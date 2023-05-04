ДЕВИЧЬИ ЛИЦА ВОЙНЫ Из цикла рассказов Владимира Савельева: "Село Новосурск в летописи Великой Отечественной! " На чтение: 21 минута

Из цикла рассказов Владимира Савельева: " Село Новосурск в летописи Великой Отечественной! "

Принято говорить, что "у войны не женское лицо". Однако в годы Великой Отечественной сотни тысяч советских женщин и молоденьких девушек, чаще всего совсем зеленых и совсем незамужних, в серых солдатских шинелях встали в ряды Красной армии. Женщины наравне с мужчинами делили все тяготы и невзгоды фронтового быта практически во всех родах и видах Красной армии, на всех фронтах великой войны от моря и до моря. Связистки, зенитчицы, прожектористы, водители, санитарки, летчицы, прачки, повара, машинистки, переводчицы и так далее. Служили женщины на флоте, в том числе в морской пехоте, существовали целые женские авиационные соединения, среди снайперов девушки также составляли значительную часть.

Призыв девушек и женщин в Красную Армию был связан прежде всего с огромными людскими потерями на фронтах – война безвозвратно забрала огромное количество мужского населения Советского Союза.

На основании постановлений Государственного комитета обороны в 1942 году было проведено три массовые мобилизации женщин. В первой волне ушли незамужние девушки в возрасте от 18 до 25 лет с образованием не ниже 5-7 классов из которых 100 тысяч девушек- комсомолок направлялись в части противовоздушной обороны для замены мужчин – телефонистов, радистов, разведчиков-наблюдателей за воздухом. Вторая мобилизация направила на фронт 30 тысяч женщин в войска связи – заменили мужчин-радистов, работников полевых почтовых станций, экспедиторов, телеграфных техников, делопроизводителей, чертежников, писарей, санитаров. Третья мобилизация потребовала 40 тысяч женщин на должности специалистов административно-хозяйственных служб – заведующих складами, шоферов, трактористов, поваров, кладовщиков, счетоводов, а также в войска связи, дополняя предыдущий призыв. Часть мобилизованных женщин была подготовлена заблаговременно, другие подлежали обучению и направлялась на фронт спустя 1,5-2 месяца после призыва, третьи привлекаемые к службе в подразделениях обслуживания, отправлялись на фронт немедленно после призыва.

Также в 1943 году для работы на центральных артиллерийских базах и складах СССР было призвано 42 тысячи женщин в возрасте от 18 до 45 лет. И на завершающем этапе войны – в 1944 году, для укомплектования должностей поваров, прачек, связистов и санитарок "в добровольном порядке" призвали еще порядка 25 тысяч женщин в возрасте от 20 до 35 лет.

Всего фронтовыми дорогами с 1941 по 1945 годы прошагали более 490 тысяч женщин. В частях ПВО – 177 тысяч, в частях связи – 42 тысячи, в авиации – 40 тысяч, в автомобильные частях – 19 тысяч, поваров – 28 тыс., в Военно-Морском Флоте – 21 тысяча, в железнодорожных частях – 7,5 тысяч, в Московской зоне ПВО – 70 тысяч, в других частях и учреждениях Красной армии – 30 тысяч, в военно-санитарных частях и учреждениях – 41 тысяча (но если брать не только женщин военнослужащих но и гражданский персонал, привлекаемый к работе в воинских частях и учреждениях, то наибольшее число участвовавших в Великой Отечественной войне женщин, разумеется, были заняты в медицинской сфере, где их общее количество составляло порядка 290 тысяч человек!

На дорогах войны, под бомбежками и артобстрелами месили глину плацдармов, форсировали ручьи и реки, отражали контратаки врага, выходили из окружений сами и обеспечивали окружения вражеских частей, прорывали блокаду Ленинграда, брали столицы европейских государств и штурмовали Берлин наши Новосурские девушки: Бехтянова Екатерина Федоровна – 1919 г.р., Буйлина Антонина (Антонида) – 1926 г.р., Добычина Тамара Петровна – 1922 г.р., Заева Клавдия Павловна – 1924 г.р. Заева Екатерина Ивановна – 1925 г.р., Зародова Антонина Сергеевна – 1923 г.р., Косягина Мария Федоровна 1923 г.р., Нестерова Александра Ивановна – 1923 г.р., Никищенко Екатерина Михайловна – 1922 г.р., Савельева Александра Ивановна – 1924 г.р., Савельева Екатерина Федоровна – 1923г.р., Филилеева Александра Ивановна – 1923 г.р., Филилеева Антонина Николаевна – 1925 г.р.

Весной 1941 года эти девушки строили мирные планы, любили, мечтали, и никто в самых страшных снах не мог представить себя в сапогах и шинели в боях и на фронтах, но военная реальность превзошла самые страшные ожидания и девичьи грезы разбились о суровую правду войны!

В грозные осенние дни 1941 года фронт надвигался на наш присурский край в страшной и беспощадной неотвратимости. Летом и в начале осени горе и слезы обрушились на Новосурск не только летней мобилизацией отцов и старших братьев, изъятием из колхозного хозяйства и отправкой в армию тракторов и лошадей, но и прибывшими уже в сентябре из прифронтовых районов первыми вереницами эвакуированных. В октябре в село пешком пришли команды девушек с лопатами на плечах, из западных районов Мордовии для строительства Сурского оборонительного рубежа, а группа девушек из Новосурска, мобилизованных на трудовой фронт, убыла для рытья окопов в поселок Тагай.

Девушки из Новосурска – комсомолки, имеющие 7 классов образования, в сентябре 1941 года, были вызваны в Карсунский военный комиссариат с предложениями пройти обучение на курсах медицинских сестер с последующей отправкой в действующую армию. Отказы не рассматривались, если не было медицинских противопоказаний.

Одной из первых Новосурских девушек на курсы медицинских сестер по рекомендации сельского совета, была направлена комсомолка Заева Клавдия Павловна.

ЗАЕВА Клавдия Павловна [1] -1924 г.р.

Учёба ее завершилась в марте 1942 года, а 23 июля того же года убыла она в действующую армию под город Плавск Тульской области. Медицинских сестер на данном участке фронта худо-бедно хватало, но очень не хватало грамотных специалистов службы движения и потому фронтовые будни для Клавочки начались с переучивания на другую воинскую специальность – автоинспектора-регулировщика военно-автомобильных дорог. Получила звание сержанта и в декабре 1942 в составе войсковой части 11 ВАД убыла под Сталинград. Наступающей Красной армии был крайне необходим порядок на фронтовых дорогах. По ее воспоминаниям она "двигала дорогу" [2] наступающей армии в сторону городов Шахтинск – Ростов – Новочеркасск в должности коменданта дорожного участка, по которому круглые сутки двигались пешие и конные, грузовики, танки, орудия, легковушки и подводы к фронту, а от фронта – раненые, транспорт и пешие солдаты, сержанты, офицеры, и даже генералы, а "Коменданту" было на тот момент только 19 лет и, как острили мужики, в ней было "два аршина, два вершка и три пуда весом, если в мокрой шинели, да с наганом". Из Ростова Красная Армия наступала на Донецк, затем на Константиновку Белгородской области, а далее перешли границу Советского Союза и по взмаху регулировочного жезла сержанта Клавдии Заевой – победоносный марш в составе 1-го Белорусского фронта на города Ковель и Люблин. Под Люблином фронтовое счастье ей изменило – под артобстрелом мчалась, как всегда, на подножке студебеккера… Взрывом снаряда отбросило девушку на обочину дороги. Ранение и сильная контузия, и только через три дня она пришла в себя в госпитале в Люблине. А через месяц после излечения в госпитале была направлена в военную комендатуру города Варшава. Ее родная часть ушла вперед, Заеву сначала оставили в штабе писарем, а через непродолжительное время поступил приказ на переучивание на санинструктора. Вот в составе санитарного управления 1-го Белорусского фронта и прошла старшина медицинской службы Клавдия Заева последние военные километры. Закончились они в Берлине ее надписью на Рейхстаге красной краской "ЗАЕВА". Демобилизация и дорога домой заняли более двух месяцев и ровно день в день через три года войны 23 июля 1945 года старшина запаса Заева Клавдия Павловна переступила околицу родного Новосурска.

