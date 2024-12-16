Фронтовые новогодние в истории войн. Новый год и Рождество под грохот канонады Новогодние и рождественские праздники на фронтах разных войн

Те же праздники – разные войны

В Первую мировую войну Российская империя ворвалась лихо, на коне. Николай II, преследуя амбициозные цели, мечтал сокрушить всех врагов и дойти до Царьграда. Однако эйфория вскоре сменилась усталостью. Оказалось, что государство не готово к затяжной войне. Начался кризис, который завершился всем известными событиями 1917 года… Есть мнение, что именно большевики, пришедшие к власти, отменили и Рождество, и Новый год. Это верно лишь отчасти. Дело в том, что ещё в 1914 году Николай II сам запретил празднование Нового года, поскольку вся его праздничная атрибутика пришла в Россию из Германии. Правда, спустя пару лет запрет был отменён.

Вообще, Первая мировая война стала эпицентром ожесточённого противостояния именно французов и немцев. Другие же участники конфликта относились друг к другу более или менее лояльно, по крайней мере, с уважением. Это и стало одной из причин знаменитого «Рождественского перемирия», произошедшего в декабре 1914 года. Тогда немецкие и английские солдаты вместе отметили Рождество, после чего сыграли в футбол. Подобные рождественские «братания» происходили не только на Западном фронте, но и на Восточном. Во времена Первой мировой русские и немецкие солдаты тоже заключали перемирия в честь светлого праздника, обмениваясь своеобразными «подарками».

А вот Великая Отечественная война была для России в корне другой. Это была священная война с захватчиками. Ни у кого из советских солдат не возникло бы и мысли даже обсуждать с немцами «новогоднее» перемирие. Бои шли не на жизнь, а на смерть.

Но даже в те трудные времена, когда решалась судьба не только Советского Союза, но и всего русского народа, находилось возможность не забыть о празднике. А Новой год был торжеством, объединяющим всех жителей огромной страны. Самое главное –, он нёс надежду на светлое будущее. И рядовому красноармейцу, и ребёнку из блокадного Ленинграда.

Рождество на полях сражений Первой мировой

К началу Первой мировой войны главным праздником для солдат Российской империи являлось Рождество. Перед светлым праздником все воины, независимо от звания, соблюдали пост. В период с 28 ноября по 7 января (если вести отсчёт по новому стилю) главными блюдами солдат и офицеров являлась каша и рыба. И только в сочельник после появления на небе первой звезды разрешалось поесть праздничные блюда.

Обычно на Рождество проводили молебен и смотр войск. Эта традиция появилась в 1812 году как празднование изгнания войск Наполеона. А сам молебен вплоть до начала Первой мировой войны носил официальное название «Благодарственное и молебное пение ко Господу Богу, певаемое в день Рождества, еже во плоти, Спасителя нашего Иисуса Христа, в воспоминание избавления Церкве и Державы Российския от нашествия галлов и с ними двадесяти языков».

Когда же Российская империя вступила в конфликт, сразу ничего не изменилось. Солдаты и младшие офицерские чины, находящиеся на фронте, получили в первое Рождество сытные мясные блюда и «царскую» чарку водки. В офицерских землянках и блиндажах были установлены праздничные ели. Поскольку среди воинов было много мобилизованных из деревень и провинциальных городов, то они принесли с собой и традиционные «крестьянские» забавы на Рождество. Например, гадания. Официально церковь это не поддерживала, но народные традиции были сильнее. Кроме этого, солдаты и офицеры обменивались подарками, а также ждали сюрпризов не только родных и близких, оставшихся в тылу, но и различных общественных организаций. С сохранением традиций и привычного уклада прошло Рождество 1914 года, а также 1915. Особенно это касается тех участков Восточного фронта, где в тот момент наблюдалось затишье. И некоторым солдатам повезло, они смогли на короткий срок забыть о всех ужасах и тяготах войны.

Начиная с 1914 года на Западном фронте происходили «Рождественские перемирия». В первую очередь это относилось к немецким и английским солдатам. Подобные случаи происходили и на Восточном фронте, только в меньших масштабах.

В декабре 1914 года линия Восточного фронта проходила по территории, тогда ещё принадлежавшего Российской империи, Царства Польского. Русские и германские войска занимали позиции по рекам Бзуры и Равки. Поскольку с обеих сторон было немало католиков, то светлый праздник объединил людей по разные стороны баррикад. Тогда бои прекратились, а место выстрелов и залпов зазвучала песня «Тихая ночь» только на польском языке. Тогда же перемирие на Рождество заключили воины 249-го Дунайского и 235-го Белебеевского пехотных полков российской и немецкой армии, сражавшиеся друг против друга на Северо-Западном фронте.

