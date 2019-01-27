Город-крепость на Неве Большую часть боевых операций и событий Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. приходится описывать словами «беспримерный» и «никогда ранее в истории войн». Но даже с учётом поразительных масштабов военных действий на советско-германском фронте особенно справедливо эти слова звучат в отношении Ленинграда – города, ставшего ярчайшим примером героизма и стойкости обычных мирных граждан. Особый ленинградский характер ковался со дня основания Петербурга, когда Петр Великий бросил вызов природе и истории, но возвёл город в устье Невы, закрыл на замок северные российские рубежи, провозгласил в 1713 г. столицей Российской империи. Ещё до революции Петербург стал индустриальным, политическим и военным центром страны. К XX веку... На чтение: 4 минуты

Большую часть боевых операций и событий Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. приходится описывать словами «беспримерный» и «никогда ранее в истории войн». Но даже с учётом поразительных масштабов военных действий на советско-германском фронте особенно справедливо эти слова звучат в отношении Ленинграда – города, ставшего ярчайшим примером героизма и стойкости обычных мирных граждан.

Особый ленинградский характер ковался со дня основания Петербурга, когда Петр Великий бросил вызов природе и истории, но возвёл город в устье Невы, закрыл на замок северные российские рубежи, провозгласил в 1713 г. столицей Российской империи. Ещё до революции Петербург стал индустриальным, политическим и военным центром страны. К XX веку город пережил многое: менял царей и общественно-политическую жизнь России, собственные наименования, но всегда был готов стоять на своём, отстаивать свободу и никогда за всю свою историю не сдавался.

Первый санный обоз отправляется в блокадный Ленинград по льду Ладожского озера

С первых дней войны с Германией было понятно, что богатое боевое прошлое Петербурга не позволит врагу игнорировать существование города. К 1941 году Ленинград был одним из центров военного производства СССР. Тяжелые танки, минометы, порох – это лишь малый список того, что давал Красной Армии Ленинград. Прикрывавший город Балтийский флот одновременно был мечом, нацеленным на жизненно важные для Германии перевозки по Балтике (прежде всего железной руды из Швеции).

Часовой на набережной 9-го января в блокадном Ленинграде. Декабрь 1941 г.

Ничего удивительного нет в том, что в плане «Барбаросса» Гитлер предусмотрел для Ленинграда не просто две армии, но две армии с танковой группой. В мае 1940 г. одной танковой группы хватило, чтобы разгромить целую страну – Францию. Однако для выполнения первоначально поставленной задачи этого оказалось недостаточно. Упорная оборона ленинградского ополчения на Лужском рубеже по сути похоронила германский план захвата Ленинграда. Только вводом в бой крупных сил, в том числе танковых, из состава ГА «Центр», не вскрытых вовремя советской разведкой, немцам удается замкнуть кольцо блокады в сентябре 1941 г.

Крупный индустриальный город с миллионным населением оказывается изолированным. Причем не следует питать иллюзий относительно немецких планов в отношении населения города. Как сейчас известно из дневника тогдашнего командующего ГА «Север» фон Лееба, предполагалось не принимать капитуляцию, а обложить Ленинград минными полями и колючей проволокой, обрекая мирное население на голодную смерть. Шанс на выживание давала упорная оборона Красной Армии на подступах к городу и титанические усилия по его снабжению по Дороге Жизни.

Артиллеристы-зенитчики ведут наблюдение в одном из районов Ленинграда

Однако Ленинград был не просто осажденной крепостью. Он сражался и бил в ответ. Немцы были вынуждены держать под Ленинградом крупные силы пехоты. По состоянию на сентябрь 1942 г. немецкая 18-я армия под Ленинградом насчитывала более 418 тыс. человек, являясь абсолютным лидером среди армий вермахта на восточном фронте и значительно превосходя по численности 6-ю армию Ф. Паулюса у подступов к Сталинграду.

Через густо засыпанный минами Финский залив подводные лодки Балтфлота выходили в море и доходили до берегов Швеции. В напряженной борьбе Германия оказывается вынуждена тратить огромные силы и средства на контроль акватории Балтийского моря. В итоге в начале 1943 г. Финский залив перегораживается циклопических размеров сетью против подводных лодок, прикрытой контактными и неконтактными минами. Две советские подводные лодки гибнут при попытке прорыва через сетевое заграждение. Только так немцам удалось остановить рейды советских подводных лодок против перевозок по Балтике.