Началась мирная жизнь. Сразу, после войны поступила в строительный техникум в Ульяновске, встретила хорошего парня Леонида Матвеевича Тихонова, вышла замуж, родила и воспитала двух дочерей – Ларису и Елену. Награждена медалями " За оборону Сталинграда", "За взятие Берлина", "За освобождение Варшавы", "За Победу над Германией", а в 1985 году награждена орденом "Отечественной войны" II-степени. Проживала в Ульяновске.

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НЕСТЕРОВА [3] Александра Ивановна – 1923г.р.

В августе 1942 года Карсунским военным комиссариатом Куйбышевской области из села Новосурск была призвана в ряды Красной Армии Нестерова Александра Ивановна, 1942 г.р.Первые месяцы армейской службы прошли, как полагается, в напряженной боевой учебе по программам специалистов-радистов войск связи. Отлично усвоив программу учебного подразделения, и некоторое время прослужив в 62 отдельном запасном резервном полку в городе Горький, ефрейтор А.И.Нестерова в феврале 1943 года прибыла в 89 отдельный полк связи, входящий в боевой состав 54 Армии Волховского, а затем Ленинградского фронтов. В течении всего 1943 года в составе отдельного полка связи она участвовала в обеспечении связью боевых действий соединений и частей 54 армии. Затем в составе 964 отдельного батальона связи 119 стрелкового корпуса 54 армии Ленинградского фронта Александра отличилась в ходе Новгородско-Лужской и Ленинградско-Новгородской операций Волховского и Ленинградского фронтов.

В ходе наступления войск Красной Армии и полного снятия блокады города Ленинграда от немецко-фашистских и финских войск, ефрейтор А.И.Нестерова одной из первых радистов корпуса приняла боевой приказ соединениям и частям119 стрелкового корпуса на проведение наступательных действий. Приказом от 18 марта 1944 года по войскам 119 стрелкового корпуса 54 армии Ленинградского фронта "за мужество, находчивость и подлинное мастерство" старший радиотелеграфист радиороты 964 отдельного батальона связи А.И.Нестерова награждена медалью "За боевые заслуги". На фронте Александра Ивановна встретила свою любовь – отважного старшину танкиста Беликова Виктора Семеновича, который после окончания войны также приехал в Новосурск к жене и дочке и несколько лет работал учителем в Новосурской семилетней школе и председателем сельского совета села Новосурск. В 1954 году семья коммуниста Беликовых по партийному набору выехала на постоянное место жительства на остров Сахалин. С 1954 года по 1978 проживали в селе Огоньки Анивского района Сахалинской области и с 1978 года в районном центре городе Анива. Оба достойно несли высокое звание фронтовиков, были непременными участниками всех патриотических районных и областных мероприятий. Кроме того, Александра Ивановна была награждена орденом Материнская слава 1-й степени, у них с Виктором Семеновичем родилось восемь детей, которые также выросли достойными гражданами своей страны. Например, их старшая дочь Щепина Галина Викторовна – выпускница Южно-Сахалинского педагогического института за успехи в труде была награждена медалью "За трудовое отличие" и орденом "Трудового Красного Знамени".

В год 40-летия Победы, в 1985 году супруги Беликовы были награждены орденами Отечественной войны II степени (юбилейное награждение).

Виктора Семеновича не стало в 2008 году, Александра Ивановна ушла из жизни несколько ранее. Похоронены в городе Анива.

А.И.Нестерова (Беликова) неоднократно навещала свою малую Родину село Новосурск. В один из приездов в 1989 году она забрала также на постоянное жительство на остров Сахалин свою маму, к тому времени уже преклонного возраста Евдокию Алексеевну Нестерову (в девичестве Бубнову).

В настоящее время в городе Анива Сахалинской области проживают внуки и правнуки фронтовиков – нашей землячки Беликовой (Нестеровой) Александры Ивановны. На доме, в котором они проживали в Аниве администрация Сахалинской области установила мемориальную табличку, посвященную супругам – фронтовикам, в районной библиотеке имеется специальный стенд, посвященный ветеранам войны Беликовым.

А в городе Инза проживает двоюродная сестра и племянницы Александры Ивановны, которые в числе других неравнодушных оказали содействие автору очерка в сборе материала.

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ЗАРОДОВА [4] Антонина Сергеевна – 1923 г.р.

Весной 1943 года настал черед явиться в Карсунский военный комиссариат для службы в Красной Армии нашей очередной землячке Зародовой Антонине Сергеевне. Короткие курсы специалистов войск связи прошли как один день и телефонист ефрейтор Антонина Зародова прибыла к месту службы в город Ульяновск, где с мая 1943 года формировался 1859 зенитно-артиллерийский полк малого калибра (37-миллиметровых зенитных орудий).

Напряженная боевая учеба зенитчиков проходила в Ульяновске на прикрытии моста через реку Волга. На вооружении полка было 90 автоматических орудий, скорострельность каждого составляла 120 снарядов в минуту. Батарея имела 6 орудий и могла дать залп в 840 снарядов в минуту. Боевые задачи полка состояли в прикрытии мостов, переправ, железнодорожных узлов и скопления наших войск. Всегда в непосредственной близости от объекта и даже в тыловых районах зенитчики были в постоянной готовности открыть огонь по пикирующим самолетам противника.

В июне 1944 года полк тремя эшелонами убыл в район города Брест на прикрытие переправ через реку Западный Буг. С этого времени начались боевые действия по отражению налетов вражеских бомбардировщиков в составе 5-го района Противовоздушной обороны по прикрытию войск 1-го Белорусского фронта. Немцы наносили удары как правило тремя девятками самолетов с интервалами в 10 минут. После 3 атак по 27 юнкерсов наступал перерыв на 30 минут. При отражении воздушных налетов противника небо покрывалось дымом от сотен взрывов наших снарядов, взрывов сброшенных бомб и наземных пожаров. Даже днем, в солнечную погоду, через полчаса после налета солнца не было видно. С 1943 года в части ПВО девушки направлялись на должности военнослужащих не только обслуживающего состава, но и боевых расчетов (разведчиков, орудийных номеров, номеров зенитных пулеметов, прожекторных станций, постов аэростатного заграждения и многих других). При налетах вражеской авиации все прятались в укрытия, а они наоборот – каску на голову, шею в плечи от страха и к орудию, чтобы дать отпор врагу, либо на коммутатор, чтобы обеспечить управление огнем по отражению вражеского налета.

В одном из боев Антонина была легко ранена в ногу осколком вражеской авиабомбы, но эвакуироваться в госпиталь наотрез отказалась. Тяжелые бои продолжались на Висле, под Варшавой, на Варте и особенно на реке Одер в 72 километрах от Берлина в районе печально знаменитого Кюстринского плацдарма.

От имени Президиума Верховного совета СССР приказом по 1859 зенитно-артиллерийскому полку от 16 апреля 1945 года старший телефонист ефрейтор Зародова Антонина Сергеевна, русская, беспартийная, за мужество и отвагу проявленные при отражении воздушного налета авиации противника 14 апреля 1945 года, за быстрое восстановление вышедшей из строя связи, за четкую и своевременную передачу команд и распоряжений под городом Кюстрин награждена медалью "За боевые заслуги". Медаль ей вручили только мае, а в день подписания приказа о награждении началось стремительное наступление наших войск на Берлин.

