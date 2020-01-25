Ежи против танков. Гениальные звездочки Гориккера На въезде в Москву по Ленинградскому шоссе в городе Химки нас встречает 10-метровая конструкция «Ежи». Авторами монумента являются архитекторы А.А. Агафонов, И.П. Ермишин, А. Михе и инженер К.И. Михайлов, а перед установкой памятника помогали им проводить подготовительные работы комсомольцы Москвы и области. Памятник славит всех советских граждан, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны, и воплощает идею неприступности столицы. Сооружен он к 25-летию разгрома врага под Химками, отмечавшемуся в 1966 году. Образ неприступности Москвы авторами выбран не случайно. Именно в первые дни войны противотанковые ежи стали одной из серьезных преград на пути врага. Бойцы Красной Армии не щадили своих жизней, чтобы... На чтение: 2 минуты

На въезде в Москву по Ленинградскому шоссе в городе Химки нас встречает 10-метровая конструкция «Ежи». Авторами монумента являются архитекторы А.А. Агафонов, И.П. Ермишин, А. Михе и инженер К.И. Михайлов, а перед установкой памятника помогали им проводить подготовительные работы комсомольцы Москвы и области. Памятник славит всех советских граждан, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны , и воплощает идею неприступности столицы. Сооружен он к 25-летию разгрома врага под Химками, отмечавшемуся в 1966 году.

Образ неприступности Москвы авторами выбран не случайно. Именно в первые дни войны противотанковые ежи стали одной из серьезных преград на пути врага. Бойцы Красной Армии не щадили своих жизней, чтобы остановить танковые армады противника. Бутылки с зажигательной смесью , противотанковые гранаты и «ежи» иногда были единственным средством в арсенале наших бойцов. Война показала, что не только сложные системы могут быть эффективными, но и самые простые и дешевые могут стать несокрушимыми. Противотанковые мины и простые бетонные пирамиды способны остановить и даже уничтожить стальных монстров. И среди этих несложных приспособлений необходимо выделить противотанковые ежи. Простые в производстве они здорово помогли нашим бойцам в сражениях и даже стали своеобразным символом войны.

Изготовление противотанковых ежей на окраине Москвы

Источник: waralbum.ru

И просто, и гениально

То, что в военном деле применялись различные заграждения от врага, известно давно. Использовали их еще в Древнем Риме, а наши предки вообще накопили богатейший опыт создания конструкций, предназначенных для того, чтобы останавливать противника. Широко применялись «гуляй-города », засеки, рвы и многое другое. Первая мировая война привнесла на боевые позиции паутины колючей проволоки. Но вот с появлением танков, которые и были созданы для прорыва заграждений, пришлось придумывать новые преграды для поддержания обороны. На танкоопасных направлениях стали устанавливать надолбы – гранитные или бетонные глыбы. Действительно, такую преграду танку было сложно преодолеть, но и возвести ее было непросто, требовалось немало сил и отдельной техники.

В самые первые дни Великой Отечественной войны появилось очень простое, но и очень эффективное средство – противотанковые ежи. Как-то само собой считалось, что это чуть ли не народное изобретение, придуманное в лихую годину. Но нет, такое простое изобретение имеет конкретного автора. Просто сама секретность оборонной промышленности не позволяла рассказывать всем, что это – детище военного инженера, генерал-майора Михаила Львовича Гориккера. Только через полвека стало известно, что у противотанкового ежа есть автор-изобретатель.

Советские солдаты на дороге у противотанковых «ежей» на Можайском направлении

Источник: waralbum.ru

А в чем же гениальность «ежа»? В простоте конструкции. Профиль или рельсы нарезались на равные куски, они приваривались друг к другу в виде буквы «Ж», – и непроходимая преграда для танков готова. Правда, сварка была не очень желательна, предпочтительней была клепка с косынками, что обеспечивало необходимую жесткость и крепость. Конструктор рассчитал, что «еж» не должен быть выше начала лобового листа брони танка, – высота его составляла 80 см. При испытаниях правильно выполненный «еж» выдерживал наезд танка весом 60 тонн. Был еще один нюанс, который обеспечивал эффективность. «Ежи» ставили по четыре ряда в шахматном порядке, и это было серьезной проблемой для танков. Задача «ежа» – оказаться под танком, поднять его на дыбы. А дальше в бой вступали бойцы с противотанковым оружием. Доставить и разместить конструкции на необходимых участках было делом нескольких часов. «Звездочки Гориккера» – так в некоторых документах они назывались – до самого окончания войны не потребовали доработки.

В битве за Москву было расставлено 37500 «ежей». Многие из них были изготовлены из металлических балок, приготовленных для строительства Дворца Советов .

Мирные жители проходят мимо баррикады на выезде из Ленинграда

Источник: waralbum.ru

По дорогам войны

Немцы тоже с техникой были на ты, и очень скоро догадались, что сначала нужно делать проходы в заграждениях, а уж потом лезть напролом. Так как ежи никак не крепились к поверхности земли, немцы приспособились растаскивать их с помощью буксирных тросов. Со своей стороны, красноармейцы ответили минированием прилегающей территории и размещали рядом пулеметы или противотанковые пушки. В дальнейшем «ежи» стали связывать друг с другом и привязывать к различным объектам на местности, что весьма усложняло задачу для немцев: сначала надо было под огнем противника разобраться с тросами и цепями, а уж потом убирать сами препятствия.

Изобретение генерал-майора М.Л. Гориккера сыграло немаловажную роль в организации сдерживания врага и значительно улучшили возможности армии. К сожалению, и немцы воспользовались нашим изобретением, в последние годы войны и они активно стали его использовать. С «ежами» столкнулись и наши союзники, которые высадились в Нормандии. Бытует мнение, что немцы сами не производили «ежи», а воспользовались нашими. Это происходило в последние годы, когда они сами начали испытывать трудности с производством вооружения.

Построение экипажа советского танка ИС-2 у противотанковых «ежей»

Источник: waralbum.ru

В сентябре 1941 года генерал Гориккер возглавил автотранспортное управление Главного Управления автодорожной службы РККА. Изобретатель умер в Москве в 1955 году.

Обложка: Окраина Москвы. Ноябрь 1941 года. А.А. Дейнека. Источник: rodon.org

Смотрите также:

Что такое гуляй-город?

Танк Т-34. Легенда Второй мировой войны

Как воевали дирижабли в Великую Отечественную

Матросов Александр Матвеевич