Интеллектуальный ландшафт Крымской АССР 1920–1930-х годов: биоисториографические этюды Акимченков Виктор Владимирович

Крымоведение на современном этапе своего развития остро нуждается в составлении биобиблиографического справочника, на страницах которого были бы обобщены биографии, сведения о трудах, историография и источниковая база представителей крымской научной и инженерно-технической интеллигенции первых двух десятилетий советской власти. Это позволит существенно расширить знания об истории развития отечественной науки на территории Крыма, ввести в научный оборот значительный массив эго-документов, которые долгие годы оставались слабоизученными профессиональным исследовательским сообществом. Отметим, что с учетом вышесказанного, одной из наиболее перспективных задач в деле изучения общественно-культурной жизни Крыма 1920–1930-х годов является концептуализация интеллектуального ландшафта и социальной структуры крымского научного сообщества.

В отношении деятелей крымской науки XIX – первой четверти ХХ века такая работа планомерно ведется и дает ощутимый результат. Уже изданы как отдельные монографии, раскрывающие неизвестные ранее страницы научных биографий и восстанавливающие понимание о творческом наследии ярких представителей крымской науки (А.И. Маркевич, С.Ф. Платонов, Н.Л. Эрнст) [1–3], так и масштабные научно-справочные издания, где объектом изучения стали целые коллективы. Ярким примером этого служит трехтомное издание «Профессора Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского», ставшее весомым вкладом в изучение научной мысли региона сквозь призму индивидуальных портретов представителей интеллектуальной элиты высшего учебного заведения [4]. Весьма удачным примером создания обобщающего биобиблиографического труда стало издание доктором исторических наук, профессором Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского А.А. Непомнящим монографии «Подвижники крымоведения» [5], вышедшей в двух томах и повествующей о крымоведах как досоветской эпохи (М.Н. Бережков, Н.И. Веселовский, В.В. Григорьев, К.К. Косцюшко-Валюжинич, И.Ю. Крачковский, Ю.А. Кулаковский, А. Е. и Е. Е. Люценко, А.В. Орешников, А.Н. Самойлович, В.Д. Смирнов и другие), так и деятелях 30-х годов прошлого столетия (Б.Д. Греков, А.Н. Деревицкий, Г.А. Максимович, Н.Д. Полонская-Василенко) [6].

В отношении же большего числа представителей научной и инженерно-технической интеллигенции Крыма 20–30-х годов ХХ столетия подобная работа не проводилась. Их имена и биографии не фигурировали как в справочных изданиях той поры [7], современниками которой они являлись, так и в нынешних научных изданиях. В свою очередь научное наследие обозначенной части крымского интеллектуального ландшафта весьма объемно и охватывает многие аспекты жизни полуострова – от вопросов экономического развития и планирования до изучения исторического прошлого региона. Это наглядно демонстрирует содержание фундаментального указателя А.А. Непомнящего «История и этнография народов Крыма: библиография и архивы (1921–1945)» [8], на страницах которого весомое место занимают публикации представителей крымской научной и инженерно-технической интеллигенции той поры. Первым шагом в изучении их деятельности стало издание монографии «“Союз серпа, молота и книги”: Крымское отделение Всесоюзной ассоциации работников науки и техники для содействия социалистическому строительству СССР (1928–1937)» [9]. На ее страницах освещена работа сотрудников государственных, партийных, экономических и научных организаций Крымской АССР, причастных к функционированию на полуострове местного отделения Всесоюзной ассоциации работников науки и техники для содействия социалистическому строительству СССР (далее – ВАРНИТСО).

После создания в 1928 году на полуострове отделения ВАРНИТСО значимую роль в его работе, наряду с представителями Крымского государственного педагогического института им. М.В. Фрунзе, занимали сотрудники планового бюро при Совете Народных Комиссаров Крымской АССР [10]. Как по основному месту работы, так и на общественном поприще они занимались разработкой планов по развитию народного хозяйства и культурного строительства Крыма и наблюдали за их выполнением, активно вели экономико-статистические исследования всех отраслей народного хозяйства автономии. Их научная работа строилась вокруг существовавших при Крымпланбюро промышленной, сельскохозяйственной, транспортной, кооперативной, торговой, финансовой и социально-культурной секциях, а также конъюнктурного бюро. В большинстве случаев их общественная нагрузка касалась вопросов планирования показателей проводимой социалистической модернизации.

Среди тех, кто в 1927 году с одобрением встретил поступившую из Москвы инициативу создания ВАРНИТСО были и сотрудники Крымпланбюро. Его научный сотрудник, профессор Павел Иванович Голландский (1861–1939) на страницах газеты «Красный Крым» отмечал, что «нужно объединить не отдельных деятелей науки и техники, а ныне действующие общества научных и технических работников», тем самым обозначив перспективы роста Ассоциации [11]. Сотрудниками планового бюро была проведена значительная работа по организации отделения ВАРНИТСО на полуострове. В 1928 году в ходе первых организационных собраний, проходивших в Симферополе, научному сотруднику бюро Петру Яковлевичу Макаровскому (1884–после 1940) было поручено ознакомить присутствующих с поступавшими от московского организационного бюро письмами, рекомендациями, проектом устава Ассоциации, а также инструкциями о рабочей структуре и приемочной комиссии [12]. Его же избрали одним из трех делегатов на предстоящую организационную конференцию ВАРНИТСО. Уже после создания в Крыму отделения Ассоциации, П.Я. Макаровский занял должность заместителя ответственного секретаря и казначея.

На первом этапе существования Крымского отделения ВАРНИТСО заметна деятельность научного сотрудника Крымпланбюро Александра Даниловича Петровского-Ильенко, которым на организационных собраниях был поставлен вопрос об отсутствии понимания перспектив наличия привилегий для членов Ассоциации, что, по его мнению, сдерживает некоторых представителей инженерно-технической интеллигенции от вступления. Он считал, что «на практике члены Ассоциации несомненно будут в привилегированном положении в отношении условий своей работы <…>: они будут более обеспечены всякого рода научными пособиями, лабораториями, они получат содействие по созыву Съездов, по изданию журнала, своих трудов и т. д. И это правильно, ибо естественно, что Власть, строящая социализм, окажет поддержку работе по этому строительству. Так и должно быть». Он усматривал построение ВАРНИТСО в формате «большой практической академии строительства социализма» [13]. Его же точка зрения о том, что «члены Ассоциации – это не отмежевавшиеся от работников науки и техники “апостолы”, а единомышленники» определила дальнейший вектор развития организации [14]. В свою очередь научный сотрудник Николай Константинович Корде (1876–1938) отмечал, что членство нельзя связывать с наличием каких-либо преимуществ вне Ассоциации [15]. Противоположной точки зрения придерживался научный сотрудник Владимир Бонифатьевич Лукьянов, считавший, что «абсолютная необходимость заставляет нас идти в ВАРНИТСО. Предстоящая ломка в строительстве заставляет нас общаться, вентилировать свою творческую мысль. Речь идет не о социальных группировках даже, а о правильном творческом направлении нашей работы» [16]. Он же в дальнейшем занял руководящую должность в Ассоциации, войдя в 1928 году в состав приемочно-контрольной комиссии, а после создания при Крымском отделении ВАРНИТСО комиссии по химизации стал ее постоянным членом.

Активную деятельность ячейка ВАРНИТСО при Государственной республиканской плановой комиссии Крымской АССР развернула к началу 1930-х годов. Так, выступая на собраниях членов Ассоциации, назначенный к тому времени заместителем председателя Госплана В.Б. Лукьянов отмечал, что в составлении показателей плана на 1932 год научная и инженерно-техническая интеллигенция Крыма не приняла должного участия, не сплотившись вокруг поставленной цели. Эту работу, по его мнению, необходимо сделать массовой, где каждый специалист, которому поручено проработать контрольные цифры, должен делать это на производственных совещаниях, тем самым привлекая к работе непосредственных участников промышленного и колхозного строительства. Таким образом, речь В.Б. Лукьянова содержала генеральную установку о персональной ответственности каждого инженерно-технического и научного работника в деле выполнения поставленных партией и правительством задач, что нашло должный отклик в общественной мысли той поры [17].

В 1932 году члены Ассоциации от Госплана автономии были привлечены к налаживанию работы курсов по ликвидации технической неграмотности на крымских фабриках и заводах [18], организации кружка по изучению техники и экономических проблем, а по поручению Центральное бюро ВАРНИТСО занялись проработкой проекта по переустройству Крыма [19], который был составлен ученым секретарем Междуведомственного государственного комитета содействия развитию и охране природных богатств при Наркомпросе РСФСР Францем Францевичем Шиллингером (1874–1943) [20]. Полученные материалы были изучены комиссией, в состав которой вошли научные сотрудники в лице А.Н. Барышпольской, В.Б. Лукьянова и С.Н. Яковлева [21]. Подготовленный ими проект заключения на протяжении 1933–1934 годов неоднократно озвучивался в ходе совещаний среди научных и инженерно-технических работников Крыма [22]. В 1933 году руководителем ячейки Ассоциации при Госплане Крымской АССР была избрана статистик Дарья Ивановна Чиркунова (1898–?). С ее деятельность связана активная проработка показателей второй пятилетки, о чем свидетельствует отчетная документация организации [23]. Также в период угасания деятельности ВАРНИТСО в 1935–1937 годы успешная работа наблюдалась лишь в ячейке при Госплане и Крымском государственном медицинском институте имени И.В. Сталина.

Таким образом, в изначально сформированную ячейку Ассоциации при Крымпланбюро (с 1930 года – Госплана) вошли: научный сотрудник по планированию промышленности и транспорта П.Н. Берменев, научный сотрудник, а в дальнейшем заместитель председателя Госплана автономии В.Б. Лукьянов, научный сотрудник П.Я. Макаровский, а секретарем стал руководитель конъюнктурными работами бюро А.Д. Петровский-Ильенко. В дальнейшем его состав пополнили: ответственный секретарь журнала «Экономика и культура Крыма» А.Л. Александрова, председатель Госплана Б.У. Арифов, заведующая плановым сектором А.Н. Барышпольская, возглавлявшая с ноября 1932 года по март 1933 года Крымское отделение ВАРНИТСО, заведующий транспортной секций Ф.К. Витковский, заведующий сельскохозяйственной секцией Б.П. Дубровский, экономист С.З. Родионов [24], сотрудник транспортной секции П.А. Селиванов, заведующий конъюнктурным бюро М.Л. Славинский, научные сотрудники Л.И. Гамбург, Н.К. Корде, Е.Д. Минин, В.И. Хатипов, Д.И. Чиркунова и С.Н. Яковлев, а также ассистент отдела экономики В.Н. Каргин.