Особенно жестокие бои велись на Зееловских Высотах и в предместье вражеской столицы, но как указано в журнале боевых действий полка "к 14 часам 2 мая 1945 года полк вступил на улицы Берлина". Гитлеровская Германия повержена. Из уцелевших домов сдавшиеся немцы выбрасывали белые флаги. Из перин и подушек они вытряхивали пух в окна и вот этот летающий, как метель в воздухе пух почему-то особенно запомнился ефрейтору А.С.Зародовой. Наступила непривычная тишина, каждый солдат считал своим долгом сделать надпись на стене Рейсхтага, кто мелом, кто краской, у Тони не было ни того, ни другого, и потому она нацарапала на стене рейхстага обломком красного кирпича одно слово АНТОНИНА!

Домой вернулась осенью 1945 года, на груди медали – "За боевые заслуги", "За взятие Берлина", "За победу над Германией", о наличии которых она всегда скромно умалчивала. Началась мирная жизнь. Антонина Сергеевна вышла замуж за односельчанина, сменила фамилию на Филилееву, переехала с мужем на постоянное жительство в город Инза, родились дети Владимир и Тамара.

В 2006 году Антонины Сергеевны Зародовой не стало. Похоронена в городе Инзе.

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САВЕЛЬЕВА [5] Александра Ивановна -1924 г.р.

Новосурск к лету 1944 года уже получил все мыслимые и немыслимые похоронки и "черные" вести с войны, но очередной призыв в Красную Армию, на этот раз девушек, вновь заставил в тревожном ожидании сжиматься материнские сердца. 21 июня 1944 года Савельева Александра Ивановна – 1924 года рождения, русская, член ВЛКСМ, образование 7 классов, молодая, красивая, умная, серьезная и в меру веселая, по повестке Карсунского военного комиссариата получила назначение следовать на окружной призывной пункт и далее в окружную школу поваров с последующей отправкой в действующую армию. Спокойно и рассудительно вместе с подругами односельчанками с горькой иронией произнесла: "чему быть того не миновать, а повар, ну что же, по крайней мере, повар и на войне от голода не умрет".

Через полгода напряженной боевой учебы в 3-й окружной школе поваров Приволжского военного округа и постижения премудростей по специальности повара во фронтовых условиях, старший сержант Александра Савельева самой короткой дорогой через 145 фронтовой запасной стрелковый полк 1-го Прибалтийского фронта (командующий фронтом генерал-армии Баграмян), затем 2-го Прибалтийского и Ленинградского фронта следовала к месту службы. 9 января 1945-го транзитом через 194 армейский запасной стрелковый полк 51 армии убыла в 417 стрелковую дивизию, где приступила к обязанностям повара-инструктора комендантского взвода 1372 стрелкового полка. Совсем рядом, на одном участке фронта также в 417 стрелковой Сивашской Краснознаменной ордена Суворова дивизии 63-го стрелкового корпуса, в соседнем 1369 полку воевала ее односельчанка Филилеева Антонина Николаевна (Демина), но времени на встречи и воспоминания в жарком пекле фронтовых будней совсем не оставалось, а случайные встречи на войне всегда случайны, и двум Новосурским девушкам встретиться не довелось. Практически круглые сутки под артобстрелами и бомбежками, в постоянном поиске воды для приготовлении пищи, в поиске дров и растопки, работах по маскировке, пригляде за лошадьми (как единственной тягловой силе полевых кухонь) пролетали дни и ночи фронтовых будней, а еще в память врезались грязь – лошадям по брюхо в прифронтовых лесах и болотах Прибалтики и леденящий и страшный в своей неотвратимости крик "воооздух", за которым всегда следовал налет "юнкерсов", "фоккеров", "мессеров" бомбежка и смертельное пулеметное стрекотание вражеских стервятников.

Вот так и было для Александры. Пятидесятилетний старшина командир взвода и ветеран двух войн при первом знакомстве сказал: "запомни, дочка, ты можешь трижды погибнуть, но пищу на самый отдаленный сторожевой дозор доставить обязана своевременно и непременно горячей".

Стрелковый 1372 полк в составе 417 стрелковой дивизии героически шагал последние версты войны в родном 63-м стрелковом корпусе 51-й армии и, надрываясь в последних боях по освобождению Латвии и Литвы, перемалывал элитные части вермахта в Курляндии на паневежиско-митавском и шяуляйско-мемельском направлениях в полосе ответственности на рубеже Лиепая – Скуодас-Приекуле – Дурбе. В феврале 1945 года занимал полк оборону на либавском направлении, в районе города Скуодас, участвовал в наступательной операции по расширению плацдарма на правом берегу реки Барта. С февраля по апрель корпус в составе 2-го Прибалтийского фронта, а с апреля в составе Ленинградского фронта, боевыми действиями сковывал противника на линии Приекуле – Руцава, препятствуя его эвакуации из Курляндии.

После 9 мая 1945 г. старший сержант Савельева Александра Ивановна вместе с однополчанами принимали капитуляцию считавшейся непобедимой группировки частей и подразделений немецко-фашистских войск на Курляндском полуострове.

Война закончилась, звучали победные салюты, но 12 мая остаточная группа немцев более 20 человек, вооруженных до зубов, небритых и грязных обреченных гитлеровцев, не получивших приказ о капитуляции и конце войны, внезапно, среди бела дня вышла из заболоченного леса в 300 метрах от расположения штаба полка для прорыва в сторону побережья Балтики

Штабисты и санитарки, повара и ездовые, связисты и писари – весь красноармейский фронтовой народ, прошедший огни и воды военного лихолетья и еще не осознавший до конца Победу, мгновенно среагировали, грамотно отрезали от леса и болота и на открытом месте неистово за 15 минут покрошили гитлеровских недобитков. Начальник штаба полка 23-х летний майор, ранее сильно заикавшийся после контузии, но разгоряченный боем после Победы, ни разу не заикнулся, когда в 99 непечатных слов общался с начальником разведки полка и приказал поварам: "разведроту 3 дня не кормить". Присутствовала при этом разговоре старший сержант А.И.Савельева или нет, мы подтвердить не можем, но случай такой в полку действительно был.

В боевых документах полка у старшего сержанта А.И.Савельевой отмечено всего 4 месяца нахождения в составе действующей армии, с января по май 1945 года, но только те, кто шагал фронтовыми дорогами рядом с ней, знают, чего они стоили эти последние версты, последние дни и часы войны. Ей повезло остаться живой. Повезло увидеть Победу. И только те, кто были рядом с ней в эти месяцы, знают истинную цену этому везению.

От имени Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество приказом № 23 от 10 июня 1945 года по 1372 стрелковому Краснознаменному полку 417 стрелковой Краснознаменной Сивашской ордена Суворова дивизии Лениградского фронта старший сержант А.И.Савельева, русская, член ВЛКСМ с марта 1940 года награждена почетной солдатской медалью "За боевые заслуги"!

Вернувшись в родное село, Александра вышла замуж за фронтовика Буйлина Ивана Григорьевича, родились сыновья Виктор и Валерий – красивые, ловкие, хулиганистые, как все дети, но порядочные и честные в главном. Семейное счастье было рядом, но, к сожалению, оказалось недолгим и через несколько лет израненный муж Иван Буйлин, ушел из жизни – сказались фронтовые раны и простуды. Во втором браке родилась дочь Ольга и сын Александр. Через несколько лет на семейном совете решили всей семьей покинуть родное село и переехать на жительство в город Куйбышев (Самару).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 марта 1985 года "О награждении орденом Отечественной войны активных участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" , как яркое свидетельство высокого уважения оказываемого Советским правительством и народом тем, кто с оружием в руках отстоял свободу и независимость нашей Родины в ожесточенных сражениях с немецко-фашистскими захватчиками, проявив храбрость, стойкость и мужество, Буйлина (Савельева) Александра Ивановна награждена орденом Отечественной войны II степени.

