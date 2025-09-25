Памятник генерал-майору Минигали Шаймуратову 11 октября 2022 года на Советской площади Уфы был открыт памятник Герою России, генерал-майору Минигали Шаймуратову На чтение: 1 минута

11 октября 2022 года на Советской площади Уфы был открыт памятник Герою России, генерал-майору Минигали Шаймуратову.

В церемонии открытия приняли участие глава региона Радий Хабиров, временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин, помощник президента страны Владимир Мединский, председатель Гомельского облисполкома Беларуси Иван Крупко и другие.

Сооружение памятника на Советской площади глубоко символично. Именно здесь находился Обком партии, куда приходил Шаймуратов, когда формировал дивизию. Именно здесь находился призывной пункт, откуда уходили на фронт те, кто попал служить в другие воинские части.

Памятник возведен по проекту народного художника России Салавата Щербакова и заслуженного архитектора Башкортостана Константина Донгузова. Также в создании принимали участие художественные эксперты, литейщики, гранитостроители и историки.

Владимир Ростиславович Мединский на церемонии открытия отметил, что Шаймуратов был блестящим командиром дивизии, в которой самое большое число Героев СССР среди всех дивизий сухопутных войск — 78 человек.

«Имя каждого из них высечено золотыми буквами в новом мемориальном комплексе. Желаю кадетам-шаймуратовцам добиться в жизни поставленных целей, как Минигали Шаймуратов. Он был блестяще образован, знал много языков, сделал славную воинскую карьеру, проявил организаторский и командирский талант, защищая Родину. Стремитесь быть такими, как Шаймуратов. Он погиб на территории Донбасса, где сегодня решается судьба нашего Отечества. И открытие этого мемориального комплекса — восстановление исторической справедливости и благодарность ко всем героям башкирской земли», — подчеркнул Мединский.

Чтобы создать этот постамент, скульпторы скрупулезно изучали документы, связанные с Минигали Шаймуратовым и его дивизией. И каждая деталь памятника неслучайна. Здесь можно увидеть героев башкирского эпоса: Урал-батыр на крылатом коне со львом. Наверху расположен портрет Салавата Юлаева.

Один из рельефов композиции называется «Душа башкирского народа и его история в эпосе и легендах», второй – «Боевой дух 112й Башкирской кавалерийской дивизии». На мемориальных башнях размещены списки бойцов: 78 Героев Советского Союза и пять полных кавалеров ордена Славы. А на фасаде можно увидеть геральдический щит, увенчанный Звездой Героя России.

Сегодня это один из самых больших постаментов в республике. Высота мемориала достигает 15 метров.

На весь ансамбль ушло 40 тонн бронзы. Соединили памятник и площадь классической архитектурной колоннадой.

Колоннада состоит из восточного и западного крыльев, всего комплекс включает 24 колонны и шесть полукруглых пилястр из массива гранита и бронзовыми элементами. Генерал Шаймуратов на скульптуре изображен верхом на коне, позади него представлены сцены боев 112 Башкирской кавалерийской дивизии.

Генерал-майор Минигали Мингазович Шаймуратов родился в 1899 году в деревне Биштяки Уфимской губернии. В годы Великой Отечественной войны командовал 1 Особым кавалерийским полком, а с декабря 1941 года - 112 Башкирской кавалерийской дивизией, которая прошла с боями от Дона до Эльбы свыше 4 тыс. км. Командующий дивизией удостоен двух орденов Красного Знамени, ордена Красной Звезды и медалей. Генерал Шаймуратов героически погиб во время боев за Донбасс 23 февраля 1943 года при выходе полка из рейда по тылам противника.

Минигали Шаймуратов, выдающийся военачальник, оставшийся в народной памяти героем. Его имя, талант командира были в Советской Армии настоящей легендой. Башкавдивизия под руководством Шаймуратова освобождала Украину от фашистских захватчиков так самоотверженно, что получила название Черниговской. Даже в том злополучном рейде, в котором генерал погиб, он проявил себя с лучшей стороны - вывел из плотного кольца окружения весь 7-й кавалерийский корпус.

Вся биография и становление Шаймуратова как военнослужащего находится в одном ряду с историей маршала Павла Рыбалко, с которым с середины 30-х годов прошлого века он выполнял секретное задание в Китае. Этот период в биографии Минигали Мингазовича еще до конца не рассекречен, но зрители увидят часть уникальных документов, из которых ясно, что именно делали советские офицеры, помогая правителю провинции Синьцзян бороться против англичан и японцев. В частности майор Шаймуратов, действовавший под псевдонимом Шай, из разрозненных воинских частей сформировал боеспособную дивизию и даже сам водил ее в бой. В свою первую командировку в Китай он отправился весной 1934 года сразу по окончании спецфакультета военной академии имени М. В. Фрунзе. "Крестьянский сын" Шаймуратов владел английским, китайским, уйгурским и казахским языками. За выполнение задания его наградили орденом Красного знамени.