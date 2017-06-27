Плавильный котёл России Известный британский историк Пол Дьюкс выпустил книгу, специально посвящённую истории Урала. На многочисленных примерах автор приводит немало позитивных оценок роли уральской мощи для всей российской истории. На чтение: 1 минута

Известный британский историк Пол Дьюкс выпустил книгу, специально посвящённую истории Урала. На многочисленных примерах автор приводит немало позитивных оценок роли уральской мощи для всей российской истории.

И англичанин с шотландцем согласен

Пол Дьюкс – известный шотландский специалист по России, почётный профессор истории в университете Абердина. В конце 2016 года у него вышла новая книга «История Урала: плавильный котёл России от империи до постсоветской эры» (AHistoryoftheUrals: Russia’sCruciblefromEarlyEmpiretothePost-SovietEra; BloomsburyAcademic, 2016), а английский историк Питер Уолдрон, профессор истории университета Восточной Англии, написал на неё рецензию для популярного журнала «HistoryToday».

Англичане, так уж исторически сложилось, редко бывают согласны с шотландцами. Но Уолдрон, автор книг «Управляя царской Россией» и «Царская Россия», напротив, присоединился к положительным оценкам коллеги Дьюкса и восхитился природными богатствами России и силой людей, их осваивавших.

Вот несколько характерных фрагментов: «Уральские горы раскинулись на 2500 км от Северного Ледовитого океана до среднеазиатских степей, образуя природную границу между Европой и Азией. Высота Уральских гор никогда не превышала 2000 метров, а путешественники, пересекавшие горы по Транссибирской магистрали, достигали только отметки 401 м. И всё же, как показывает Пол Дьюкс, эта невысокая горная цепь сыграла важнейшую роль в истории России».

Особое значение в новой книге придаётся мощи уральских недр. Значение Уральских гор «состоит в невероятном богатстве природными ресурсами. Так, в 1820-е годы залежи золота и платины были обнаружены в Пермской губернии, и в итоге к середине XIX века Россия стала единственной страной в мире, использовавшей платину в чеканке монет. Высококачественная железная руда добывалась на Урале с конца XVII века, тогда же там была найдена медь, так что в течение последующего столетия Уральские горы являлись источником практически всей добываемой в России меди и трёх четвертей добываемого железа».

Знамя индустриализации

И о советском периоде уральской истории в книге шотландского специалиста мы находим добрые слова. Согласен с этим и профессор Уолдрон: «Сталинская программа индустриализации конца 1920-х годов включала в себя и восстановление производства на Урале. Город Магнитогорск, расположившийся у выхода на поверхность чистого железа, был создан с нуля, а к 1932 году его население уже составило 250 тысяч жителей. На Урале также были созданы металлургические, целлюлозно-бумажные и машиностроительные заводы. Всё это сделало регион самым значимым индустриальным районом Советского Союза. В 1930-е годы в Уральских горах были открыты месторождения нефти и газа. Ханты-Мансийский автономный округ на Северном Урале сейчас добывает больше половины всей российской нефти».

Но при этом книга Пола Дьюкса не состоит из одних восторженных оценок. Конструктивная критика всегда полезнее неуёмной похвальбы. Историк хорошо понимает и те проблемы, с которыми сталкивалась Россия при освоении уральских пространств. Автор, в частности, считает, что две главные попытки – Петра Великого и Сталина – создать инновационную экономическую систему в России, в том числе и на Урале, стоили больших затрат и немалых человеческих жертв. Задачи же и петровской, и сталинской индустриализации были выполнены не в том объёме, в котором политические лидеры их себе представляли.

Но при всех критических замечаниях общий посыл Пола Дьюкса однозначно позитивен. Автор не склонен повторять традиционные страшилки о России, которые каждый день можно встретить в британской прессе. Об истории Урала на английском языке так очень давно никто не писал. Особенно важно объективное признание реальных заслуг Урала для российской истории, которое мы находим в книге шотландского профессора.