В ноябре 2002 года Александры Ивановны не стало. Похоронена в городе Самаре.

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ФИЛИЛЕЕВА Александра Ивановна – 1923 г.р.

Наша землячка из Новосурска Филилеева Александра Ивановна, 1923 года рождения, была призвана в ряды Красной Армии Рыбкинским районным военным комиссариатом Автономной Советской Социалистической Республики Мордовия (ныне Ковылкинский РВК Республики Мордовия) в 1942 году и направлена на курсы специалистов войск связи.

В напряженной боевой учебе прошли первые месяцы армейской службы и с февраля 1943 года красноармеец Филилеева Александра Ивановна приступила к исполнению боевых обязанностей в должности телеграфиста-морзиста в составе 3-го отдельного Новогеоргиевского полка связи 70 армии в составе Центрального, а затем 1-го и 2-го Белорусских фронтов.

Полк связи принимал участие в Курской битве в ожесточенных боях на северном фасе Курской дуги, затем в Полесской, и Белорусской наступательных операциях в направлении на Ковель, Брест и Варшаву. В 1945 года в ходе Восточно-Прусской и Восточно-Померанской наступательных операций Красной Армии войска 70-й армии овладели польским городом Торн (Торунь), форсировали реку Висла разгромили данцигско-гдыньскую группировку противника и к 28 марта овладели городом, портом и военно-морской базой Гдыня , а 30 марта – важнейшим портом и военно-морской базой противника городом Данциг (Гданьск) .

В ходе Берлинской стратегической операции 70-я армия наступала в составе главной ударной группировки 2-го Белорусского фронта с форсированием реки Одер, участвовала в разгроме штеттинской группировки противника и 3 мая вышла на побережье Балтийского моря в районе города Штеттин.

Красноармеец Александра Филилеева в период тяжелейших наступательных боев практически без сна и отдыха обеспечивала передачу в закрытом режиме боевых приказов и распоряжений командования в соединения и части армии по аппарату Морзе. За все время боев не было ни одного случая искажения или несвоевременности передачи боевых телеграмм штаба армии в подчиненные соединения и части. Приказом по войскам 70-й армии от 13 июня 1945 года красноармеец Филилеева Александра Ивановна за мужество и героизм в боях Великой Отечественной войны награждена медалью "За боевые заслуги".

На фронте в числе лучших военнослужащих полка Александра Ивановна была принята кандидатом в члены ВКП (б) и в конце 1945 года возвратилась в родное село. Через непродолжительное время выехали вместе с мамой Александрой Алексеевной на постоянное место жительства в поселок Чамзинка Республики Мордовия. По информации старожилов Новосурска и дальних родственников Филилеевых, Александра вышла замуж за фронтовика, родилась дочь Лидия, к сожалению, установить ее фамилию по мужу и соответственно проследить дальнейшую судьбу нашей героической землячки мне пока не удалось.

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САВЕЛЬЕВА [6] Екатерина Федоровна – 1923 г.р.

21 июня 1944 года Савельева Екатерина Федоровна, 1923 года рождения, русская, член ВЛКСМ, образование 5 классов, в составе группы новосурских девушек, переступила порог Карсунского районного военного комиссариата. К этому времени позади оказались невыносимо трудные первые три года войны. Немцев отогнали от Москвы, разгромили под Сталинградом и Курском и как говорилось потом в послевоенных оценках "наступил коренной перелом в Великой Отечественной войне" однако немец был еще очень и очень силен. Санитарные и безвозвратные потери мужчин на фронтах были огромными и потому на хрупкие женские плечи легла вся тяжесть завершения военного лихолетья.

Девушкам надлежало заменить в тыловых службах фронтовых частей мужчин, которых направили в стрелковые роты, и потому Екатерина Савельева получила назначение в окружную школу поваров. Время ускоренных курсов осталось в 1941 и 1942 годах, и к руководству страны пришло осознание того, что фронту нужны хорошо подготовленные специалисты во всех отраслях военной науки. Потому лето и осень 1944 года прошли для курсантов школы поваров в напряженной боевой учебе и учили их обстоятельно, не только по основной специальности, но и всем премудростям общевойсковой подготовки – стрелять, метать гранаты, оказывать помощь раненым. Во всех дисциплинах учебного курса бойкая и смышленая Екатерина была в числе первых. В конце 1944 года девушки были направлены в 145-й фронтовой запасной стрелковый полк 1-го Прибалтийского фронта, из которого через неделю были переброшены в 176-й армейский запасной стрелковый полк 6-й гвардейской армии.

В запасном полку переменный состав надолго не задерживался и в первых числах января победного 1945 года распоряжением начальника оперативного отделения штаба 6-й гвардейской армии от 4 января 1945 года представитель запасного полка старшина Бровко Федор Карпович передал 10 сержантов поваров-девушек в том числе и старшего сержанта Савельеву Екатерину Федоровну – повара-инструктора в распоряжение заместителя начальника отдела кадров 22 гвардейского стрелкового корпуса 6-й гвардейской армии гвардии капитану Д.Д.Березкину для распределения по частям корпуса в войсковую часть полевая почта 33512. Для Екатерины начались фронтовые будни в прошедшем огни и воды войны стрелковом корпусе, и ее, как особо ценного специалиста, сразу назначили на должность старшего повара отдельной батареи командующего артиллерией 22-го стрелкового гвардейского корпуса. До конца войны оставалось всего 4 месяца, но попробуй еще проживи под обстрелами, бомбежками и артналетами эти оставшиеся 4 месяца. Приходилось не только кашеварить, но и где-то перебежками, а где и ползком доставлять 12 литровые термосы с горячей пищей на грохочущие огневые позиции не знающих сна и отдыха артиллеристов. В ходе освобождения Прибалтики 22-й корпус участвовал в Шауляйской и Мемельской операциях, затем в составе 6-й гвардейской армии под командованием генерал-полковника Чистякова (в составе 1-го Прибалтийского, с февраля 1945 года 2-го Прибалтийского, и с 1 апреля – Ленинградского фронтов ) громили прижатую к Балтийскому морю на побережье Литвы от Лиепаи до Клайпеды и огрызавшуюся с отчаянием обреченных Курляндскую группировку немцев. К маю 1945 года гвардейцы корпуса в составе войск фронта зажали, разбили, и добили остатки отборных немецких дивизий сбросив их с Курляндского пятачка в Балтийское море. Пришла Победа. По лесам еще бродили, как волки одиночки, и группки недобитых подразделений немцев, и банды прибалтийских "лесных братьев", но все мысли солдат=победителей были только о доме и встрече сродными.

От имени Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество приказом командующего артиллерией 22-го гвардейского стрелкового корпуса от 12 мая 1945 года гвардии старший сержант Савельева Екатерина Федоровна награждена медалью "За боевые заслуги". В июне 1945 года в батарею пришло известия о скорой демобилизации, и осенью победного года она смогла обнять родных и близких.

В мирной жизни вышла замуж. Сменила фамилию, стала Подгорнова. Дети Николай и Вера выросли в порядочных и добрых людей, растут внуки и правнуки. Всю жизнь прожила в Новосурске, работала в колхозе. В годовщину 40-летия Победы Советского народа в Великой Отечественной войне в 1985 году Екатерина Федоровна награждена орденом Отечественной войны II степени. Ушла из жизни в 2011 году, прожив достойную и честную жизнь.

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ФИЛИЛЕЕВА [7] Антонина Николаевна – 1925 г.р.

В июньские дни 1944 года очередные группы девушек-комсомолок из Карсунского района, Ульяновской области, в числе которых была и ФИЛАЛЕЕВА Антонида Николаевна [8] , 19 лет, русская, образование 7 классов, колхозница из села Новосурск Карсунского района, были призваны в ряды Красной Армии и направлены на обучение на 3-и окружные курсы поваров Приволжского военного округа.

