высотой 100-200 м. Временами морось, туман при видимости 1-3 км. Ветер неустойчивых направлений 2-7 м/сек. Температура воздуха + 3, + 5 гр.». В боях за Киев, по данным 1-го Украинского фронта, советские войска разбили 12 вражеских дивизий: «68, 32, 75, 88, 323, 340, 183, 217 и 327 пд, 20 мд, 7 и 8 тд, которые потеряли до 60-70 % личного состава.»

Документы 1-го Украинского фронта позволяют уточнить потери немцев в боях за сам город в начале ноября 1943 г.: «По неполным данным подбито и сожжено до 100 танков, захвачено до 1300 пленных . Захвачены большие трофеи – склады боеприпасов, вооружения и снаряжения, подсчет которых продолжается».

Доклад генерала Н.Ф. Ватутина и Н.С. Хрущева Сталину, подписанный в 22.20 5 ноября 1943 г., позволяет уточнить хронологию освобождения Киева. В нем, в частности, говорится: «С большой радостью докладываем Вам, что войска 1-го Украинского фронта ворвались в город Киев, ведут бой в центре города и отрезали пути отхода противника на юг и юго-запад. Принимаем все меры, чтобы к утру 6.11.43 г. город Киев очистить от немецких оккупантов». Интересно, что войска 38-й армии К.С. Москаленко, как раз отрезавшие отход немцев, выполняли задачу «по плану Жукова».

В материалах ЦАМО РФ присутствуют многочисленные свидетельства о подвигах советских воинов, освобождавших Киев: «Шестерка истребителей, прикрывавшая штурмовиков, ведомая капитаном Коровкиным, еще не долетая до Днепра, встретилась с большой группой «ФВ-190» и «МЕ-109». Вражеские истребители пытались напасть на наших штурмовиков. Но капитан Коровкин с группой своих летчиков отбивали все их атаки. К группе фашистов подошли еще четыре «МЕ-109». Продолжая вести бой с превосходящими в несколько раз силами противника, наши летчики сбили два «МЕ-109» и три «ФВ-190».

Еще одна героическая судьба, о которой можно узнать из публикуемых документов: Русский летчик, капитан Виктор Николаевич Орлов, который родился в 1917 году в деревне Лохово Тверской области, отважно сражался в небе Украины. В одном из боев, как свидетельствуют материалы ЦАМО РФ, «Орлов заметил двенадцать «Юнкерсов-87», направлявшихся бомбить переправу на Днепре. Четверка гвардейцев сверху, из-за облаков, внезапно налетела на фашистских бомбардировщиков. Ошеломленные неожиданной атакой, «Юнкерсы» рассыпались. Советские летчики… стали бить немцев поодиночке. Орлов подошел вплотную к «Юнкерсу» и в упор расстрелял его. Молодой летчик гвардии младший лейтенант Кузнецов с первой же атаки сбил второго «Юнкерса». Четверка гвардейцев не допустила ни одного немецкого бомбардировщика к переправе… Так крылатые гвардейцы дерутся за родной Киев, за быстрейшее освобождение правобережной Украины от поганой немчуры». Указом Президиума ВС СССР от 28 сентября 1943 г. за «мужество и героизм, проявленные в воздушных боях с немецкими захватчиками» гвардии капитан Виктор Орлов был удостоен звания Героя Советского Союза. Но Золотую медаль он получить не успел, погибнув смертью храбрых 9 декабря 1943 г. Похоронен в городе Переяслав.»

Сам город Переяслав 12 октября 1943 г., в разгар битвы за Днепр был переименован в город Переяслав-Хмельницкий, «в ознаменовании памяти великого сына украинского народа, государственного деятеля и полководца Украины Богдана Хмельницкого». В материалах ЦАМО можно увидеть Постановление о переименовании города, в котором родился Б. Хмельницкий, подписанное председателем ВС УССР М. Гречухой, председателем Совнаркома Украины Л. Корниецом и секретарем ЦК КП(б)У Н. Хрущевым, в котором есть такие строки: «…Богдан Хмельницкий видел единственный правильный путь, идя по которому Украина могла освободиться от иноземного нашествия, сберечь свою самобытность, избежать разрушений и уничтожения. Переяславская рада… единодушно, согласно воле всего украинского народа, навеки утвердила нерушимый союз двух братских единокровных народов – великого украинского народа с великим народом русским… Без помощи великого русского народа Украина была бы раздавлена немецкими захватчиками, ее народ был бы порабощен, ее государство, язык, культура были бы уничтожены».