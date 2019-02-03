Золотой тайник страны 3 февраля 2019 года исполняется 99 лет со дня создания Государственного хранилища ценностей (Гохрана). Его задачей стало формирование Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней, хранение, отпуск и использование драгоценных металлов и драгоценных камней. Бриллиантовая комната Петра I Конечно, это не значит, что именно в 1920 году в стране появились эти самые резервы, и их стало необходимо охранять. Сохранением сокровищ озаботился ещё Пётр I, который в 1719 году, 300 лет назад, своим указом от 11 декабря учредил камер-коллегию, которая учитывала все царские ценности и регламентировала порядок их хранения. В задачу коллегии входило также заведование казёнными сборами и некоторыми отраслями государственного... На чтение: 1 минута

3 февраля 2019 года исполняется 99 лет со дня создания Государственного хранилища ценностей (Гохрана). Его задачей стало формирование Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней, хранение, отпуск и использование драгоценных металлов и драгоценных камней.

Бриллиантовая комната Петра I

Конечно, это не значит, что именно в 1920 году в стране появились эти самые резервы, и их стало необходимо охранять. Сохранением сокровищ озаботился ещё Пётр I , который в 1719 году, 300 лет назад, своим указом от 11 декабря учредил камер-коллегию, которая учитывала все царские ценности и регламентировала порядок их хранения. В задачу коллегии входило также заведование казёнными сборами и некоторыми отраслями государственного хозяйства. Для неё был определено специальное помещение, которое получило название Царской Рентереи. Позже оно получила название Бриллиантовой комнаты, куда продолжали стекаться уникальные вещи со всего мира и изделия придворных ювелиров.

Казна Страны Советов

А уже 3 февраля 1920 года Совнарком РСФСР создал Гохран. Первоначально там были собраны драгоценности царской семьи, Оружейной палаты, имущество Русской Православной Церкви и ценности, конфискованные у частных лиц.

Деятельность Гохрана никогда не афишировалась. Все сведения об этом учреждении были совершенно секретными. О том, что хранилось и в каком количестве, не знало даже руководство Госбанка СССР. Ценностями Гохрана распоряжались только первые лица страны, начиная с Ленина .

В октябре 1921 года произошло значительное пополнение гохрановских запасов. Было принято решение, по которому все драгоценности, хранившиеся на складах ВЧК, передавались в Гохран.

Хранилище сокровищ смогло пережить Гражданскую войну и разруху. В это время страна остро нуждалась в ресурсах для восстановления экономики, но уникальные ценности в основном удалось сохранить. В первые же дни Великой Отечественной войны летом 1941 года все гохрановские ценности были эвакуированы из столицы, в Москву они вернулись только в 1943 году. За это время Гохран не только сохранил свои запасы, но и добился их пополнения.

В 1960 году хранилища Гохрана стали пополняться алмазами из Якутии, именно здесь проводилась сортировка и первичная обработка алмазного сырья.

Сокровищница под охраной

Сегодня Гохран продолжает оставаться основной хранительницей золотого запаса нашего государства. Именно он обладает основной функцией охраны и управления золотыми запасами страны. Кроме этого, в его задачи входит пополнение запасов драгоценностей. Гохран занимается скупкой и продажей драгметаллов и изделий из них на внешнем и внутреннем рынках. Он проводит расчёты с крупнейшими поставщиками драгоценностей, а также потребителями.

Кроме обычных драгоценностей и алмазов, в Гохране хранятся реликвии, которые были созданы в царской России и передавались из поколения в поколение. Именно там хранится большая императорская корона Екатерины II , малая императорская корона, изготовленная в 1801 году для супруги Александра I, императрицы Елизаветы Алексеевны, держава, которую называют ещё «царским яблоком», скипетр, изготовленный в XVIII веке. Эти и другие бесценные предметы составляют основу государственной сокровищницы. Всё находится под надёжной охраной, доступ к ценностям минимальный, а право распоряжаться ими имеет только президент страны.

Гохрану принадлежит право приобретать добытые камни и самородки у добывающих компаний. И если у предмета есть художественная или историческая значимость, то у него есть все шансы попасть в потаённую кладовую российских сокровищ.

Фото: Гохран России. Официальный сайт (http://www.gokhran.ru/)