Честь и доблесть тувинцев – солдат по прозвищу «Черная смерть» 22 июня 1941 года фашистская Германия вторглась на наши земли. Началась Великая Отечественная война. Крупнейшая война, развязанная фашистами. С первых дней войны началось формирование антигитлеровской коалиции. На чтение: 2 минуты

22 июня 1941 года фашистская Германия вторглась на наши земли. Началась Великая Отечественная война . Крупнейшая война, развязанная фашистами. С первых дней войны началось формирование антигитлеровской коалиции. Принято считать, что первыми, кто протянул нам руку помощи, были англичане и американцы. Но это не совсем верно. Первыми были Монгольская Народная Республика и Тувинская Народная Республика.

Это наша война

О помощи Монголии мы недавно вам рассказывали в статье « Аймаки против Гитлера: второй фронт по-монгольски », а теперь поговорим о том, как помогали бороться с врагом жители Тувинской Народной Республики.

Главное в этой истории то, что Тува в 1941 году была самостоятельным государством и называлась Тувинская Народная Республика. Соседи, а именно РСФСР и Монголия, республику признали. Государство имело Конституцию, флаг и герб. Дипломатические представительства были в СССР и Монголии. Китай не признавал республику, так как считал ее земли своей территорией. Тем не менее это не мешало Туве развиваться и строить свою новую жизнь.

Источник: https://polk.press

22 июня 1941 года мирная жизнь в республике закончилась. Тува не осталась в стороне и поддержала СССР в его справедливой войне. Великий Хурал (съезд) Тувы выступил против агрессора. 25 июня 1941 года народ Тувы, как записано в декларации съезда, официально объявил войну Германии. Говорят, что Гитлера это позабавило. А зря, маленькое государство в дальнейшем смогло доставить немало неприятных хлопот для его армии.

Мы вместе

Пора сказать несколько слов о тогдашней Туве. В 1941 году в государстве проживало всего около 80 тысяч жителей. Много это или мало, решать вам. Сразу скажу, что помощь тувинцев нельзя мерить, переводя счет только на тонны и на рубли. Соседи пришли на помощь в трудную минуту. Сразу была объявлена мобилизация и заявлено, что тувинская армия готова отправиться на фронт. Интересное письмо получил И.В. Сталин от 38 тысяч тувинских аратов. Они писали «Мы вместе. Это и наша война».

Тува поставила 50 тысяч лошадей и около 750 тысяч голов скота. Ни одна тувинская семья не осталась в стороне от этой помощи. В Красную Армию поставлялись десятки тысяч лыж, бессчетным числом полушубки, рукавицы, валенки, 67 тонн шерсти, 400 тонн мяса. А еще были поставки ржаной и ячменной муки, топленого масла, меда и варенья, консервов и концентратов, рыбы, перевязочных материалов. 90% этой продукции поставлялись безвозмездно. Есть интересный факт, о котором вряд ли вспоминают политики современной Украины. В 1944 году на Украину безвозмездно было передано 30 тысяч тувинских коров. Эти коровы и помогли возродить украинское животноводство.

Тувинские добровольцы-танкисты. Кызыл, 1943

Источник: commons.wikimedia.org

На счета обороны республика перевела весь свой золотой запас, а также перенацелила всю добычу золота.

«Черная смерть»

В 1943 году в Красной Армии появились добровольцы из Тувы. Первые 200 добровольцев влились в состав 25-го отдельного танкового полка, который с февраля 1944 года вошел в состав 2-го Украинского фронта. Правда, этот факт опять порождает неувязочку с версией украинских политиков во главе с Зеленским, что Украинские фронты – это сплошь украинцы.

Всего в боевых действиях приняли участие 8 тысяч тувинцев, а это 10% всего населения республики. Многие из них были награждены орденами и медалями СССР. Двое – Хомушку Чургуй-оол и Тюлюш Кечил-оол – стали Героями Советского Союза.

Хомушку Чургуй-оол

Источник: commons.wikimedia.org

На фронтах тувинские воины сохраняли свой национальный колорит. Они были одеты в свои национальные костюмы и носили всевозможные амулеты. Тувинцы не боялись даже превосходства противника в силе, всегда стояли насмерть и пленных не брали. Немцы окрестили тувинцев Das Schwarze Tod, что в переводе означает «Черная смерть». После боя под Дуражино в январе 1944 года пленный офицер Г. Ремке поведал, что его солдаты воспринимали этих «варваров» (тувинцев) как полчища Атиллы и уже не могли воевать дальше.

В 1944 году тувинцы переоделись в форму советских солдат, а их национальные костюмы и амулеты отправились на Родину.

Тува финансово помогла в постройке 10 самолетов Як-7Б. 16 марта 1943 года они поступили в 133-й истребительный полк. К сожалению, до конца войны не дожил ни один самолет «тувинской эскадрильи».

Источник: https://russian7.ru

Эпилог

17 августа 1944 года Тувинская Народная Республика приняла решение о вхождении в состав СССР. Ходатайство было удовлетворено, и в составе РСФСР появилась новая автономная область.

Обложка: Проводы тувинского кавалерийского эскадрона на фронт. Кызыл, 1943. Источник: commons.wikimedia.org

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