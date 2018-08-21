Бессловесные герои Бессловесные герои На чтение: 2 минуты

Великая Отечественная война. Она навсегда останется в нашей памяти как одна из самых страшных страниц в истории человечества. Мы никогда не забудем эти четыре года, кровавое число 26,6 миллионов, как и не предадим забвению бессмертный подвиг наших предков, отстоявших свободу и независимость Отечества. В те страшные дни ожесточённая борьба шла и на фронте, и в тылу. Не на жизнь, а на смерть боролись мужчины, женщины, старики, дети и даже собаки. Во имя мирного неба Родины сражались и наши четвероногие друзья. Многие знают об участии собак в диверсионных и спасательных операциях. Однако лишь единицы представляют, насколько масштабным было это движение. Их вклад в историю Великой Победы трудно переоценить. Более 60 000 собак было призвано в армию в период с 1941 по 1945. Из них сформировали 168 отрядов. Это было полноценное военное подразделение. Хозяевам четвероногих героев даже приходили «похоронки».

Использовать острое обоняние, тонких слух, выносливость, силу и безграничную преданность собак при ведении боевых действий начали наши предки ещё 6 000 лет назад. Это способствовало появлению новых пород, становлению и развитию служебного собаководства как науки. Более 2300 лет назад древнегреческий военачальник и политический деятель Ксенофонт Афинский создал трактат «Псовая охота», ставший одним из первых учебников по дрессуре и кинологии. Чуть позже, во II веке н. э., географ и историк Арриан подготовил самый первый «атлас» собачьих пород.

Четвероногие солдаты принимали участие во многих известных битвах. Например, царь Ахменидской державы Камбиз II в 525 году до н.э. в сражении при Пелузии использовал против вражеских воинов специально обученных мастифов, которые внесли немалый вклад в завоевание Древнего Египта. В 386 году до н. э. правитель Спарты Агизелай в битве при Мантинее натравил своих псов на воинов, охранявших подступы к городу. Собаки «состояли на службе» и у Александра Македонского, и у ассирийского царя Ксеркса, прозванного Гнеем Помпеем Трогом «ужасом народов». О значимости собак на войне свидетельствует и строевой порядок римских армий, который состоял из трёх линий. В первой линии, как правило, шли боевые псы, во второй – рабы, и лишь в третьей – легионеры. Славяне также использовали братьев наших меньших при обороне городов и в военных походах. На фресках Софийского собора в Киеве можно обнаружить изображения собак, демонстрирующих способы их использования в Древней Руси.

Как ни странно, изобретение огнестрельного оружия не оказало значительного влияния на собачье подразделение войск. Например, в небезызвестной битве при Валенсии во время Англо-испанской войны 1761-1763 плечом к плечу с испанскими солдатами сражались 4 000 псов, а в битве под Аустерлицем в 1805 году пудель Усач спас полковое знамя, за что был награждён боевым французским орденом. В России собаки отличились во время войны на Кавказе и русско-турецкой войны 1877-1878. Они прекрасно справлялись с функцией обнаружения вражеских сил и оповещения армии Российской империи. В период русско-японской войны 1904-1905 проявили себя четвероногие санитары. Вот, что об этом пишет один из офицеров генерал-лейтенанта Фёдора Эдуардовича Келлера: «Поиск раненых, которыми были завалены просяные поля, был бы безуспешен без санитарных собак». В 1912 году на базе Измайловского гвардейского полка создали первый в России питомник военно-полевых собак, а в кинологическом подразделении Царскосельского гвардейского гусарского полка готовили будущих связистов и разведчиков. Незадолго до начала Первой Мировой войны в 1914 году на ипподроме Семёновского гвардейского полка состоялся смотр служебных собак. Доставка медикаментов и боеприпасов, обнаружение раненых и сил противника, перевозка необходимого оборудования и техники – со всеми этими задачами собаки справлялись на отлично.

Революция и Гражданская война стали причиной кризиса служебного собаководства. Огромную роль в восстановлении и совершенствовании кинологических служб СССР сыграл В.В.Языков. В 1919 году он направил в Штаб Красной Армии письмо с предложением об организации служебного собаководства РККА. 23 августа 1924 года был опубликован Приказ №1089 Реввоенсовета СССР. В соответствии с ним в Москве создавался Центральный учебно-опытный питомник-школа военных и спортивных собак «Красная звезда», которая является одной из лучших кинологических школ России до сих пор. К началу Великой Отечественной войны она осуществляла подготовку четвероногих солдат по 11 направлениям.

События 1941-1945 стали поворотным моментом в истории не только отечественной, но и международной кинологии. Впервые в истории служебного собаководства, впервые в истории мироздания овчарки, лайки, даже простые дворняжки принимали такое активное участие в войне. Они сражались не на жизнь, а на смерть, бесстрашно бросались в бой против фашистов, ценой своей жизни отстаивали каждый сантиметр родной земли. В период с 1941 по 1945 год свыше 15 000 упряжек на санях, нартах и специальных тележках вывезли около 700 000 раненных бойцов, которые еле-еле могли ползти, доставили 3500 боеприпасов. А сколько жизней спасли собаки-санитары? Под огнём вражеских пуль они подползали к бойцам с аптечкой, ждали, когда они перевяжут раны и при необходимости помогали добраться к пункту оказания первой помощи. Нередко бойцы теряли сознание от боли, тогда в дыму и пыли их было легко спутать с мёртвыми, однако четвероногие друзья безошибочно отличали живых от погибших, красноармейцев от фашистов. Вот, что о них говорит Ветеран Великой Отечественной войны Сергей Соловьёв: «В Заполярье зимы суровые, не раз от лютых морозов раненых спасали собаки – они грели их своим дыханием. Вы мне можете не верить, но собаки плакали над умершими…». А с вражескими минами сражались собаки-миноискатели. Около 6 000 псов принимало участие в операциях по разминированию территорий после ухода фашистов. Они помогли обезвредить более 4 000 000 мин и других взрывчатых установок. Четвероногие бойцы были и связистами, и разведчиками, и диверсантами. Существовали специальные собаки-истребители танков. Ценой своей жизни они подорвали более 300 «Тигров», «Пантер», «Фердинандов» и других вражеских «машин смерти».

Шарики, бобики и мухтары внесли огромный вклад в Великую Победу. 19 августа в России празднуется День Фронтовой собаки. В 2013 году на Поклонной горе Министр культуры Российской Федерации, Председатель Российского военно-исторического общества В.Р. Мединский открыл памятник Фронтовой собаке, автором которого является скульптор Андрей Коробцов. Четвероногим героям мы обязаны нашей жизнью и мирным небом над головой. Сегодня, в преддверие годовщины создания Центрального учебно-опытного питомника-школы военных и спортивных собак «Красная звезда», самое время поблагодарить их за безграничную смелость, отвагу и искреннюю преданность. Спасибо, лучшие друзья человека, за Победу!