Биографии и научное наследие подавляющего большинства указанных выше представителей крымской инженерно-технической интеллигенции остаются неизученными. В этом направлении нами предпринята первая попытка по систематизации и осмыслению неопубликованных ранее архивных материалов и малоизвестных опубликованных работ. Представленные материалы могут стать шагом к составлению биобиблиографического справочника, посвященного крымским деятелем науки и техники 1920–1930-х годов. Начать этот процесс стоит с восстановления просопографического портрета интеллигенции, объединенной совместной работой при Госплане Крымской АССР. Этот коллектив являлся заметным сгустком деятелей новой формации, воплощавших собой образ советской науки довоенной поры.

Одним из наиболее ярких представителей Крымского отделения ВАРНИТСО являлся научный сотрудник планового бюро при Совнаркоме Крымской АССР, военный инженер-технолог Петр Николаевич Берменев (1884–?) [25]. Родился он 28 июня 1884 года в г. Влоцлавск Варшавской губернии [26], где проживал вместе с родителями и тремя братьями до 1891 года [27]. В 1891 году, отец, служивший военным врачом, вышел в отставку, после чего семья переехала в Псков. Финансовое положение родителей не позволило дать детям платного образования, поэтому было принято решение начать обучение за казенный счет. В1895–1902 годы П.Н. Берменев обучался в Псковском кадетском корпусе, после окончания которого был командирован в военное училище. Завершив обучение в 1904 году, был призван на службу в инженерные войска в 3-й саперный батальон, дислоцировавшийся в городе Вильно. Через три месяца был переведен в 13-й саперный батальон Москвы, откуда в марте 1905 года отправлен на театр военных действий Русско-японской войны (1904–1905). В качестве производителя работ заведовал участком по возведению мостов через реку Сунгари [28], грунтовых дорог и хозяйственных построек и одновременно руководил подрывными работами.

Революционные события 1905 года застали П.Н. Берменева на зимней стоянке близ маньчжурской железнодорожной станции Куанчендзы [29]. Петр Николаевич вспоминал, что «“Манифест 17 октября” дошел до нас 30 октября и никто не сомневался в незыблемости установленных “свобод” <…>. Однако с весны стало известно, что от “свобод” почти ничего не осталось». В июне 1906 года он вернулся в Москву, примкнув к участию в революционных событиях, которые разворачивались в войсках. П.Н. Берменев указывал, что «внутренний протест против мероприятий, выразившихся в строгом режиме, в связи с наступившей реакцией, не мог остаться непроявленным и так как в частях начали возникать беспорядки» [30]. За причастность к революционным событиям в 1907 году был выслан из Москвы в с. Любуцкое Калужской губернии, где был назначен наблюдающим за охраной находившихся близ села лагерных построек. С сентября 1909 года получил возможность выезжать в Москву. «Приняв твердое решение уйти с военной службы <…> предполагал поступить в качестве вольнослушателя в высшее гражданское учебное заведение <…> но требовавшегося для этого разрешения команд[ования] войсками <…> не получил» [31]. В 1908–1910 годы вел подготовку для сдачи вступительных испытаний. В 1910 году был принят на военно-интендантский курс при Академии Генерального штаба (с 1911 года – Интендантская академия), специализируясь на технологии кожи волокнистых веществ. После окончания академии получил звание военного инженера-технолога.

Летом 1911 года проходил практику в Смоленске на кожевенном заводе Певзнера, а в 1912 году в Санкт-Петербурге на заводах Осипова и Парамонова. Осенью 1912 года был командирован в качестве контролера на пробег грузовых автомобилей Renault по маршруту Санкт-Петербург–Москва–Малоярославец–Рославль–Брянск–Орел–Тула–Москва–Санкт-Петербург. После окончания академии, в августе 1913 года П.Н. Берменева направили на один год в качестве стажера в Одессу, где он ставил опыты по рациональному применению зерносушилок с конной тягой, с попутными лабораторными работами по установлению наиболее целесообразного процента влажности зерна для его хранения. Вел лабораторные работы по определению кондиционного качества кожаных изделий и предметов из волокнистых веществ.

В июне 1914 года был мобилизован в действующую армию, получив назначение на должность начальника снабжения крепости Севастополь, которая до Первой мировой войны не имела своего самостоятельного хозяйства, получая продовольствие из Одессы. В этой должности находился до 1918 года, вплоть до оккупации Крыма германскими войсками. После Великой Октябрьской социалистической революции и введения выборного начала в войсках, был избран и утвержден севастопольским Центральным Исполнительным Комитетом матросских, солдатских и рабочих депутатов на должность начальника снабжения местного гарнизона. В период нахождения в данной должности П.Н. Берменев заложил фундамент кожевенной промышленности на полуострове, которая существовала ранее лишь в виде кустарного производства сафьяна и сыромяти. В Севастополе организовал работу кожевенного завода, под который были приспособлены бездействовавшие мощности бывшей колбасной фабрики Неофита. В 1920-е годы это предприятие было перепрофилировано в подошвенный завод и вошло в состав крымского Кожтреста. Благодаря предпринятым усилиям, было налажено производство сыромяти, юфти и подошвы. По воспоминаниям П.Н. Берменева: «<…> сыромять шла на изготовление упряжи и амуниции, юфть и подошва для обуви. Подошвенным товаром обеспечивались, как правило, не только войска, но и рабочие Севморзавода и порта». Также им были организованы: «б) Шорная и обувная мастерские, в) Мыловаренный завод, производство роговых набоек и колбасное производство при бойне (б. Тура) в Стрелецкой бухте (использование отходов: черный и костяной жир, рога, кровь); г) хлебопечение в широком масштабе во всем крепостном районе» [32].

После того, как 1 мая 1918 года германские войска заняли Севастополь, П.Н. Берменев переехал в Симферополь, где стал членом правления, а затем председателем кооперативного товарищества «Товарообмен и снабжение». В 1919 году, после первых побед большевиков в Крыму, поступил на службу в качестве помощника начальника Главного военно-хозяйственного управления при Народном комиссариате по военным и морским делам Крымской Социалистической Советской Республики. В ноябре 1920 года, после окончательного установления Советской власти на полуострове, распоряжением Крымского революционного комитета был назначен начальником снабжения Крымского губернского военного комиссариата. 1 мая 1921 года П.Н. Берменева перевели на должность преподавателя технических и кавалерийских курсов командного состава, где он читал лекции по топографии, математике и организации производств. По совместительству работал техническим руководителем на кооперативных производственных предприятиях (кожевенном заводе, мельнице, мыловаренном заводе).

В сентябре 1923 года перешел на службу к крымский Кожтрест. Заведовал кожевенным заводом, являлся техническим секретарем, инженером-калькулятором, участвовал в коллективном составлении проекта кожзавода. С 1 октября 1925 года П.Н. Берменев являлся ученым секретарем секции местного хозяйства (промышленность и транспорт) Государственной плановой комиссии Крымской АССР. С мая 1927 года – научный сотрудник по планированию промышленности и транспорта планового бюро при Совнаркоме Крымской АССР [33]. В 1928 году Петр Николаевич стал членом Крымского отделения ВАРНИТСО. На рубеже 1920–1930-х годов на страницах газеты «Красный Крым» [34] и журнала «Экономика и культура Крыма» [35], являвшегося печатным органом Госплана Крыма, освещал итоги реализации на полуострове первых пятилеток и различные аспекты развития местной промышленности, а также дал подробную характеристику деятельности портов в Евпатории, Керчи, Севастополе, Феодосии и Ялте. В 1931 году П.Н. Берменев по сфабрикованному делу о причастности к контрреволюционной вредительской организации был арестован. 6 апреля того же года исключен из ВАРНИТСО.

Среди членов ВАРНИТСО имелось значительное количество работников, занимавшихся плановыми вопросами в области сельского хозяйства. Одним из наиболее деятельных являлся агроном-плодовод Виталий Никандрович Каргин (1910–1996), родившийся 27 февраля 1910 года в станице Усть-Медведицкая Нижне-Волжского края [36]. Отец Виталия Никандровича являлся заведующим почтово-телеграфной конторой. В 1918 году семья переехала в станицу Вешенскую Северо-Кавказского края. С 1918 по 1926 годы В.Н. Каргин обучался в местной школе, активно занимался общественной деятельностью. В школьные годы являлся председателем художественного кружка, членом санитарной комиссии школы.

В 1927–1928 годы работал в хозяйстве отца, который с 1921 года занимался земледелием. В 1928–1931 годы обучался в Кубанском государственном сельскохозяйственном институте, где продолжал активную общественную деятельность: возглавлял группу парттысячников, проводил для студентов занятия по математике. Прошел производственную практику в качестве рабочего сада в колхозе «Путь Ленина» (станица Пашковская Краснодарского района Кубанского округа Северо-Кавказского края), бригадиром по посадке сада в совхозе «Сад-Гигант» (Славянский район Северо-Кавказского края). С конца 1920-х годов занимал должность областного уполномоченного по контрактации садов Чеченского областного колхозсоюза в Грозном. В 1931 году окончил институт и был направлен на работу в Крым, где занял должность ассистента отдела экономики Государственной республиканской плановой комиссии Крымской АССР [37], а также ассистента Крымской зональной опытной станции плодово-ягодного хозяйства. В 1933 году вступил в ВАРНИТСО. 1 ноября 1933 года был призван на военную службу. В звании лейтенанта сражался на фронтах Великой Отечественной войны. В.Н. Каргин умер 28 июля 1996 года и был похоронен на Верейском кладбище Раменского муниципального района Московской области.

