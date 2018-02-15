Города-герои: что это такое? Почетного звания «город-герой» в СССР были удостоены 12 городов, которые прославились своей героической обороной во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Впервые городами-героями были названы Ленинград, Сталинград, Севастополь и Одесса в приказе Верховного Главнокомандующего (И. В. Сталина) 1 мая 1945 года. Официально это звание было закреплено за ними в Указе Президиума Верховного Совета СССР об утверждении Положения о почетном звании «Город-герой» от 8 мая 1965 года. Главным критерием для получения данного статуса являлась историческая оценка вклада защитников города в победу над врагом. Это были города, оборона которых определила победу Красной Армии на основных стратегических направлениях фронта. Кроме того, такой статус получали... На чтение: 1 минута

Почетного звания «город-герой» в СССР были удостоены 12 городов, которые прославились своей героической обороной во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

Впервые городами-героями были названы Ленинград, Сталинград, Севастополь и Одесса в приказе Верховного Главнокомандующего ( И. В. Сталина ) 1 мая 1945 года. Официально это звание было закреплено за ними в Указе Президиума Верховного Совета СССР об утверждении Положения о почетном звании «Город-герой» от 8 мая 1965 года.

Главным критерием для получения данного статуса являлась историческая оценка вклада защитников города в победу над врагом. Это были города, оборона которых определила победу Красной Армии на основных стратегических направлениях фронта. Кроме того, такой статус получали города, жители которых продолжали сражаться с врагом в оккупации. Городам-героям вручали орден Ленина, медаль «Золотая Звезда» и грамоту Президиума ВС СССР. В городах устанавливались обелиски с текстом указа.

В настоящее время два города из героического списка находятся на территории Украины: это Одесса и Киев; Минск и Брестская крепость – на территории Белоруссии, остальные – в России.