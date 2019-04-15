Свобода для непокоренного крымского городка 15 апреля 1944 года был освобожден город Алушта Этот город и курорт занимает особое положение в географии Крыма: к Алуште ведет кратчайший путь от Симферополя к Южному берегу Крыма. Здесь горы словно расступаются и пропускают путешественника к морю, где у отвесных утесов петляет дорога на Балаклаву и Севастополь. С Алуштой связан один из самых противоречивых эпизодов борьбы за Крым в 1944 году. Алушта была оккупирована немцами 4 ноября 1941 года. В городе обосновалось одно из отделений полевой жандармерии 11-й армии. Военным гарнизоном в городе стояли румыны. Сразу же начались исторические «открытия»: город Алушта объявляется «готским» по происхождению. С ноября 1941... На чтение: 2 минуты

15 апреля 1944 года был освобожден город Алушта

Этот город и курорт занимает особое положение в географии Крыма: к Алуште ведет кратчайший путь от Симферополя к Южному берегу Крыма . Здесь горы словно расступаются и пропускают путешественника к морю, где у отвесных утесов петляет дорога на Балаклаву и Севастополь. С Алуштой связан один из самых противоречивых эпизодов борьбы за Крым в 1944 году.

Алушта была оккупирована немцами 4 ноября 1941 года. В городе обосновалось одно из отделений полевой жандармерии 11-й армии. Военным гарнизоном в городе стояли румыны. Сразу же начались исторические «открытия»: город Алушта объявляется «готским» по происхождению. С ноября 1941 года под Алуштой действовал партизанский отряд под командованием В. Г. Еременко, организационно входивший в третий партизанский район. Ввиду важности района его действий отряд стал первым, подвергшимся разгрому баз в начале декабря 1941 года.

С самого начала оккупации полуострова Алушта попадала в машинописные тексты с грифами «секретно» в правом верхнем углу. Советское военное планирование раз за разом обращалось к идее броска к этому важному пункту. Зимой 1941-1942 годов здесь планировалось высадить морской десант с последующим броском к Симферополю. Однако в итоге далеко идущие планы скорректировали и тихому приморскому городу не суждено было услышать громовые залпы 12-дюймовок линкора «Парижская Коммуна».

Возвращение к идее броска на Алушту произошло в апреле 1944 года, но на этот раз в сухопутном обличье. Как это часто случается в истории войн, в ход вооруженной борьбы вмешался его величество случай. Вечером 10 апреля в ходе рекогносцировки перед вводом 19-го танкового корпуса в прорыв его командир генерал-лейтенант Герой Советского Союза И. Д. Васильев был тяжело ранен во время налета немецких штурмовиков. Также были ранены начальник оперотдела, заместитель командира корпуса, командующий артиллерией корпуса и командиры 6-й гвардейской и 79-й танковых бригад. Это поставило корпус в исключительно тяжелое положение и имело последствия для операции в целом. Нельзя сказать, что корпус оказался «обезглавлен» — в строю остались вполне компетентные командиры, но званием не выше полковника.

Поначалу это не имело никаких последствий. После освобождения Симферополя приказом фронта создавалась подвижная группа во главе с генерал-майором В. Н. Разуваевым. Исполнявший обязанности командира 19-го танкового корпуса полковник Поцелуев еще 12 апреля (до взятия Симферополя) принял решение всеми силами преследовать противника по шоссе Бахчисарай — Севастополь с задачей овладеть Севастополем с ходу. Генерал Разуваев это решение отменил и приказал мотострелковую бригаду корпуса направить по горной дороге на Алушту. Идея на первый взгляд разумная: броском по кратчайшему расстоянию достичь приморского шоссе и отрезать второй путь отхода для немецкого V AK с Керченского полуострова. Первый – шоссе на Симферополь – уже был перехвачен советскими войсками. Разуваев, кстати, не был новичком в Крыму: он воевал еще на Крымском фронте в 1942 году.

По существу, 19-й танковый корпус оказался разделенным для решения одновременно трех задач: наступления на Севастополь, на Алушту и в район Карасубазара (ныне Белогорска). Для удара на Севастополь остались две танковые бригады. Они воевали хорошо и сбили немцев с удобных позиций, тем самым создав предпосылки для успешного штурма Севастополя в мае. Однако задача захватить Севастополь до отхода в город и порт главных сил 17-й армии немцев решена не была. Спорным остается и вопрос, решил бы ее корпус целиком. Но двумя бригадами она заведомо не решалась.

Идея генерал-майора Разуваева успеха не принесла. Усиленная 26-я мотострелковая бригада, наступая по Алуштинскому шоссе, медленно продвигалась по извилистой горной дороге. Из-за дорог с крутыми поворотами в горно-лесистой местности один румынский полк в течение трех дней сдерживал бригаду. Вся дорога была заминирована, мосты взорваны. Бригада на маршруте до Алушты была вынуждена восстановить 13 мостов, чтобы пропустить технику. Только к исходу третьих суток (15 апреля) 26-я мотострелковая бригада достигла Алушты одновременно с передовыми отрядами наступавшей с востока Приморской армии. По сути, удалось только перехватить арьергарды спешно отступавшего V AK генерала Альмендингера.

Безусловно, грамотный и энергичный генерал Разуваев принял неправильное с точки зрения применения танковых войск решение. Более того, его решение в итоге отменили в штабе фронта, но с опозданием, когда бригады 19-го танкового корпуса уже «веером» разошлись по Крыму. В какой-то мере все это уравновешивалось богатыми трофеями под Карасубазаром и собранными на Приморском шоссе 7 тысячами пленных, но журавля в небе все же упустили.

В освобождении города Алушта также приняли участие партизанские соединения: 4-я бригада Южного соединения партизан Крыма (X. К. Чусси), в составе 2, 6, 7 и 11-го отрядов (В. С. Ястремский, Н. К. Дементьев, М. Д. Гвоздев, И. М. Чхаидзе). Действия наземных войск были поддержаны с воздуха 214-й штурмовой авиационной дивизией генерал-майора С. У. Рубанова.

Источник фото: https://alushta24.org

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