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Лекция: Боевые действия на Советско-германском и Западном фронте осенью 1944 года: сравнительный анализ

Лектор: Исаев Алексей Валерьевич - кандидат исторических наук, военный историк

Лекция посвящена военным действиям на фронте осенью 1944 года - боям на Линии Зигфрида. Линией Зигфрида назывался Западный вал или Западная стена - такое название имела система немецких долговременных укреплений, которые возводились в 1936—1940 гг. на западе Германии и имели протяженность 630 км. и около 16 тыс. фортификационных сооружений. Операция началась 26 августа 1944 года, всю Линию армии союзников удалось преодолеть только 25 марта 1945 года.

Лекторий «Исторические субботы» — совместный проект Государственного исторического музея и Российского военно-исторического общества. Проект посвящен как известным, так и малоизученным страницам прошлого России и охватывает все этапы истории нашей страны от истоков государственности до современности. В рамках лектория известные ученые увлекательно и достоверно рассказывают о происхождении и становлении Древней Руси, развитии нашего государства на протяжении столетий, его культуре и религии, войнах и революциях, внешнеполитических событиях и реформах.