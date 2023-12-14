10 класс | История России

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КОМИНТЕРНА. 1919-1943

АДИБЕКОВ Г.

В книге, носящей преимущественно информационно-справочный характер, впервые рассматривается развитие организационной структуры руководящих органов Коминтерна с начала существования этой организации и до ее формального роспуска, а фактически - до плавного перетекания коминтерновских кадров в структуры вновь образованного в июне 1943 г. Отдела международной информации ЦК ВКП(б). Приводятся новые архивные данные о руководящих инстанциях Коминтерна, отделах и подразделениях Исполкома Коминтерна, их полномочиях и функциях, объеме работы, кадровом составе, о соответствующих решениях руководящих органов ЦК РКП(б)-ВКП(б) по всем направлениям работы Коминтерна.