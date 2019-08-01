Был ли Сталин на фронте? В последнее время участились спекуляции недобросовестных «историков» и «неравнодушной» общественности по поводу поездки Верховного главнокомандующего Красной Армией И.В. Сталина на фронт. Сегодня мы решили окончательно поставить все точки над i в этом вопросе. Многие по каким-либо причинам считают, что Сталин в начале войны самоустранился от руководства страной и армией (но это полный бред). Им вторят и другие комментаторы, указывающие, что мол трусливый Сталин заперся в Кремле и всю войну просидел там, боясь выйти. С полной уверенностью, опираясь на документы, мы можем утверждать, что такие заявления – откровенная ложь. Более того, совершенно очевидно, что Верховный главнокомандующий был на фронте, причем далеко... На чтение: 3 минуты

В последнее время участились спекуляции недобросовестных «историков» и «неравнодушной» общественности по поводу поездки Верховного главнокомандующего Красной Армией И.В. Сталина на фронт. Сегодня мы решили окончательно поставить все точки над i в этом вопросе.

Многие по каким-либо причинам считают, что Сталин в начале войны самоустранился от руководства страной и армией (но это полный бред). Им вторят и другие комментаторы, указывающие, что мол трусливый Сталин заперся в Кремле и всю войну просидел там, боясь выйти.

С полной уверенностью, опираясь на документы, мы можем утверждать, что такие заявления – откровенная ложь. Более того, совершенно очевидно, что Верховный главнокомандующий был на фронте, причем далеко не единожды, как многие думают. Опытный революционер и участник многих сражений Сталин не испытывал страха перед поездками на фронт, но важно было сохранять секретность при этом. Пренебрежение безопасностью чревато потерей высших военачальников, что недопустимо на войне, примером может служить трагическая гибель генерала армии Н.Ф. Ватутина, попавшего в засаду во время выезда в расположение армии.

Полководцы и фронт

Безусловно, в древние времена полководец обязан был присутствовать в ходе сражения лично, поскольку иной возможности управлять войсками не было – только с поля боя. Но и в древности за полководцами и руководителями шла целенаправленная охота. Вспомнить хотя бы случай из истории Древнего Рима, когда Гай Муций Сцевола пробрался в лагерь этрусков и убил рядового, который был одет как полководец этрусков Ларс Порсенна, в то время как настоящий Порсенна был в другом месте.

И. В. Сталин и К. Е. Ворошилов у бронепоезда на Царицынском фронте. Художник: В.Хвостенко

Источник: pinterest.ru

Однако с усложнением и разветвлением военной структуры и развитием связи эта необходимость в конспирации стала отпадать. А сама фигура полководца, причем любого ранга, стала приобретать всё большую важность. В такой войне, как Великая Отечественная, где сошлись многомиллионные армии, фигура каждого отдельного командира значила много, а с ростом ранга командира, значение возрастало.

Не секрет, что для специальных подразделений, шпионов, диверсантов, снайперов основной целью являлись именно представители командного звена противника. Поэтому поездки высших руководителей в войска носили подчас спонтанный, а главное, строго секретный характер. Именно поэтому долгое время (даже после войны) документы, фиксирующие такие поездки (а их было немало) Верховного главнокомандующего, держались в секрете.

Немного документов

«Ещё один миф – паническая боязнь Сталиным фронта. При всём том, что известно сегодня о Сталине, должен возразить: Верховный на фронт выезжал.

Вышло так, что в одном из выездов Верховного на фронт довелось участвовать и мне. Всего же в период обороны Москвы Сталин выезжал на фронт дважды. Меня поразила сама организация этих поездок. Никем и никогда они заранее не планировались. Например, когда он выезжал в район Волоколамска, внезапно вызвал Жукова и моего отца, сообщил, что вместе с ними намерен побывать в этот день на одном из участков фронта. Никакой, повторяю, предварительной подготовки. В этом отношении, убеждался и сам я не раз, был он очень оригинальным человеком...» ,– вспоминает Берия С.Л. в книге: «Мой отец – Лаврентий Берия».

Источник: pikabu.ru

В наше время архивы и книги воспоминаний непосредственных участников событий позволяют нам восстановить картину и увидеть, что Сталин совсем не боялся поездок на фронт. В отличие от своих зарубежных коллег и главного противника – Гитлера, который бывал лишь на оккупированных территориях, Сталин не раз бывал непосредственно на фронтах и в прифронтовых штабах. Давайте посмотрим подробнее, где он появлялся.