Являвшийся членом ВАРНИТСО с 1931 года экономист-статистик Семен Захарович Родионов (1888–?) в 1930-е годы занимал должность заведующего секцией сельскохозяйственного баланса Государственной республиканской плановой комиссии Крымской АССР. С юности был вовлечен в политическую деятельность. Как следствие, в 1907–1909 годы прошел тюремное заключение и ссылку за причастность к функционированию партии социалистов-революционеров. В 1913– 1918 годы являлся счетчиком и статистом Отдела статистического бюро Пензенского и Черниговского губернских земств. С 1919 года работал статистиком Киевского губернского статистического бюро. В 1920 году С.З. Родионов заведовал секцией работников переписи населения Одессы. В 1921–1924 годы работал по специальности в Славянском главном курорте и Славянской группе санаториев. С 1925 по 1926 годы Семен Захарович являлся статистиком ЦК ВЛКСМ, а в 1926 году был назначен заведующим статистическим бюро Московской губернской организации профсоюза текстильщиков. В 1927 году был переведен в Народный комиссариат труда РСФСР. В 1927–1930 году являлся сотрудником Центрального статистического управления РСФСР, где первоначально занимал должность статистика сектора Госплана РСФСР, затем – руководителя группы учета индивидуального сельскохозяйственного баланса. В 1930 году был переведен на работу в Крым, где и занял должность статистика и заведующего секцией сельскохозяйственного баланса Госплана автономии [38].

Ярким представителем новой («красной») генерации крымской инженерно-технической интеллигенции является экономист Петр Аксимович Селиванов (1904–?) [39]. В автобиографии он указывал, что «родился в 1904 г. <…>. Родителей вспоминаю смутно. Однако факт, что причислить себя к пролетарскому происхождению не могу». Из источника становится понятным, что отец родился в 1870 году, а мать в период 1876–1978 годов. Родители отца в первой половине XIX столетия проживали в Перекопском уезде Таврической губернии и являлись крепостными австрийского колониста Осипа Люстига. Родители матери были переселенцами и происходили из казачества. О семье П.А. Селиванов писал следующее: «С детства отца отдали учиться в кузнецы. Выучившись на кузнеца, после нескольких лет скитаний по Крыму, отец наконец определился на работу – кузнецом общественной кузнецы немцев-колонистов дер. Шейх-Эли Феодосийского уезда. Мать батрачила у этих же немцев. Поженился (приблизительно в 1892-4 году), стал копить на свое хозяйство и примерно через лет 10, т.е. в 1904 году, взял на выкуп, через какой-то Феодосийский банк, землю в районе существующей теперь дер. Сеит-Эли того-же уезда (дер. Сеит-Эли создана из переселенцев в этих годах). Здесь уже родители стали заниматься преимущественно хлебопашеством. Благодаря отцовской “смекалке” и первоначальной помощи переселенцам со стороны банка, хозяйство родителей стало быстро расти в гору, своих рук стало не хватать – нанимали со стороны. В каком количестве – не помню, но очевидно –порядочно. Чем дальше – тем больше росли аппетиты и примерно в 1913 г., в компании с другими хозяевами той же деревни, заарендовали землю у прогоревшего мурзака [татарина. – В. А. ] дер. Акманай – 400 дес[ятин] (эту цифру помню отчетливо – сколько приходилось на “брата” не помню). Весь период этого “расцвета” хозяйства, совпадает с периодом Столыпинской ставки на крупное хозяйство [40] и этим очевидно объясняется то, что банки охотно финансировали компаньонов, предпринявших крупное дело. Однако в 1914 году грянуло наводнение, половина урожаев у компаньонов смыло, подошли сроки платежей за аренду и в банки – в результате все имущество “компаньонов” пошло с молотка. С этого началось. “Компаньоны” запили, пошла поножовщина, мордобитие, упадок хозяйства до нищеты. В [19]18-м от побоев умерла мать. В [19]21-м, от пьянства (паралич) – отец. В деревне остались: старший брат 18 л[ет] и два меньших – 13-ти и 11 лет. Из хозяйства ничего, кроме пустых дворов не осталось. Ребята работали на кукурузе в кооперативе, да частично помогал комбед. О отце хочу сделать еще замечание. В детстве был он талантлив до рисования. Прослышав о парнишке, приезжал к нему дважды знаменитый [И.К.] Айвазовский. Первый раз – испытывал, давал задания на пробу. Во второй – уговаривать родных. Брался учить за свой счет, отдать в художественную академию, да дед не согласился и отдал в кузнецы. Это потом в отцовской психологии здорово отразилось – гнался за богатством (помимо обычной заразы капиталистического накопления) еще и потому, что хотел вывести хоть детей “в люди”» [41]. В итоге, Петр Аксимович констатировал – «делаю вывод, что воспитывался я в среде далеко чуждой пролетарской идеологии, почему и считаю себя выходцем не из пролетарской среды». Отдельно П.А. Селиванов упоминает в тексте автобиографии своих близких родственников. Старшая сестра Любовь Аксимовна Ярошенко являлась сельской учительницей и проживала в Украинской ССР, старший брат Николай – работал в Бухаре, а младший – Василий к 1931 году находился в ссылке в Сибири. Он был осужден в 1929 году, по словам Петра Аксимовича, в связи с тем, что «связался с какой-то компанией и Владимирским клубом в Ленинграде (кабаре, карты и т.п.) [42] и покатился по наклонной, а докатился до Сибири. Делал я попытки исправить парня, да ничего определенного не вышло. Был комсомолец – исключен из комсомола по моему заявлению» [43].

До 1914 года П.А. Селиванов проживал в деревне Сеит-Эли Феодосийского уезда. В зимнее время обучался в местной средней школе, летом же – «“приучался” к хозяйству». После окончания школы поступил в Феодосийскую гимназию, однако через год, в связи с разорением родительского хозяйства, обучение был вынужден прервать. После годичного перерыва был зачислен в Старокрымское высшее начальное училище, которое, по словам самого Петра Аксимовича, «с грехом пополам кончил» и продолжил обучение в местной учительской семинарии. Однако бросил, не проучившись и года, поскольку этот период в его биографии совпал с революционным лихолетьем и началом Гражданской войны в России. По словам П.А. Селиванова – «время тогда было не очень умное и серьезное – было не до учебы». В 1919 году был активно вовлечен в разного рода демонстрации и беспорядки, а в ноябре 1920 года, на третий день после занятия Крымского полуострова частями РККА, вступил в ряды Российского коммунистического союза молодежи (далее – РКСМ). Поссорившись с отцом на этой почве, покинул дом и окончательно утратил связь с семьей [44]. С 1920 года вел самостоятельный образ жизни. Связав свою жизнь с комсомолом, указывал, что «в нем воспитывался, и комсомольский коллектив ребят заменил и вытеснил во мне потребность в родных, семье» [45]. Так был открыт новый этап в жизни П.А. Селиванова. Он в числе восьми юношей, прошедших совместно через крымские события Гражданской войны (нелегальное чтение революционной литературы, организация выступлений и демонстраций, укрывательство мобилизованных более старших ребят, связь с «зелёными» и т. д.), стоял у истоков создания ячейки РКСМ в Старом Крыму. С зимы 1920 по сентябрь 1921 года проживал в комсомольской коммуне, был приписан к Старокрымскому единому потребительскому обществу, являясь рабочим по обработке фруктового сада. Большую часть времени проводил за комсомольской работой, а также был зачислен в ряды частей особого назначения (далее – ЧОН), являвшихся своеобразным военно-партийным отрядом, который вел борьбу с повстанческим «бело-зеленым» движением. Весной 1921 года комсомольская ячейка делегировала Петра Аксимовича на работу в Старокрымскую Рабоче-крестьянскую инспекцию (далее – РКИ), где он занимался вопросами организации продразверстки и наблюдением за исполнением приговоров Ревтрибунала (конфискация имущества за невыполнение вводимого продналога). Осенью 1921 года был переведен на работу в окружную – Феодосийскую РКИ, в которой проработал три месяца. К зиме 1921 года продовольственное положение в Крыму обострилось, голод охватил полуостров. Забрав двух младших братьев, Петр Аксимович выехал в Украинскую ССР. Путь до Киева занял два месяца. В автобиографии он указывает, что «больше беспризорничали по деревням. С дороги, один из моих иждивенцев поехал к дядьке, а со вторым я добрался до Киевской губ[ернии], где не выдержал парнишка и смело его на кладбище. Я перенес всевозможные тифы, испанки и голод и после смерти братишки – на третий день уехал обратно в Крым» [46]. Весной 1921 года был направлен на работу в феодосийский Отдел местного хозяйства (далее – Местхоз), при котором организовал комсомольскую ячейку. Увлеченный революционной романтикой и верой в победу мировой революции, осенью 1922 года с группой друзей-единомышленников пытался выехать за границы – «делать мировую революцию». По словам Петра Аксимовича, это закончилось тем, что «пробрались за Киев, проплутали что-то месяца 2, да и пришлось вернуться обратно». Отметим, что в 1920-е годы П.А. Селиванов часто путешествовал, побывал в Дагестане, Украинской ССР, Сибири, Семиречье, Средней Азии, Поволжье и на Кавказе [47]. В 1923 году был исключен из РКСМ, хотя по мнению П.А. Селиванова «дел и поступков для исключения не было, благо и чрезвычайно тяжелую работу, порученную мне по мобилизации райкома партии (уполномоченным по ликвидации недоимств) я выполнил. Были “рассуждения”, зафиксированные мною на листе бумаги. Эти рассуждения были вызваны непониманием НЭПа, его влиянием, а также чрезвычайно тяжелой домашней обстановкой». На протяжении восьми месяцев «сначала опустился в самые дебри, всего отрицательного что связано с НЭПом (рулетка, шантаны [48] и пр.), потом “очухался”, как говорят “отрезвел”, стал додумываться, много работать над собой. Несмотря на ложный стыд все-таки попал в комсомол опять, взялся за комсомольскую работу (будучи беспартийным временно работал завед[ующим] городским комсомольским клубом, а в клубе в то время преимущественно была сосредоточена вся воспитательная какая-либо работа организации) и та же ячейка, которая исключала, и тот же состав райкома принял меня обратно» [49]. В 1924 году был принят обратно в ряды РКСМ сразу в действительные члены, получил ходатайство о восстановлении стажа, однако обком зачислил на общих основаниях.

