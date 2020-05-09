Ассоциация российских дипломатов при поддержке Российского военно-исторического общества представляет книгу "Дорогами Побед" В этом ярком подарочном издании собраны материалы об освобождении Красной Армией городов Европы от немецко-фашистской оккупации. У каждого крупного населенного пункта, которого достигал сапог гитлеровского солдата была своя судьба и в то же время все они были трагически похожи - виселицы на улицах, жесточайший комендантский час, листовки на исковерканном немецкой канцелярщиной языке с угрозами жесточайших кар за любые провинности, гестаповские пыточные, заложники, залитые слезами перроны вокзалов, откуда молодежь угоняли в германское рабство. Впрочем, степень нацистского варварства отличалась от страны к стране обратно пропорционально представлениям гитлеровской расовой лженауки о цивилизованности того или иного государства. Естественно, самый тяжелый оккупационный режим был уготован... На чтение: 1 минута

В этом ярком подарочном издании собраны материалы об освобождении Красной Армией городов Европы от немецко-фашистской оккупации.

У каждого крупного населенного пункта, которого достигал сапог гитлеровского солдата была своя судьба и в то же время все они были трагически похожи - виселицы на улицах, жесточайший комендантский час, листовки на исковерканном немецкой канцелярщиной языке с угрозами жесточайших кар за любые провинности, гестаповские пыточные, заложники, залитые слезами перроны вокзалов, откуда молодежь угоняли в германское рабство.

Впрочем, степень нацистского варварства отличалась от страны к стране обратно пропорционально представлениям гитлеровской расовой лженауки о цивилизованности того или иного государства. Естественно, самый тяжелый оккупационный режим был уготован городам Советского Союза, объявленного вражеской пропагандой главным политическим и этническим врагом рейха. Тем долгожданнее и желаннее для попавших под фашистское иго городов был приход советских войск.

В книге "Дорогами Побед" вы найдете подробную карту изгнания агрессора, где сможете проследить пути, по которым Красная Армия прошла от стен неприступных Москвы и Ленинграда до павшего Берлина и спасенной Праги. Эта карта - образец филигранного полководческого почерка десятков и сотен выдающихся советских военачальников: представителей Ставки Верховного Главнокомандования, командующих войсками фронтов и армий, командиров и начальников штабов корпусов, дивизий, полков. За красными стрелками на ее поверхности хирургическая точность и великая ответственность за судьбы миллионов бойцов и командиров Красной Армии - армии освободителей.

Книга содержит также имена и фотографии Героев, отличившихся в этом победоносном освободительном походе, отмеченных правительственными наградами и бесконечной народной благодарностью советских людей и жителей других стран, чьи потомки в наше время порой забывают, или делают вид, что забывают о том, чьему подвигу они обязаны не только своей свободой, но и самим фактом существования. Всего в книге 832 фотографии ветеранов Великой Отечественной и Второй мировой войн из СССР и еще 9 стран-участниц антигитлеровской коалиции, вместе с Красной Армией сражавшихся на огромных пространствах от Атлантического до Тихого океанов против агрессоров-разжигателей самого разрушительного глобального вооруженного конфликта в истории человечества. Это еще один прекрасный пример того, сколь многие лучшие сыны и дочери планеты Земля разделили 75 лет назад не только честь Великой Победы, но и ответственность за недопущение повторения подобных катастроф, ответственность, которую они пронесли через свою жизнь и завещали нам, что бы мы передали ее будущим поколениям.

Автор книги - российский дипломат, сотрудник МИД РФ Александр Евгеньевич Туровский. Его личность и профессиональные качества предопределили широкий охват населенных пунктов, отмеченных в тексте издания. Благодаря его кропотливому и внимательному труду читатель имеет возможность следовать за Красной Армией по дорогам ее побед и не упустить из виду ни одного областного или районного центра в Восточной и Центральной Европе, над которым было водружено красное знамя - флаг освобождения и надежды на мирную жизнь.

Издание книги было бы невозможно без последовательной патриотической позиции руководства и сотрудников тульской типографии "Аквариус", для которой данный проект стал далеко не первым в деле сохранения памяти о Великой Отечественной войны и ее Героях.

Книга "Дорогами Побед" станет прекрасным подарком для ветеранов Великой Отечественной войны, членов их семей, потомков советских солдат-победителей и всех тех, кто 9 мая празднует день Великой Победы над фашизмом.