ОБЩЕСТВО БЫВШИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ КАТОРЖАН И ССЫЛЬНОПОСЕЛЕНЦЕВ

ОБЩЕСТВО БЫВШИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ КАТОРЖАН И ССЫЛЬНОПОСЕЛЕНЦЕВ - об­ще­ст­вен­ная ор­га­ни­за­ция в РСФСР и СССР.

Ос­но­ва­но в 1921 году в Мо­ск­ве по ини­циа­ти­ве Ф.Э. Дзер­жин­ско­го , П.П. Мас­ло­ва, Д.И. Но­во­мир­ско­го, Н.И. Пет­ро­ва-Пав­ло­ва, Я.Э. Руд­зу­та­ка, Л.А. Старр, М.П. Том­ско­го, Е.М. Яро­слав­ско­го и других. Объ­е­ди­ня­ло пред­ста­ви­те­лей ре­во­люционных пар­тий и дви­же­ний, дей­ст­во­вав­ших ра­нее в Российской им­пе­рии, - на­род­ни­че­ст­ва, со­циа­ли­стов-ре­во­лю­цио­не­ров пар­тии, боль­ше­ви­ков, мень­ше­ви­ков, анар­хи­стов, Бун­да и других. Пре­об­ла­да­ли бывшие эсе­ры, а так­же боль­ше­ви­ки (фак­ти­че­ски ру­ко­води­ли обществом). Общество ста­ви­ло це­лью кон­со­ли­ди­ро­вать бывших по­лит­ка­тор­жан и ссыль­но­по­се­лен­цев на боль­ше­ви­ст­ской плат­фор­ме, ока­зы­вать им ма­те­ри­аль­ную по­мощь, изу­чать и про­па­ган­ди­ро­вать ис­то­рию ре­во­люционного дви­же­ния в Российской им­пе­рии, уве­ко­ве­чи­вать па­мять о нём. Членом общества мог стать че­ло­век, на­хо­див­ший­ся в про­шлом на ка­тор­ге и в ссыл­ке за ре­во­люционную дея­тель­ность и не по­да­вав­ший про­ше­ние о по­ми­ло­ва­нии, а так­же не вы­сту­пав­ший про­тив советской вла­сти по­сле 1917 года. Чис­лен­ность: свыше 200 человек (1921), свыше 1,6 тысяч (1925), свыше 2,1 тысяч (1927), свыше 2,8 тысяч человек (1933). Сре­ди чле­нов общества в раз­ное вре­мя: О.В. Ап­тек­ман, А.Р. Гоц, Ф.Я. Кон, Н.А. Мо­ро­зов, М.В. Но­во­рус­ский, В.С. Пан­кра­тов, А.В. При­бы­лёв, А.П. При­бы­лё­ва-Кор­ба, И.В. Ста­лин , Е.Д. Ста­со­ва, Л.Д. Троц­кий, В.Н. Фиг­нер, М.Ф. Фро­лен­ко, С.П. Шве­цов, А.В. Яки­мо­ва-Ди­ков­ская. Ру­ко­во­дя­щие ор­га­ны - об­щее со­б­ра­ние чле­нов, с 1924 года - съезд (со­стоя­лись в 1924, 1925, 1928, 1931 годах) и Центральный со­вет (из­би­рал из сво­его со­ста­ва по­сто­ян­но дей­ст­вую­щий Пре­зи­ди­ум) во гла­ве со ста­рос­той (с 1921 года по­сле­до­ва­тель­но Том­ский, И.А. Тео­до­ро­вич, Руд­зу­так, в 1925-1935 годах Яро­слав­ский). В струк­ту­ре общества ра­бо­та­ли различные ко­мис­сии (от­де­лы с 1934 года) и ис­то­рические сек­ции. Общество име­ло фи­лиа­лы (свыше 50 в 1928 году), наи­бо­лее круп­ные - в Ле­нин­гра­де, Тиф­ли­се, Мин­ске, Став­ро­по­ле, Рос­то­ве-на-До­ну, Кие­ве, Кур­ске, Харь­ко­ве, Ир­кут­ске, Одес­се. При Московском и Ле­нинградском от­де­ле­ни­ях ОБ­ПКиСП об­ра­зо­ва­ны зем­ля­че­ст­ва, объ­е­ди­няв­шие бывших по­лит­ка­тор­жан и ссыль­но­по­се­лен­цев по мес­ту от­бы­ва­ния на­ка­за­ния (Алек­сан­д­ров­ское, Шлис­сель­бург­ское, Нер­чин­ское и др.). ОБ­ПКиСП фи­нан­си­ро­ва­лось за счёт государственных до­та­ций, фи­нан­со­вой под­держ­ки ВЦСПС и Цен­тро­сою­за, член­ских взно­сов, от­чис­ле­ний от при­бы­ли ор­га­ни­зо­ван­ных при обществе фаб­ри­ки хи­ми­ко-пи­ще­вых про­дук­тов «По­лит­ка­тор­жа­нин», про­из­водственных ар­те­лей «По­ли­граф­труд», «Тех­но­хи­мик», «Хим­кра­ска», «Цвет­мет» и др. При обществе дей­ст­во­ва­ли из­да­тель­ст­во (1921-1935) и книж­ный ма­га­зин «Ма­як» (с 1922), Центральный му­зей ОБ­ПКиСП в Мо­ск­ве с ар­хи­вом и библиотекой (с 1926 года), Ис­то­ри­ко-ре­во­лю­ци­он­ный те­атр (с 1926 года), для общества был вы­стро­ен Центральный дом ка­тор­ги и ссыл­ки (1935; ар­хи­тек­то­ры В.А. Вес­нин и А.А. Вес­нин; в 1936 году пе­ре­дан под ки­но­те­атр «Пер­вый», ны­не Центральный дом ки­но­ак­тё­ра).