Прибыла Антонина в часть 29 июня и была зачислена курсантом во 2-ю учебную роту, а по прохождении курса молодого бойца 16 августа 1944 года приняла военную присягу, и команда будущих поваров приступила к напряженной боевой учебе по специальности. Учили основательно с учетом опыта прошедших трех лет войны – не только стрелять, бросать гранаты, маскироваться и маскировать кухню, но и ухаживать за лошадьми (кухни были в основном на конной тяге), определять правильность безопасного забора воды из естественных водоемов для приготовления пищи, практические занятия по заготовке дров и много чему еще учили. Как шутили курсанты, основное занятие – "варим кашу из топора".

В ноябре 1944 года курс наук был завершен, "курсистки", гордо наименованные как повара-инструкторы, закончившие обучение на отлично, получили сержантские звания, в их числе была и Антонина ФИЛИЛЕЕВА (к тому времени ротный писарь уже исправил ранее допущенные несуразности в правописании ее имени и фамилии). Все буквально замерли в тревожном ожидании отправки в действующую армию – на фронт. В последних числах декабря 1944 года все пришло в движение, и команды новоиспеченных поваров в дымных и продуваемых всеми ветрами "теплушках" одна за другой направлялись навстречу фронтовой неизвестности – кто на Украинский фронт, кто на Белорусский, кто на Юго-Западный, а сержанта А.Н.Филилееву фронтовая судьба 9 января 1944 года доставила прямиком в роту связи 194 армейского запасного стрелкового полка 51 армии 1-го Прибалтийского фронта (командующий фронтом генерал-армии И.Х.Баграмян).

23 января она была распределена в административно-хозяйственную часть 417 стрелковой Сивашской Краснознаменной ордена Суворова дивизии 63-го стрелкового корпуса, а в начале февраля вновь на новое место службы – в стрелковый батальон прославленного и видавшего всякие фронтовые передряги 1369-го стрелкового полка 417 стрелковой дивизии.

Наступил завершающий этап боев по освобождению Литвы и всей Советской Прибалтики в районе так называемого Курляндского выступа. Полумиллионная группировка немцев с осени 1944 года, прижатая нашими войсками к Балтике со стороны моря, практически круглосуточно получала морскими транспортами все необходимые припасы, и немцы ни в чем не испытывали недостатков. 1369 полк не был гвардейским, но как простой трудяга войны особо отличился при взятии городов Паневежис и Шавли (Шауляй) – за что и получил почетное наименование Шавлинский, стремительным броском ворвавшись в города, очистив их от противника и захватив огромные трофеи. Излишне говорить, что указанные города были важнейшими опорными пунктами, прикрывающими Восточную Пруссию, потому немцы готовились к обороне Курляндского полуострова заблаговременно и буквально напичкали закованные в бетон занимаемые позиции оружием, техникой, боеприпасами в неимоверных количествах и воевали остервенело. Выполняя боевой приказ командования по ликвидации немецкой группировки, находящейся в Латвии и Эстонии, дивизия, ведя наступательные действия к северу от города Шауляя, заняла город Тукумс и первой из соединений 51 армии вышла на берег Рижского залива. Затем были бои под Елгавой, Лиепаей и уничтожение Курляндской группировки противника на Либавском направлении в районе Приекуле . С апреля 1945 года дивизия организационно перешла в состав Курляндской группы войск Ленинградского фронта.

В период последних боев в связи с большими потерями среди санитаров стрелковых батальонов Антонине пришлось сменить воинскую специальность повара и убыть в стрелковую роту, к "черту на рога" санитаркой, благо базовая подготовка, полученная в период службы в учебном подразделении, позволяла квалифицированно оказывать первую помощь раненым. Все понимали, что война закончится не сегодня так завтра, и погибнуть в последние дни войны ох как не хотелось, но осознание чувства долга двигало санитаров в пасть смертельной опасности, туда под пули и снаряды на "передок", где стонут и умирают раненые товарищи. Сколько раненых она на себе вынесла под огнем с простреливаемых позиций и вывезла на попутном транспорте в полевой подвижный госпиталь, она не считала и вспоминать не любила, как и вообще не любила вспоминать все, что было связано с войной.

Именно благодаря тяжелейшей фронтовой работе таких простых тружеников войны, как сержант Филилеева Антонина Николаевна, 417-я стрелковая Сивашская Краснознаменная, ордена Суворова дивизия в день Победы 9 мая 1945 года принимала капитуляцию хваленой немецкой 126 пехотной дивизии во главе с командиром-фашистом генералом Хеллингом.

Война для Антонины закончилась.

Демобилизовалась осенью 1945 года, прибыла в родной Новосурск, обняла маму Александру Ивановну и младших сестер, началась мирная жизнь. В послевоенные годы Антонина Николаевна вышла замуж за односельчанина, героя-фронтовика, орденоносца, участника трех войн (Финской, Великой Отечественной и войны с Японией) Демина Михаила Григорьевича, сменила фамилию на Демина. Родились дети – Валентина, Владимир, Людмила, Татьяна и Николай. Дети выросли и разъехались по разным уголкам необъятного СССР, а она с мужем всю жизнь трудилась в родном селе. В зрелом возрасте, овдовев, переехала на жительство к старшей дочери Людмиле в город Астрахань. В 1985 году за мужество и героизм, проявленные в ожесточенных сражениях с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом храбрость, стойкость и мужество, сержант Демина (Филилеева) Антонина Николаевна награждена орденом Отечественной войны II степени.

Ушла из жизни Антонина Николаевна в 1996 году и похоронена в Астрахани.

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ДОБЫЧИНА [9] Тамара Петровна – 1922 г.р.

22 июня 1944 года, ровно через три года с даты начала Великой Отечественной войны Добычина Тамара Петровна из села Новосурск, колхозница, русская, 5 классов образования, согласно разнарядке срочного призыва попрощалась, обняла и поцеловала родных и близких – родителей, сестер, а брат Евгений уже был на фронте с 1941 года, и на колхозной подводе с отцом Петром Ивановичем убыла в Карсунский районный военный комиссариат для последующей службы в Красной Армии.

29 июня девушка, далеко не робкого десятка, ранее не выезжавшая ранее дальше Карсуна, от того немного испуганная и растерянная, была зачислена курсантом во 2 учебную роту 3-ей окружной школы поваров Приволжского военного округа. По прохождении курса молодого бойца все девушки, признанные годными по состоянию здоровья и иным параметрам, 27 июля получили на руки заполненные красноармейские книжки и приступили к занятиям.

По нормам снабжения все имущество солдат должен иметь при себе, и потому в числе первых предметов солдатского быта Тамаре был выдан вещевой мешок, в который затем поместились нехитрые солдатские мелочи. Все полученное имущество заняло строго предписанное уставом место – пилотка на голову, гимнастерка на плечи, юбка на пояс, чулки, носки, берет, ботинки и даже трико (выданное взамен мужских кальсон), а еще гребешок и гребенку. Погоны и петлицы пришиты, шинель до зимы в скатку, шапку в мешок, а вот с сапогами вышло недоразумение – на складе уже полгода не было "кирзачей" меньше 41 размера, к тому же все имеющиеся были полноты ОШ (что означало особо широкое голенище). На девичьих ножках в основном 37-38 размеров смотрелась эта обувь, как шутили подруги, "нога как скалка в ведре", но старшина роты над миловидной девушкой сжалился и выдал дополнительные стельки и портянки, пояснив, что "зимой, если обуться на три или четыре портянки нога будет как в валенках". На 16 августа был назначен день принятия присяги, и всю предшествующую неделю 2-я учебная рота все свободное время проводила в доукомплектовании формой одежды и ее подгонке. Полным ходом по 12-14 часов в день шли дневные и ночные занятия – по специальности повара, по тактике, стрелковой, медицинской и инженерной подготовке. Как и во всех тыловых частях, нормы снабжения курсантов продовольствием были очень и очень скудные и, чего греха таить, даже голодными, но сокурсницы шутили: "ничего, на фронте откормимся". В учебном подразделении иногда удавалось в свободное время встречаться с девушками из Новосурска; Заевой Екатериной, Савельевой Екатериной, Савельевой Александрой, Филилеевой Антониной, проходившими учебный курс в одном потоке, но служившими в соседних ротах.