Большую часть 1924 года работал в феодосийском Местхозе и местном отделе Союза коммунальников, а в конце года был переведен в военно-спортивный отдел Феодосийского райкома РКСМ. Однако в связи с реорганизацией отдела и созданием советов физкультуры – был назначен ответственным секретарем Феодосийского совета. Одновременно с этим являлся заведующим городским спортивным клубом и политруком на допризывных сборах. Осенью 1925 года был направлен обучаться в Государственный институт физического образования имени П.Ф. Лесгафта (г. Ленинград). По воспоминаниям Петра Аксимовича, «всевозможные “анатомички” и ковыряние в трупах отбили у меня всякую охоту быть профилактиком». В этой связи в феврале 1926 года перевелся на литературное отделение Ленинградского государственного университета, где к 10 мая сдал минимум за I курс. П.А. Селиванов указывал, что «этот минимум я сдал, но главное познакомился полностью с программой факультета, и последняя с ее лингвистикой и схоластикой отд[ельных] дисциплин меня разочаровала. Кроме того, совпал этот период с господствующей тогда есенинщиной (особо реакция после того, как [С.А.] Есенин повесился). Среди значительной части университетских литераторов процветало пьянство и настроения в унисон есенинской поэмы “Черный человек”. Меньше пришлось заниматься, а больше работать над ребятами. К весне партийной и комсомольской организации удалось выправить положение и вот нас несколько ребят, тех у которых не было особых побуждений к занятиям лингвистикой и поэзией решили уйти в экономический ВУЗ» [50]. Летом 1926 года Ленинградский политехнический институт (ЛПИ) имени М.И. Калинина объявил конкурс добора студентов на II курс. Успешно сдав вступительные экзамены и максимум за I курс, осенью П.А. Селиванов был принят на II курс экономического факультета. Оставшись без стипендии, был вынужден подрабатывать на ленинградских заводах «Красный выборжец», «Красный путиловец», Машиностроительный завод имени Карла Маркса, Вагоностроительный завод имени И.Е. Егорова, а также в порту и пекарнях города. Окончил институт зимой 1929–1930 учебного года. В марте 1930 года был направлен в качестве экономиста в Народный комиссариат финансов Дагестанской АССР. В сентябре того же года получил повестку в армию и прибыл в Феодосию. По призыву был зачислен в РККА, с отпуском «до особого распоряжения». Оставаясь в Крымской АССР, устроился на работу в транспортную секцию Госплана. С начала 1930-х годов являлся секретарем ячейки КрымЦИКа и СНК. В марте 1931 года был принят в члены Крымского отделения ВАРНИТСО.

Еще одним ярким выдвиженцем из комсомольской среды являлся экономист Михаил Львович Славинский (1905–1942). Родился он в октябре 1905 года в семье печатника, работавшего в типографии Елисаветграда [51]. В дальнейшем семья переехала в Полтаву, оттуда, за выпуск революционной литературы отец М.Л. Славинского вместе с семьей был выслан за пределы губернии и обосновался в городе Кривой Рог Екатеринославской губернии. Здесь же Михаил Львович пошел учиться в школу, которую окончил в 1921 году. В этом же году его отцу врачи рекомендовали переехать на юг, поскольку за период многолетней работы в типографии организм регулярно подвергался воздействию свинцовых ядов. Так семья Славинских переехала в Крым, где в 1921 году Михаил Львович устроился ночным сторожем на Симферопольскую макаронную фабрику, а затем – упаковщиком [52]. В начале 1920-х годов работал на мельнице и чернорабочим на консервной фабрике. Параллельно с этим продолжал учиться. В 1923 году вступил в РКСМ, в котором занимал руководящие должности. В 1924–1928 годы обучался на экономическом факультете ЛПИ имени М.И. Калинина.

После окончания института прошел годичную стажировку в Севастополе и в 1929 году получил должность экономиста в Управлении колхозов Крымской АССР. В 1929 году стал кандидатом в члены ВКП(б), состоял в крымской партячейке СНК и ЦИКа. В мае 1930 года был назначен заведующим конъюнктурным бюро Государственной республиканской плановой комиссии Крымской АССР [53]. На страницах журнала «Экономика и культура Крыма» М.Л. Славинский освещал итоги работ, проводимых конъюнктурным бюро [54]. В 1931 году был принят в члены ВАРНИТСО [55]. В 1930-е годы работал во Всесоюзном центральном союзе потребительских обществ СССР. В этот же период находился под следствием. 14 июля 1941 года в должности старшего политрука ушел на фронт. Пропал без вести в июле 1942 года [56]. М.Л. Славинский был женат на Валентине Афанасьевне Ефименко и являлся отцом советской диссидентки и российского общественного деятеля Людмилы Михайловны Алексеевой (1927–2018).

В современном крымоведческом научном дискурсе отсутствовали сведения и о экономисте-плановике Соломоне Наумовиче Яковлеве (1907–?). Родился он в 1907 году в Мстиславле Могилевской губернии в семье мелкого торговца. До 1919 года отец С.Н. Яковлева работал в кооперативной системе, а в годы лихолетья Гражданской войны был убит около Могилева во время служебной командировки. К 1920 году Соломон Наумович окончил школу первой ступени и вступив в 1921 году в РКСМ, прервав дальнейшее обучение. В 1923 году он был отправлен в качестве секретаря местной комсомольской организации в местечко Кадино Смоленского уезда, где также руководил работой волостной избы-читальни. В 1924 году поступил на один из ленинградских рабфаков, который окончил в 1927 году. Продолжил обучение на экономическом отделении ЛПИ имени М.И. Калинина. В студенческие годы преподавал в совпартшколе Выборгского района, а также числился доцентом по политэкономии при Ленинградском институте механизации и электрификации сельского хозяйства. В 1930 года окончил Планово-экономический институт, который был образован на базе планового отделения ЛПИ имени М.И. Калинина, получив квалификацию экономиста-плановика [57].

В марте 1930 года вступил в ВКП(б). Активно занимался общественной работой по линии партийного просвещения. На рубеже 1920–1930-х годов являлся пропагандистом-методистом Выборгского райкома ВКП(б). После окончания института был направлен на работу в Крым, где также продолжил активную работу при обкоме ВКП(б) [58]. С декабря 1930 года являлся научным сотрудником Госплана Крымской АССР, а также членом редакционной коллегии журнала «Экономика и культура Крыма», на страницах которого регулярно публиковал обзоры посвященные состоянию крымской промышленности [59]. В 1931 году был принят в члены ВАРНИТСО [60], а к 1932 году вошел в состав президиума его Крымского отделения. В 1933 году С.Н. Яковлев был исключен из Ассоциации. Вероятно, это было сопряжено с начавшимся уголовным преследованием его брата – Моисея Наумовича Яковлева (1897–1936), который являлся заместителем председателя Тихоокеанского комитета Академии наук СССР и профессором Ленинградского восточного института им. А.С. Енукидзе. Ему инкриминировали участие в зиновьевской контрреволюционной организации и впоследствии сделали одним из фигурантов первого показательного московского процесса «Антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра».

Еще одним важным кластером интеллектуального ландшафта полуострова являлся Крымский государственный педагогический институт имени М.В. Фрунзе. Вуз был открыт в период лихолетья Гражданской войны, десятилетиями оставался неизменным лидером в сфере высшего образования и организации научной жизни на полуострове. Его профессорско-преподавательский состав стал ядром интеллектуального ландшафта Юга России, звеном, обеспечивающим высочайший уровень образовательного процесса, определяющим научные приоритеты, формирующим, сохраняющим и приумножающим систему коммуникаций со столичным и провинциальным научным миром России и зарубежья. Первоначальный импульс для плодотворной и неустанной деятельности университета был задан учеными, которые уже были широко известны (Д.В. Айналов, Н.И. Андрусов, Р.И. Гельвиг, Д.А. Граве, А.Н. Деревицкий, М.М. Дитерихс, А.И. Елистратов, Н.Н. Клепинин, Г.Ф. Морозов, В.А. Обручев, М.А. Тихомандрицкий и другие). В 1920-е годы в число сотрудников влились десятки новых исследователей, научные биографии которых все еще требуют качественного осмысления с опорой на документальную базу из столичных и провинциальных архивохранилищ, рукописных отделов российских библиотек, а также частных архивных собраний и коллекций.

Профессорско-преподавательский состав пединститута, помимо научной и преподавательской деятельности, был причастен к функционированию многочисленных комитетов, комиссий и бюро разветвленной сети ведомств при Совете Народных Комиссаров Крымской АССР, Госплане и Центральном совете народного хозяйства Крыма, экспертных групп при народных комиссариатах, а также к созданию большинства общественных научных организаций автономии (Таврическое общество истории, археологии и этнографии, Крымское областное бюро краеведения, Научно-исследовательское общество изучения Крыма, Всекрымский научно-исследовательский институт национально-культурного строительства и краеведения, Симферопольское уездное отделение Всероссийского союза работников просвещения и социалистической культуры и другие субъекты научной жизни Крыма).

К 30-м годам ХХ столетия интеллектуальные силы полуострова были сконцентрированы вокруг организаций массового типа, которые регулярно пополнялись выходцами из крестьянской и пролетарской среды, объединяя как представителей старой научной и инженерно-технической интеллигенции, так и ее «новую генерацию», представленную, преимущественно, партийным и комсомольским активом. Как показал предпринятый нами первый опыт изучения персонального состава и биографий членов крымского научного сообщества, «новая генерация» советской интеллигенции к концу 30-х годов ХХ века заняла ключевые позиции в организациях науки, культуры, высшей школе и системе управления Крымской АССР. В фондах Российского государственного архива экономики нам удалось выявить целый пласт ранее неопубликованных эго-источников, состоящих из подробных жизнеописаний (curriculum vitae) и переписки членов Крымского отделения ВАРНИТСО. Документы позволяют детализировать, а в отдельных случаях полностью восстановить более сотни биографий представителей крымской научной и инженерно-технической интеллигенции 30-х годов ХХ века.

