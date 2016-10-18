Сталинский сокол Павел Таран Сталинскому соколу

18 октября 1916 года родился легендарный сталинскому соколу, одному из самых результативных лётчиков дальней авиации, одному из самых молодых дважды героев СССР Павлу Андреевичу Тарану. Его именем назван грозный Ту-160, и сегодня несущий вахту на дальних подступах к нашей Родине.

Свой же путь в небо Таран начал в Днепропетровской области, где родился в бедной крестьянской семье. На землях современной Украины он окончил школу, и он, по национальности украинец, отправился учиться в Качинскую военную авиационную школу летчиков.

Великую Отечественную Таран встретил опытным 25-летним пилотом. Вторую звезду героя СССР он получил в 1944 году за умелое командование эскадрильей, успешные бомбовые удары по объектам противника на Таманском полуострове, в Крыму и Донбассе.

За годы войны Таран совершил 386 боевых вылетов. Сбросил более 400 тонн бомб. Уничтожил 23 вражеских самолета, 2 боевых корабля противника – на Чёрном и Балтийском морях, шесть железнодорожных составов с живой силой, две понтонные переправы через реки Днепр и Висла. Доставил в тыл противника 18 советских разведчиков и связистов. Сбросил партизанам 50 тонн боеприпасов.

Сталинский сокол, дважды герой СССР Павел Таран награждён орденом Ленина, орденом Октябрьской революции, двумя орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, орденом Отечественной войны Первой степени, орденом Трудового Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды.

После войны Таран долгие годы обеспечивал покой нашей Родины, командуя подразделениями дальней авиации. В отставку он ушёл в звании генерал-лейтенанта.