К ноябрю 1944 года курс наук был успешно завершен, и особо отличившимся курсантам, в числе которых была и Тамара Добычина, была присвоена категория повар-инструктор и воинское звание старший сержант. В декабре практически весь состав специалистов направили на 1-й Прибалтийский фронт, где назревали очень серьезные события и ждали большое наступление. Первые дни на фронте было очень страшно, потом просто страшно… и вообще всегда было страшно даже воюющим не первый год мужикам, а не только зеленым девчушкам. Начальство запасных стрелковых полков на просьбы девушек распределить подруг парами или тройками, только непременно в одну часть, усмехнулось и строго назидательно дало понять, что на войне не до сантиментов: "фронт, он дескать везде фронт".

19 января 1945 года Тамара Петровна Добычина получила карабин № ОУ-4742, 60 патронов к нему, противогаз и приказом по части была назначена на должность старшего повара 3-го батальона 71 отдельного автотранспортного полка 21-й отдельной автотранспортной бригады 1-го Прибалтийского фронта. Буквально с первых часов пребывания на фронте старший сержант Тамара Добычина поняла, что слова "не знаю, не умею, не могу, боюсь, не поняла, и не успела" граничат буквально с воинским преступлением. Повар был обязан все знать все уметь и везде успевать, как говорится: "умри, но сделай".

71 автомобильный полк дни и ночи в январе 1945 года доставлял грузы от железнодорожных станций разгрузки до передовой в интересах войск 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов при разгроме тильзитской группировки немцев, в блокировании группировки вермахта в районе города Клайпеда и ликвидации мемельского плацдарма. Студебеккеры полка ежедневно по 16-18 часов были в движении, и водители буквально валились с ног от такого графика, но никто не роптал, все пребывали в приподнятом настроении, понимали, скоро войне конец. Главное было – обеспечить всем необходимым войска в ходе Восточно-Прусской стратегической операции.

В феврале 71 полк был перенацелен на обеспечение войск, действующих на Земландском полуострове под Кенигсбергом. 24 февраля 1945 года 1-й Прибалтийский фронт был упразднен, а его войска, включая автомобильные части обеспечения, были преобразованы в Земландскую группировку Красной Армии с подчинением 3-му Белорусскому фронту.

В марте 1945 года личный состав полка, в составе 21 отдельной автотранспортной бригады действовал в интересах 9-й отдельной понтонно-мостовой бригады и выполнял сверхважную задачу по прокладке колонных путей, строительству и ремонту дорог к фронту и мостов, через реки Неман, Дайма и Прегель. По три-четыре рейса в сутки студебеккеры полка в окрестностях населенных пунктов Тильзит-Таураге, Тагиау-Тильзит, Тагиау-Таураге под бомбежками и артобстрелами перевозили боеприпасы и строительные материалы (в основном бревна и доски) для строительства моста стратегического значения в сторону фронта, а с фронта в тыл везли раненых. Водители полка делали в сутки по 210-250 километров, взамен предписанных нормативами 150 километров, и в таких условиях служба питания полка и старшины рот буквально с ног валились в попытках приготовить пишу, отыскать личный состав и выдать положенные нормы довольствия каждому водителю.

Город Кенигсберг (Калининград) – форпост немецкой военщины, где выковывались основные кадры немецкой армии и вырабатывались бредовые идеи похода Гитлера против Советского Союза, считался неприступной крепостью, но был взят войсками Красной Армии всего за три дня боев 9 апреля 1945 года. Победа была близка, но было необходимо добивать немца в районе города Пилау (Балтийск). С 13 по 25 апреля Земландская группировка войск Красной Армии под командованием маршала А.В.Василевского уничтожеила 25 немецких дивизий и три бригады фашистов и установила полный контроль над территорией Восточной Пруссии.

71 автотранспортный полк, внеся неоценимый вклад в победу Красной Армии тысячами тонн перевезенных к фронту боеприпасов и других важных военных грузов, золотыми буквами вписал свое имя в летопись Великой Отечественной войны.

Мы можем по праву гордиться тем, что наша односельчанка – старший сержант Добычина Тамара Петровна повар-инструктор 3-го батальона 71 автотранспортного полка внесла очень важный вклад в выполнение боевых задач на фронтах Великой Отечественной войны.

Пришла Победа, война была закончена. Машины полка с гораздо меньшей интенсивностью выходили в рейсы, но личный состав полка все равно трижды в день хотел кушать горячую пищу и добровольных помощников на кухне у Тамары прибавилось, но, самое главное, что в июне поступила команда сдать на склад противогаз, опостылевший карабин и оставшиеся патроны к нему.

В июле 1945 г. в Красной Армии началась массовая демобилизация. Предстояло в короткие сроки сократить Вооруженные силы с 11 миллионов человек до 3-х миллионов, и каждый надеялся, что именно он непременно попадет в число первых демобилизованных и в скором времени будет дома. Все мысли и разговоры были только о доме. На основании Закона Верховного Совета СССР от 23 июля 1945 года демобилизация началась и в 71 автомобильном полку. В первую очередь увольнялись военнослужащие старших возрастов и девушки – рядовой состав. Очередь на увольнение Тамары Добычиной старшего сержанта и старшего повара наступила только в сентябре 1945 года. Осенью она вернулась в родной Новосурск.

В послевоенные годы жила и трудилась в родном селе. Вышла замуж за красивого, всеми уважаемого, прекрасного парня Котлова Александра Ивановича. Родились трое детей – сыновья Виталий и Александр, дочь Людмила. Была частым гостем на уроках мужества в Новосурской школе. В 1985 году в 40-ю годовщину Победы Советского народа в Великой Отечественной войне старший сержант в отставке Тамара Петровна Добычина_(Котлова) награждена орденом Отечественной войны II степени.

В преклонном возрасте Тамара Петровна переехала на жительство в город Самару к дочери Людмиле. Ушла из жизни в 2016 году. Похоронена в Самаре.

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КОСЯГИНА [10] Мария Федоровна – 1923 г.р.

К сожалению, в распоряжении автора очерка имеется только краткая, информационная справка из Центрального архива Министерства обороны России о том, что ПОДРЕЗ Мария Федоровна – 1923 года рождения, родившаяся в селе Новосурск, Инзенского района, Ульяновской области в 1985 году в ознаменование 40-летия Победы Советского народа в Великой Отечественной войне награждена орденом Отечественной войны. В ходе поисков удалось выяснить, что Мария Федоровна в девичестве Косягина воевала на фронтах Великой Отечественной войны в качестве медицинской сестры. В воспоминаниях родственников существует красивая история о том, как в 1944 году Мария вынесла на себе из боя молодого и очень красивого старшего лейтенанта танкиста в бессознательном состоянии, а потом случайно встретились с ним в госпитале и… просто не могли не влюбиться друг в друга. Война продолжала бушевать… фронт двигался на запад, жених Марии Иван Тимофеевич Подрез, ранее воевавший на Крымском, Сталинградском, Западном, 2-м Белорусском фронтах трижды был ранен, но поклялся, что останется живой, а после войны обязательно ее разыщет и женится на ней. И бравый танкист слово офицера сдержал, закончил войну в Кенигсберге, разыскал Марию и женился. После войны у Марии была служба женой офицера в составе Группы Советских войск в Германии, в различных округах и гарнизонах страны, родились дети – сын Валерий и дочка Светлана. В завершении армейской службы подполковника И.Т.Подрез, несмотря на то что он был родом из Белоруссии, на семейном совете было решено переехать на постоянное жительство в город Куйбышев – поближе к Малой Родине жены. В Новосурске у Марии в те годы проживал родной брат Косягин Григорий Федорович, другие родственники и потому Мария Федоровна была частым гостем на своей Родине детства в селе Новосурск.