В частности, на основе синтеза выявленных источников и в симбиозе с материалами из фондов Российского государственного архива литературы и искусства (г. Москва) и Государственного архива Республики Крым (г. Симферополь) удалось восстановить основные этапы деятельности советских педагогов и общественных деятелей 20–30-х годов ХХ века Григория Петровича Вейсберга (1884–1942) и Николая Ксаверьевича Баумана (1884–?), которые в первой половине 1920-х совместно трудились в Сибирском Отделе народного образования, а в конце десятилетия поочередно возглавляли Крымский государственный педагогический институт имени М.В. Фрунзе, стояли у истоков создания отделения ВАРНИТСО на полуострове.

Николай Ксаверьевич Бауман родился в феврале 1884 года в Самаре в семье служащего Министерства императорского двора и уделов. В 1894 году окончил начальную сельскую школу, а в 1902 году самарскую гимназию [61, с. 68]. С 1902 по 1907 годы обучался на кораблестроительном отделении Петербургского политехнического института, однако выбыл с последнего курса. В 1907–1911 годы обучался на историко-филологическом факультете Казанского университета.

Трудовую деятельность начал в 1912 году преподавателем русского языка, литературы и математики в Томском среднем политехникуме, который покинул в 1917 году. В это же время Николай Ксаверьевич работал преподавателем на томских общественных курсах для рабочих и служащих. С 1917 по 1919 годы заведовал смешанной гимназией повышенного типа г. Колывани Томской губернии. После установления советской власти в Сибири в 1920 году, являлся старшим инструктором губернского Отдела народного образования. В 1921 году был назначен ректором Омского института народного образования. В 1922 году заведовал педагогическим отделом Сибирского комитета профессионально-технического образования Отдела народного образования.

С 1922 по 1924 годы Н.К. Бауман являлся заведующим культотделом Сибирского бюро центрального комитета Союза горнорабочих. В 1924 году вновь перешел на работу в Сибирский Отдел народного образования на должность заведующего Комитетом профессионально-технического образования. Одновременно являлся научным секретарем Краевого методического совета. Осенью 1925 года переехал на Северный Кавказ, где работал в должности ученого секретаря Краевого методического совета, затем Терского окружного методического совета, а впоследствии стал заведующим учебной частью Новочеркасского педагогического техникума.

В январе 1928 года был избран по конкурсу на должность профессора Крымского государственного педагогического института им. М.В. Фрунзе. К исполнению обязанностей приступил 10 февраля того же года. С 1928 по 1933 годы являлся заведующим кафедрой педагогики. Возглавлял кабинет педагогики, созданный при кафедре для самостоятельных занятий студентов. В 1930 году Н.К. Бауман был назначен директором пединститута. В 1933 году премирован за долголетнюю педагогическую деятельность в Крымском пединституте и активную работу в Народном комиссариате просвещения Крымской АССР по учебно-методическому сектору.

Н.К. Бауман вел активную общественную деятельность. С 1920 года являлся членом Союза работников просвещения, а с мая 1933 года – Крымской секции научных работников. Принимал активное участие в работе Крымского отделения ВАРНИТСО, вступив в его ряды в 1928 году [62, л. 11–12 об.]. Входил в комиссию по химизации и президиум Ассоциации. В 1933 году был исключен из организации [63, л. 6].

В контексте восстановления и изучения системы научных коммуникаций крымских ученых, большой интерес представляет биография Г.П. Вейсберга, который поддерживал дружескую, деловую и научную связь с Н.К. Бауманом с 20-х годов ХХ столетия [64–65]. Первые два десятилетия жизни в биографии Григория Петровича Вейсберга неразрывно связаны с Малороссией, поскольку родился он в 1884 году на территории заштатного города Градижск Кременчугского уезда Полтавской губернии в семье еврейских интеллигентов [66]. Однако, при заполнении анкетных данных в 1924 году, собственноручно указал местом своего рождения город Белгород, входивший в тот период в состав Курской губернии [67]. Нам еще предстоит установить, какие обстоятельства вынудили Г.П. Вейсберга указать недостоверные сведения. При этом отметим, что этот вариант места рождения является неправдоподобным, поскольку не находит прямого подтверждения среди имеющихся архивных материалов ученого.

Юность Г.П. Вейсберга неразрывно связана с увлечением политической деятельностью и желанием быть причастным к активной работе партий левого толка той поры. К началу ХХ столетия он, будучи по-революционному настроенным молодым человеком, вдохновленным марксистскими идеями, занялся агитационной работой среди рабочих Полтавской губернии. В 1903 году Г.П. Вейсберг примкнул к деятельности Российской социал-демократической рабочей партии (далее – РСДРП) [68]. Активная деятельность на этом поприще послужила поводом для его ареста. В конце 1903 года Григорий Петрович был заключен в тюрьму сроком на 8 месяцев в городе Прилуки Полтавской губернии. После освобождения и вплоть до 1905 года продолжал пропагандистскую и агитаторскую работу в Прилуках, что послужило основанием для его административной высылки в Курскую губернию.

С началом Первой русской революции являлся членом Киевского комитета РСДРП, при котором продолжил заниматься агитационной работой. В 1906–1907 годы был вовлечен в партийную работу на территории Белгорода, Харькова, Волчанска и Екатеринослава. В 1908 году был повторно арестован в Волчанске по обвинению в мятежнических проявлениях и участии в преступных сообществах, которые заведомо имели своей целью ниспровержение существующего в российском государстве общественного строя. В итоге, был осужден по статьям 125 и 126 Уголовного уложения 1903 года, проведя в заключении 1 год и 6 месяцев, после чего был выслан под надзор в Белгород [69]. После выхода на свободу поступил на учебу в Московский университет и вплоть до 1910 года занимался организацией агитационной работы среди студенчества Харькова, Киева и Москвы.

К этому же периоду относятся и первые шаги Г.П. Вейсберга в области педагогики. В 1910 году, будучи студентом Московского университета, он занял должность воспитателя в Санатории-школе для дефективных детей, которая была открыта на окраинах Москвы в 1908 году профессором Всеволодом Петровичем Кащенко. Опыт работы в этом учреждении, безусловно, имел определяющее значение в становлении Г.П. Вейсберга в роли педагога-профессионала. Посетивший школу в 1912 году один из основателей отечественной олигофренопедагогики Алексей Николаевич Граборов (1885–1949) в своих воспоминаниях писал: «Что меня поразило в мой первый приезд в школу-санаторий В.П. Кащенко – это глубоко продуманная система работы: это тот исследовательский дух, которым была проникнута вся деятельность школы-санатория, поразительное умение Всеволода Петровича заставлять своих сотрудников думать, искать, исследовать, тщательно собирать опыт» [70]. Г.П. Вейсберг работал воспитателем вплоть до 1914 года, а также руководил музеем при Санатории-школе.

В 1912 году Г.П. Вейсберг окончил юридический факультет Московского университета, после чего на протяжении года продолжал обучение в только что открытом, благодаря стараниям профессора Георгия Ивановича Челпанова, Психологическом институте при Московском университете [71]. В 1913 году совмещал учёбу с выполнением различных партийных поручений в Москве, на Кавказе и в Закавказье. По завершении обучения получил квалификацию юриста-педагога и социолога, а также освоил немецкий и французский языки.

В 1914 году Г.П. Вейсберг сменил место работы, заняв должность попечителя в Московском детском суде [72], а также состоял помощником присяжного поверенного Московской судебной палаты [73]. С 1915 по 1917 годы заведовал культурно-просветительским отделом Киевского рабочего кооператива «Жизнь», руководил книгоиздательством и являлся главным редактором при типографии кооператива, а также занимался преподавательской деятельностью в киевской школе для взрослых [74]. Все эти годы жизни Г.П. Вейсберга в Москве и Киеве были сопряжены с активной партийной работой, поскольку он продолжал осуществлять агитационную и пропагандистскую деятельность.

События Великой российской революции 1917 года застали Григория Петровича в Киеве. В этом же году он его покинул и переехал в Белгород, где присоединился к группе левой интеллигенции, способствовавшей утверждению в регионе Советской власти. С 1917 года и вплоть до наступления войск А.И. Деникина на Белгород, являлся членом комитета уездного отдела народного образования. В 1918–1919 годы входил в состав комитета и бюро местной объединённой организации РСДРП. Здесь же примкнул к группе левых социалистов-революционеров (интернационалистов). Весной 1918 года на Белгородчине разворачивались драматические события. К апрелю германские войска заняли город, передав его под контроль марионеточной украинской «державы» во главе с Павлом Скоропадским. Под нажимом сложившихся обстоятельств Г.П. Вейсберг вместе с отступающими частями Красной гвардии вынужден был покинуть город.

Перебравшись в июне 1918 года в Орёл, был назначен членом коллегии губернского отдела народного образования и начальником культурно-просветительного отдела Орловского военного округа [75]. Здесь же у Григория Петровича происходит смена политических воззрений, поскольку в начале 1919 года он принял решение покинуть группу левых интернационалистов, после чего был принят орловской партийной ячейкой в РКП(б), получив членский билет под номер 244208. Непродолжительное время являлся лектором Орловского пролетарского университета, открытого в октябре 1918 года решением Отдела народного образования Орловского Губисполкома. В этот период был причастен к работе секретариатов и уездных комитетов РКП(б) Орла и Раненбурга [76], проводя среди личного состава агитаторскую и разъяснительною работу [77]. В связи с занимаемым положением в местной системе просвещения, Григорий Петрович был делегирован на Первый Всероссийский съезд по дошкольному воспитанию, который проходил в Москве с 25 апреля по 4 мая 1919 года [78], а затем на Первый Всероссийский съезд по внешкольному образованию, работа которого проходила в столице 5–19 мая того же года.

В декабре 1919 года войска Добровольческой армии оставили Белгород, после чего там была восстановлена Советская власть. Г.П. Вейсберг вернулся в город, где был назначен начальником отдела дошкольного образования, а затем переведен на должность заместителя заведующего уездным отделом народного образования. В июле 1920 года он возглавил белгородский уездный отдел народного образования, сменив на этой должности своего бывшего начальника Германа Федоровича Линсцера. Ключевое внимание в своей деятельности Г.П. Вейсберг уделял решению вопроса с беспризорностью в губернии, открытии новых детских домов, пытаясь найти средства на их содержание, а также читая лекции по краеведению. С марта по июль 1920 года он также возглавлял городской партийный комитет и непродолжительное время находился во главе Белгородского уездного исполкома РКП(б), являясь при этом редактором «Известий Белгородского уисполкома и укома РКП(б)». Несмотря на высокую загруженность государственными, партийными и общественными делами, Г.П. Вейсберг не оставлял педагогическую деятельность: читал лекции по социологии в Белгородском учительском институте, а после его реорганизации в Институт народного образования – продолжил значиться в числе преподавателей.

