10 класс | История России

ДНЕВНИК. 1914–1920

МЕЛЬГУНОВА-СТЕПАНОВА П.

Дневники П. Е. Мельгуновой-Степановой (1882-1974), супруги историка и издателя С. П. Мельгунова, охватывают период от 19 июля 1914 года до ее ареста в 1920 году и описывают положение в Москве и Петербурге времен революции, Мировой и Гражданской войн. Дневники представляют богатый источник сведений о повседневной жизни российских столиц того времени, как общественно-политической, так и частного круга семьи и знакомых Мельгуновых. Особый интерес представляют заметки о слухах и сплетнях, циркулировавших в обществе.