Так, старший лейтенант И.А. Соколов, адъютант маршала Николая Воронова, вспоминал, что Сталин несколько раз появлялся в штабах Западного и Калининского фронтов в период с августа 1941 года по август 1943 года.

Эти воспоминания подтверждает и уже давно обнародованный журнал по приему посетителей товарища Сталина в Московском Кремле. Архивные записи позволяют нам увидеть те промежутки в приемах гостей и посетителей Верховного главнокомандующего, когда он находился вне Кремля, на фронте. К примеру, с 22.30 1 августа до 21.55 5 августа 1941 года.

Картина Павла Соколова-Скали «Сталин на фронте под Москвой»

Источник: pioneer-lj.livejournal.com

Сталин бывал в районах обороны у Солнечногорска, Можайска, Звенигорода. Бывал и в 16-й армии будущего маршала Рокоссовского на самом сложном –Волоколамском направлении.

После знаменитого парада 7 ноября 1941 года товарищ Сталин лично поехал осматривать выгружающиеся под Москвой сибирские дивизии, которые шли прямо на фронт. А один из его охранников – Рыбин – в мемуарах упоминает, что Сталин бывал даже в районе боев знаменитой 316-й стрелковой Панфиловской дивизии.

«Подтолкнуть Еременко к более активным действиям»

Но самая известная зафиксированная поездка Сталина на фронт датируется августом 1943 года. Мы знаем о ней не только из архивных источников, но и по недавно опубликованным мемуарам генерала Ивана Серова – одного из высокопоставленных сотрудников НКВД.

Из письма президенту США Ф. Рузвельту

Источник: cont.ws

В очередной раз Сталин собрался ехать на Западный и на Калининский фронты, чтобы, по выражению самого главкома, «подтолкнуть Еременко к более активным действиям», а также лично ознакомиться с планами командующих, провести ряд совещаний и проконтролировать обстановку.

Интересно, что после Гжатска, куда товарищ Сталин добрался на поезде, дальше он ехал на автомобилях. На своем любимом «Паккарде» с небольшой охраной Сталин сразу же выехал в штаб Западного фронта (в Юхнов) всего с двумя машинами охраны. Сталину очень не нравилось щепетильное отношение к нему, спал он на простой кровати, которую ему буквально из подручных средств приготовили связистки, дежурившие на узле связи по пути.

А когда по стечению обстоятельств заблудилась и не пришла машина с бытовыми вещами, Сталин спокойно произнес:

«А что я, князь, что ли, мне дворец не нужен».

Питался простой похлебкой и мясом на второе, из всех излишеств – только бутылка вина.

Картина А. Герасимова «Сталин на фронте»

Источник: pinterest.ru

Следующим пунктом стал Калининский фронт, где Сталин остановился в деревне Хорошево Ржевского района. Именно здесь в ходе совещания с Еременко Верховный главнокомандующий решил отмечать победы и освобождение советских городов салютами:

«В старой Руси победу войск отмечали при Иване Грозном звоном колоколов, кострами, гуляньями, при Петре I – фейерверками, и нам надо тоже отмечать такие победы. Я думаю, надо давать салюты из орудий в честь войск победителей».

Ставка и фронт

Всего можно насчитать 10 поездок товарища Сталина на фронт. Возможно, их было и больше, но мы не имеем данных из-за того, что проходили они в режиме чрезвычайной секретности. Но любые спекуляции на тему того, что Верховный главнокомандующий чего-то боялся, мы смело можем отмести. Сталин вопреки более поздним байкам не отсиживался на даче в самом начале войны и всегда старался держать руку на пульсе событий, как свидетельствует тот же журнал посещений его кабинета.

В 2015 году в небольшом деревянном доме под Ржевом в деревне Хорошево где Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин провел ночь с 4 на 5 августа 1943 года и отдал приказ о проведении в Москве первого салюта в честь освобождения Орла и Белгорода, Российским военно-историческим обществом открыт Музей «Калининский фронт. Август 1943 года»

Музей «Калининский фронт. Август 1943 года»

Источник: пресс служба РВИО

Всего же членами и уполномоченными представителями ставки ВГК СССР за годы войны было совершено более 60 поездок на все фронты Великой Отечественной войны. Свыше 150 раз Сталин принимал лично доклады приезжавших к нему командующих фронтами. Также Верховный главнокомандующий провел почти 1500 совещаний с представителями Ставки и Генштаба Красной Армии в годы войны.

Эти факты и цифры совершенно убедительно говорят о том, что именно Ставка ВГК и лично И.В. Сталин внесли весомый вклад в победу Советского народа в Великой Отечественной войне.

Обложка: virtualrm.spb.ru