Известно, что инициативу проявили немцы. И недавние враги принялись соревноваться в исполнении народных песен. Самые смелые русские солдаты даже побывали в гостях у немцев, посмотрев, как устроены у них окопы. Завершилось «братание» обменом подарками. Немцы преподнесли русским папиросы, алкоголь и шоколад, русские в ответ поделились медикаментами.

Точно такая же история произошла с солдатами 55-го Сибирского пехотного полка. Генерал Юрий Никифорович Данилов вспоминал: «На нейтральной полосе между окопами завязывается оригинальное знакомство. Сблизившись, люди пожимают друг другу руки, обмениваются непонятными словами, газетами, папиросами, а иногда и бутылками спирта или другого напитка. С нашей стороны наиболее смелые, влекомые всё тем же любопытством, заглядывают в чужие окопы и рассказывают потом чудеса о житье-бытье немецких солдат…»

Рождественские перемирия происходили и в декабре 1915 года. В 1916 году было уже не до братаний. 23 декабря на Северном фронте началась Митавская наступательная операция. За день до перехода в атаку солдаты и офицеры получили приказ Николая II: «Враг ещё не изгнан из захваченных им областей. Достижение Россией созданных войною задач: обладание Царьградом и проливами, равно как создание свободной Польши из всех трёх её ныне разрозненных областей, ещё не обеспечено и заключить ныне мир значило бы не использовать плодов несказанных трудов ваших, геройские русские войска и флот. Будем же непоколебимы в уверенности в нашей победе, и Всевышний благословит наши знамёна, покроет их вновь неувядаемой славой и дарует нам мир, достойный ваших героических подвигов, славные войска мои, мир, за который грядущие поколения будут благословлять вашу священную для них память. НИКОЛАЙ».

Однако события внутри Российской империи развивались слишком быстро. Мощнейший кризис, поразивший всё государство, не позволил реализоваться замыслам государя. В марте 1917 года Николай II отрёкся от престола. Когда власть оказалась в руках Временного правительства, российские войска продолжали боевые действия. Но с каждым месяцем их активность падала. Всё чаще происходили перемирия и братания между русскими и немцами. И не только в дни праздников. А 3 марта 1918 года Россия, власть в которой забрали большевики, вышла из Первой мировой войны, подписав Брестский мир.

Рождество в тылу Первой мировой

Традиция украшения ёлки на Рождество появилась ориентировочно в середине XIX столетия. Примерно тогда же под новогодним деревом «прописался» и «праздничный старик». Вот только в начале он был не добрым сказочным персонажем, а злодеем, приносящим гибель. Добрался он до Российской империи из Европы. Правда, там у детей был и его «правильный» вариант – Николай Угодник. Российским детям нужен был такой же персонаж, но его не находилось.

Сначала пустое место, при Александре II, попытались занять старым Рупрехтом, дедушкой Николаем и святым Николаем. Но они не прижились, хотя и оказали немалое влияние на образ будущего главного новогоднего персонажа – Дедушки Мороза. Он вместил в себя черты европейских «коллег», а также сказочных Мороза Ивановича, Мороза-воеводы и Морозко. Так, ближе к концу XIX столетия на Рождество к детям Российской империи начал приходить добрый старик и дарить подарки. И при Николае II он стал неотъемлемой частью рождественских праздников вместе с украшенной елью. Фигурку Деда Мороза (или Мороза Ивановича) либо ставили под наряженное дерево, либо вешали на него.

Сначала Дед Мороз и ель появились в крупных городах империи. Но затем распространились по губерниям, добравшись до самых отдалённых деревень. В зависимости от региона менялись и украшения. Рождественскую ель украшали тем, чем были богаты - какие-нибудь игрушки, а иногда и просто сладости.

Существовали и особые традиции празднования Рождества. Это гадания и колядки. Большой популярностью пользовались тогда вертепные театры. Чаще всего, артисты разыгрывали в специальных ящиках-вертепах библейские сюжеты. Например, куклами они воспроизводили сцену рождения в пещере Иисуса Христа. Позже артисты расширили репертуар, демонстрируя зрителям различные сцены из Нового завета.

Когда грянула Первая мировая война жизнь в тылу особо не изменилась. Люди по-прежнему праздновали Рождество, сохраняя традиции. Гадания и колядки пользовались такой же популярностью. Под запретом оказалась лишь рождественская ель. Её «отменил» лично Николай II, впрочем, как и всё немецкое. Сначала его приказ распространился на крупные города, затем и на отдалённые провинции. Поскольку, в отличии от гаданий и колядок, ель и Дед Мороз являлись ещё новыми атрибутами Рождества, то народ отнёсся к этому спокойно. К тому же, никто особо не следил за исполнением распоряжения государя.

