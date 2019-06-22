Артиллерист Петров. Воевавший без обеих рук 22 июня 1922 года – день рождения Василия Степановича Петрова, дважды Героя Советского Союза Вся страна знает о подвиге легендарного лётчика Алексея Петровича Маресьева, который лишился обеих ног, но продолжал воевать с фашистами. Российское военно-историческое общество неоднократно рассказывало своим читателям об этом подвиге. Но в летописи войны зафиксированы и многие другие истории, при которых советские люди показывали примеры мужества и героизма. Сегодня мы расскажем о мужественном человеке, который совершил беспримерный подвиг. Бой в самый первый день Василий Степанович Петров был артиллеристом. Его ратный труд был наполнен героизмом и мужеством. Тяжёлые ранения привели к потере обеих рук, но солдат продолжал сражаться... На чтение: 2 минуты

22 июня 1922 года – день рождения Василия Степановича Петрова, дважды Героя Советского Союза

Вся страна знает о подвиге легендарного лётчика Алексея Петровича Маресьева, который лишился обеих ног, но продолжал воевать с фашистами. Российское военно-историческое общество неоднократно рассказывало своим читателям об этом подвиге. Но в летописи войны зафиксированы и многие другие истории, при которых советские люди показывали примеры мужества и героизма. Сегодня мы расскажем о мужественном человеке, который совершил беспримерный подвиг.

Бой в самый первый день

Василий Степанович Петров был артиллеристом. Его ратный труд был наполнен героизмом и мужеством. Тяжёлые ранения привели к потере обеих рук, но солдат продолжал сражаться с фашистами.

Родился наш герой 22 июня 1922 года. В 1939 году началась его воинская служба. Буквально накануне войны он окончил Сумское артиллерийское училище и был распределён в город Владимир-Волынский.

В его 19-й день рождения в 1941 году началась война, и поздравления Василий Петров принимал на поле боя. В артиллерийском дивизионе он стал заместителем командира. В результате первого боя было подбито два немецких танка. Всё первое лето войны прошло для него в постоянных боях. В том же 1941 году он воюет в составе истребительного противотанкового полка. Именно эти артиллеристы первыми встречали танки врага и вели смертельные огневые дуэли с танками противника. Редко такие схватки заканчивались без тяжёлых потерь у артиллеристов.

Фронтовой легендой стал бой при переправе через Дон. Батарея Петрова успела переправиться через горящий мост и организовать отпор наступающему врагу. Ситуация повторилась в боях на Левобережной Украине. 14 сентября 1943 года три батареи под руководством капитана Петрова переправились через реку Сула. Началась оборона. Все атаки противника были отбиты, нашим удалось подбить 7 танков. Немцы зашли в тыл, пытаясь захватить батареи. Петров встретил их огнём и сам возглавил контратаку бойцов взводов управления. Атака была сорвана, батарея была выведена из окружения. Сам капитан Петров был ранен в плечо, но поле боя не оставил.

Тяжёлые бои за Днепр

23 сентября 1943 года полк Петрова успешно переправился через Днепр, и орудия молодого офицера стали первыми на Букринском плацдарме. Бойцы надёжно сдерживали все атаки противника.

День 1 октября 1943 года чуть не стал для Петрова роковым. Капитан лично руководил огнём, потери в бою были такие, что он сам со своим ординарцем стал к орудию. Они сражались, пока орудие не вышло из строя. Капитан был тяжело ранен в обе руки.

Петрова доставили в медсанбат. Шансов выжить было очень немного, и врачи поначалу даже не стали оперировать умирающего капитана. Спасли его боевые товарищи, которые приехали хоронить своего командира, а нашли его живым. Они настояли, чтобы ему всё-таки сделали операцию. Петров выжил. В начале декабря 1943 года Василий Степанович оказался на излечении в Москве, в институте ортопедии и протезирования.

24 декабря ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Легендарное возвращение

Время в госпитале оказалось для героя самым тяжёлым. Петров пришёл к мысли, что потеря рук не означает, что он не может управлять боем. Он сделал всё, чтобы вернуться на фронт, и уже весной 1944 года прибыл в свою часть. Встречали его как самого дорогого человека.

На фронте имя безрукого майора-артиллериста обросло легендами. Бойцы говорили о его фантастической храбрости, а его батареи считались самыми результативными. Особо артиллеристы Петрова отличились на Одерском плацдарме. 9 марта 1945 года немцы контратаковали, пытаясь сбросить советские войска с плацдарма. Умелое руководство полком и беспримерное мужество дали результат: немцам не удалось завладеть позицией. Сам Петров постоянно рисковал жизнью, находясь на передовой. Закончилась война для Василия Петровича 27 апреля 1945 года. Он сам возглавил атаку 1-го батальона стрелкового полка и получил тяжёлое ранение. 27 июня 1945 года Василий Степанович был удостоен второй медали «Золотая Звезда».

Закончилась война, но не закончилась служба для нашего героя. Сталин подписал указ о зачислении гвардии подполковника Василия Петрова в ряды ВС СССР пожизненно. В 1977 году ему было присвоено звание генерал-лейтенанта артиллерии. Все эти годы он занимался наукой, гражданской и военной деятельностью.

15 апреля 2003 года прославленный советский воин, дважды Герой Советского Союза, генерал-полковник артиллерии В. С. Петров скончался. Похоронен в Киеве на Байковом кладбище.

Источник иллюстраций: http://www.warheroes.ru/