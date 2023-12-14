10 класс | История России

ДОРОГА К ПОБЕДЕ

УТКИН А.

Предлагаемая читателю книга завершает серию работ известного российского историка А. И. Уткина, посвященных Второй мировой войне. Автор детально исследует причины, приведшие к коренному перелому в ходе Отечественной войны Советского Союза, освещает ход боевых действий в 1943-1945 гг. В книге подробно рассматриваются политико-экономические аспекты противостояния союзных держав и стран «оси», а также ярко рассказывается о разгроме японской Квантунской армии и капитуляции Японии.