Но у ели нашёлся союзник – супруга государя Александра Фёдоровна. Немка по национальности, когда Россия вступила в Первую мировую войну, она получила в свой адрес много критики, насмешек и злых шуток. В народе ходила молва, что государыня являлась чуть ли не шпионкой Германии. Но несмотря на это, она всё же решила заступиться за рождественский символ и написала супругу: «Говорят, Синод издал указ, воспрещающий устраивать ёлки. Я постараюсь добраться до истины в этом деле, а затем подниму скандал. Чего ради лишать этого удовольствия раненых и детей? Только из-за того, что этот обычай первоначально позаимствован у немцев? Какая безграничная узость!»

Николай II не стал идти на конфликт с императрицей. И вскоре его приказ был отменён. А в 1916 году украшенную ель установили в Аванзале Зимнего дворца. Она, наряженная на деньги цесаревича Алексея Николаевича, должна была радовать раненых солдат, находящихся в госпитале при дворце.

Новый год в тылу Великой Отечественной войны

После прихода большевиков к власти и Рождество, и новогодняя ёлка, и Дед Мороз оказались под запретом. Все это было причислено к «поповским пережиткам». Особенно сильно досталось сказочному старику. В стране была развёрнута целая кампания по дискредитации Деда Мороза. Его называли и языческим божеством, и «духом ёлки», который требовал жертвоприношения, развешанные на ветках. И постепенно старшее поколение стало забывать о символах дореволюционного Рождества, а новое о них ничего и не знало.

Вторая жизнь у Деда Мороза началась в середине 1930-х годов. Тогда советская власть решила, что стране нужен праздник, объединявших всех детей. И в массы стал продвигаться Новый год, сменивший Рождество. А главными символами нового торжества стали украшенная ель и Дед Мороз.

Праздник отмечали с размахом. В государственных учреждениях в гости к детям на «ёлку» обязательно приходили актёры, переодетые в Деда Мороза. Они общались с мальчишками и девчонками, играли, пели, водили хороводы, давали ребятам различные задания. А в конце действа – подарки. Естественно, новый праздник был воспринят советскими детьми и их родителями на «ура». Но потом грянула Великая Отечественная война…

Несмотря на тяготы и трудности, взрослые понимали, что нельзя забирать праздник у детей. Поэтому каждый фронтовой год старались совершить невозможное. Например, ёлки в блокадном Ленинграде. Да, много детей было эвакуировано из города, но и осталось там немало. За несколько дней до наступления нового 1942 года в город было завезено около тысячи живых елей. Их разместили в детских садах, школах и других учреждениях. Специально для старшеклассников в Драматическом театре имени Пушкина, в Большом драматическом и Малом оперном поставили спектакли «Три мушкетёра», «Дворянское гнездо» и «Овод». Воспитанников детских садов, а также учеников младших и средних классов постарались доставить в различные театры на новогодние ёлки. Сохранились воспоминания Тони Журиной, которая побывала на празднике в Драматическом театре имени Горького. Спектакль несколько раз прерывался из-за воздушной тревоги, и дети вместе со взрослыми вынуждены были прятаться в бомбоубежище. Но актёры всё-таки доиграли постановку. А после школьников ждал подарок, больше похожий на новогоднее чудо – гречневая каша с котлетой. Вообще, для всех ребят блокадного Ленинграда главным подарком тогда являлась еда. Об этом сохранилось много воспоминаний. И только взрослые знали, какой ценой обошёлся праздник. Яркий пример – подвиг Максима Трердохлеба.

Он вёз в блокадный Ленинград мандарины. По пути его «полуторка» подверглась атаке немецких истребителей. Максим получил несколько ранений, но добрался по «дороге жизни» до города. В его грузовике насчитали свыше полусотни пробоин. Обычный водитель поставил на кон свою жизнь ради того, чтобы измученные ленинградские мальчишки и девчонки получили к празднику мандарины – самый настоящий новогодний подарок. И хотя бы на короткое время забыли о том, что вокруг бушует пламя войны.

В годы войны производство ёлочных игрушек не останавливалось. Да, изменились материалы и виды украшений, но их делали. Советские ребята могли обзавестись украшениями из марли, бинтов, ваты, отходов производства (металлической стружки и проволоки). На предприятиях эти материалы превращались в фигурки военной техники, солдат, санитарок. Известно, что изготавливали даже Деда Мороза с оружием, чтобы он соответствовал фронтовому времени. Игрушек было в достатке, а вот с елями была проблема. Не всегда получалось достать дерево к празднику. Но советские люди нашли выход. Они или украшали дома ветками, или рисовали ёлку на стене. Потом вбивали гвоздики в «ветки» и вешали на них украшения.

