Вперед, за Ленинград! Как освободили от фашистов Гдов 4 февраля 1944 года, вскоре после полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады, советская армия вошла в городок Гдов. На чтение: 2 минуты

4 февраля 1944 года, вскоре после полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады, советская армия вошла в городок Гдов. Так закончились два года и семь месяцев оккупации немецко-фашистскими захватчиками этой земли.

Вражеская группа армий «Север» пришла сюда уже в первые недели войны. Героическое сопротивление советских воинов в Прибалтике не смогло остановить гитлеровские полчища… 17 июля 1941 года начались трехдневные бои за Гдов. Враг бросил против защитников города пехотную и моторизованную дивизии. Им противостояли изрядно потрепанная в предыдущих боях за Прибалтику и Псков 118-я стрелковая дивизия и бойцы истребительного батальона, ранее уже пытавшиеся сдержать части вермахта на подступах к городу и понесшие большие потери.

Гитлеровцы перерезали железные дороги, взяв защитников города в стальные клещи. Моряки Чудской военной флотилии, исключительно отважно действовавшей в те дни, смогли вывезти до 1000 бойцов и командиров. Но всех взять на борт они не могли, и большей части дивизии пришлось пробиваться своими силами.

19 июля 1941 года советские части оставили Гдов и с большими потерями пробились из окружения в районе Нарвы. Чудская флотилия в полном окружении сражалась до 24 июля 1941 года, а затем моряки затопили корабли и с боями прорвались из окружения.

Так начались долгие два с половиной года оккупации Гдовского района. Псковщина, согласно плану «Ост», должна была быть полностью онемечена: ее планировалось включить в состав новой провинции Третьего рейха – Ингерманландии. По этой причине здесь предполагалось масштабное сокращение численности коренного населения всеми методами, начиная от выселения в отдаленные районы и заканчивая физическим истреблением. Освободившуюся территорию захватчики хотели отдать немецким колонистам.

Вот цитата из статьи «Там, где хозяйничают немецкие коменданты», опубликованной в газете «Красная звезда» от 13 декабря 1942 года: «Гдовский и сланцевский немецкие коменданты отдали старостам приказ: назначить из каждой деревни пять-шесть самых здоровых мужчин и женщин для отправки в Германию. За отказ от выезда – арест, концлагерь. Сотни советских людей из оккупированных районов Ленинградской области уже отправлены в немецкое рабство. Две женщины деревни Дубовик, которым удалось бежать оттуда, рассказывают, как дико издевались над ними, избивали, морили голодом хозяева-немцы. Только бегство спасло их от верной гибели на проклятой немецкой каторге… Вместе с подневольным рабским трудом и нищетой строители “нового порядка” возрождают бескультурье. В избах колхозников Сланцевского, Гдовского, Тосненского и других районов снова коптит лучина. Керосина нет и в помине. Во всем Сланцевском районе открыт один ларек, да и тот изредка продает только соль тем, кто работает на немцев. Торговой сети в оккупированных районах нет. Во всем Гдовском районе существует одна начальная школа. В Славковском, Порховском, Дновском, Пожеревицком, Сланцевском, Гдовском районах нет ни одного кино. А раньше здесь каждый колхоз имел свой клуб или избу-читальню! Теперь культурные учреждения закрыты, превращены немецкими комендантами в склады для награбленного добра, в казармы и конюшни».

Похозяйничали на гдовской земле и верные союзники гитлеровцев – карательные формирования, состоявшие из эстонцев, литовцев и латышей. Кровавую память о себе они оставили не только на собственной родине, но и пришли на российскую землю, тем более что некоторые еще до войны жили прямо здесь. Так, множество людей казнили в Гдовском районе каратели из взвода Александра Пиигли, разоблаченного и расстрелянного по приговору суда через много лет после войны.

Стремясь выставить себя в глазах местного населения в роли освободителей, а советскую власть – как величайшее в мире зло, оккупанты использовали все средства дезинформации и даже распространяли свою газету «Гдовский вестник». Но обмануть им мало кого удалось – в Гдовском районе местным подпольным райкомом партии было создано свое партизанское движение. Уже в сентябре 1941 года фашистские эшелоны один за другим стали лететь под откос, хороня под своими обломками солдат, офицеров, оружие, боеприпасы, технику, которые так и не достигли своей конечной цели – Ленинграда.

27 января 1944 года была окончательно снята блокада Ленинграда, и части группы армий «Север» в спешке были вынуждены отступать. Когда стало понятно, что со дня на день советские части войдут в Гдов, гитлеровцы стали уничтожать всё, что только могли: предприятия, мосты, жилые дома, исторические достопримечательности. По воспоминаниям освободителей и мирных жителей, город был практически стерт с лица земли…