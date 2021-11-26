БАБАДЖАНЯН АМАЗАСП ХАЧАТУРОВИЧ

Советский военный деятель, Главный маршал бронетанковых войск (1975), Герой Советского Союза (1944).

Биография

Родился 5 (по новому стилю – 18) февраля 1906 года в селе Чардахлы (ныне – Чанлибель Шамкирского района Азербайджана). После окончания четырёх классов школы батрачил, был чернорабочим на дорожном строительстве. В сентябре 1925 года был призван на службу в РККА . В 1929 году окончил Закавказскую ВПШ. Участвовал в боях с националистическими формированиями в Закавказье, был ранен. В дальнейшем сражался на фронте советско-финской войны , во время которое получил второе ранение. Июнь 1941 года встретил помощником начальника отделения оперотдела штаба 19-й армии КОВО.

Великая Отечественная война

С первых дней находился на фронте. С августа 1941 года командовал 395-м (с сентября 1941 года – 1-м гвардейским) стрелковым полком. Участвовал в Смоленском сражении , боях под Ельней . По окончании академии вернулся на фронт, получив назначение командиром 3-й механизированной бригады.

В боях ноября 1942 года – января 1943 года возглавляемая им бригада продемонстрировала образцы боевой выучки и слаженности, умение маневрировать на поле боя, громя вражеские опорные пункты. Наступая на тяжелейших участках, она прорвала три мощных линии вражеской обороны, за пять дней непрерывных боёв продвинувшись на 18 километров. В результате этого враг потерял 18 танков, 34 орудия, 3 самоходки, 22 миномёта, 7 самолётов, 19 автомашин, 3 склада с боеприпасами, 51 пулемёт, 3400 солдат и офицеров. Бабаджанян неизменно находился на передовой, сам водил батальоны в атаки, воодушевляя личным примером бойцов и командиров.

Участвовал в Курской битве , в августе 1943 года был ранен. В дальнейшем его бригада освобождала Украинскую ССР. В октябре за боевые заслуги она была преобразована в 20-ю гвардейскую. 23 декабря 1943 года – 1 января 1944 года она вела бои на Казатинском направлении. Бабаджанян сумел организовать взаимодействие артиллерии, танков и пехоты, а также предпринял смелый манёвр, что позволило с малыми потерями в личном составе и технике нанести врагу сокрушительное поражение. Противник потерял более 3300 солдат и офицеров, огромное количество вооружения.

21 марта - 1 апреля 1944 года в направлении города Станислава (ныне – Ивано-Франковск) Бабаджанян со своей бригадой решительными и стремительными манёврами обходил противника, отрезая ему пути отхода, громя тылы. Во главе небольших групп он освободил десятки населённых пунктов – всего за неделю были освобождены многие крупные населённые пункты Западной Украины. Враг и здесь понёс многочисленные потери. Стремительной атакой освободив город Залещики, бригада переправилась через Днестр, причём Бабаджанян сам пошёл первым с целью разведки брода и рекогносцировки на правом берегу реки. За те бои он был удостоен звания Героя Советского Союза.

19 августа 1944 года был ранен в горло. С сентября – командир 11-го гвардейского танкового корпуса. Участвовал в освобождении Польши. В январско-февральских боях на Лодзинско-Познанском направлении возглавляемое им соединение прорвало мощную вражескую оборону, нанеся противнику тяжёлые потери. В плен попало более 17 тысяч человек. В кратчайшие сроки пройдя с боями более 400 километров, форсировав реки Пилицу, Варту и Обру, корпус вышел к Одеру к югу от города Кюстрина, захватив плацдарм. Части Бабаджаняна освободили многие польские города, окружали с севера город-крепость Познань.

На заключительном этапе войны корпус Бабаджаняна успешно действовал при штурме Берлина. Возглавляемое им соединение наступало на самом тяжёлом участке – через Зееловские высоты. Отразив многочисленные контратаки немецких танковых и пехотных частей, к 29 апреля 1945 года танкисты вышли к центру германской столицы. Враг в результате действий корпуса потерял 8450 солдат и офицеров, более 100 танков и самоходок, более 260 орудий, более 60 миномётов, огромное количество другой техники. За те бои во второй раз был представлен к высшей степени отличия, но на этот раз награда была снижена.

Послевоенная жизнь

В 1948 году окончил ВАГШ. В 1959-1967 годах командовал ОдВО, затем на протяжении полутора лет руководил ВАБТВ. С мая 1969 года командовал танковыми войсками ВС СССР. Умер 1 ноября 1977 года.