Новый год на полях сражений Великой Отечественной войны

Самым тяжёлым для советских солдат и офицеров был первый фронтовой Новый год. Тогда враг вплотную приблизился к Москве, шли ожесточённые бои за столицу. Нервы были на пределе. Любая слабость, даже малейшая, могла привести к катастрофе. В самый критический момент на помощь красноармейцам пришёл неожиданный союзник – Генерал Мороз. И немецкие войска были просто не готовы к такому сильному понижению температуры. Однако, надо отметить, что трескучий мороз стал лишь дополнением. Главную роль сыграли обычные люди, которые вопреки всему сумели остановить продвижение грозного противника. И фашистам, привыкшим к победам, проще было приписать причину своего поражение вымышленному «Генералу Морозу», а не отдать должное героизму красноармейцев. Естественно, ни о каком новогоднем или рождественском перемирии речи не шло. Первая мировая и Великая Отечественная войны различались в корне. Теперь русские люди отстаивали не просто интересы государства или союзников, они сражались за право существования, против мирового зла.

Тяготы и лишения не стали поводом для отмены Нового года. С праздником поздравляли друг друга все: рядовые, офицеры. Пожелания, в основном, сводились к одному – остановить продвижение врага. Получили бойцы и небольшие подарки – так их отблагодарили за самоотверженный подвиг жители Москвы. А тыловая служба поставила открытки и конверты, чтобы красноармейцы смогли отправить послания с поздравлениями родным и близким. С Новым годом страну поздравил по радио председатель Центрального Исполкома СССР Михаил Иванович Калинин. Это, кстати, произошло впервые в истории Советского государства.

Не обошли праздник стороной и фронтовые газеты. Там были напечатаны поздравления солдатам и офицерам. Устроили подарок защитникам Родины и артисты. Перед Новым годом в расположения частей приезжали концертные бригады, некоторым фронтовикам показывали кино. Всё это благоприятно сказывалось на моральном состоянии бойцов, воодушевляло их.

Успех под Москвой стал показателем того, что с немцами можно не только сражаться. Их можно побеждать. Однако эйфории от праздников не было. И рядовые, и офицеры понимали, что фашисты могут использовать это время для внезапной атаки или диверсий. И поэтому от командиров требовалось не только сохранять бдительность войск и усилить патрули, но и проверять готовность артиллерийских и миномётных вооружений к ведению внезапного боя.

1942-й год складывался для Красной армии тяжело. Фашисты шли в наступление к Волге и Кавказу. Опять завязались тягучие, тяжелые бои, от исхода которых зависело существование всего Советского государства. И снова красноармейцы не подвели. И снова вопреки обстоятельствам они сумели остановить врага. Соответственно, новый 1943-й год Красная армия встречала с совершенно другим настроением. Рядовые солдаты и офицеры понимали, что впереди их ждёт много испытаний, но теперь уже ни у кого не было сомнений, что враг будет повержен.

Не обходилось празднование Нового года без ёлки, всё-таки она являлась одним из главных атрибутов праздника. Дерево украшали скромно, по-военному чётко, без лишней «мишуры». И поэтому на фронтовых елях «поселялись» бинты, стреляные гильзы, погоны, а верхушку украшали звёзды. Ставили под ёлку и Деда Мороза. Но не с посохом, а с оружием.

Под Сталинградом советским бойцам удалось перед Новым годом захватить вражеские эшелоны с оружием, техникой и продовольствием. И поэтому праздничные залпы делала не отечественная техника, а трофейная. Кстати, все фронтовые праздничные торжества происходили без употребления алкоголя. Конечно, где-нибудь могли произойти инциденты, связанные с нарушением дисциплины, но в основном солдаты и офицеры обходились безалкогольными напитками.

На каждый Новый год красноармейцы получали подарки от неравнодушных людей, которые отправляли на фронт различные припасы и вещи. Причём посылки приходили не только от взрослых, но и от детей. Школьники присылали фронтовикам поздравительные открытки, а также вещи, изготовленные своими руками. Например, кисеты, варежки, носки.

Иным по настроению был новый 1945 год, красноармейцы праздновали его за пределами своей страны. Кровопролитное противостояние пусть медленно, но верно подходило к своему завершению. Советские солдаты гнали через всю Восточную Европу фашистов в их логово – Берлин. Налаженный к тому времени фронтовой быт позволил многим частям подготовиться к празднику. Праздник Нового года украсили не только ёлки (их наряжали всем, что попадалось под руку), но и концерты самодеятельности, музыкальные и поэтические выступления. И уже никто не сомневался, что 1945-й год станет годом победы над фашистами. А праздник окончательно закрепился в стране, став одним из самых главных и любимых.