Чле­ны общества ор­га­ни­зо­ва­ли специальный по­езд, на ко­то­ром в 1921-1922 годах вы­вез­ли из По­вол­жья в другие ре­гио­ны около 3 тысяч го­ло­даю­щих де­тей, в 1922 году совместно с Об­ще­ст­вом ста­рых боль­ше­ви­ков яви­лись ини­циа­то­ра­ми соз­да­ния Ме­ж­ду­народной организации по­мо­щи бор­цам ре­во­лю­ции. Вы­сту­па­ли с лек­ция­ми на пред­при­яти­ях и в уч­ре­ж­де­ни­ях, на ра­дио, про­во­ди­ли экс­кур­сии, шеф­ст­во­ва­ли над шко­ла­ми, во­ин­ски­ми под­раз­де­ле­ния­ми, дет­ски­ми ко­ло­ния­ми для бес­при­зор­ных, сель­ски­ми по­се­ле­ния­ми и др. Име­ли пер­со­наль­ные пен­сии, льго­ты по кварт­пла­те, про­ез­ду в транс­пор­те, поль­зо­ва­лись за­кры­ты­ми про­до­вольственными и пром­то­вар­ны­ми рас­пре­де­ли­те­ля­ми, ле­чи­лись и от­ды­ха­ли в специальных са­на­то­ри­ях, до­мах от­ды­ха. Их де­ти и вну­ки на­прав­ля­лись в специальные дет­ские ла­ге­ря, име­ли пре­иму­ще­ст­ва при по­сту­п­ле­нии в ву­зы на­рав­не с деть­ми ра­бо­чих. Для чле­нов общества в начале 1930-х годов по­строе­ны жи­лые до­ма; наи­бо­лее из­вест­ные - в Мо­ск­ве (ар­хи­тек­то­ры Н.В. Ли­кин, Д.П. Зна­мен­ский, С.П. Ле­он­то­вич, С.М. Рас­тре­пин), Ле­нин­гра­де (ар­хи­тек­то­ры Г.А. Си­мо­нов, П.В. Аб­ро­си­мов, А.Ф. Хря­ков), Но­во­си­бир­ске (архитектор Б.А. Гор­де­ев).