В 1921–1924 годы являлся заместителем заведующего Главного управления социального воспитания и политехнического образования детей (Главсоцвос) Наркомпроса РСФСР. С 1 сентября 1924 года по 1 октября 1925 года работал в Новониколаевске, сначала заместителем заведующего Сибирского Отдела народного образования, затем в должности заведующего краевым Соцвосом. В 1922–1925 годы – член Государственного ученого совета Наркомпроса РСФСР [79, л. 1–2]. С конца 1920-х годов Г.П. Вейсберг читал курс лекций по социологии и педагогики в Крымском государственном педагогическом институте им. М.В. Фрунзе. С 1927 по 1930 годы являлся директором Крымского пединститута. В Крыму был активно вовлечен в работу по созданию местного отделения ВАРНИТСО [80, л. 23–24]. С 1927 года являлся членом симферопольской инициативной группы, начавшей этот процесс, в дальнейшем занимал должность заместителя председателя Крымского отделения ВАРНИТСО. Являлся делегатом от Крыма на Первой Всесоюзной конференции ВАРНИТСО (Москва, 23–26 апреля 1928 г.). Был причастен к работе местных общественных объединений: являлся заместителем председателя Общества по изучению Крыма, состоял членом Всекрымского бюро секции научных работников и т.д. [81, л. 1–9]. В 1930–1936 годы Г.П. Вейсберг являлся заместителем председателя Российской Ассоциации научных институтов марксисткой педагогики. С 1939 по 1941 годы – ответственный редактор журнала «Советская педагогика». Умер 1 июня 1942 года [82, с. 5].

Среди выявленных нами в фондах Российского государственного архива экономики (г. Москва) материалов, присутствуют жизнеописания группы профессоров Крымского пединститута, которые были инкорпорированы в региональное научное сообщество и задавали вектор в его развитии: жизнеописание профессора кафедры педологии Вячеслава Михайловича Белоуса (1890–?), состоявшего секретарем коллектива ВАРНИТСО при пединституте, краткая автобиография заведующего кафедрой теоретической экономии Ильи Исааковича Прейса (1892–1958), руководившего культмассовой работой в Ассоциации, а также краткое жизнеописание профессора кафедры физики Ивана Ивановича Тихановского (1893–1930), организовавшего и редактировавшего по поручению руководства Ассоциации рубрику «Наука и техника» на страницах газеты «Красный Крым» [83].

Представленные материалы прилагались к заявлениям о вступлении в члены Ассоциации и были направлены в Центральное бюро ВАРНИТСО. Каждая кандидатура проходила тщательный отбор. Для вступления в члены ВАРНИТСО необходимо было обратиться с заявлением в региональную ячейку, которой на полуострове являлось отделение в Симферополе, а также подать подробное жизнеописание (curriculum vitae). Помимо этого, требовалась рекомендация от двух действительных членов Ассоциации. После следовала процедура рассмотрения кандидатуры в приемочно-контрольной комиссии и решение о принятии на заседании президиума. Затем документы передавали в Москву, где решение о принятии нового члена утверждалось руководящими органами Ассоциации. Зачастую уже к поданному вместе с заявлением жизнеописанию дополнительно требовалось «запросить письменную характеристику общественной политической физиономии» [84] у местной партийной организации и детальнее изложить все аспекты биографии кандидата в члены ВАРНИТСО. Благодаря этому становится возможным восстановить полноценную картину деятельности и систему научных коммуникаций интеллектуального ядра Крымского пединститута и сформировать научного понимание о процессе развития многоуровневого интеллектуального ландшафта на территории Крымской АССР в первые два десятилетия советской власти. А также глубже осмыслить процессы, протекавшие в общественно-политической и экономической жизни Крымской АССР в 1920–1930-е годы и определить тенденции, характерные для научной жизни всего Советского Союза.

Выявленные архивные материалы могут существенно дополнить содержание научных биографий крымских ученых на страницах готовящегося к изданию биобиблиографического справочника. Документы, обозначенной выше группы исследователей, публикуем по современным правилам правописания с сохранением их стилистических особенностей. Опечатки исправлены и не оговариваются. Сокращения раскрыты в квадратных скобках:

«Жизнеописание профессора В.М. Белоуса

[1929 г.]

Сын врача, родился в 1890 г. в гор[оде] Павлограде Екатеринославской губ[ернии] [85]. В 1909 г. по выдержании экзамена на аттестат зрелости при Харьковском учебном округе, поступил на Естественное отделение физико-математического факультета Харьковского университета, который окончил в 1913 г. с дипломом первой степени (№ диплома 27693). Осенью 1913 г. поступил на третий курс медицинского факультета Харьковского университета, по окончании которого в 1915 г. был назначен по мобилизации на военную службу в качестве зауряд-врача. С 1915 г. по 1918 г. находился в начале в Харькове, работая ординатором [в] 84-м эвакуационном госпитале, затем в конце 1915 г. был направлен на западный фронт, откуда в 1917 году снова был переведен в Харьковский военный госпиталь, из которого и был демобилизован в 1918 г. Весной 1918 г. сдал государственные экзамены в испытательной комиссии при медицинском факультете и получил звание лекаря (свидетельство за № 356 от 3-го мая 1918 г.).

В период с 1915 г. по 1918 г. состоя на военной службе, одновременно работал в качестве врача-экстерна в клинике нервных и душевных болезней Харьковского университета и в качестве ординатора частной лечебницы для нервных и душевных больных.

В 1918 г. по выдержании государственных экзаменов, был избран штатным ординатором клиники нервных и душевных болезней Харьковского университета. В 1919 году заболел тяжелой формой туберкулеза легких, был снят с военного учета как негодный к военной службе и уехал в Ялту для лечения. Будучи в Ялте, работал в качестве врача и преподавателя в Ялтинской мужской гимназии, преподавая гигиену, естествознание и психологию. Находясь в Ялте, читал лекции по педагогической психологии на учительских курсах.

В 1921 г. избран на должность ординатора клиники нервных болезней Крымского университета, в каковой должности состоял до 1925 г., когда медфак был закрыт.

В 1924 г. был избран на должность ассистента по кафедре педологии педагогического факультета Крымского университета.

В 1925 г. был избран на должность доцента по кафедре педологии в Крымском педагогическом институте, в каковой должности утвержден 21/XII-1925 г. комиссией по педагогическому образованию […]* ГУСа (отношение главпрофобра от 6 января 1926 г. № 2527).

В 1928 г. был избран председателем педолого-педагогической предметной комиссии, в каковой должности состоял в течение года, а затем был освобожден по личной просьбе в виду занятости.

С 1-го апреля 1925 г. состоял заведующим педагогическим кабинетом детской профилактической амбулатории в г. Симферополе, оставив эту работу за недостатком времени в январе 1927 г.

В 1926 году по поручению Наркомздрава Крыма организовал Областную психоневрологическую школу-санаторий. С момента организации в октябре 1929 года состоял директором психоневрологической школы-санатория, а с октября 1929 г., в виду перегруженности, освобожден от заведования согласно личному заявлению и оставлен в должности консультанта в том же санатории, в каковой должности состою по настоящее время.

В 1924 г. был командирован медицинским факультетом в Ленинград, где работал по логопедии, рефлексологии и педологии.

С 1921 г. состою членом союза Работпрос, а с 1929 – членом ВАРНИТСО.

В 1929 г. в апреле избран на должность проректора по административно-хозяйственной части Крымского педагогического института, в каковой должности состою по настоящее время.

С 1925 г. непрерывно по поручению ГорОНО руковожу всей педологической работой учительства г. Симферополя, а также провожу всю педологическую работу по поручению Наркомпроса Крыма и Оздравдета Крымнаркомздрава (чтение лекций на учительских курсах, доклады на врачебных и учительских съездах).

Неоднократно читал публичные лекции по поручению различных научных и общественных организаций.

В 1929 г. в мае, избран на должность профессора по кафедре педологии, в каковой должности и утвержден в том же году.

/ Проф[ессор] В. Белоус /» [86].

« Краткая автобиография Ильи Исааковича Прейса

Родился в Векшнях (б[ывшей] Ковенской губ[ернии]) [87] в 1892 г. Среднее обр[азование] получил в России (Симферополь, 1903–1911 г.), высшее – в Германии (Гейдельберг и Гёттинген, 1911–1915 г.).

В Гёттингене же я продолжал научную работу до 1919 г.

Преподавательскую работу в ВУЗе я начал в 1921/22 уч. г. в Крымском университете на факультете общественных наук. Одновременно я работал в областной Совпартшколе Крыма [88], руководя занятиями ассистентов по политической экономии.

Когда факультет общественных наук был реорганизован в социально-экономический и педагогический институты при Крымском университете [89], я перешел в эти институты (по социально-экономическому институту я наряду с педагогической работой выполнял обязанности декана). В 1924/25 г. я совмещал с педагогической работой должность ученого секретаря и члена Президиума Наркомпроса Крыма.

С 1926 г. я сосредоточил свою работу в Крымском педагогическом институте, где я работаю по настоящее время (с марта 1930 г. состою заведующим кафедрой теоретической экономии).

14/XII [19]30 г.

г. Симферополь» [90].

