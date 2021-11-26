БЕРЕСТОВ ПЁТР ФИЛИППОВИЧ

Советский военачальник, генерал-майор, участник Гражданской , советско-польской , советско-финской и Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза (1945).

Биография

Родился 9 (по новому стилю — 21) декабря 1898 года в деревне Берестово (ныне — Сюмсинский район Удмуртии). Вырос в многодетной крестьянской семье, рано был вынужден пойти работать по найму у богатых односельчан, позднее занимался валянием сапог, трудился на лесопилке. В феврале 1917 года призван в Российскую императорскую армию и направлен в Симбирскую губернию, в 165-й запасной пехотный полк. После роспуска старой армии вернулся в родные места, трудился в родительском хозяйстве.

В ноябре 1918 года призван в РККА . Участвовал в боях Гражданской войны, сражался против войск А. В. Колчака и польской армии, пройдя путь от обычного красноармейца до командира роты. В 1921 году окончил курсы комбатов, в 1924 году — Высшую школу физического образования в Ленинграде, после чего служил на командных и интендантских должностях в различных частях. В декабре 1939 года назначен на должность командира 402-го стрелкового полка. Принимал участие в боевых действиях в ходе советско-финской войны, был ранен. По завершении боёв учился на курсах «Выстрел». Здесь он и встретил начало Великой Отечественной войны.

Великая Отечественная война

Вскоре после начала войны Берестов ускоренным курсом завершил обучение и был назначен командиром формирующегося 1-го полка народного ополчения Ленинского района Москвы. Через некоторое время принял командование над 1281-м стрелковым полком, во главе которого участвовал в Ельнинской операции и боях на Спас-Деменском направлении.

В ноябре 1941 года назначен на должность командира 601-го мотострелкового полка. Во главе этой части Берестов участвовал в битве за Москву , проявив себя как бесстрашный и волевой командир. Отражая постоянные атаки гитлеровцев на подступах к станции Кубинка, полк не только удерживал занимаемые рубежи, но и наносил тем большие потери. 16-17 ноября 1941 года мотострелки Берестова отразили 2 крупные атаки в районе населённого пункта Брыкино, уничтожив 14 танков. В ходе контрнаступления под Москвой 601-й полк освободил значительное количество населённых пунктов, в том числе деревни Выглядовку, Болтино, Брыкино, Анашкино, Капань, Хомяки, Землино, Шаликово, Шайново и Кожухово. Им были захвачены большие трофеи. Продвигаясь дальше, полк Берестова принял активное участие в освобождении Можайска и Бородино.

По завершении битвы за Москву Берестов был назначен командиром сначала 82-й мотострелковой, затем 331-й стрелковой дивизии. Участвовал в освобождении Смоленской области. Продвигаясь по автостраде «Москва-Минск», части его дивизии освободили значительное количество населённых пунктов. Форсировав реку Вопь, это соединение освободило город Ярцево. В тех боях Берестов был контужен разрывом авиационной бомбы, но остался в строю и продолжил руководить боем. Вскоре его дивизия получила почётное наименование «Смоленская». В дальнейшем Берестов освобождал Белорусскую ССР и Польшу. Особенно отличилась его дивизия во время боёв в Восточной Пруссии.

21 января 1945 года части под командованием генерала Берестова прорвали глубоко эшелонированную немецкую оборону и, выдвинувшись вперёд основных сил, овладела сильными опорными пунктами противника — городами Растенбургом, Росселем, Вишофштайном, Хайльсбергом. Развивая успех, к утру 2 февраля 1945 года от частей вермахта был полностью очищен город Ландсберг. Берестов в тех боях проявил себя как способный на смелые решения командир, способный одерживать победу над превосходящими силами врага. Захват Ландсберга поставил противника в тяжёлое положение — сложилось угрожающее положение для его группировок юго-восточнее и восточнее города. 3-7 февраля 1945 года гитлеровские войска беспрерывно контратаковали, и в конечном итоге окружили дивизию в Ландсберге. Объединив 331-ю дивизию с 88-й стрелковой дивизией, также оказавшейся в окружении, Берестов на протяжении 3 дней отбивал все атаки на город, нанеся противнику большие потери. За это он был удостоен звания Героя Советского Союза.

Послевоенная жизнь

Продолжал службу в Советской Армии, командовал различными дивизиями и бригадами. В декабре 1955 года уволен в запас. Умер в Запорожье 26 ноября 1961 года.