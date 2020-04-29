Освобождение Могилева Оборона Могилева – одна из ярких героических страниц летней оборонительной операции Красной Армии в начале Великой Отечественной войны. На чтение: 1 минута

Оборона Могилева – одна из ярких героических страниц летней оборонительной операции Красной Армии в начале Великой Отечественной войны. Была организована частями 61-го стрелкового корпуса (генерал-майор Ф.А. Бакунин), 13-й армии (генерал-лейтенант П.М. Филатов, с 9 июля – генерал-лейтенант Ф.Н. Ремизов, с 14 июля – генерал-лейтенант В.Ф. Герасименко) и отступавших частей 1-го формирования Западного фронта вместе с формированиями народных ополченцев.

Бессмертной славой покрыли себя воины 388-го стрелкового полка 172-й стрелковой дивизии и могилевское ополчение. Даже в рапортах командиров немецких танковых рот отмечается упорство, с которым красноармейцы и их командиры из 388-го стрелкового, 340-го легкого артиллерийского полков и батальон народного ополчения вели боевые действия в течение 14 часов на Буйничком поле и прилегающей к нему местности.

Могилев был оккупирован немецко-фашистскими войсками 26 июля 1941 года. Ос­во­бо­ж­дён 28 июня 1944 года в хо­де Белорусской стратегической наступательной операции «Багратион», явившейся одной из крупнейших за всю историю человечества. В ходе Могилёвской операции 23‒28 июня войска 2-го Белорусского фронта, прорвав оборону 4-й немецкой армии, форсировали рр. Проня и Днепр и освободили значительную часть Могилевской области, в т.ч. города Могилёв, Шклов, Быхов.

За 12 дней боев советский войска успешно осуществили поставленные задачи, разгромив основные силы группы армий «Центр». Они продвинулись на 225–280 км, освободив большую часть Белорусской ССР. На фасах Белорусского выступа (Витебск, Бобруйск) и под Минском были окружены и разгромлены около 30 немецких дивизий.

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