« Краткое жизнеописание И.И. Тихановского

Родился в 1893 году. В 1915 году окончил Казанский университет [91]. С 1915 по 1918 г. состоял преподавателем Ташкентского кадетского корпуса [92]. С 1918 по 1922 год состоял преподавателем Туркестанского (ныне – Среднеазиатского) госуд[арственного] ун-та [93], председателем методической математической комиссии при Наркомпросе Турк[естанской] Республики, преподавателем опытных школ при Турк[естанском] госуд[арственном] ун-те; состоял секретарем физико-матем[атического] фак-та этого ун-та и секретарем физико-матем[атического] об-ва при нем. В 1922–23 годах состоял преподавателем Сарапульского с.х. практического ин-та [94] и заведующим подотделом соцвоса Сарапульского УОНО [95]. В 1923–1924 г. состоял преподавателем Сарапульской совпартшколы и школы II ступени; в том же году был избран преподавателем Пермского госуд[арственного] ун-та, а позже – профессором Крымского ун-та, ныне Крым[ского] педаг[огического] ин-та, в каковой должности состою в настоящее время, кроме того состою действительным членом Крым[ского] Научно-Исслед[овательского] ин-та; несу обязанности завед[ующего] Научным отделом газеты «Красный Крым»; заведую метеорологической, оптической физическим институтом [96], метеорологической, оптической [97] и сейсмической станцией Академии Наук СССР в Симферополе [98], причем последние две станции организованы мною. Имею 37 научных работ в русских и иностранных журналах [99].

18. XI. 1928

И. Тихановский» [100].

Таким образом, изучение, систематизация и обобщение выявленных архивных материалов к биографиям представителей крымской научной и инженерно-технической интеллигенции, является важным шагом в процессе составления обобщающего биобиблиографического справочника, на страницах которого еще предстоит отобразить весь спектр интеллектуального ландшафта Крымской АССР 1920–1930-х годов, а том числе и неизученную ранее группу инженерно-технической интеллигенции полуострова. Вовлечение в исследовательское поле эпистолярного наследия, мемуаров и служебной документации, которая хорошо представлена в фондах столичных архивов, позволяет восстановить научные биографии ученых, причастных к функционированию крымских центров науки и общественных научных организаций, а также проанализировать их творческое наследие. Выявленные факты позволяют констатировать, что научная и инженерно-техническая интеллигенция внесла весомый вклад в изучение прошлого и настоящего Крыма, фиксацию форм быта населения городов и деревень, анализ положения отдельных социальных групп, особенностей культурной жизни многонациональной автономии. Немаловажной стороной работы инженерно-технической интеллигенции стала публикация и популяризация результатов проведенных исследований как в местной периодике, так и во всесоюзных научных изданиях, что создавало возможность для формирования авторских научных гипотез и концепций, а также поля для дальнейших историографических дискуссий.

В свою очередь, вовлечение нового пласта эго-источников в процесс изучения интеллектуального ландшафта Крымской АССР с применением историко-биографического метода, позволяет не просто взглянуть на жизнь индивида в целом, но и учесть взаимосвязь индивидуальной истории жизни с историей общественно-культурных и политических процессов в изучаемый период. Это приводит к осмыслению интерпретационной активности акторов повседневности и от «реконструкции» отдельной биографии мы приходим к пониманию исторических процессов, которые протекали в рамках всей страны.

Ссылки и примечания:

1. Непомнящий А.А. Арсений Маркевич: страницы истории крымского краеведения. – Симферополь: Бизнес-Информ, 2005. – 432 с. – (Серия: «Биобиблиография крымоведения»; вып. 3).

2. Непомнящий А.А. Академик С.Ф. Платонов и крымоведение. – Белгород: Константа, 2018. – 216 с. – (Серия: «Биобиблиография крымоведения»; вып. 27).

3. Непомнящий А.А. Профессор Николай Эрнст: страницы истории крымского краеведения. – Киев: Стилос, 2012. – 464 с. – (Серия: «Биобиблиография крымоведения»; вып. 15).

4. Профессора Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского: в 3-х т. / Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского; ред.-сост.: А.А. Непомнящий, Д.А. Ломакин и др. – Белгород: Константа, 2018. – Т. 1. – 404 с.; Т. 2. – 428 с.; Т. 3. – 380 с.

5. Непомнящий А.А. Подвижники крымоведения. – Симферополь, 2006. – Т. 1. – 324 с. – (Серия: «Биобиблиография крымоведения»; вып. 7).

6. Непомнящий А.А. Подвижники крымоведения. – Симферополь, 2008. – Т. 2: TAURICA ORIENTALIA. – 600 с. – (Серия: «Биобиблиография крымоведения»; вып. 12).

7. См.: Научные работники Крыма: справочник. – Симферополь: Крымская секция научных работников, 1927. – 10 с.; Наука и научные работники СССР: справочник / Сост. Комиссией «Наука и научные работники СССР», под наблюдением академика С.Ф. Ольденбурга и академика Е.Ф. Карского; АН СССР. – Л., 1926–1934.

8. Непомнящий А.А. История и этнография народов Крыма: библиография и архивы (1921–1945). – Симферополь: Антиква, 2015. – 936 с. – (Серии: «Биобиблиография крымоведения; вып. 25»; «Крым в истории, культуре и экономике России»).

9. Акимченков В.В. «Союз серпа, молота и книги»: Крымское отделение Всесоюзной ассоциации работников науки и техники для содействия социалистическому строительству СССР (1928–1937) / Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского; под ред. А.А. Непомнящего. – Симферополь, 2022. – 256 с. – (Серия: «Биобиблиография крымоведения»; вып. 32).

10. Государственная плановая комиссия при Совете Народных Комиссаров Крымской АССР была организована 23 ноября 1921 года по постановлению СНК автономии. Первоначально находилась в ведении Крымского экономического совещания (ЭКОСО). С марта 1922 года до июня 1923 года обязанности плановой комиссии по совместительству исполнял секретариат Крымского ЭКОСО. По постановлению Крымского ЭКОСО от 6 июня 1923 года Крымская областная плановая комиссия действовала как самостоятельное учреждение на основании положения, утвержденного СНК Крымской АССР 25 сентября 1923 года. По постановлению Совнаркома Крыма от 28 июля 1925 года переименована в Государственную плановую комиссию Крымской АССР. По постановлению Крымского ЦИКа от 23 марта 1927 года реорганизована в плановое бюро при СНК Крымской АССР (Крымпланбюро). Согласно постановлению ЦИК СССР от 23 января 1930 года, в связи с реорганизацией органов Центрального статистического управления, в состав Крымского планового бюро было влито Центральное статистическое управление Крымской АССР. Постановлением СНК Крымской АССР от 30 марта 1930 года переименована в Государственную республиканскую плановую комиссию Крымской АССР.

11. Голландский П.И. Всецело присоединяюсь // Красный Крым. – 1927. – 29 октября. – С. 3.

12. Российский государственный архив экономики. Ф. 4394. Оп. 1. Д. 306. Л. 54.

13. Российский государственный архив экономики. Ф. 4394. Оп. 1. Д. 306. Л. 54 об.

14. Российский государственный архив экономики. Ф. 4394. Оп. 1. Д. 306. Л. 55.

15. Российский государственный архив экономики. Ф. 4394. Оп. 1. Д. 306. Л. 55 об.

16. Российский государственный архив экономики. Ф. 4394. Оп. 1. Д. 306. Л. 55.

17. Российский государственный архив экономики. Ф. 4394. Оп. 1. Д. 307. Л. 1.

18. Российский государственный архив экономики. Ф. 4394. Оп. 1. Д. 307. Л. 16.

19. Российский государственный архив экономики. Ф. 4394. Оп. 1. Д. 308. Л. 3.

20. Шиллингер Ф.Ф. Крымский полуостров, его роль и значение в СССР: описание Крыма и проблема его переустройства путем обогащения его природных ресурсов, развития мирового туризма и курортного дела / Под ред. В.Н. Макарова. – М.: Жизнь и знание, 1935. – 198 с.

21. Российский государственный архив экономики. Ф. 4394. Оп. 1. Д. 309. Л. 58.

22. Российский государственный архив экономики. Ф. 4394. Оп. 1. Д. 309. Л. 45.

23. Российский государственный архив экономики. Ф. 4394. Оп. 1. Д. 309. Л. 48.

24. Российский государственный архив экономики. Ф. 4394. Оп. 2. Д. 7. Л. 74.

25. Российский государственный архив экономики. Ф. 4394. Оп. 1. Д. 312. Л. 15.

26. Ныне – г. Влоцлавек Куявско-Поморского воеводства Польши.

27. Один из братьев – Илларион Николаевич Берменев (1886–1940) – родился в 1886 году в городе Влоцлавск Варшавской губернии. Являлся техником-нормировщиком на Ферганском гидролизном заводе. 10 февраля 1940 года был арестован органами УНКВД по Южно-Казахстанской области и 12 ноября того же года приговорен к 8 годам исправительно-трудовых лагерей за пропаганду, содержащую призывы к свержению, подрыву и ослаблению Советской власти. Был реабилитирован 24 февраля 1966 года Военным трибуналом Московского Военного округа за отсутствием состава преступления.

28. Сунгари – река на северо-востоке Китая, самый крупный приток Амура по водности.

29. Ныне – г. Чаньчунь, КНР.

30. Российский государственный архив экономики. Ф. 4394. Оп. 1. Д. 312. Л. 16.

31. Российский государственный архив экономики. Ф. 4394. Оп. 1. Д. 312. Л. 16 об.

32. Российский государственный архив экономики. Ф. 4394. Оп. 1. Д. 312. Л. 17.

33. Российский государственный архив экономики. Ф. 4394. Оп. 1. Д. 312. Л. 17 об.

34. Берменев П.[Н.] Крымские порты // Красный Крым. – 1929. – 25 апреля.

35. Берменев П.[Н.] Итоги двух лет пятилетнего плана крымской промышленности // Экономика и культура Крыма. – Симферополь, 1930. – № 1. – С. 36–45.

36. С 1933 года – город Серафимович, ныне – административный центр Серафимовичского района Волгоградской области России.

37. Российский государственный архив экономики. Ф. 4394. Оп. 1. Д. 312. Л. 36–38.

38. Российский государственный архив экономики. Ф. 4394. Оп. 1. Д. 312. Л. 109.

39. Биографический очерк подготовлен по материалам: Акимченков В.В. Формирование советской научно-технической интеллигенции на рубеже 20–30-х гг. ХХ в.: материалы к биографии П.А. Селиванова // Исторический путь России: из прошлого в будущее: матер. Межд. науч. конф., посв. 800-летию со дня рождения Великого князя Александра Невского: в 3 т., г. Санкт-Петербург, 2 апреля 2021 г. / Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна. – СПб., 2021. – Т. 1. – С. 11–18.