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ЗАЕВА Екатерина Ивановна

В период работы с архивными документами 22 гвардейского стрелкового корпуса 6-й гвардейской армии 1-го и 2-го Прибалтийского, а затем Лениградского фронтов мне посчастливилось практически случайно натолкнуться на лаконичную запись: "Заева Екатерина Ивановна, беспартийная, образование 7 классов, родилась Ульяновская область, Карсунский район, "Новосибирск". Разбирая каракули ротного писаря и ссылки на другие архивные документы мне удалось установить, что "Новосибирск" это ошибка, а в ряде других документов четко и недвусмысленно читаем "Новосурск". Другого населенного пункта с таким названием в СССР и Российской Федерации я не встречал и сомнений быть не могло, что старший сержант Заева Екатерина Ивановна – наша землячка.

Обработанные мною материалы достаточно скудны, однако можно уверенно констатировать:

В июне 1944 года в составе очередной группы девушек из Карсунского района Заева Екатерина Ивановна, 1925 года рождения была направлена в окружную школу поваров Приволжского военного округа. По завершении учебного подразделения повар-инструктор старший сержант Екатерина Заева была направлена (совместно с односельчанкой Савельевой Екатериной Федоровной) в составе одной воинской команды по обычному маршруту на фронт. В конце декабря 1944 года девушки прибыли в 145-й фронтовой запасной стрелковый полк 1-го Прибалтийского фронта, через неделю в 176-й армейский запасной стрелковый полк 6-й гвардейской армии.

С 6 января 1945 года Екатерина Ивановна Заева приступила к исполнению обязанностей повара 130-го гвардейского батальона связи 22-го гвардейского стрелкового корпуса. На завершающем этапе войны Гвардейский корпус воевал на острие главного удара по разгрому Курляндской группировки немцев, прижатых к побережью Балтики остатков немецких армий. Сражались фашисты с отчаяньем обреченных и бои носили поистине жестокий характер. От того, как организована связь, зависел успех боя, операции, сражения и 130 гвардейский батальон связи был в числе частей особого перечня, обеспечивающих победоносное завершение войны в Латвии, а от того как организовано питание бойцов и командиров зависело выполнение боевой задачи, и немаловажный вклад в победу на этом скромном и крайне ответственном посту внесла повар-инструктор 130 гвардейского батальона связи старший сержант Заева Екатерина Ивановна. Война для нее закончилась 8 мая 1945 года по итогам капитуляции Курляндской группировки немецко-фашистских войск в Прибалтике.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Иванович Калинин 23 июня 1945 года подписал "Закон о демобилизации старших возрастов личного состава действующей армии", в который так же входил пункт и о демобилизации военнослужащих-женщин. Демобилизованные обеспечивались полным комплектом обмундирования и обуви, а также бесплатным питанием на всем пути следования. Кроме того, Советское Правительство позаботилось и о подарках победителям. Постановлением Государственного Комитета Обороны было приказано независимо от питания в пути следования "выдать бесплатно, в качестве подарка, увольняемым по демобилизации из действующей армии, единовременно: а) рядовому и сержантскому составу, сверх отпускаемого сухого пайка, по 10 кг муки, по 2 кг сахару и по 2 банки мясных консервов".

Демобилизация военнослужащих 130 гвардейского батальона связи началась, в связи с чем 18 июля 1945 года приказом по части Екатерина Заева была уволена из рядов Красной Армии и, получив проходное свидетельство, а также подарок родным и близким от командования части, убыла к месту жительства с постановкой на учет в Карсунском районном военном комиссариате Ульяновской области.

К сожалению, мне пока не удалось найти фотографию и установить дальнейшую судьбу героини нашего рассказа, однако в канун 40-й годовщины Победы Советского народа в Великой Отечественной войне в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 марта 1985 года "О награждении орденом Отечественной войны активных участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" , как яркое свидетельство высокого уважения, оказываемого Советским Правительством и народом тем, кто с оружием в руках отстоял свободу и независимость нашей Родины в ожесточенных сражениях с немецко-фашистскими захватчиками, проявив храбрость, стойкость и мужество, ЗАЕВА Екатерина Ивановна награждена орденом Отечественной войны II степени.

В наградных документах 1985 года указана девичья фамилия награжденной – ЗАЕВА, соответственно, у автора нет сведений о ее фамилии в замужестве, и очень хотелось бы уточнить ее фамилию в послевоенные годы, либо так называемую новосурскую фамилию "по-уличному" и другие сведения о родственниках и потомках Екатерины Ивановны.

Буду безмерно благодарен всем, кто дополнить и уточнит мой короткий рассказ.

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БУЙЛИНА Антонина Федоровна – 1926 г.р.

В ходе работы над очерком мне поступила информация, о том, что в марте 1944 года в ряды Красной Армии Нижне-Ингашским районным военным комиссариатом Красноярского края была призвана родившаяся в Карсунском районе Ульяновской области Буйлина Антонина Федоровна – 1926 года рождения. Мать – Буйлина Е.А.

От людей старшего поколения жителей Новосурска мне не доводилось слышать о том, что такая девушка из нашего села проходила службу в рядах Красной Армии в период Великой Отечественной войны. Анализ Книг памяти Ульяновской области также не прояснил ситуацию.

Изучение дополнительных источников позволяет достаточно уверенно констатировать, что Антонина Буйлина – это наша землячка.

Анализ доступных на сайте "Память народа" материалов свидетельствуют, что уже 15 марта 1944 года Антонина Буйлина была направлена в распоряжение начальника Центральной Женской Снайперской школы с проездом до станции Подольск Дзержинской железной дороги.

Кроме того, в архивах мне удалось обнаружить Предписание Красноярского пересыльного пункта сержанту А.Ф.Буйлиной от 10 мая 1945 года – убыть в распоряжение начальника учебного центра Северного фронта ПВО для дальнейшего прохождения службы.

Вполне вероятно, что Антонина родилась в Новосурске и в предвоенные годы переехала вместе с родителями на постоянное место жительства в Красноярский край, откуда и была призвана в Красную Армию в 1944 году.

В 1985 году в 40-ю годовщину Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Буйлина Антонина Федоровна, 1926 года рождения, награждена орденом Отечественной войны II степени. Место рождения указано также – Ульяновская область, Карсунский район.

Буду благодарен всем, кто окажет мне содействие и помощь в поиске дополнительных материалов.

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НИКИЩЕНКО Екатерина Михайловна – 1922 г.р.

Также на сайте "Память народа" размещена информация о том, что Никищенко Екатерина Михайловна, 1922 года рождения, рожденная в селе Новосурск, Карсунского района, Ульяновской области, в ознаменование 40-й годовщины Победы Советского народа в Великой Отечественной войне, как активный участник войны, награждена орденом Отечественной войны II степени. Сомнений быть не может, Екатерина Михайловна – наша землячка!

Анализ учетных данных по церковно-приходским книгам и записям в системах учета сельского совета по селу Новосурск в первой четверти 20-го века не дает указаний на фамилию Никищенко. Старожилы села также не могут вспомнить какого-либо носителя фамилии Никищенко, из чего можно предполагать, что фамилии Никищенко в Новосурске не было. Остается предполагать, что это фамилия Екатерины Михайловны по мужу.