Девушки-бойцы противовоздушной обороны несут боевое дежурство на крыше дома №4 по улице Халтурина в Ленинграде

В начале 1943 г. в ходе операции «Искра» удается прорвать кольцо блокады, но был пробит только узкий коридор по южному берегу Ладожского озера. К концу 1943 г. ситуация под Ленинградом казалась патовой. Лодки заперты в базах сетевым заграждением, сбить немцев с Синявинских высот не получается, в город пробит узкий коридор, но Ленинград по-прежнему находится под прицелом германской артиллерии. Сколько это могло продолжаться? В начале 1944 г. враг еще был силен, успех Красной Армии вовсе не кажется предопределенным. Достаточно вспомнить, что позиционные бои под Витебском и Оршей шли до марта 1944 г. без существенных успехов. Обвал немецкой обороны на западном стратегическом направлении состоялся только летом 1944 г.

Успех операции, которую впоследствии назовут «Первым сталинским ударом» предопределил тщательно продуманный и где-то даже дерзкий план новой попытки разгрома ГА «Север». Ее главной идеей стал перенос центра тяжести операций под Ленинградом с Синявинских высот на внутренний фронт блокады. Главной действующей силой наступления становился Ленинградский фронт , возглавлявшийся на тот момент генералом армии Л.А. Говоровым.

Дети в бомбоубежище во время налета авиации противника

Главный удар по новому плану должна была наносить 2-я ударная армия с Ораниенбаумского плацдарма. Этот плацдарм был сохранен в трудные дни 1941 г. и долгое время оставался второстепенным участком фронта. Во главе армии поставили опытного военачальника, закаленного в боях под Ленинградом И. И. Федюнинского.

Скованное тяжелыми боями на внешнем фронте блокады германское командование вынуждено было оставлять здесь худшие и менее боеспособные соединения. Все это создавало предпосылки для успешного прорыва обороны на периметре плацдарма. Полностью полагаться на бросок с плацдарма, конечно, было бы крайне самонадеянно. Все же за спиной у наступавшей 2-й ударной армии находился Финский залив, а не надежные линии снабжения. Усиливался удар от Ораниенбаума наступлением 42-й армии изнутри внутреннего кольца блокады Ленинграда.

Зенитная батарея на Университетской набережной

Новая стратегия советского командования обладала одним неоспоримым преимуществом: теперь наступление могла поддерживать артиллерия Балтийского флота – как корабельная, так и береговые батареи. Всего флот выделил для решающей схватки у стен Ленинграда свыше 200 орудий калибром от 100 до 406 мм, треть из этого числа морских пушек относилась к крупным калибрам (180-406 мм). По решению командующего флотом В. Ф. Трибуца, флотская артиллерия разбивалась на четыре группы. Первая (кронштадская) группа предназначалась для поддержки 2-й ударной армии. В нее входило 84 орудия калибром более 100 мм. В их числе были три башни с 305-миллиметровыми орудиями полузатопленного линкора «Марат», башенные 305-миллиметровые батареи форта «Красная горка», эскадренные миноносцы «Страшный», «Сильный» и канонерская лодка «Волга».

Оставшиеся три группы (со второй по четвертую) должны были поддерживать наступление 42-й армии. В состав этих групп включались линейный корабль «Октябрьская революция», крейсера «Киров», «Максим Горький» и «Петропавловск» (бывший немецкий тяжелый крейсер «Лютцов», полученный в 1940 г. в недостроенном состоянии), лидер и эскадренные миноносцы, а также железнодорожные батареи с морскими орудиями. Четвертую группу образовывал НИМАП (научно-исследовательский морской артиллерийский полигон), командиром которого был инженер-капитан 1 ранга И. Д. Снитко, знаменитый Ржевский полигон. На полигоне находилось опытное 406-миллиметровое орудие, крупнейшее в артиллерийской группировке Ленфронта, созданное для вооружения так и не построенных из-за войны советских линейных кораблей типа «Советский Союз». Мощная артиллерийская группировка должна была сокрушить развитую сеть оборонительных сооружений немцев, которые они строили на подступах к Ленинграду с самого начала блокады.

