Чудеса капитана Галузы События, о которых мы вам сейчас расскажем, произошли в июле 1944 года, и они больше похожи на закрученный сценарий для военного боевика. Но в годы Великой Отечественной войны таких сценариев было очень много, и писали их рядовые и офицеры Красной Армии. Так вот, в этой необыкновенной истории участвовали разведчики 9-й гвардейской механизированной бригады под руководством Григория Галузы. На чтение: 1 минута

События, о которых мы вам сейчас расскажем, произошли в июле 1944 года, и они больше похожи на закрученный сценарий для военного боевика. Но в годы Великой Отечественной войны таких сценариев было очень много, и писали их рядовые и офицеры Красной Армии. Так вот, в этой необыкновенной истории участвовали разведчики 9-й гвардейской механизированной бригады под руководством капитана Григория Галузы.

Рейд по немецким тылам

В 1944 году войска 1-го Прибалтийского фронта наступали в районе Шауляя, прямо у самой границы с Курляндией. В самом авангарде наступала 9-я Молодечненская механизированная бригада гвардии подполковника С.В. Стародубцева. Командир принял решение выслать в тыл противника группу разведчиков. Задача была вроде простая: дорогу разведать и по возможности подготовить ее для прохождения основных войск. Команда разведчиков состояла всего из 25 человек, но они были прекрасно подготовлены, в их распоряжении было три бронеавтомобиля, два легких танка и три немецких бронеавтомобиля. Самое интересное, что немецкие машины вели немецкие водители. Эти солдаты перешли на нашу сторону еще под Молодечно в Белоруссии и при пленении заявили, что они всегда были тайными антифашистами. Как ни странно сегодня это звучит, но их оставили, и они остались механиками-водителями при своих машинах.

Для пущего эффекта на танках и броневиках нарисовали кресты, а сами разведчики переоделись в немецкую форму. Небольшая колонна стала острием советского наступления. Продвижение бойцы Галузы начали 27 июля по шоссе Шауляй–Рига, по пути уничтожая отдельные машины и мотоциклистов. Первым препятствием стал мост через реку Муса. Здесь расположилась команда немецких саперов, которые должны были его взорвать, чтобы затруднить переправу советских частей. Саперы приняли наших разведчиков за свои отступавшие части и свободно пропустили их через мост. В результате и саперы, и охрана моста были уничтожены.

В 40 км от фронта

Следующим на пути оказался литовский город Йонишкис, в котором дислоцировались остатки 15-й гренадерской бригады СС (все, что осталось после боев с нашими войсками), В городе были артиллеристы, семь танков с экипажами, саперы и минометчики. Немцы настолько были вымотаны боями с нашими войсками, что проявили удивительную беспечность. Они посчитали, что раз фронт находится в сорока километрах, то им ничего не угрожает. Охрану доверили литовским полицаям, а сами разбрелись отдыхать.

В два часа ночи к городу подъехали ряженые «солдаты вермахта» и потребовали, чтобы их пропустили. Часовому оказалось достаточным объяснения, что они только что вышли из окружения и новый пароль еще не знают. Разведчики добрались до немецких танков, перерезали охранявших полицаев, а после начали на этих танках давить автомобили и стрелять прямой наводкой по домам, где отдыхали солдаты. Паника была страшной, понять, откуда исходит опасность, они не смогли, и то, что осталось от пятитысячного гарнизона, спешно бежало из города. Подошедшим частям бригады Стародубцева осталось только преследовать бегущих фашистов.

Продолжение следует…

На этом продвижение разведчиков Галузы не закончилось. Под утро они оказались возле железнодорожной станции Димзас в Латвии, где решили атаковать немецкий бронепоезд. Справиться со стальной крепостью оказалось непросто. Легким танкам и броневикам бронепоезд оказался не по силам. Были убиты двое разведчиков, а несколько человек, в том числе и капитан Галуза, получили ранения. Командование на себя принял техник-лейтенант Иван Чечулин. Разведчики под его командованием организовали засаду, в которую попала немецкая автоколонна. Здесь жертвами разведчиков стало около 60 грузовиков, а свыше 150 немцев и прибалтийских полицаев было уничтожено. Сам Чечулин уничтожил три автомобиля гранатами. А еще в качестве трофеев были захвачены три тягача, пушка и пять мотоциклов.

Позже они прорвались на окраину города Елгава, заняли оборону и благополучно дождались прихода своих частей. За одну ночь разведчики прошли 80 километров, а результат вы уже знаете. Капитан Григорий Галуза и лейтенант Иван Чечулин в марте 1945 года получили геройские звания. Иван Чечулин дожить до получения не успел, он погиб 2 февраля 1945 года в бою возле города Приекули.

Григорий Галуза дожил до наших дней и умер в городе Балашиха 8 декабря 2006 года на 89-м году жизни.

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