Общество вы­пус­ка­ло журнал «Ка­тор­га и ссыл­ка» (1921-1935, до 1922 года на­зы­вал­ся «Ис­тори­ко-ре­во­лю­ци­он­ный бюл­ле­тень», «Ис­то­ри­ко-ре­во­лю­ци­он­ный вест­ник»), в ко­то­ром пуб­ли­ко­ва­лись вос­по­ми­на­ния ре­во­люционных дея­те­лей, ар­хив­ные до­ку­мен­ты, ис­сле­до­ва­тель­ские ста­тьи. Из­да­ва­ло «Бюл­ле­тень Цен­траль­но­го со­ве­та…» (1930-1933). Опуб­ли­ко­ва­ло био­биб­лио­гра­фический сло­варь «Дея­те­ли ре­во­лю­ци­он­но­го дви­же­ния в Рос­сии» (т. 1-3, 5, 1927-1934), сборники вос­по­ми­на­ний, до­ку­мен­тов и ис­сле­до­ва­ний «На во­лю из цар­ских тю­рем» (1927), «Де­каб­ри­сты и их вре­мя» (т. 1-2, 1928-1932), «Ре­во­лю­ци­он­ное дви­же­ние сре­ди ев­ре­ев» (1930), «Де­сять лет, 1921-1931» (1931; к 10-й го­дов­щи­не дея­тель­но­сти ОБ­ПКиСП), био­биб­лио­гра­фические спра­воч­ни­ки о чле­нах общества («По­ли­ти­че­ская ка­тор­га и ссыл­ка», 1929, 1934) и др. Пе­ча­та­ло кни­ги в се­ри­ях «Де­шё­вая ис­то­ри­ко-ре­во­лю­ци­он­ная биб­лио­те­ка» (263 на­име­но­ва­ния), «Ис­то­ри­ко-ре­во­лю­ци­он­ная биб­лио­те­ка» (55), «Клас­си­ки ре­во­лю­ци­он­ной мыс­ли до­мар­кси­ст­ско­го пе­рио­да» (4).

С начала 1930-х годов в центральной партийной пе­ча­ти ста­ли по­яв­лять­ся об­ви­не­ния в ад­рес ОБ­ПКиСП в фаль­си­фи­ка­ции ис­то­рии боль­ше­виз­ма и ли­бе­раль­ном от­но­ше­нии к мень­ше­ви­кам и троц­ки­стам. По­сле убий­ст­ва в 1934 году С.М. Ки­ро­ва не­ко­то­рые чле­ны общества бы­ли аре­сто­ва­ны. По ука­за­нию ру­ко­во­ди­те­лей ВКП(б) экс­трен­ный пле­нум Центрального со­ве­та общества 23 июня 1935 года при­нял ре­ше­ние о его са­мо­лик­ви­да­ции, ко­то­рое объ­яс­нил тем, что ОБ­ПКиСП вы­пол­ни­ло свои за­да­чи, а ок­реп­шее Советское го­су­дар­ст­во «це­ли­ком мо­жет при­нять на се­бя обес­пе­че­ние нужд» его чле­нов [ре­ше­ние ут­вер­жде­но 25 ию­ня ЦИК СССР, 26 ию­ня - По­лит­бю­ро ЦК ВКП(б)]. В со­став ли­к­ви­да­ци­он­ной ко­мис­сии во­шли 5 человек, в том числе Н.И. Ежов и Е.М. Яро­слав­ский. Льго­ты чле­нов общества со­хра­ня­лись. В 1937-1938 годах, во вре­мя по­ли­ти­ки «Боль­шо­го тер­ро­ра», мно­гие бывшие по­лит­ка­тор­жа­не и ссыль­но­по­се­лен­цы под­верг­лись ре­прес­си­ям.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)