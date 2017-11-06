Александр Карелин: В русском языке есть замечательное слово «умение» Великий спортсмен, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин рассказал порталу «История.РФ» о том, почему работа и дисциплина – главные черты настоящего героя и каким образом они помогли Александру Покрышкину стать маршалом авиации: – Героем на все времена я бы назвал советского военачальника, маршала авиации Александра Ивановича Покрышкина. Из сына фабричного рабочего, выросший в далеком сибирском городе, он стал Маршалом Победы и Героем Советского Союза. Продемонстрировал простую, но очень важную для нас подробность: несмотря на «лапти» и «деревянные самолеты», мы все равно можем побеждать. Покрышкин использовал доступные для своего времени технические возможности, предлагая при этом новую стратегию и тактику для ведения воздушного... На чтение: 1 минута

Великий спортсмен, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин рассказал порталу «История.РФ» о том, почему работа и дисциплина – главные черты настоящего героя и каким образом они помогли Александру Покрышкину стать маршалом авиации:

– Героем на все времена я бы назвал советского военачальника, маршала авиации Александра Ивановича Покрышкина. Из сына фабричного рабочего, выросший в далеком сибирском городе, он стал Маршалом Победы и Героем Советского Союза. Продемонстрировал простую, но очень важную для нас подробность: несмотря на «лапти» и «деревянные самолеты», мы все равно можем побеждать.

Покрышкин использовал доступные для своего времени технические возможности, предлагая при этом новую стратегию и тактику для ведения воздушного боя. Кроме того, он ведь не просто теоретизировал! Он сам участвовал в этих полетах! Он все это внедрял и становился примером для подражания. На рядовом самолете – такой же технике, как у всех, – он добивался совершенно нерядовых результатов и побед.

С одной стороны, в Александре Ивановиче была способность к героизму – не всегда объяснимая и иногда не очень осознанная. Ну а с другой – готовность служить. Покрышкин не ставил перед собой особых задач, но показал, что можно добиться небывалых высот, просто выполняя свою работу. Это особенно актуально сейчас, когда очень многие говорят о мотивации, а не о службе.

Немногословная способность к дисциплинированному труду и служению присутствует у большей части нашего населения. Между тем нас пытаются приучить к мысли о том, что русские люди активно пьют и не очень расположены к труду. Я же уверен, что это не так.

В русском языке есть замечательное слово «умение». Начиная со школы нельзя себе отказывать в приобретении этих умений. Не делать себя исключительным и не давать себе поблажек. Нужно понимать, что все, что ты прочтешь, выучишь, применишь к себе, достанется не кому-то, а именно тебе!

В том числе и физические кондиции. Если ты резв, можешь подтянуться и отжаться – соответственно, ты конкурентоспособен. Даже перед тем же компьютером физически крепкий человек сможет просидеть намного дольше.

Короткое слово «работать». На благо себя, на благо своей семьи, на благо своей страны. И именно в такой последовательности. Все остальное будет достижимо! Вот основные и непременные качества героев на все времена.