40. Подразумевается комплекс мероприятий в области сельского хозяйства, проводившихся с 1906 году Правительством Российской империи под руководством П.А. Столыпина.

41. Российский государственный архив экономики. Ф. 4394. Оп. 1. Д. 312. Л. 100.

42. В годы НЭПа в Ленинграде на Владимирском проспекте существовало игорное заведение с рестораном, в котором выступал цыганский хор и джаз-банд. В народе получило название Владимирский клуб.

43. Российский государственный архив экономики. Ф. 4394. Оп. 1. Д. 312. Л. 102.

44. Российский государственный архив экономики. Ф. 4394. Оп. 1. Д. 312. Л. 101.

45. Российский государственный архив экономики. Ф. 4394. Оп. 1. Д. 312. Л. 100.

46. Российский государственный архив экономики. Ф. 4394. Оп. 1. Д. 312. Л. 101.

47. Российский государственный архив экономики. Ф. 4394. Оп. 1. Д. 8. Л. 16.

48. Увеселительные заведения – кафе или ресторан с открытой сценой.

49. Российский государственный архив экономики. Ф. 4394. Оп. 1. Д. 312. Л. 101.

50. Российский государственный архив экономики. Ф. 4394. Оп. 1. Д. 312. Л. 102.

51. Ныне – город Кировоград.

52. Российский государственный архив экономики. Ф. 4394. Оп. 1. Д. 312. Л. 104.

53. Российский государственный архив экономики. Ф. 4394. Оп. 1. Д. 312. Л. 104 об.

54. Славинский М.[Л.] Предварительные итоги первого квартала по промышленности и сельскому хозяйству: по материалам конъюнктурного обзора // Экономика и культура Крыма. – Симферополь, 1931. – № 3. – С. 35–44.

55. Российский государственный архив экономики. Ф. 4394. Оп. 1. Д. 312. Л. 103.

56. Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 665. Л. 4.

57. Российский государственный архив экономики. Ф. 4394. Оп. 1. Д. 312. Л. 156.

58. Итоги чистки парторганизации Крыма / ред. О.Я. Карклин, С.А. Лейкин, Б.С. Ольховый, С.Н. Яковлев; под общ. ред. П.Ф. Сахаровой. – [Симферополь]: Госиздат Крым. АССР, 1935. – 202 с. – (Только для членов ВКП(б)).

59. Яковлев С.[Н.] За вторую большевистскую путину // Экономика и культура Крыма. – Симферополь, 1931. – № 3. – С. 64–70; Яковлев С.Н. Промышленность Крыма // Экономика и культура Крыма. – Симферополь, 1932. – № 8(10). – С. 3–17; Яковлев С.[Н.] Промышленность Крыма в 1933 году // Экономика и культура Крыма. – Симферополь, 1933. – № 3/4. – С. 58–72.

60. Российский государственный архив экономики. Ф. 4394. Оп. 1. Д. 307. Л. 6.

61. Грушецкая В.А. Бауман Николай Ксаверьевич // Профессора Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского: в 3-х т. / Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского; ред.-сост.: А.А. Непомнящий и др. – Белгород: КОНСТАНТА, 2018. – Т. 1. – С. 68.

62. Российский государственный архив экономики. Ф. 4394. Оп. 1. Д. 312. Л. 11–12 об.

63. Государственный архив Республики Крым. Ф. Р-20. Оп. 3. Д. 113. Л. 6.

64. Бауман Н.К., Вейсберг Г.П. Наш край: Книга для работы в III и IV группах сибирской массовой школы. – Новониколаевск: Сибкрайиздат, 1925. – 288 с.

65. Вейсберг Г.П., Бауман Н.К. Иоганн Фридрих Гербарт: жизнь и деятельность. Мировоззрение. Педагогическая система // Гербарт И.Ф. Избранные педагогические сочинения: в 2 т. / Ред. пер. и примеч. Г.П. Вейсберга. – М.: Учпедгиз, 1940. – Т. 1. – С. 5–46. – (Серия: «Библиотека учителя»).

66. Государственный архив Российской Федерации. Ф. А2306. Оп. 42. Д. 158. Л. 2.

67. Государственный архив Российской Федерации. Ф. А2306. Оп. 42. Д. 158. Л. 25.

68. Государственный архив Российской Федерации. Ф. А2306. Оп. 42. Д. 158. Л. 25.

69. Государственный архив Российской Федерации. Ф. А2306. Оп. 42. Д. 158. Л. 25 об.

70. См. подробнее: Степанова М.А. Психология трудного детства: к 150-летию со дня рождения В.П. Кащенко (1870–1943) // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. – М., 2020. – № 3. – С. 239–261.

71. Государственный архив Российской Федерации. Ф. А2306. Оп. 42. Д. 158. Л. 4.

72. См. подробнее: Черкезов Г.Г. Детский суд в Москве и борьба с детскою преступностью: деятельность Моск. суда по делам о малолет. за первый год сущест. / С предисл. В.И. Шевелкина. – М.: Тип. «Культура», 1913. – 17 с.

73. Государственный архив Российской Федерации. Ф. А2306. Оп. 42. Д. 158. Л. 2.

74. Государственный архив Российской Федерации. Ф. А2306. Оп. 42. Д. 158. Л. 26.

75. Государственный архив Российской Федерации. Ф. А2306. Оп. 42. Д. 158. Л. 4 об.

76. Ныне – г. Чаплыгин Липецкой области.

77. Государственный архив Российской Федерации. Ф. А2306. Оп. 42. Д. 158. Л. 25 об.

78. Первый Всероссийский съезд по дошкольному воспитанию: доклады, протоколы, резолюции. – [М].: Гос. изд-во, 1921. – 224 с.

79. Российский государственный архив экономики. Ф. 8328. Оп. 2. Д. 404. Л. 1–2.

80. Российский государственный архив экономики. Ф. 4394. Оп. 2. Д. 3. Л. 23–24.

81. Российский государственный архив литературы и искусства. Ф. 3216. Оп. 1. Д. 506. Л. 1–9.

82. Научные работники Крыма: справочник / Крымская секция научных работников; [сост. А.А. Танатар]. – Симферополь, 1927. – С. 5.

83. Акимченков В.В. Газета «Красный Крым» как источник по истории советской науки рубежа 20–30-х годов ХХ века // Румянцевские чтения – 2022: материалы Международной научно-практической конференции, г. Москва, 19–21 апреля 2022 г. / Российская государственная библиотека. – М.: Пашков дом, 2022. – Ч. 1. – С. 10–15.

84. Российский государственный архив экономики. Ф. 4394. Оп. 1. Д. 305. Л. 35.

85. Повреждение листа, часть текста утрачена.

86. Российский государственный архив экономики. Ф. 4394. Оп. 1. Д. 312. Л. 10–10 об. Подлинник. Машинопись с пометами. Подпись – автограф.

87. Ныне – г. Векшняй Мажейкского района Тельшяйского уезда Литвы.

88. Для повышения образования членов партии и советских работников в г. Симферополе действовала совпартшкола 2-ой ступени с охватом 212 человек. См.: Государственный архив Республики Крым. Ф. П. 1. Оп. 1. Д. 310. Л. 250.

89. 10 февраля 1922 года Ученый совет Крымского университета принял решение о создании восточного факультета на базе общественного. На основе педагогического факультета университета в сентябре–октябре 1925 года был создан Педагогический институт, в который перешла большая часть профессоров и студентов младших курсов медицинского и физико-математического факультетов. См. подробнее: История Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского в документах и фотографиях / Авт.-сост. А.А. Непомнящий и др. –Белгород: Константа, 2018. – 352 с.

90. Российский государственный архив экономики. Ф. 4394. Оп. 1. Д. 312. Л. 91. Подлинник. Рукопись.

91. Иван Иванович Тихановский окончил физико-математический факультет Казанского университета, получив золотую медаль и предложение остаться при кафедре геофизики для научных занятий. Однако ему пришлось отказаться от этого предложения и переехать в Ташкент.

92. Ташкентский кадетский корпус открыт в 1901 году. Первый выпуск состоялся в 1908 году. В октябре 1917 года первая рота корпуса в полном составе ушла в крепость на помощь войскам, оставшись верной Временному правительству. Занятия в военной гимназии, в которую был преобразован корпус, продолжались до весны 1918 года.

93. Туркестанский народный университет открыт в Ташкенте 21 апреля 1918 года по решению Совета Народных Комиссаров Туркреспублики. В организации университета деятельное участие принимали известные архитекторы – А.В. Щусев и Л.А. Ильин, физик В.К. Аркадьев, географы – Д.Н. Анучин, Л.С. Берг и А.А. Борзов, медики – А.В. Мартынов, А.И. Абрикосов, востоковеды – В.В. Бартольд, Н.И. Веселовский и др.

94. В 1921 году Сарапульский сельскохозяйственный техникум был преобразован в сельскохозяйственный практический институт с двумя отделениями: сельскохозяйственным и лесным.

95. Отдел народного образования исполнительного комитета сарапульского уездного совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.

96. См.: Тихановский И.И. Геофизический центр при Крымском педагогическом институте (1924–1929) // Известия Крымского педагогического института им. М.В. Фрунзе. – Симферополь, 1930. – Т. 3. – С. 260–263.

97. В 1926 году при Крымском пединституте им. М.В. Фрунзе создана оптическая станция. См. подробнее: Тихановский И.[И.] Крымская оптическая станция // Красный Крым. – 1929. – 27 января. – С. 3.

98. См.: Тихановский И.И. Симферопольская сейсмическая станция Академии наук СССР при Крымском научно-исследовательском институте // Труды Крымского научно-исследовательского института. – Симферополь, 1929. – Т. 2, вып. 2. – С. 15–21.

99. См. список основных печатных работ И.И. Тихановского: Иван Иванович Тихановский. 1893–1930 [Некролог] // Успехи физических наук. – 1931. – Т. 1, вып. 2. – С. 350–353.

100. Российский государственный архив экономики. Ф. 4394. Оп. 1. Д. 312. Л. 123. Подлинник. Рукопись. Подпись – автограф.