Уборка снега на площади Урицкого в блокадном Ленинграде

Однако хорошая идея – только половина дела. Требовалась кропотливая работа по ее практической реализации, и главное – сохранение плана в тайне. На Ораниенбаумский плацдарм скрытно перевезли 53 тыс. человек, 214 танков и бронемашин, 700 орудий и минометов, 5800 тонн боеприпасов и множество других грузов. Численность 2-й ударной армии к началу января была доведена до 92 тыс. человек, 42-й армии — до 122 тыс. человек. Это весьма высокие показатели в сравнении с крупными операциями Красной Армии 1944-1945 гг.

Несмотря на поступавшие данные разведки о возрастании активности советских войск внутри кольца блокады командующий ГА «Север» Кюхлер пришел к выводу, что Ленинградский фронт может рассчитывать только на пополнение из числа жителей осажденного города. Это заблуждение стало роковым для немцев. С другой стороны, Кюхлер не питал иллюзий относительно перспектив ГА «Север» в целом и предлагал отвести войска на строящуюся линию обороны «Пантера». Из Берлина неизменно приходил отказ. Гитлер понимал, что со снятием блокады немедленно начнется восстановление производства на сохранивших станочный парк ленинградских заводах, и вскоре их продукция обрушится на немецкие части на советско-германском фронте.

Ленинградцы и красноармейцы у приказа войскам Ленинградского фронта о снятии блокады города. Январь 1944 г.

Советская операция началась 14 января 1944 г. Ураганным огнем морских орудий немецкая оборона на подступах к Ораниенбаумскому плацдарму была буквально сметена. Только в первый день наступления 1-й группой было выпущено 3112 снарядов крупного калибра. Столь же сокрушительным стал удар тяжелых орудий по немецкой обороне в полосе наступления 42-й армии. На направлении главного удара армии действовал стрелковый корпус генерала Н. П. Симоняка, легендарного военачальника сражений за Ленинград. Здесь «крепким орешком» немецкой обороны была укрепленная ДОТами высота 112 в районе Красного Села, проходившая в документах как «цель № 23». 406- миллиметровая пушка с Ржевского полигона вместе с артиллерией крейсера «Максим Горький» разрушили этот опорный пункт. За 15 января было израсходовано сразу 30 снарядов. Всего же в ходе Ленинградско-Новгородской операции КБФ выполнил свыше 1000 стрельб, в ходе которых по врагу было выпущено 23172 снаряда калибром от 100 до 406 мм.

Через неделю после начала операции наступающие 2-я ударная и 42-я армии соединились в районе Ропши и окружили небольшую, но боеспособную группу немцев. Трофеями советских войск стали 265 орудий, обстреливавших Ленинград, в том числе 85 тяжелых. Это был настоящий артиллерийский «интернационал»: в число потерянных немцами тяжелых артсистем, многие месяцы державших под прицелом улицы и площади города на Неве, были 49 220-миллиметровых французских мортир, 1 194-миллиметровая французская пушка, 1 240-миллиметровая чешская гаубица, 4 305-миллиметровые чешские мортиры, 10 немецких 210-миллиметровых гаубиц, 6 210-мм немецких пушек и одна 280-мм пушка «Бруно». Как мы видим, немецкие орудия среди артсистем крупного калибра, ставших трофеями у стен Ленинграда, даже не были самыми многочисленными.

Одновременно с войсками Ленинградского фронта после мощной артподготовки перешли в наступление войска 59-й армии Волховского фронта под Новгородом. С потерей Новгорода и окружением в районе Ропши ГА «Север» вынуждена отходить на рубеж линии «Пантера». Попытка сдержать советские войска была предпринята на рубеже реки Луги, но имела лишь частичный успех, пока не были подтянуты главные силы артиллерии. Артиллерийская канонада становилась едва слышна, а вскоре наступила долгожданная тишина. Блокада Ленинграда была окончательно снята.

Источник фото: livejournal.com