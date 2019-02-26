Во имя революции. Надежда Крупская 150 лет назад, 26 февраля 1869 года, родилась Надежда Константиновна Крупская. Долгое время ее воспринимали только как супругу В. И. Ленина, но она была самодостаточной личностью, и отдельные факты её жизненного пути могут удивить современного читателя. В советское время её биографию постоянно правили, идеализировали, чтобы она полностью соответствовала политическому моменту, а на рубеже 1990-х годов злопыхатели, поливающие грязью всё советское, добрались и до неё. Мы постараемся рассказать о ней объективно. Путь в революцию Надежда Константиновна родилась в Петербурге в обедневшей дворянской семье. Отец её, Константин Игнатьевич, отставной офицер, умер в 44 года от туберкулёза. Вся тяжесть воспитания дочери легли на... На чтение: 2 минуты

150 лет назад, 26 февраля 1869 года, родилась Надежда Константиновна Крупская.

Долгое время ее воспринимали только как супругу В. И. Ленина , но она была самодостаточной личностью, и отдельные факты её жизненного пути могут удивить современного читателя. В советское время её биографию постоянно правили, идеализировали, чтобы она полностью соответствовала политическому моменту, а на рубеже 1990-х годов злопыхатели, поливающие грязью всё советское, добрались и до неё. Мы постараемся рассказать о ней объективно.

Путь в революцию

Надежда Константиновна родилась в Петербурге в обедневшей дворянской семье. Отец её, Константин Игнатьевич, отставной офицер, умер в 44 года от туберкулёза. Вся тяжесть воспитания дочери легли на мать, Елизавету Васильевну, которая, несмотря на финансовые сложности, определила дочь в частную женскую гимназию княгини А. А. Оболенской в Петербурге. По некоторым источникам, Надежда окончила её с золотой медалью, правда, эту медаль никто не видел.

Н.К. Крупская, 1890-е гг.

По окончании гимназии девушка год проучилась на Бестужевских курсах, но увлеклась революцией и вступила в студенческий марксистский кружок, а с 1891 года в течение пяти лет (до первого ареста) преподавала в воскресной вечерней школе и вела пропаганду среди рабочих. Упорная Надежда самостоятельно выучила немецкий язык, чтобы читать Маркса в оригинале.

Подруга по кружку познакомила её с Владимиром Ульяновым. Будущего вождя революции впечатлила убеждённость девушки и умение убеждать других. В 1896 году Крупская была сослана в Уфу, а Владимир Ильич был арестован и сослан в 1897 году в Шушенское. По итогам переписки с властями молодой революционерке было разрешено также отправиться в Сибирь и отбывать ссылку рядом с любимым. В 1898 году в Шушенском Надежда и Владимир, бывшие к тому времени атеистами, обвенчались (на этом настояла мать Надежды). Обручальные кольца были выкованы местным умельцем из медных пятаков. В том же году Крупская вступила в РСДРП.

А. Ганжинский. В.И. Ленин и Н.К. Крупская на Песчаной горке

После ссылки супруги уехали в эмиграцию. Надежда Константиновна стала главной помощницей мужа во всех его начинаниях. Она была личным секретарём Ленина, преподавала в партийной школе, была умелым редактором текстов, отвечала на письма. Весной 1917 года Ленин и Крупская возвращаются в Петроград, а после победы Октябрьской революции Надежда Константиновна стала известным на всю страну человеком.

После Октября

Вплоть до смерти Владимира Ильича в январе 1924 года Крупская была рядом с ним. На похоронах вождя революции Надежда Константиновна сказала: «Не устраивайте ему памятников, дворцов его имени, пышных торжеств в его память – всему этому он придавал при жизни такое малое значение, так тяготился этим. Помните, что много ещё не устроено в нашей стране…».

В.И. Ленин и Н.К. Крупская в Горках

Крупская долгие годы работала в системе наркомата просвещения, с 1929 года занимала должность заместителя наркома. Важная роль принадлежит ей в создании комсомольской и пионерской организаций. Она внимательно изучила скаутское движение в Европе и Америке и поняла, что при внесении соответствующих изменений в виде большевистской идеологии молодежное объединение будет плодотворно работать в Советской России.

При активном участии Крупской создавалась советская система образования и педагогики. Она сформулировала основную задачу просвещения: «Школа должна не только обучать, она должна стать центром коммунистического образования». Всё, что к этому образованию не относилось, Надежда Константиновна могла объявить вредным, под её горячую руку в конце 1920-х годов попали и «аполитичные» сказки Корнея Чуковского. Она занимала жёсткую позицию в советской цензуре и антирелигиозной пропаганде.

Н.К. Крупская на похоронах В.И. Ленина

Вопросы коммунистического воспитания Надежда Константиновна всегда ставила на первое место. К примеру, она очень критично отнеслась к педагогической системе, разработанной А. С. Макаренко. В 1928 году её критика на съезде комсомола привела к тому, что известного педагога освободили от руководства детской колонией им. Горького.

Последние годы

В 1930-е годы Надежда Константиновна, будучи до последних дней жизни обладательницей многочисленных регалий, членом ЦК ВКП(б), ВЦИК и ЦИК СССР, почётным академиком АН СССР, была вытеснена оппонентами, которые все же были в советском руководстве, на периферию активной деятельности. Ей разрешалось без ограничений заниматься лишь библиотечной работой и выступать в печати с правильными текстами о Ленине. Скончалась Надежда Константиновна на следующий день после своего 70-летия, 27 февраля 1939 года. В воскресенье, 26 февраля, на первой странице «Правды» ЦК ВКП(б) и Совнарком СССР передали «старому большевику и другу Ленина» горячий привет и пожелали многих лет дальнейшей плодотворной работы, а на второй странице была помещена поздравительная статья партийного идеолога Емельяна Ярославского с портретом художника Петра Васильева. А уже 28 февраля две первые страницы главной советской газеты были отведены под некрологи Крупской. Похоронили её в Кремлёвской стене. Урну с прахом лично нёс И. В. Сталин . Сегодня, по прошествии стольких лет, можно по-разному относиться к Надежде Константиновне Крупской. Но неизменным остается одно – она была человеком своего времени, все силы и время отдавала той идее, которую отстаивала. Нельзя недооценивать и её вклад, который она внесла для любимого человека – мужа, который был вождём революции в России. Может, не все мотивы понятны современному читателю, но таково было революционное время, и это наша история.

Н.К. Крупская с пионерами

Источник фото: https://www.pinterest.se

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