Различные версии автора очерка по изменению фамилии Никищенко в связи с замужеством или многочисленным в предвоенные годы переселением новосурцев на территорию ставропольского края и отъездом ее родителей на земли Кубани пока к результату не привели.

Таким образом, как звучала ее девичья (Новосурская) фамилия, какова ее довоенная и послевоенная судьба, нам еще предстоит выяснить.

Буду безмерно благодарен всем, кто может оказать содействие в поисках нашей землячки.

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БЕХТЯНОВА Екатерина Федоровна

Читая о той войне о ее героях и подвигах, мы почти не встречаем упоминаний о людях, сыгравших, казалось бы, не героическую, но крайне важную роль в победе Красной Армии над фашистскими захватчиками, о простых девушках-прачках. Именно они под бомбежками и артобстрелами в холод и зной прошли всю войну бок о бок с бойцами боевых частей и подразделений.

В самом начале войны санитарно-эпидемиологическая обстановка в рядах красноармейцев была очень сложная. В тылу и на фронте люди страдали от дизентерии, тифа, малярии и других инфекционных заболеваний, одной из причин которых была антисанитария. Именно поэтому в феврале 1942 года Государственный комитет обороны издает постановление "О мероприятиях по предупреждению эпидемиологических заболеваний в стране и в Красной Армии". В том же месяце были сформированы две сотни боевых прачечных отрядов. Служили там преимущественно женщины из числа вольнонаемных.

Наша землячка, из Новосурска, Бехтянова Екатерина Федоровна с марта 1943 года по май 1945 года проходила службу в качестве вольнонаемной прачки в 142-м полевом прачечном отряде 22 армии 2-го Прибалтийского фронта, войсковая часть полевая почта 82733.

В 1943 году 22-я армия в составе Северо-Западного фронта, затем с октября 2-го Прибалтийского фронта, вела тяжелые бои на реке Ловать на участке Холм – Великие Луки . В январе - феврале 1944 года, нанося удары на идрицком направлении, участвовала в Ленинградско-Новгородской наступательной операции . Летом и осенью 1944 года армия принимала участие в Старорусско-Новоржевской , Режицко-Двинской и Рижской наступательных операциях, в ходе которых во взаимодействии с другими армиями фронта успешно выполнила поставленные задачи по разгрому вражеских войск и освобождению ряда районов советской Прибалтики. С октября 1944 года до апреля 1945 года вместе с другими войсками фронта осуществляла блокаду группы немецких армий на Курляндском полуострове. В апреле 1945 года 22-я армия вошла в состав Ленинградского фронта.

142 полевой прачечный отряд неотступно следовал за воюющими частями, двигалась на запад и героиня нашего рассказа. Перемещались, как вспоминала Екатерина Федоровна, пешком и на обычных телегах, запряженных лошадьми, чтобы ехали поездом или машинами не припомним, да и лошади были измученные, еле-еле телегу тянули, тогда и плечом приходилось толкать всю ночь, а к утру нужно было быть на новом месте и непременно возле ручья или озера – водопроводов никто не провел, и непременно надо было успеть замаскироваться до рассвета.

Для стирки белья боевые прачки в основном применяли свои руки. Вместо стиральных машин были дощатые корыта и ребристые стиральные доски. От постоянного контакта с моющими химическими средствами на руках слезали кожа и ногти. Да и грыжи от тяжелого труда становились не редкостью. Белье кипятили в котлах на кострах, обрабатывали дустом, который, кстати, оказался малоэффективным, а также стирали специальным мылом "К" от вшей. Но даже мыла порой не хватало, и смекалистые прачки нашли выход – использовали золу, варили щелок.

Нательное белье и обмундирование солдат поступало в прачечные отряды не только с паразитами, но и с пятнами крови и следами от пуль. Поэтому эта и без того нелегкая работа приносила еще и душевные муки. Стирали и плакали. В день одна женщина по нормам отстирывала около 80 комплектов одежды. Стирать приходилось не только нижнее белье и форму, но и перевязочные материалы для госпиталей. Медикаментов на фронте катастрофически не хватало, поэтому санитарки зачастую несколько раз использовали бинты и марлю после стирки.

Из представления к боевым наградам вольнонаемных 142 полевого прачечного отряды мы узнаем, что только за период с февраля 1943 года по июнь 1944 года на одну прачку приходилось от 12 до 28 тысяч пар выстиранного белья.

О войне Екатерина Федоровна вспоминать не любила, но иногда горестно откровенничала: "Кто с пушкой, кто с винтовкой, а я всю войну с корытом прошагала. Стирала вручную гимнастерки, телогрейки, белье привезут ворох, а оно заношенное, драное, рваное, халаты белые от разведчиков насквозь в крови – и красной и черной (от старой крови). В первой воде стирать нельзя – она красная или черная... Гимнастерка без рукава, или дырка на груди от пули, штаны без штанины. Слезами, бывало, отмываешь и слезами полощешь. И горы, горы этих гимнастерок, ватников, а зимой ватники замерзшей кровью набухшие, тяжелые. Было все: и землянки копали и мосты мостили и мины на руках на передний край подносили, раненых помогали таскать, даже в окружении двое суток сидели. пока наступающая часть на нас не вышла.

Вот так приближала Победу Екатерина Федоровна Бехтянова – простая девушка из Новосурска, вольнонаемная 142-го полевого прачечного отряда 22 армии 2-го Прибалтийского фронта.

После войны Екатерина Федоровна обосновалась в Ленинграде. Вышла замуж, сменила фамилию на Давыдова. Ушла из жизни в 1994 году. Похоронена в городе Выборг.

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НИКОЛЬСКАЯ [11] Зоя Степановна – 1925 г.р.

В завершении своего повествования о Новосурских девушках – участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. полагаю не будет излишним упомянуть об урожденной села Гулюшева Сурского района Ульяновской области Никольской Зои Степановны, 1925 г.р., которая в младенческом возрасте с родителями приехала в наше село, выросла, вышла замуж и всю сознательную жизнь прожила в Новосурске.

В 1943 году по спец. набору Зоя Степановна прошла обучение на курсах шоферов и почти два года в составе военизированной автомобильной колонны на полуторках, ЗИСах и студебеккерах, крутила баранку на разбитых войной трассах между Москвой и западными областями страны, перевозя различные военные и народно-хозяйственные грузы. Военнослужащей не была, воинское звание не имела, участницей боевых действий не являлась, но Победа пришла к нам именно благодаря таким простым и бескорыстным скромным труженикам войны и, кто знает, возможно, именно перевезенные ей десятки тысяч тонн важнейших грузов в конечном счете обеспечили Победу Советского народа в Великой Отечественной войне.

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Высокая цена была заплачена за Великую Победу. Мир еще не видел столь массового участия, такого героизма женщин в борьбе с врагом, как в годы Великой Отечественной войны. Об их подвигах можно говорить бесконечно. Трудно найти достойные слова, чтобы выразить благодарность им за то, что они совершили. Судьбы их не измерить привычной мерой, и жить им вечно – в памяти народной, в цветах, монументах, в первых шагах детей по той земле, которую они отстояли.

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автор - Савельев Владимир Иванович

[1] В замужестве Тихонова, (Каталычева)

[2] Фронтовой термин, означающий регулировку дорог к фронту. Не путать с рокадными дорогами, идущими параллельно фронту в тылах фронта.

[3] В замужестве Беликова.

[4] В замужестве Филилеева (Шорникова)

[5] В замужестве Буйлина (Карева)

[6] В замужестве Подгорнова.

[7] В замужестве Демина.

[8] Так записано в Красноармейской книжке. (Фамилия Антонины во фронтовых документах неоднократно записывали в искаженном виде – Филцлеева, Фимелеева, Филалеева)

[9] В замужестве Котлова.

[10] В замужестве ПОДРЕЗ.